Джонатан Картер в четвёртый раз переизбран на пост лидера проекта Debian

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. Победу одержал Джонатан Картер (Jonathan Carter), который был переизбран на четвёртый срок. В голосовании приняли участие 274 разработчика, что составляет 28% от всех участников, имеющих право голоса, что является минимальным за всю историю проекта (в прошлом году явка составила 34%, в позапрошлом 44%, исторический максимум - 62%). В этом году выборы были примечательны тем, что на них был выставлен только один кандидат, что свело голосование к выбору между "за" и "против" (за проголосовало 259, против - 15).

Джонатан Картер с 2016 года занимается сопровождением более 60 пакетов в Debian, принимает участие в улучшении качества Live-образов в команде debian-live и является одним из разработчиков AIMS Desktop, сборки Debian, применяемой в ряде южноафриканских научных и образовательных учреждений.



