Для Debian 12 запущен отдельный репозиторий с прошивками

2.23 , Мисс Кавай ( ? ), 16:50, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – офлайн скачиваете deb пакет и все дела

3.39 , kawaii_girl ( ok ), 19:06, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >офлайн скачиваете deb пакет Еще как вариант можно включить на телефоне режим модема по USB и установить нужные пакеты через мобильный интернет. Я так делала когда устанавливала Fedora на MacBook.

4.48 , Аноним ( - ), 20:44, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще можно воткнуть проводной эзернет в роутер. Или если совсем уж фигня - создать виртуалку, в ней образ системы собрать (дебиан же в чем-то скачали?) - ну и накатить его потом уже готовый :) На самом деле народ просто не понимает насколько прикольнее скажем быстро трансфернуть свой десктоп в VM - посмотреть на ее примере не сломается ли все нафиг если вот так и сяк сделать, или примрено так же отмакетировать систему в VM - а если понравится, можно и на десктоп уже перетащить оттуда. А не так что мы тут себе все сначала сломаем а потом будем без нифига и в какой-нибудь консоли 80х25 репу чесать что дальше делать.

5.57 , Аноним ( 57 ), 21:29, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >отмакетировать систему в VM - а если понравится, можно и на десктоп уже перетащить оттуда И узнать, что на реальном железе, в отличие от виртуальной машины, оно не работает из-за отсутствия в установке элементарных драйверов.

6.69 , Аноним ( - ), 01:46, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Live флехи для этого есть, посмотреть как оно без вреда основной системе. Да и при некотором опыте вы уже знаете что там должно быть, а совсем без опыта *бунты проще будут все-таки, дебиан не ориентируется на совсем уж нулевых тел.

3.51 , пох. ( ? ), 21:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Тут председатель падает со шкафа. - Вот, видите - а я так - каждый раз!" Нет, вы ведь правда наслаждаетесь страданием, да?

4.66 , Аноним ( - ), 01:40, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Убунта и так уже есть. Зачем бы их две? А так вот выбор есть кому и что. Мне вот убунты как раз и перестали подходить. По сравнению с сабжем. Ну я на него везде и перешел. Ничего личного, просто гранд-унификация технологий и ассетов, так меньше места в мозге управление системами занимает и я могу вгрузить туда другие крутые и мощные вещи. (Поглядывая на нетривиальный код который я едва понимаю): ух ты, во как я могу. И я лучше это буду мочь чем маздай какой админить и загаживать еще и этим знанием мозг... И да, мне казалось что ты способен вытравить из себя совок с пожеланием видеть единственный вариант прекрасного будущего когда те кому оно оказалось не прекрасным должны быть расстреляны.

3.61 , Аноним ( 61 ), 22:14, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > офлайн скачиваете deb пакет и все дела Потом повторяете процедуру раз так 666 ибо зависимости.

2.32 , Lyrix ( ok ), 17:32, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если для работы сетевухи/wifi нужна прошивка, то нечего работать не будет т.к. нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию :)) "выполняется поиск прошивок через перебор содержимого пакетов в каталоге /firmware." Как я понимаю, в образе установщика будут все прошивки.

2.34 , anonymous ( ?? ), 18:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня 2alpha инсталлятор тупо вылетает при определении network devices, в частности wifi. Несмотря на то, что ethernet работает без прошивки. И всё, на этом установка и заканчивается, дальше никуда.

2.40 , kawaii_girl ( ok ), 19:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию Сеть можно раздать с телефона по USB.

3.56 , Аноним ( 44 ), 21:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А USB без firmware точно заработает?

4.58 , Аноним ( 57 ), 21:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Подожди, дебиановцы об этом еще не подумали.

5.68 , Аноним ( - ), 01:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Подожди, дебиановцы об этом еще не подумали. Только системные гении с опеннета могут захотеть для стандартного класса usb какую-то фирмварь...

4.59 , kawaii_girl ( ok ), 21:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обычно работает)

4.67 , Аноним ( - ), 01:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А USB без firmware точно заработает? У телефона фирмваре уже прошито с фабы. Да и какое фирмваре CDC_ETHER'у надо?! В этом как раз его прелесть, сотовые модемы умеющие это тоже просто сразу цепляются как usb-сетевки и сразу работают. Я даже сам таким CDC_ETHER'ом умею быть на одноплатниках. Этим модуль g_ether в линухе заведует если что. Но в этом случае я сам себе фирмвара и единственное что там надо это не забыть этот модуль в системный образ. Если телефон так умеет - значит они тоже не забыли его.

2.63 , Аноним ( 63 ), 00:35, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все прошивки будут на установочном образе. Отдельный репозитория нужен для удобного отключения блобов кому они не нужны.