Джонатан Картер в четвёртый раз переизбран на пост лидера проекта Debian

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|1.3, iPony129412 (?), 10:20, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Kurt Roeckx. Debian Project Secretary
Секретарь ещё бы болт забил, и всё.
Какое-то затухание...
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|2.6, AKTEON (?), 10:33, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну,ожидаемо. Писать бесплатно свободную на проприентарном удаленно управляемом железе - энтузиастов нет.
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|2.13, Аноним (13), 10:55, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фотки словно сгенерированы нейронкой. Бессмысленны эс фак. Взять вторую фотку, где они сидят и одновременно друг с другом указывают пальцем на монитор.
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|1.16, Аноним (16), 11:05, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребят, как заявку подать чтоб стать лидером проекта Debian? Могу команды отдавать)
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|2.18, soarin (ok), 11:11, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для начала создай аккаунт в Twitter и там пость определённую тематику.
Какую уточнять не буду.
Затем стань мейнтейнером нескольких пакетов в Debian.
И кандидат готов.
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|2.25, Аноним (25), 11:41, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Особо не парься, создай пакеты hello-america, hello-africa, hello-europe. Затем, специально всем раструби, что категорически против создания пакета hello-asia из-за нарушения прав уйгуров в Китае.
Сразу станешь ихним каралём!
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|1.17, pofigist (?), 11:08, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну не удивительно что участие разрабов в голосовании падает - все в курсе что будут выбирать до тех пор, пока не получатся правильные результаты. Это Дебиан! :)
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|2.20, iPony129412 (?), 11:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как в других?
Проголосовало бы против большинство, ну и ладно - и без лидера обойдёмся.
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