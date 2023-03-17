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Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом

17.03.2023 15:09

Разработчики Debian сообщили о переводе Debian 12 на стадию жёсткой заморозки перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing полностью остановлен и начался этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Полная заморозка будет произведена за несколько недель до релиза, точная дата которого пока не определена.

Это третья стадия заморозки - первая стадия была пройдена 12 января и привела к прекращению выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращению обновления пакетов, необходимых для сборки (build-essential). Вторая стадия началась 12 февраля и была связана с прекращением приёма новых исходных пакетов и закрытием возможности повторного включения ранее удалённых пакетов.

Релиз Debian 12 ожидается летом 2023 года. В настоящее время насчитывается 258 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад таких ошибок было 392, два месяца назад - 637).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Для Debian 12 запущен отдельный репозиторий с прошивками
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Debian 12 перешёл на стадию мягкой заморозки перед релизом
  5. OpenNews: Debian 12 перешёл на первую стадию заморозки перед релизом
  6. OpenNews: Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58810-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, alexandr_0503 (ok), 15:16, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Динамика устранения ошибок весьма радует
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 16:47, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь это только критические ошибки ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     
     
  • 3.55, gentoo (?), 17:39, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тонко)
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:27, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    самый лучший дистрибутив! Без шуток.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:55, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Был до 2014 г.
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:56, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А если с шутками?
     
     
  • 3.22, Кука (?), 16:01, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    тогда Devuan
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:23, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый лучший будет 13-ый
     

  • 1.6, WebMonkey (?), 15:29, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Убунтоводы протестили, теперь можно делать релиз серверного дистрибутива
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:24, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие так делают,
    вот электролюкс например
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подскажите, какие производители серверов поддерживают данный серверный дистрибутив. Ну или какие серверные решения имеют в требованиях его.
     
     
  • 3.60, Самый Лучший Гусь (?), 17:58, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня куча знакомых на нем крутит нжинкс вот тебе и требования
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 18:04, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нжинкс можно крутить даже на Haiku. Она стала после этого серверной ОС?
     
  • 3.70, WebMonkey (?), 19:34, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это было к теме про Федору, если чё
     
  • 3.72, WebMonkey (?), 19:36, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а производители VDS тоже бывают?
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:31, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Package: lxc (debian/main).
    Maintainer: pkg-lxc <pkg-lxc-devel@lists.alioth.debian.org>
      1032706 [        ] [TU] lxc-snapshot cannot restore containers with loop storage backend

    это в критических багах, а то что --vm в lxc не работает, это походу - фича(((

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 17:26, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, lxd до этого в репах вообще не было, так что как не работало раньше, так и не работает :)
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:33, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian-самая популярная OS для интернет серверов, судя по всем рейтингам. На втором месте centos, была.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:39, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Рейтингам чего? Это булшит, убунту хотя бы коммерческий дистрбутив и агрессивно рекламирвался (педивикия и прочие).
     
     
  • 3.46, Аноним (8), 17:10, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Это булшит

    Чей булшит? За debian не стоит никакой булшитер.

     
  • 2.10, Аноним (10), 15:41, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно ещё про TOP500:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58118
    или Debian попадает под графу "не детализируют дистрибутив" ?
     
     
  • 3.40, Аноним (8), 16:52, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В TOP500 debian нет, по крайней мере среди названных дистров. Там властвует centos. Судя по движухе вокруг rocky, заменят эту centos на rocky, со временем. Хотя в инетах есть всякие success story от всяких научных команд, как они построили у себя кластер на debian.
     
  • 2.11, jdsf (?), 15:42, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для клепания всяких сомнительных сборок.
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:50, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по твоим воображаемым рейтингам?
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 16:25, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В твоем Вин?
     
  • 2.61, Аноним (62), 18:01, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, не для "интернет серверов", а по статистике w3c того, что отдает веб-сервер на сайтиках. При этом выборку сайтиков они не приводят, даже количество, поэтому репрезентативность под вопросом. Во-вторых, даже там дебиан занимает жалкие 16%.

    Не автомобиль, а 100 рублей, не выиграл, а проиграл и не в карты, а в лотерею, ага.

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:43, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    17 марта Ричарду Столлману исполнилось 70 лет
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 15:49, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это как он так родился 16 марта, а 70 лет ему исполнилось 17 марта? Свободный софт глючит или проблема 2038 догоняет тек кто переместился на машине времени из будущего?
     
