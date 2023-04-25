The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Джонатан Картер в четвёртый раз переизбран на пост лидера проекта Debian

25.04.2023 10:09

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. Победу одержал Джонатан Картер (Jonathan Carter), который был переизбран на четвёртый срок. В голосовании приняли участие 274 разработчика, что составляет 28% от всех участников, имеющих право голоса, что является минимальным за всю историю проекта (в прошлом году явка составила 34%, в позапрошлом 44%, исторический максимум - 62%). В этом году выборы были примечательны тем, что на них был выставлен только один кандидат, что свело голосование к выбору между "за" и "против" (за проголосовало 259, против - 15).

Джонатан Картер с 2016 года занимается сопровождением более 60 пакетов в Debian, принимает участие в улучшении качества Live-образов в команде debian-live и является одним из разработчиков AIMS Desktop, сборки Debian, применяемой в ряде южноафриканских научных и образовательных учреждений.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом
  3. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  4. OpenNews: Обновление Debian 11.6
  5. OpenNews: Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian
  6. OpenNews: Подведены итоги выборов лидера проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59026-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, iPony129412 (?), 10:20, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Kurt Roeckx. Debian Project Secretary

    Секретарь ещё бы болт забил, и всё.
    Какое-то затухание...

     
     
  • 2.6, AKTEON (?), 10:33, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну,ожидаемо. Писать бесплатно  свободную на проприентарном удаленно управляемом железе - энтузиастов нет.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:21, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда следует, что демьяновцы поголовно на Макбучеках сидят?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Является одним из разработчиков AIMS Desktop".Интересно,над чем они сейчас работают?
    https://desktop.aims.ac.za/images/rc-install.jpg
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:55, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фотки словно сгенерированы нейронкой. Бессмысленны эс фак. Взять вторую фотку, где они сидят и одновременно друг с другом указывают пальцем на монитор.
     
  • 2.21, dasehak (ok), 11:19, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лоббированием отмены рабства в Африке, конечно же.
     
  • 2.26, жявамэн (ok), 11:52, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выглядит как убунта
     

  • 1.10, jdk (?), 10:44, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ещё три раза и half-Patrick
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:05, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребят, как заявку подать чтоб стать лидером проекта Debian? Могу команды отдавать)
     
     
  • 2.18, soarin (ok), 11:11, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для начала создай аккаунт в Twitter и там пость определённую тематику.
    Какую уточнять не буду.

    Затем стань мейнтейнером нескольких пакетов в Debian.

    И кандидат готов.

     
  • 2.23, Аноним (23), 11:38, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для начала тебе надо сменить пол.
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:41, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Особо не парься, создай пакеты hello-america, hello-africa, hello-europe. Затем, специально всем раструби, что категорически против создания пакета hello-asia из-за нарушения прав уйгуров в Китае.
    Сразу станешь ихним каралём!
     

  • 1.17, pofigist (?), 11:08, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну не удивительно что участие разрабов в голосовании падает - все в курсе что будут выбирать до тех пор, пока не получатся правильные результаты. Это Дебиан! :)
     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 11:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в других?
    Проголосовало бы против большинство, ну и ладно - и без лидера обойдёмся.
     
     
  • 3.22, dasehak (ok), 11:21, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анархизм в отдельно взятом дистрибутиве?
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:38, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мешайте Дебиану загнивать.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:13, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Джонатан Картер

    виджинья!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру