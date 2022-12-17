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Обновление Debian 11.6

17.12.2022 15:42

Опубликовано шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 69 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 78 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 11.6 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов mariadb-10.5, nvidia-graphics-drivers, postfix и postgresql-13.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.6, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  4. OpenNews: Обновление Debian 11.5 и 10.13
  5. OpenNews: Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google
  6. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58345-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:03, 17/12/2022 [ответить]  
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    Ребята, что лучше, Дебиан или Альт? Правда интересно, не для холивара.
     
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