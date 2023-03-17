Уязвимость в беспроводных модулях Samsung Exynos, эксплуатируемая через интернет

Исследователи из команды Google Project Zero сообщили о выявлении 18 уязвимостей в 5G/LTE/GSM-модемах Samsung Exynos. Четыре наиболее опасные уязвимости (CVE-2023-24033) позволяют добиться выполнения кода на уровне baseband-чипа через манипуляции из внешних интернет-сетей. По мнению представителей Google Project Zero, после проведения небольших дополнительных исследований квалифицированные злоумышленники смогут оперативно подготовить рабочий эксплоит, дающий возможность удалённо получить управление на уровне беспроводного модуля, зная только телефонный номер жертвы. Атака может быть проведена незаметно от пользователя и не требует от него выполнения каких-либо действий.

Остальные 14 уязвимостей имеют более низкий уровень опасности, так как для атаки требуется доступ к инфраструктуре оператора мобильной сети или локальный доступ к устройству пользователя. За исключением уязвимости CVE-2023-24033, исправление которой было предложено в мартовском обновлении прошивки для устройств Google Pixel, проблемы остаются неисправленными. Про уязвимость CVE-2023-24033 пока известно лишь то, что она вызвана некорректной проверкой формата атрибута "accept-type", передаваемого в сообщениях SDP (Session Description Protocol).

До устранения уязвимостей производителями пользователям рекомендовано отключить в настройках поддержку VoLTE (Voice-over-LTE) и функцию вызова через Wi-Fi. Уязвимости проявляются в устройствах, оснащённых чипами Exynos, например, в смартфонах Samsung (S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 и A04), Vivo (S16, S15, S6, X70, X60 и X30), Google Pixel (6 и 7), а также носимых устройствах на чипсете Exynos W920 и автомобильных системах с чипом Exynos Auto T5123.

В связи с опасностью уязвимостей и реалистичностью быстрого появления эксплоита компания Google решила сделать для 4 наиболее опасных проблем исключение из правил и отложить раскрытие информации о сути проблем. Для остальных уязвимостей будет соблюдён график раскрытия деталей через 90 дней после уведомления производителя (информация об уязвимостях CVE-2023-26072, CVE-2023-26073, CVE-2023-26074, CVE-2023-26075 и CVE-2023-26076 уже доступна в системе отслеживания ошибок, а для остальных 9 проблем пока не истекло 90 дней ожидания). Отмеченные уязвимости CVE-2023-2607* вызваны переполнением буфера при декодировании определённых опций и списков в кодеках NrmmMsgCodec и NrSmPcoCodec.



