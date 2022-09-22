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Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 "Bookworm"

22.09.2022 20:22

Началось тестирование первой альфа-версии инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bookworm". Релиз ожидается летом 2023 года.

Основные изменения:

  • В apt-setup обеспечена установка сертификатов удостоверяющих центров для организации проверки сертификатов при загрузке пакетов по протоколу HTTPS.
  • В busybox включены приложения awk, base64, less и stty.
  • В cdrom-detect реализовано определение установочных образов на обычных дисках.
  • В choose-mirror добавлена загрузка списка зеркал с хоста mirror-master.debian.org.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.19.
  • Загрузочное меню унифицировано для UEFI (grub) и BIOS (syslinux).
  • Реализовано преобразование установок Debian 11 с отдельным разделом /usr в новое представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.
  • Улучшено определение multipath-устройств.
  • Добавлен пакет nvme-cli-udeb.
  • Реализовано определение Windows 11 и Exherbo Linuх.
  • Прекращена экспериментальная поддержка dmraid.
  • Добавлена поддержка плат Bananapi_M2_Ultra, ODROID-C4, ODROID-HC4, ODROID-N2, ODROID-N2Plus, Librem5r4, SiFive HiFive Unmatched A00, BeagleV Starlight, Microchip PolarFire-SoC Icicle Kit и MNT Reform 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 11.5 и 10.13
  3. OpenNews: Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google
  4. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок
  5. OpenNews: Debian отсудил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта
  6. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57813-debian
Ключевые слова: debian, installer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:32, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно пощупать
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:09, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то негусто. Оно и понятно, это лишь сборка готовых пакетов. Настоящих собственных разработок тут практически нет.
     
  • 1.7, user90 (?), 21:25, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве что название, бгг, остальное "косметика", ниачем просто.
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:32, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно ждём...

    А то этот Debian 11 вышел не совсем удачным...

     
     
  • 2.9, eugener (ok), 21:46, 22/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему? Вот сейчас пишу с ноута под 11-ым.
    По мне так всё хорошо, разве что пункт "Restart" в Gnome Shell так и не перевели на русский. Один он такой на английском, между "Ждущим режимом" и "Выключением".
     
     
  • 3.11, InuYasha (??), 21:48, 22/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Gnome Shell
    > По мне так всё хорошо

    всё ясно )

     

  • 1.10, InuYasha (??), 21:46, 22/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ascendance of a Bookworm
     

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