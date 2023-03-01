Для Debian 12 запущен отдельный репозиторий с прошивками

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|1.2, freehck (ok), 13:12, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Отличная новость. Теперь установка дистрибутива станет гораздо дружелюбнее к пользователю. Многая лета проекту Debian!
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|2.20, Мисс Кавай (?), 16:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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полностью согласна, дебиан один из самых крутых дистрибутивов, учитывая что он не контролируется напрямую ни одной загребущей корпорацией
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|3.60, Аноним (60), 22:11, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он уже сам по себе корпорация. С повесточкой, странными голосованиями и всем таким.
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|3.45, freehck (ok), 20:37, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Трудно не согласиться! Большинство установок дебиана делал дебутстрапом с Grml. =)
Впрочем, это всё-таки не мейнстрим, надо понимать. )
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|4.52, Аноним (52), 21:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я ванильным дебутстрапом орудую, иногда cdebootstrap ом еще, он потупей и предск... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Zenitur (ok), 13:34, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Звучит красиво. У убунты, мне кажется, такое уже есть. Системная служба Jockey доустанавливает проприетарные драйверы. Тут правда не драйверы, а прошивки... Я думаю, в убунте просто проапгрейдят Jockey
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|2.9, пох. (?), 14:33, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Убунте подобная глупость и нахрен не сдалась, потому что она просто ставит kernel-firmware не вникая в религиозные предрассудки долбанавтов, доломавших свой дистрибутив до полной непригодности к запуску в чем-то кроме виртуалочек. И теперь вот вынужденных изобретать кривой костылингопердолинг чтобы последние пользователи не разбежались от них в ах-е.
Религиознутые фанатики должны страдать. Страдание очищает.
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|3.13, Аноним (13), 15:17, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Религиознутые фанатики должны страдать. Страдание очищает.
Ты уже несколько лет как не можешь очиститься. Сколько же мегатонн фекалий в тебе заключено?
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|4.44, Аноним (44), 20:36, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Грубое, но точное описание ситуации.
Даже помешанные на безопасности разработчики openbsd не выкидывают firmware из дистрибутива
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|5.49, Аноним (-), 20:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть еще соображения лицензионной чистоты всего этого. Опенбзде оно до 314ды, какой псих ее в коммерческий проект воткнет?! А вот быть засуженым за дистрибуцию чужих фирмварей так себе идея.
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|3.46, Аноним (-), 20:40, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она много во что еще не вникает А заодно нехилые рестрикции на тему использован... большой текст свёрнут, показать
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|4.50, пох. (?), 21:05, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скажем выводок одноплатничков на убунте клиенту уже напряжно подогнать.
клиент - российская военка? Да, не советую.
А если какой другой нормальный клиент - то долбонавт, вестимо, ты. Поскольку есть прорва коммерческих проектов на базе убунты - и ни к кому почему-то претензий за двадцать лет не предъявили (при том что с трейдмарками многие обошлись весьма вольно). Но ты конечно же такой уникальный богатый и знаменитый, что тебе-то точно от них не уйти.
> В убунте тоже системд есть
ну так убунта изначально для особо одаренных жаждущих какввенде но нахаляву и создана. Другой более лучшей реализации какввенде у меня для вас нет.
забавно, конечно, что они использовали на халяву именно труд религиозно-больных фанатиков, а не какой-нибудь redhat. И ничего - прекрасно попользовали, борцуны за все хорошее и против блобов даже не заметили как их имеют. (У редхата так прекрасно в свое время не получилось.)
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|5.55, Аноним (-), 21:24, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего Кого Ктулху меня упаси от такого Да вообще-то вот имнено убунту, в именн... большой текст свёрнут, показать
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|6.62, пох. (?), 23:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да вообще-то вот имнено убунту, в именно комерческие проекты народ пихает неохотно - это надо явно
> договариваться с фирмочкой миллиардера. Иначе отлучат от репок в шесть секунд, прецеденты были.
ну вон проксмокся уже разорилась? А ведь все знают где она п-дит ведра и про торговые марки в ус не дует.
> И чего тогда делать?
зеркала.
Что лично я давно и - правда, по совершенно другим соображениям (после превосходной истории с dkms).
> Да вот видите ли, даже акула бизнеса почему-то обошла сторонкой еще одну акулу.
а вон орацле вырвал приличный кусок мясца из бочка, и довольный переваривает. И ничего с ним тоже не сделалось.
> Как показал пример центос стрёма - угадали.
как показал пример атаки клонов - центось была просто не нужна. Изжила себя вместе с моделью разработки.
> Да и не умеет редгад пакетники делать.
вот как раз он-то и умеет. По сравнению с де6илли@новым мусором rpm совершенно идеален.
Ну, вероятно, неосилившие прочитать инструкцию - страдают. Я только не очень понимаю как им удается deb собирать, для которых и инструкций то нормальных нет.
Некоторые, впрочем, вон даже умеют snap, а там и с инструкцией швах, и сложность механик существенно выше. Ну, может врут что умеют.
