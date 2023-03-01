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Для Debian 12 запущен отдельный репозиторий с прошивками

01.03.2023 12:55

Разработчики Debian объявили о тестировании нового репозитория non-free-firmware, в который из репозитория non-free перенесены пакеты с прошивками. Во втором альфа-выпуске инсталлятора Debian 12 "Bookworm" предоставлена возможность динамического запроса пакетов с прошивками из репозитория non-free-firmware. Наличие отдельного репозитория с прошивками позволяет обеспечить доступ к прошивкам без включения в установочных носителях общего репозитория non-free.

В соответствии с ранее проведённым общим голосованием в состав официальных образов включены как свободные прошивки из репозитория main, так и проприетарные прошивки, ранее доступные через репозиторий non-free. При наличии оборудования, для работы которого требуются внешние прошивки, необходимые проприетарные прошивки загружаются по умолчанию. Для пользователей, предпочитающих только свободное ПО, на этапе загрузки предоставлена возможность отключения использования несвободных прошивок.

Требуемая прошивка определяется через анализ логов ядра, в которые выводятся предупреждения о сбоях при загрузке прошивок (например, "failed to load rtl_nic/rtl8153a-3.fw"). Разбор лога осуществляет скрипт check-missing-firmware, вызываемый компонентом hw-detect. При определении проблем с загрузкой прошивки скрипт проверяет индексный файл Contents-firmware, в котором сопоставлены имена прошивок и пакетов, в которых их можно найти. Если индекс отсутствует выполняется поиск прошивок через перебор содержимого пакетов в каталоге /firmware. Если пакет с прошивкой найден, он распаковывается и загружаются связанные с ним модули ядра, после чего пакет с прошивкой добавляется в список устанавливаемых пакетов, а репозиторий non-free-firmware активируется в конфигурации APT.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  3. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок
  4. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 "Bookworm"
  6. OpenNews: Debian 12 перешёл на стадию мягкой заморозки перед релизом
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58728-debian
Ключевые слова: debian, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:11, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Хорошая новость. Меньше возни - больше успешных установок Linux.
     
  • 1.2, freehck (ok), 13:12, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Отличная новость. Теперь установка дистрибутива станет гораздо дружелюбнее к пользователю. Многая лета проекту Debian!
     
     
  • 2.20, Мисс Кавай (?), 16:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    полностью согласна, дебиан один из самых крутых дистрибутивов, учитывая что он не контролируется напрямую ни одной загребущей корпорацией
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 22:11, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он уже сам по себе корпорация. С повесточкой, странными голосованиями и всем таким.
     
  • 2.43, Аноним (-), 20:34, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...но лучший инсталлер дебиана это все же debootstrap :)
     
     
  • 3.45, freehck (ok), 20:37, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трудно не согласиться! Большинство установок дебиана делал дебутстрапом с Grml. =)
    Впрочем, это всё-таки не мейнстрим, надо понимать. )
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 21:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ванильным дебутстрапом орудую, иногда cdebootstrap ом еще, он потупей и предск... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Zenitur (ok), 13:34, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Звучит красиво. У убунты, мне кажется, такое уже есть. Системная служба Jockey доустанавливает проприетарные драйверы. Тут правда не драйверы, а прошивки... Я думаю, в убунте просто проапгрейдят Jockey
     
     
  • 2.9, пох. (?), 14:33, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Убунте подобная глупость и нахрен не сдалась, потому что она просто ставит kernel-firmware не вникая в религиозные предрассудки долбанавтов, доломавших свой дистрибутив до полной непригодности к запуску в чем-то кроме виртуалочек. И теперь вот вынужденных изобретать кривой костылингопердолинг чтобы последние пользователи не разбежались от них в ах-е.

    Религиознутые фанатики должны страдать. Страдание очищает.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:17, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Религиознутые фанатики должны страдать. Страдание очищает.

    Ты уже несколько лет как не можешь очиститься. Сколько же мегатонн фекалий в тебе заключено?

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 20:36, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грубое, но точное описание ситуации.
    Даже помешанные на безопасности разработчики openbsd не выкидывают firmware из дистрибутива
     
     
  • 5.49, Аноним (-), 20:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть еще соображения лицензионной чистоты всего этого. Опенбзде оно до 314ды, какой псих ее в коммерческий проект воткнет?! А вот быть засуженым за дистрибуцию чужих фирмварей так себе идея.
     
  • 3.46, Аноним (-), 20:40, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она много во что еще не вникает А заодно нехилые рестрикции на тему использован... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.50, пох. (?), 21:05, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажем выводок одноплатничков на убунте клиенту уже напряжно подогнать.

    клиент - российская военка? Да, не советую.

    А если какой другой нормальный клиент - то долбонавт, вестимо, ты. Поскольку есть прорва коммерческих проектов на базе убунты - и ни к кому почему-то претензий за двадцать лет не предъявили (при том что с трейдмарками многие обошлись весьма вольно). Но ты конечно же такой уникальный богатый и знаменитый, что тебе-то точно от них не уйти.

    > В убунте тоже системд есть

    ну так убунта изначально для особо одаренных жаждущих какввенде но нахаляву и создана. Другой более лучшей реализации какввенде у меня для вас нет.

    забавно, конечно, что они использовали на халяву именно труд религиозно-больных фанатиков, а не какой-нибудь redhat. И ничего - прекрасно попользовали, борцуны за все хорошее и против блобов даже не заметили как их имеют. (У редхата так прекрасно в свое время не получилось.)

     
     
  • 5.55, Аноним (-), 21:24, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего Кого Ктулху меня упаси от такого Да вообще-то вот имнено убунту, в именн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.62, пох. (?), 23:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вообще-то вот имнено убунту, в именно комерческие проекты народ пихает неохотно - это надо явно
    > договариваться с фирмочкой миллиардера. Иначе отлучат от репок в шесть секунд, прецеденты были.

    ну вон проксмокся уже разорилась? А ведь все знают где она п-дит ведра и про торговые марки в ус не дует.

    > И чего тогда делать?

    зеркала.
    Что лично я давно и - правда, по совершенно другим соображениям (после превосходной истории с dkms).

    > Да вот видите ли, даже акула бизнеса почему-то обошла сторонкой еще одну акулу.

    а вон орацле вырвал приличный кусок мясца из бочка, и довольный переваривает. И ничего с ним тоже не сделалось.

    > Как показал пример центос стрёма - угадали.

    как показал пример атаки клонов - центось была просто не нужна. Изжила себя вместе с моделью разработки.

    > Да и не умеет редгад пакетники делать.

    вот как раз он-то и умеет. По сравнению с де6илли@новым мусором rpm совершенно идеален.
    Ну, вероятно, неосилившие прочитать инструкцию - страдают. Я только не очень понимаю как им удается deb собирать, для которых и инструкций то нормальных нет.

    Некоторые, впрочем, вон даже умеют snap, а там и с инструкцией швах, и сложность механик существенно выше. Ну, может врут что умеют.

     
     
  • 7.70, Аноним (-), 01:57, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них так прямо и написано что они убунта Или отпатчивают Я не понимаю чего в ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:24, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ровно то же самое, что тут описано, есть в OpenBSD, начиная с версии 4.9.

    http://firmware.openbsd.org/firmware/

     

  • 1.7, pic (?), 14:09, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А не проще было включить данные пакеты в состав базового образа при установке Debian и регулировать это барахло путём изменения прав доступа к каталогу с прошивками? Или системе позволено всё?
     
     
  • 2.15, asaaddxasaadd (ok), 16:08, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Суть как раз в упрощении установки. Так-то и раньше можно было взять образ с non-free, но лежал он непонять где и вводил  пользователей в фрустрацию.
     

  • 1.21, Аноним (21), 16:48, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    если для работы сетевухи/wifi нужна прошивка, то нечего работать не будет т.к. нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию :))
     
     
  • 2.23, Мисс Кавай (?), 16:50, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    офлайн скачиваете deb пакет и все дела
     
     
  • 3.39, kawaii_girl (ok), 19:06, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >офлайн скачиваете deb пакет

    Еще как вариант можно включить на телефоне режим модема по USB и установить нужные пакеты через мобильный интернет. Я так делала когда устанавливала Fedora на MacBook.

     
     
  • 4.48, Аноним (-), 20:44, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще можно воткнуть проводной эзернет в роутер. Или если совсем уж фигня - создать виртуалку, в ней образ системы собрать (дебиан же в чем-то скачали?) - ну и накатить его потом уже готовый :)

    На самом деле народ просто не понимает насколько прикольнее скажем быстро трансфернуть свой десктоп в VM - посмотреть на ее примере не сломается ли все нафиг если вот так и сяк сделать, или примрено так же отмакетировать систему в VM - а если понравится, можно и на десктоп уже перетащить оттуда. А не так что мы тут себе все сначала сломаем а потом будем без нифига и в какой-нибудь консоли 80х25 репу чесать что дальше делать.

