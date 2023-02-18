Debian 12 перешёл на стадию мягкой заморозки перед релизом

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:15, 18/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – дык не готово

2.19 , Аноним ( 18 ), 02:30, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Убунта единственный линукс пригодный для работы. Почти во всех конторах, где занимаются разработкой ПО, стоит МакОС или Убунта на виртуалке под МакОС. Винды вообще не видел ни разу.

3.24 , leap42 ( ok ), 03:38, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Убунта единственный линукс пригодный для работы. Почти во всех конторах, где занимаются разработкой ПО, стоит МакОС или Убунта на виртуалке под МакОС. Винды вообще не видел ни разу. Получается, что Убунта - это Fedora? Программисты её предпочитают Убунте)

4.45 , Аноним ( 45 ), 08:43, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Федока какая-то, что это такое вообще? Ни разу не видел.

5.53 , Аноним ( 53 ), 13:10, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так сидя в комнате дома ты и не увидишь

3.25 , Аноним ( 25 ), 03:39, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А я и говорю: говорим Линукс - подразумеваем Убунту. Если мне надо поставить Линукс, я знаю что если из под Убунты встанут видеодрайверы и любой сторонний софт будет иметь пакет именно под Убунту.

4.30 , leap42 ( ok ), 04:31, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем ставить видеодрайверы на рабочий комп, они же уже есть и работают? Вот в домашнем игровом могу понять такое недоразумение, как nvidia, в рабочем нет.

5.48 , Аноним ( 45 ), 08:47, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставил Дебиан с Xcfe на AMD, разрешение 800х600, очень удобно.

А если тебе надо поставить Заббикс сервер, что легче скопировать команды с официального сайта или наизусть заучивать и вводить в терминал, потому что у нас тру сервер, а графика не тру? Или может в текстовом веб-браузере прикажешь извращаться? Хотя я ничему не удивлюсь, тут крутыми себя считают, везде использующие VIM.

6.50 , leap42 ( ok ), 09:38, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ставил Дебиан с Xcfe на AMD, разрешение 800х600, очень удобно.

> А если тебе надо поставить Заббикс сервер, что легче скопировать команды с

> официального сайта или наизусть заучивать и вводить в терминал, потому что

> у нас тру сервер, а графика не тру? Или может в

> текстовом веб-браузере прикажешь извращаться? Хотя я ничему не удивлюсь, тут крутыми

> себя считают, везде использующие VIM. это какой-то троллинг или что? или вам правда ssh ещё не завезли чтобы со своей тачки их Хрома в консоль копировать?

7.60 , Аноним ( 60 ), 13:47, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты хоть представляешь что такое Заббикс и как его настраивать без графики?

6.56 , Аноним ( 53 ), 13:13, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как ещё оправдаешь свои суперспособности?

7.61 , Аноним ( 60 ), 13:48, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет мне оправдания перед анонимом, чего уже там.

4.36 , ИмяХ ( ? ), 06:35, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты договаривай до конца.

>>если из под Убунты встанут видеодрайверы и любой сторонний софт будет иметь пакет именно под Убунту. то... что тогда произойдёт? Массовое бегство всех пользователей на убунту?

5.49 , Аноним ( 45 ), 08:52, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я имел ввиду, что на Убунте видеодрайвера из коробки идут. Поставил Убунту и разрешенние экрана автоматически устанавливается. А на Дебиане надо руками ставиить, а оно мне надо, если можно не ставить руками? >Массовое бегство всех пользователей на убунту? Массовое не массовое, а и так уже дефакто ставят Убунту и пользователи и разработчики пакеты собирают. Да и на сервер ставят Ubuntu Server без зазрения совести, что Аноним скажет что Убунту на сервере не тру, всем плевать, они даже не знают про существование анонима.

6.54 , Аноним ( 53 ), 13:11, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В альтлинуксе тоже проприетарь дрова из коробки

7.62 , Аноним ( 60 ), 13:49, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот когда интернет запретят, тогда перейду на альтлинукс.

6.55 , Аноним ( 53 ), 13:12, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оно мне надо, если можно не ставить руками подозрение на инфантилиз

> Ubuntu Server ну это вообще троллинг, я видел как-то, какой-то школьник пароли подобрать пытался

7.64 , Аноним ( 60 ), 13:52, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >подозрение на инфантилиз Подозрение на здравый смысл не возникало? Или ты из тех кто собирает ядро из исходников и весь софт собирает из исходников? Или ты всё же лицемерный аноним, используешь дистрибутив собранный другими людьми для экономии времени?

Меня поражают анонимы, который в желании самоутвердиться в интернете, переступают границы любой логики и здравого смысла. Такими утверждениями вы не подтверждаете свои высокие навыки, а наоборот показываете свою некомпетентность.