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|7.70, Аноним (-), 01:57, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них так прямо и написано что они убунта Или отпатчивают Я не понимаю чего в ... большой текст свёрнут, показать
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|1.7, pic (?), 14:09, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А не проще было включить данные пакеты в состав базового образа при установке Debian и регулировать это барахло путём изменения прав доступа к каталогу с прошивками? Или системе позволено всё?
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|2.15, asaaddxasaadd (ok), 16:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Суть как раз в упрощении установки. Так-то и раньше можно было взять образ с non-free, но лежал он непонять где и вводил пользователей в фрустрацию.
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|1.21, Аноним (21), 16:48, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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если для работы сетевухи/wifi нужна прошивка, то нечего работать не будет т.к. нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию :))
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|3.39, kawaii_girl (ok), 19:06, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>офлайн скачиваете deb пакет
Еще как вариант можно включить на телефоне режим модема по USB и установить нужные пакеты через мобильный интернет. Я так делала когда устанавливала Fedora на MacBook.
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|4.48, Аноним (-), 20:44, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще можно воткнуть проводной эзернет в роутер. Или если совсем уж фигня - создать виртуалку, в ней образ системы собрать (дебиан же в чем-то скачали?) - ну и накатить его потом уже готовый :)
На самом деле народ просто не понимает насколько прикольнее скажем быстро трансфернуть свой десктоп в VM - посмотреть на ее примере не сломается ли все нафиг если вот так и сяк сделать, или примрено так же отмакетировать систему в VM - а если понравится, можно и на десктоп уже перетащить оттуда. А не так что мы тут себе все сначала сломаем а потом будем без нифига и в какой-нибудь консоли 80х25 репу чесать что дальше делать.
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|5.57, Аноним (57), 21:29, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>отмакетировать систему в VM - а если понравится, можно и на десктоп уже перетащить оттуда
И узнать, что на реальном железе, в отличие от виртуальной машины, оно не работает из-за отсутствия в установке элементарных драйверов.
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|6.69, Аноним (-), 01:46, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Live флехи для этого есть, посмотреть как оно без вреда основной системе. Да и при некотором опыте вы уже знаете что там должно быть, а совсем без опыта *бунты проще будут все-таки, дебиан не ориентируется на совсем уж нулевых тел.
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|3.51, пох. (?), 21:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Тут председатель падает со шкафа. - Вот, видите - а я так - каждый раз!"
Нет, вы ведь правда наслаждаетесь страданием, да?
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|4.66, Аноним (-), 01:40, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунта и так уже есть. Зачем бы их две? А так вот выбор есть кому и что. Мне вот убунты как раз и перестали подходить. По сравнению с сабжем. Ну я на него везде и перешел. Ничего личного, просто гранд-унификация технологий и ассетов, так меньше места в мозге управление системами занимает и я могу вгрузить туда другие крутые и мощные вещи. (Поглядывая на нетривиальный код который я едва понимаю): ух ты, во как я могу. И я лучше это буду мочь чем маздай какой админить и загаживать еще и этим знанием мозг...
И да, мне казалось что ты способен вытравить из себя совок с пожеланием видеть единственный вариант прекрасного будущего когда те кому оно оказалось не прекрасным должны быть расстреляны.
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|3.61, Аноним (61), 22:14, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> офлайн скачиваете deb пакет и все дела
Потом повторяете процедуру раз так 666 ибо зависимости.
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|2.32, Lyrix (ok), 17:32, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если для работы сетевухи/wifi нужна прошивка, то нечего работать не будет т.к. нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию :))
"выполняется поиск прошивок через перебор содержимого пакетов в каталоге /firmware."
Как я понимаю, в образе установщика будут все прошивки.
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|2.34, anonymous (??), 18:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 2alpha инсталлятор тупо вылетает при определении network devices, в частности wifi. Несмотря на то, что ethernet работает без прошивки. И всё, на этом установка и заканчивается, дальше никуда.
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|2.40, kawaii_girl (ok), 19:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию
Сеть можно раздать с телефона по USB.
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|5.68, Аноним (-), 01:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подожди, дебиановцы об этом еще не подумали.
Только системные гении с опеннета могут захотеть для стандартного класса usb какую-то фирмварь...
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|4.67, Аноним (-), 01:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А USB без firmware точно заработает?
У телефона фирмваре уже прошито с фабы. Да и какое фирмваре CDC_ETHER'у надо?! В этом как раз его прелесть, сотовые модемы умеющие это тоже просто сразу цепляются как usb-сетевки и сразу работают.
Я даже сам таким CDC_ETHER'ом умею быть на одноплатниках. Этим модуль g_ether в линухе заведует если что. Но в этом случае я сам себе фирмвара и единственное что там надо это не забыть этот модуль в системный образ. Если телефон так умеет - значит они тоже не забыли его.
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|2.63, Аноним (63), 00:35, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все прошивки будут на установочном образе. Отдельный репозитория нужен для удобного отключения блобов кому они не нужны.
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|1.71, Аноним (71), 04:51, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Умоляю, скажите, где скачать iso с этим волшебным официальным установщиком с прошивками!?
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