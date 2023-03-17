The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в беспроводных модулях Samsung Exynos, эксплуатируемая через интернет

17.03.2023 11:53

Исследователи из команды Google Project Zero сообщили о выявлении 18 уязвимостей в 5G/LTE/GSM-модемах Samsung Exynos. Четыре наиболее опасные уязвимости (CVE-2023-24033) позволяют добиться выполнения кода на уровне baseband-чипа через манипуляции из внешних интернет-сетей. По мнению представителей Google Project Zero, после проведения небольших дополнительных исследований квалифицированные злоумышленники смогут оперативно подготовить рабочий эксплоит, дающий возможность удалённо получить управление на уровне беспроводного модуля, зная только телефонный номер жертвы. Атака может быть проведена незаметно от пользователя и не требует от него выполнения каких-либо действий.

Остальные 14 уязвимостей имеют более низкий уровень опасности, так как для атаки требуется доступ к инфраструктуре оператора мобильной сети или локальный доступ к устройству пользователя. За исключением уязвимости CVE-2023-24033, исправление которой было предложено в мартовском обновлении прошивки для устройств Google Pixel, проблемы остаются неисправленными. Про уязвимость CVE-2023-24033 пока известно лишь то, что она вызвана некорректной проверкой формата атрибута "accept-type", передаваемого в сообщениях SDP (Session Description Protocol).

До устранения уязвимостей производителями пользователям рекомендовано отключить в настройках поддержку VoLTE (Voice-over-LTE) и функцию вызова через Wi-Fi. Уязвимости проявляются в устройствах, оснащённых чипами Exynos, например, в смартфонах Samsung (S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 и A04), Vivo (S16, S15, S6, X70, X60 и X30), Google Pixel (6 и 7), а также носимых устройствах на чипсете Exynos W920 и автомобильных системах с чипом Exynos Auto T5123.

В связи с опасностью уязвимостей и реалистичностью быстрого появления эксплоита компания Google решила сделать для 4 наиболее опасных проблем исключение из правил и отложить раскрытие информации о сути проблем. Для остальных уязвимостей будет соблюдён график раскрытия деталей через 90 дней после уведомления производителя (информация об уязвимостях CVE-2023-26072, CVE-2023-26073, CVE-2023-26074, CVE-2023-26075 и CVE-2023-26076 уже доступна в системе отслеживания ошибок, а для остальных 9 проблем пока не истекло 90 дней ожидания). Отмеченные уязвимости CVE-2023-2607* вызваны переполнением буфера при декодировании определённых опций и списков в кодеках NrmmMsgCodec и NrSmPcoCodec.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
  3. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  4. OpenNews: Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android
  5. OpenNews: Уязвимость в Android-прошивках Samsung, эксплуатируемая через отправку MMS
  6. OpenNews: Предложен метод эксплуатации разыменования NULL-указателей в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58809-samsung
Ключевые слова: samsung, exynos, gsm, lte, 4g, 5g
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 12:21, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вообще к Андроид столько дыр выходит.
    Но всё же зоопарк и изоляция спасает 🤨
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:29, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не Android. Это сотовый модуль в твоём телефоне, который работает на своей собственной ОС отдельно от основной системы.
     
     
  • 3.4, iPony129412 (?), 12:41, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    замени слово android на "смартфон на android".
    и не занудствуй 🤌
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:44, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интересно сколько дыр в "смартфонах на ios" о которых apple вынуждена умалчивать чтобы спецслужбы израиля могли их взламывать?
     
     
  • 5.12, iPony129412 (?), 12:48, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а в какой-то стране ущемляют определённые дайверсионные группы!

    Это уже другой вопрос, да и тема не об этом.
    Ну и на iOS всё же с секурными обновлениями лучше.
    Вот и интересно бомбанёт тема, или как всегда (вроде теоретически неплохо, но массово не пойдёт).

    Короче нету Пети на Android смартфонах...


     
  • 4.14, Аноним (14), 13:21, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае, это принципиально. Т.к. обновление прошивки Android не поможет.
     
     
  • 5.15, iPony129412 (?), 13:26, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В данном случае, это принципиально. Т.к. обновление прошивки Android не поможет.

    Не приницпиально. Прилетело обновлени и заткунуло.
    https://source.android.com/docs/security/bulletin/pixel/2023-03-01

     
  • 3.5, Аноним (5), 12:42, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на своей собственной ОС

    сколько букв когда можно одно слово использовать - прошивка

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:58, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда твоя прошивка уже начинает вместо тебя сигналы в интернет посылать это уже не прошивка, а целая ОС.
     
  • 3.25, Аноним (27), 14:56, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже у Сим карты есть своя ОС и она даже умеет обновляться независимо от телефона.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:24, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >позволяют добиться выполнения кода на уровне baseband-чипа через манипуляции из внешних интернет-сетей.

    Какая радость для Товарища Майора!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:40, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у товарища майора на слово "чип" максимум ковидные ассоциации
     
  • 2.26, Товарищ майор (ok), 14:56, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто меня звал?
     

  • 1.13, Аноним (14), 13:19, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >пользователям рекомендовано отключить в настройках поддержку VoLTE (Voice-over-LTE)

    Т.е., звонки у Tele2 и Ростелеком до свиданья?

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 14:59, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это. Наоборот. Просто у них на телефоне появятся новые приложения.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру