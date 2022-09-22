Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 "Bookworm"

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Началось тестирование первой альфа-версии инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bookworm". Релиз ожидается летом 2023 года.
Основные изменения:
- В apt-setup обеспечена установка сертификатов удостоверяющих центров для организации проверки сертификатов при загрузке пакетов по протоколу HTTPS.
- В busybox включены приложения awk, base64, less и stty.
- В cdrom-detect реализовано определение установочных образов на обычных дисках.
- В choose-mirror добавлена загрузка списка зеркал с хоста mirror-master.debian.org.
- Ядро Linux обновлено до выпуска 5.19.
- Загрузочное меню унифицировано для UEFI (grub) и BIOS (syslinux).
- Реализовано преобразование установок Debian 11 с отдельным разделом
/usr в новое представление, при котором каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr.
- Улучшено определение multipath-устройств.
- Добавлен пакет nvme-cli-udeb.
- Реализовано определение Windows 11 и Exherbo Linuх.
- Прекращена экспериментальная поддержка dmraid.
- Добавлена поддержка плат Bananapi_M2_Ultra, ODROID-C4, ODROID-HC4, ODROID-N2, ODROID-N2Plus, Librem5r4, SiFive HiFive Unmatched A00, BeagleV Starlight, Microchip PolarFire-SoC Icicle Kit и MNT Reform 2.