Debian 12 перешёл на стадию мягкой заморозки перед релизом

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|3.31, name (??), 04:47, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Походу, они сами прогнулись и переименовали в woob. Этот мир окончательно прогнил.
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|2.18, Аноним (18), 02:26, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Debian это База 👍
База и основа для создания других дистрибутивов.
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|2.23, leap42 (ok), 03:37, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хочется tree-sitter и lsp? понимаю, сам пользуюсь в neovim. может пора перейти к нам, на сторону зла?)
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|3.34, Аноним (34), 05:02, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы перейти на сторону зла в емаксе достаточно установить evil, а вот чтобы перейти на сторону добра в виме необходимо обмазаться тысячами плагинов и всё равно выйдет не то
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|2.19, Аноним (18), 02:30, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Убунта единственный линукс пригодный для работы. Почти во всех конторах, где занимаются разработкой ПО, стоит МакОС или Убунта на виртуалке под МакОС. Винды вообще не видел ни разу.
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|3.24, leap42 (ok), 03:38, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Убунта единственный линукс пригодный для работы. Почти во всех конторах, где занимаются разработкой ПО, стоит МакОС или Убунта на виртуалке под МакОС. Винды вообще не видел ни разу.
Получается, что Убунта - это Fedora? Программисты её предпочитают Убунте)
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|3.25, Аноним (25), 03:39, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я и говорю: говорим Линукс - подразумеваем Убунту. Если мне надо поставить Линукс, я знаю что если из под Убунты встанут видеодрайверы и любой сторонний софт будет иметь пакет именно под Убунту.
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|4.30, leap42 (ok), 04:31, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем ставить видеодрайверы на рабочий комп, они же уже есть и работают? Вот в домашнем игровом могу понять такое недоразумение, как nvidia, в рабочем нет.
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|5.48, Аноним (45), 08:47, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставил Дебиан с Xcfe на AMD, разрешение 800х600, очень удобно.
А если тебе надо поставить Заббикс сервер, что легче скопировать команды с официального сайта или наизусть заучивать и вводить в терминал, потому что у нас тру сервер, а графика не тру? Или может в текстовом веб-браузере прикажешь извращаться? Хотя я ничему не удивлюсь, тут крутыми себя считают, везде использующие VIM.
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|6.50, leap42 (ok), 09:38, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ставил Дебиан с Xcfe на AMD, разрешение 800х600, очень удобно.
> А если тебе надо поставить Заббикс сервер, что легче скопировать команды с
> официального сайта или наизусть заучивать и вводить в терминал, потому что
> у нас тру сервер, а графика не тру? Или может в
> текстовом веб-браузере прикажешь извращаться? Хотя я ничему не удивлюсь, тут крутыми
> себя считают, везде использующие VIM.
это какой-то троллинг или что? или вам правда ssh ещё не завезли чтобы со своей тачки их Хрома в консоль копировать?
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|7.60, Аноним (60), 13:47, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хоть представляешь что такое Заббикс и как его настраивать без графики?
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|4.36, ИмяХ (?), 06:35, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты договаривай до конца.
>>если из под Убунты встанут видеодрайверы и любой сторонний софт будет иметь пакет именно под Убунту.
то... что тогда произойдёт? Массовое бегство всех пользователей на убунту?
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|5.49, Аноним (45), 08:52, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я имел ввиду, что на Убунте видеодрайвера из коробки идут. Поставил Убунту и разрешенние экрана автоматически устанавливается. А на Дебиане надо руками ставиить, а оно мне надо, если можно не ставить руками?
>Массовое бегство всех пользователей на убунту?
Массовое не массовое, а и так уже дефакто ставят Убунту и пользователи и разработчики пакеты собирают. Да и на сервер ставят Ubuntu Server без зазрения совести, что Аноним скажет что Убунту на сервере не тру, всем плевать, они даже не знают про существование анонима.
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|6.55, Аноним (53), 13:12, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> оно мне надо, если можно не ставить руками
подозрение на инфантилиз
> Ubuntu Server
ну это вообще троллинг, я видел как-то, какой-то школьник пароли подобрать пытался
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|7.64, Аноним (60), 13:52, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>подозрение на инфантилиз
Подозрение на здравый смысл не возникало? Или ты из тех кто собирает ядро из исходников и весь софт собирает из исходников? Или ты всё же лицемерный аноним, используешь дистрибутив собранный другими людьми для экономии времени?
Меня поражают анонимы, который в желании самоутвердиться в интернете, переступают границы любой логики и здравого смысла. Такими утверждениями вы не подтверждаете свои высокие навыки, а наоборот показываете свою некомпетентность.
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|1.11, Аноньимъ (ok), 00:44, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ядро надеюсь 6.1 будет?
>В настоящее время насчитывается 392 критических ошибок, блокирующие релиз (месяц назад таких ошибок было 637).
Откуда он их берут вообще?
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|2.12, Рустик (?), 01:18, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ядро надеюсь 6.1 будет?
В 6.1 не успели войти патчи по добавлению buttplug в раст драйверы ядра, так что нет.
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|2.13, Аноним (13), 01:41, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>6.1 будет
Уже месяц как есть, правда MGLRU надо вручную включать.
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|2.17, Аноним (18), 02:23, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ноутбук на интеле 8 поколения с ядром 6.1 рандомно уходит в кернел паник. Со старыми ядрами работает более-менее стабильно, хотя и на них иногда виснет намертво в отличии от винды, где никаких проблем вообще.
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|3.20, Аноньимъ (ok), 02:31, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему-то поддержку оборудования не бекпортируют, что странно, у меня вайфай на старом ядре не работает.
Может как объявят 6.1 LTS так пофиксят баги.
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|3.28, . (?), 04:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> рандомно уходит в кернел паник
Но ведь ядро оставляет вам сообщение? Или просто паник? А как с другими ядрами?
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|3.29, leap42 (ok), 04:28, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что дистр? Что за ноут?
У меня ноут всё лучше и лучше работает, сейчас как раз в Fedora kernel 6.1. Даже жалко выбрасывать будет (но у меня 7-ое поколение, проц, к сожалению, уже не вывозит мои задачи).
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|4.33, Анончик (?), 05:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> проц, к сожалению, уже не вывозит мои задачи
Энтерпрайзные хеллоуворлды на пару десятков гигов? А то здесь люди умудряются последний android studio юзать на 775 сокетах.
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|3.35, Аноним (35), 06:23, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ноутбук на интеле 8 поколения с ядром 6.1 рандомно уходит в кернел
> паник. Со старыми ядрами работает более-менее стабильно, хотя и на них
> иногда виснет намертво в отличии от винды, где никаких проблем вообще.
Да вообще эти ваши линуксы скатываться стали в СГ, ладно бы официально дропали какую-то поддержку, так ведь нет, из-за хипсторов в разработке и их подходе тяп-лп и в продакшон, начали валить какие-то гнилые регрессии. в новых версиях ядер, графического стека, просто стремительное какое-то пробивание дна. В нулевых и десятых такого дна ещё не было.
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|1.16, Аноним (18), 02:19, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Это всё здорово, но голый дебиан неюзабелен (нужно многое доустанавливать руками) и годится только для создания других дистрибутивов на своей основе.
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|2.21, Аноним (21), 02:43, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нахрена делать отдельный дистрибутив, чтобы что-то "доустановить"?
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|2.26, Аноним (25), 03:44, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Что значит голый? Тебе как минимум предлагают на выбор среду рабочего стола.
Анонимам не угодить. Выпускают узкоспециализированный дистрибутив, ноют что ненужно, что все сами руками привыкли делать, выпускают Дебиан, ноют что надо все руками ставить.
Таких анонимов надо бить, палками, по голове, чтобы поумнели.
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|2.27, Аноним (27), 03:44, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, но зачем в голом виде? Доустановил необходимое, реп добавил по вкусу, донастроил и работаешь/собираешь образ для раскатки.
Не помню уже, когда в последний раз именно устанавливал с нуля инсталлятором или с debootstrap. Или переустанавливал. Откатывал из бекапов - это бывает.
Обычно для локалхоста клонирую уже имеющуюся систему через разбивку разделов/rsync|tar/chroot, и слегка довожу напильником. Либо делаю то же самое, но из заготовленного образа. Быстрее, и по мне проще.
В тесте и продакшене же всё по-другому, там готовые образы, ансамбли и прочие средства автоматизации.
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|2.40, Аноним (40), 07:26, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows, MacOS после установки "голые". Ручками ставят необходимые программы. Никто не ноет, а тут - красн0глазик не может в ракетный менеджер)
ЗЫ Верните начало 2000-ых, в те времена хоть не ныли.
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|1.44, Аноним (44), 08:41, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзаю Debian начиная с версии Etch 4.0. И на PC/Notebook, на рабочих серверах. Только недавно осознал и сформулировал для себя, один из важных аргументов моей любви к нему. Он ничего не навязывает. Debian говорит: вот тебе два лимона подогнанных друг к другу пакетов и собирай из них что хочешь и как хочешь! И это хорошо.
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|2.51, Аноним (40), 11:10, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Debian говорит: вот тебе два лимона подогнанных друг к другу пакетов и собирай из них что хочешь и как хочешь!
Спорное решение. Лет десять назад было так - при установленном apache после установки php последний на этапе post install лез в конфиг apache и творил безобразие.
Подход RHEL в этом плане лучше. Устанавливай хоть что сейчас, а связывай это хоть когда сам.
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|1.46, Аноним (46), 08:43, 19/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что меня сподвигло использовать линукс:
Однажды мне подарили нетбук с ide-жестким на Windows XP.
Microsoft убедительно говорила, что их 8-ка подойдёт на любое железо.
С радостью обновился, ну раз на любое железо значит адаптируется и под такое(винда же с завода) ... и дальше всё ясно.. - Linux
А что мы видим сейчас:
небуки на windows 10
Это вообще что?
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|2.52, . (?), 13:10, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что меня сподвигло использовать линукс:
1 внезапно-принудительные обновления винды, особенно при включении очень радуют
2 отсутствие возможности выкатить список файлов(док, муз) в текстовый документ стандартными средствами винды
3 отсутствие документированной возможности установить винду на флэшку (не у всех есть запасной жесткий)
4 и еще много других мелочей
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