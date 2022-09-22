Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 "Bookworm"

2.9 , eugener ( ok ), 21:46, 22/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему? Вот сейчас пишу с ноута под 11-ым.

По мне так всё хорошо, разве что пункт "Restart" в Gnome Shell так и не перевели на русский. Один он такой на английском, между "Ждущим режимом" и "Выключением".

3.11 , InuYasha ( ?? ), 21:48, 22/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в Gnome Shell

> По мне так всё хорошо всё ясно )