     
     
  • 5.57, Аноним (57), 21:29, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >отмакетировать систему в VM - а если понравится, можно и на десктоп уже перетащить оттуда

    И узнать, что на реальном железе, в отличие от виртуальной машины, оно не работает из-за отсутствия в установке элементарных драйверов.

     
     
  • 6.69, Аноним (-), 01:46, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Live флехи для этого есть, посмотреть как оно без вреда основной системе. Да и при некотором опыте вы уже знаете что там должно быть, а совсем без опыта *бунты проще будут все-таки, дебиан не ориентируется на совсем уж нулевых тел.
     
  • 3.51, пох. (?), 21:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Тут председатель падает со шкафа. - Вот, видите - а я так - каждый раз!"

    Нет, вы ведь правда наслаждаетесь страданием, да?

     
     
  • 4.66, Аноним (-), 01:40, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта и так уже есть. Зачем бы их две? А так вот выбор есть кому и что. Мне вот убунты как раз и перестали подходить. По сравнению с сабжем. Ну я на него везде и перешел. Ничего личного, просто гранд-унификация технологий и ассетов, так меньше места в мозге управление системами занимает и я могу вгрузить туда другие крутые и мощные вещи. (Поглядывая на нетривиальный код который я едва понимаю): ух ты, во как я могу. И я лучше это буду мочь чем маздай какой админить и загаживать еще и этим знанием мозг...

    И да, мне казалось что ты способен вытравить из себя совок с пожеланием видеть единственный вариант прекрасного будущего когда те кому оно оказалось не прекрасным должны быть расстреляны.

     
  • 3.61, Аноним (61), 22:14, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > офлайн скачиваете deb пакет и все дела

    Потом повторяете процедуру раз так 666 ибо зависимости.

     
  • 2.32, Lyrix (ok), 17:32, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если для работы сетевухи/wifi нужна прошивка, то нечего работать не будет т.к. нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию :))

    "выполняется поиск прошивок через перебор содержимого пакетов в каталоге /firmware."

    Как я понимаю, в образе установщика будут все прошивки.

     
  • 2.34, anonymous (??), 18:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 2alpha инсталлятор тупо вылетает при определении network devices, в частности wifi. Несмотря на то, что ethernet работает без прошивки. И всё, на этом установка и заканчивается, дальше никуда.
     
  • 2.40, kawaii_girl (ok), 19:07, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >нет сети и нет доступа к этому чудо репозиторию

    Сеть можно раздать с телефона по USB.

     
     
  • 3.56, Аноним (44), 21:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А USB без firmware точно заработает?
     
     
  • 4.58, Аноним (57), 21:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подожди, дебиановцы об этом еще не подумали.
     
     
  • 5.68, Аноним (-), 01:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подожди, дебиановцы об этом еще не подумали.

    Только системные гении с опеннета могут захотеть для стандартного класса usb какую-то фирмварь...

     
  • 4.59, kawaii_girl (ok), 21:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно работает)
     
  • 4.67, Аноним (-), 01:43, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А USB без firmware точно заработает?

    У телефона фирмваре уже прошито с фабы. Да и какое фирмваре CDC_ETHER'у надо?! В этом как раз его прелесть, сотовые модемы умеющие это тоже просто сразу цепляются как usb-сетевки и сразу работают.

    Я даже сам таким CDC_ETHER'ом умею быть на одноплатниках. Этим модуль g_ether в линухе заведует если что. Но в этом случае я сам себе фирмвара и единственное что там надо это не забыть этот модуль в системный образ. Если телефон так умеет - значит они тоже не забыли его.

     
  • 2.63, Аноним (63), 00:35, 02/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все прошивки будут на установочном образе. Отдельный репозитория нужен для удобного отключения блобов кому они не нужны.
     

  • 1.33, Аноним (33), 17:48, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А эти репозитории с паршивками тоже проходят стадия заморозки?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 19:10, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут не стадия заморозки, а стадия криокамеры.
     

  • 1.42, Аноним (41), 19:22, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "check-missing-firmware: command not found"
     
  • 1.71, Аноним (71), 04:51, 02/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Умоляю, скажите, где скачать iso с этим волшебным официальным установщиком с прошивками!?
     

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