     
  • 3.65, Shevchuk (ok), 18:18, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без уточнения часового пояса всё возможно
     

  • 1.15, 17 yo church cat (?), 15:51, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Стало интересно какой там будет софт. А софт там будет на год и более устаревший. Да они пощадят людей когда-нибудь или и дальше будут издеваться?
     
     
  • 2.21, alexandr_0503 (ok), 15:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я смотрю ты сути не понимаешь, данный дистрибутив нацелен на высочайшую стабильность и надёжность, при его заморозке весь софт находится в актуальном состоянии. При всем этом есть репозиторий backports, куда переносятся более свежие версии программ, не успевшие попасть в стабильный выпуск. Запомни раз и навсегда, стабильность и свежесть программ это не одно и тоже
     
     
  • 3.23, Rev (?), 16:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проблема только в том, что разработчик софта может пофиксить 15 багов, как раз повысив стабильность, а в Дебиан эти фиксы попадут через год.
     
     
  • 4.24, alexandr_0503 (ok), 16:04, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не правы, если группа безопасности получила уведомление о проблеме, то она как можно быстрее будет стараться её исправить
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 16:38, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если получит. Если осилит бекпортировать в старую версию патчи из новой версии.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 17:19, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно осиливали, и довольно оперативно.
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофиксить 15 багов и привнести ещё с полсотни, сломав то, что работало. А в продакшене хуже багов только постоянно меняющиеся баги.
     
     
  • 5.26, alexandr_0503 (ok), 16:11, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мдаа, к сожалению вы не имеете даже малейшего понятия о данном дистрибутиве
     
  • 4.53, Аноним (53), 17:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько он при этом привнесёт новых?
     
  • 3.36, Аноним (14), 16:44, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом этот стейбл поддерживается 5 секунд и уже все не поддерживается переходи на новый Дебиан. Смысл было так долго тестировать если все равно перестаёте его поддерживать очень быстро?
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE Plasma 5.20 актуальный релиз, да... пару лет назад
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 18:32, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тебе жизненно необходим новый, потому что в нем... Что?
     
     
  • 5.67, Аноним (67), 19:12, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабочий внешний монитор.
     
  • 2.42, Аноним (8), 16:54, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бро, ответственные проды работают на софте десяти-двадцатилетней давности. Debian по сравнению с этим просто прямо свежак.
     
     
  • 3.58, Аноним (62), 17:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приведите пример, пожалуйста, какие именно "ответственные проды" вы имеете ввиду. Ну кроме какой-нибудь системы управления железной дорогой в Индии.
     
     
  • 4.59, Аноним (8), 17:56, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вся финансовая система США, РФ. Транспортные системы не только Индии, но и США и РФ. Короче, все что не относится к поделиям смузихлебов для интернетиков и обильников.
     
     
  • 5.63, Аноним (62), 18:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это весьма громкие слова, к которым в приличном обществе дают какие-то подтверждения. А то ведь я могу ткнуть вас в госзакупки на компании, относящиеся к финансовой или транспортной системам РФ, где вполне себе эти "ответственные проды" обновляются и создаются как горячие пирожки пекут. И вы будете печально и уныло обтекать, чего не хотелось бы наблюдать.
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:52, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такими ткмпами debian скоро в rolling превратится
     
     
  • 2.28, Аноним (31), 16:22, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем при помощи ИИ
     
  • 2.56, gentoo (?), 17:41, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все как вы любите, ci/cd
     

  • 1.27, Аноним (31), 16:21, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот уже 12-й,
    а я и в 11 не поработал
     
     
  • 2.51, Аноним (50), 17:20, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так? Мне 11-й уже надоел хуже горькой редьки.
     

  • 1.34, ma3x one (?), 16:41, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если с моей "openSUSE Leap" что-то случится после версии 15.5. То перееду на Debian.
     
     
  • 2.57, Аноним (62), 17:50, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты, как видно, любитель плохих решений.
     
  • 2.74, WebMonkey (?), 19:41, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сусе хотя бы можно накатить из системы сборки свежачка
     

  • 1.73, Аноним (73), 19:40, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот самый момент, когда баги переквалифицируют в фичи. В Дебиане СТАБИЛЬНОСТЬ означает НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ, а не то что вы подумали.
     
  • 1.75, Аноним (75), 19:54, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фраза "Год Линукса на десктопе" уже давно в деле, т.к. последнее всё чаще подразумевается не только настольная система, а в первую очередь для решения необходимых задач.
    Проще говоря, если система не может запустить Photoshop, это не значит что перед вами НЕ десктоп.
     

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