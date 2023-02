Debian 12 перешёл на стадию мягкой заморозки перед релизом

2.12 , Рустик ( ? ), 01:18, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Ядро надеюсь 6.1 будет? В 6.1 не успели войти патчи по добавлению buttplug в раст драйверы ядра, так что нет.

2.13 , Аноним ( 13 ), 01:41, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >6.1 будет Уже месяц как есть, правда MGLRU надо вручную включать.

3.15 , Аноньимъ ( ok ), 02:15, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну хоть так.

3.22 , Аноним ( 22 ), 03:01, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Есть-то есть, но вот ntfs3 - не было и нет.

4.41 , Led ( ok ), 07:34, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вендузятник должен страдать.

5.57 , Аноним ( 53 ), 13:15, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тёплый ламповый 2000К LED

2.17 , Аноним ( 18 ), 02:23, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ноутбук на интеле 8 поколения с ядром 6.1 рандомно уходит в кернел паник. Со старыми ядрами работает более-менее стабильно, хотя и на них иногда виснет намертво в отличии от винды, где никаких проблем вообще.

3.20 , Аноньимъ ( ok ), 02:31, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почему-то поддержку оборудования не бекпортируют, что странно, у меня вайфай на старом ядре не работает.

Может как объявят 6.1 LTS так пофиксят баги.

3.28 , . ( ? ), 04:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > рандомно уходит в кернел паник Но ведь ядро оставляет вам сообщение? Или просто паник? А как с другими ядрами?

3.29 , leap42 ( ok ), 04:28, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что дистр? Что за ноут? У меня ноут всё лучше и лучше работает, сейчас как раз в Fedora kernel 6.1. Даже жалко выбрасывать будет (но у меня 7-ое поколение, проц, к сожалению, уже не вывозит мои задачи).

4.33 , Анончик ( ? ), 05:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > проц, к сожалению, уже не вывозит мои задачи Энтерпрайзные хеллоуворлды на пару десятков гигов? А то здесь люди умудряются последний android studio юзать на 775 сокетах.

3.35 , Аноним ( 35 ), 06:23, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ноутбук на интеле 8 поколения с ядром 6.1 рандомно уходит в кернел

> паник. Со старыми ядрами работает более-менее стабильно, хотя и на них

> иногда виснет намертво в отличии от винды, где никаких проблем вообще. Да вообще эти ваши линуксы скатываться стали в СГ, ладно бы официально дропали какую-то поддержку, так ведь нет, из-за хипсторов в разработке и их подходе тяп-лп и в продакшон, начали валить какие-то гнилые регрессии. в новых версиях ядер, графического стека, просто стремительное какое-то пробивание дна. В нулевых и десятых такого дна ещё не было.