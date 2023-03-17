Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом

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|2.44, Аноним (44), 17:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подскажите, какие производители серверов поддерживают данный серверный дистрибутив. Ну или какие серверные решения имеют в требованиях его.
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|4.62, Аноним (62), 18:04, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нжинкс можно крутить даже на Haiku. Она стала после этого серверной ОС?
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|1.7, Аноним (7), 15:31, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Package: lxc (debian/main).
Maintainer: pkg-lxc <pkg-lxc-devel@lists.alioth.debian.org>
1032706 [ ] [TU] lxc-snapshot cannot restore containers with loop storage backend
это в критических багах, а то что --vm в lxc не работает, это походу - фича(((
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|2.52, Аноним (52), 17:26, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, lxd до этого в репах вообще не было, так что как не работало раньше, так и не работает :)
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|1.8, Аноним (8), 15:33, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Debian-самая популярная OS для интернет серверов, судя по всем рейтингам. На втором месте centos, была.
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|2.9, Аноним (9), 15:39, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Рейтингам чего? Это булшит, убунту хотя бы коммерческий дистрбутив и агрессивно рекламирвался (педивикия и прочие).
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|3.40, Аноним (8), 16:52, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В TOP500 debian нет, по крайней мере среди названных дистров. Там властвует centos. Судя по движухе вокруг rocky, заменят эту centos на rocky, со временем. Хотя в инетах есть всякие success story от всяких научных команд, как они построили у себя кластер на debian.
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|2.61, Аноним (62), 18:01, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, не для "интернет серверов", а по статистике w3c того, что отдает веб-сервер на сайтиках. При этом выборку сайтиков они не приводят, даже количество, поэтому репрезентативность под вопросом. Во-вторых, даже там дебиан занимает жалкие 16%.
Не автомобиль, а 100 рублей, не выиграл, а проиграл и не в карты, а в лотерею, ага.
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|2.13, Аноним (14), 15:49, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это как он так родился 16 марта, а 70 лет ему исполнилось 17 марта? Свободный софт глючит или проблема 2038 догоняет тек кто переместился на машине времени из будущего?
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|1.15, 17 yo church cat (?), 15:51, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Стало интересно какой там будет софт. А софт там будет на год и более устаревший. Да они пощадят людей когда-нибудь или и дальше будут издеваться?
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|2.21, alexandr_0503 (ok), 15:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я смотрю ты сути не понимаешь, данный дистрибутив нацелен на высочайшую стабильность и надёжность, при его заморозке весь софт находится в актуальном состоянии. При всем этом есть репозиторий backports, куда переносятся более свежие версии программ, не успевшие попасть в стабильный выпуск. Запомни раз и навсегда, стабильность и свежесть программ это не одно и тоже
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|3.23, Rev (?), 16:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Проблема только в том, что разработчик софта может пофиксить 15 багов, как раз повысив стабильность, а в Дебиан эти фиксы попадут через год.
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|4.24, alexandr_0503 (ok), 16:04, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не правы, если группа безопасности получила уведомление о проблеме, то она как можно быстрее будет стараться её исправить
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|5.33, Аноним (33), 16:38, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если получит. Если осилит бекпортировать в старую версию патчи из новой версии.
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|4.25, Аноним (25), 16:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пофиксить 15 багов и привнести ещё с полсотни, сломав то, что работало. А в продакшене хуже багов только постоянно меняющиеся баги.
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|3.36, Аноним (14), 16:44, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом этот стейбл поддерживается 5 секунд и уже все не поддерживается переходи на новый Дебиан. Смысл было так долго тестировать если все равно перестаёте его поддерживать очень быстро?
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|2.42, Аноним (8), 16:54, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бро, ответственные проды работают на софте десяти-двадцатилетней давности. Debian по сравнению с этим просто прямо свежак.
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|3.58, Аноним (62), 17:53, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Приведите пример, пожалуйста, какие именно "ответственные проды" вы имеете ввиду. Ну кроме какой-нибудь системы управления железной дорогой в Индии.
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|4.59, Аноним (8), 17:56, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вся финансовая система США, РФ. Транспортные системы не только Индии, но и США и РФ. Короче, все что не относится к поделиям смузихлебов для интернетиков и обильников.
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|5.63, Аноним (62), 18:08, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это весьма громкие слова, к которым в приличном обществе дают какие-то подтверждения. А то ведь я могу ткнуть вас в госзакупки на компании, относящиеся к финансовой или транспортной системам РФ, где вполне себе эти "ответственные проды" обновляются и создаются как горячие пирожки пекут. И вы будете печально и уныло обтекать, чего не хотелось бы наблюдать.
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|1.34, ma3x one (?), 16:41, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если с моей "openSUSE Leap" что-то случится после версии 15.5. То перееду на Debian.
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|1.73, Аноним (73), 19:40, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это тот самый момент, когда баги переквалифицируют в фичи. В Дебиане СТАБИЛЬНОСТЬ означает НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ, а не то что вы подумали.
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|1.75, Аноним (75), 19:54, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фраза "Год Линукса на десктопе" уже давно в деле, т.к. последнее всё чаще подразумевается не только настольная система, а в первую очередь для решения необходимых задач.
Проще говоря, если система не может запустить Photoshop, это не значит что перед вами НЕ десктоп.
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