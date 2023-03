Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом

2.21 , alexandr_0503 ( ok ), 15:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я смотрю ты сути не понимаешь, данный дистрибутив нацелен на высочайшую стабильность и надёжность, при его заморозке весь софт находится в актуальном состоянии. При всем этом есть репозиторий backports, куда переносятся более свежие версии программ, не успевшие попасть в стабильный выпуск. Запомни раз и навсегда, стабильность и свежесть программ это не одно и тоже

3.23 , Rev ( ? ), 16:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Проблема только в том, что разработчик софта может пофиксить 15 багов, как раз повысив стабильность, а в Дебиан эти фиксы попадут через год.

4.24 , alexandr_0503 ( ok ), 16:04, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы не правы, если группа безопасности получила уведомление о проблеме, то она как можно быстрее будет стараться её исправить

5.33 , Аноним ( 33 ), 16:38, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если получит. Если осилит бекпортировать в старую версию патчи из новой версии.

6.50 , Аноним ( 50 ), 17:19, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычно осиливали, и довольно оперативно.

4.25 , Аноним ( 25 ), 16:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пофиксить 15 багов и привнести ещё с полсотни, сломав то, что работало. А в продакшене хуже багов только постоянно меняющиеся баги.

5.26 , alexandr_0503 ( ok ), 16:11, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мдаа, к сожалению вы не имеете даже малейшего понятия о данном дистрибутиве

4.53 , Аноним ( 53 ), 17:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сколько он при этом привнесёт новых?

3.36 , Аноним ( 14 ), 16:44, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А потом этот стейбл поддерживается 5 секунд и уже все не поддерживается переходи на новый Дебиан. Смысл было так долго тестировать если все равно перестаёте его поддерживать очень быстро?

3.41 , Аноним ( 41 ), 16:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KDE Plasma 5.20 актуальный релиз, да... пару лет назад

4.66 , Аноним ( 66 ), 18:32, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И тебе жизненно необходим новый, потому что в нем... Что?

5.67 , Аноним ( 67 ), 19:12, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рабочий внешний монитор.

2.42 , Аноним ( 8 ), 16:54, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Бро, ответственные проды работают на софте десяти-двадцатилетней давности. Debian по сравнению с этим просто прямо свежак.

3.58 , Аноним ( 62 ), 17:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Приведите пример, пожалуйста, какие именно "ответственные проды" вы имеете ввиду. Ну кроме какой-нибудь системы управления железной дорогой в Индии.

4.59 , Аноним ( 8 ), 17:56, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вся финансовая система США, РФ. Транспортные системы не только Индии, но и США и РФ. Короче, все что не относится к поделиям смузихлебов для интернетиков и обильников.

5.63 , Аноним ( 62 ), 18:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это весьма громкие слова, к которым в приличном обществе дают какие-то подтверждения. А то ведь я могу ткнуть вас в госзакупки на компании, относящиеся к финансовой или транспортной системам РФ, где вполне себе эти "ответственные проды" обновляются и создаются как горячие пирожки пекут. И вы будете печально и уныло обтекать, чего не хотелось бы наблюдать.