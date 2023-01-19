Debian 12 перешёл на первую стадию заморозки перед релизом

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|2.25, Аноним (25), 19:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Абсолютно согласен. Стабильный, а потому работоспособный. Не зря именно на пакетной базе Дебиана рождаются дистрибутивы вроде Ubuntu, Mint, Pop!OS, AntiX, Devuan, MX.
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|3.40, GNU (?), 19:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Devuan не рождался, Devuan остался Debian'ом. А вот к нынешнему Debian'у вопросов больше, чем ответов.
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|5.63, Аноним (63), 21:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я согласен с ним. Так что отучаемся обобщать всех, до уровня тебя.
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|2.43, Деанон (?), 19:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже тогда на Wheezy сидел. Потому что интернета не было, 8 DVD
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|3.79, Аноним (-), 21:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я тоже тогда на Wheezy сидел. Потому что интернета не было, 8 DVD
Проще пакеты на винч скинуть чем так диджеить.
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|4.82, Деанон (?), 22:00, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Диджеить нужно было 1 раз и насколько помню дальше 3-4 дисков не уходило.
Качал не я, поэтому зеркалить было не вариант.
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|5.86, Аноним (-), 22:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Диджеить нужно было 1 раз и насколько помню дальше 3-4 дисков не уходило.
В смысле 1 раз? А потом софт совсем не ставить?
> Качал не я, поэтому зеркалить было не вариант.
Так скинуть содержимое DVD на винч. Я просто народу с хреновым интернетом переносной винч притаскивал с отзеркалеными репами. В те поры это было, ну, гигз 20 и никого не напрягало даже тогда уже.
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|2.3, НяшМяш (ok), 18:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда его переименовали - в 2020? Это слишком свежее для дебиана.
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|2.9, Аноним (9), 18:20, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что ты хотел? Нужна хоть какая то стабильность - держи консервы. Ничего плохого в этом не вижу. Если же не нравится - роллинг релизы дистры в помощь. только потом не надо слёз, что что-то отвалилось..
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|3.20, Аноним (-), 18:46, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стабильность багов? Дебианцы же медленные как ленивцы.
Баг гита был опубликован 17 января. Сегодня уже 19е.
Debian - Fixed Version (unfixed)
Ubuntu - Released (1:2.17.1-1ubuntu0.14)
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|4.42, Аноним (42), 19:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там, где используется дебиан крайне редко запускается git. Так что ничего удивительного.
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|3.76, danonimous (?), 21:38, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В последние годы всё быстрей добавлять стали. Ждать 4.18 только в 2025-м году было бы слишком.
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|2.26, Аноним (26), 19:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Обновили. Все компоненты уже 4.18. Остался только метапакет xfce4, который все еще 4.16.
По этому поводу есть баг #1028033
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|2.32, Xo (?), 19:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для игр и как домашняя система пойдёт, как минимум
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|1.13, Аноним (13), 18:34, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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После выхода через пару лет можно и перейти на 12, когда стабилизируется окончательно
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|2.15, Аноним (15), 18:39, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> когда стабилизируется окончательно
в смысле, когда окаменеет?
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|4.60, Деанон (?), 21:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня тут просто удивило, что glibc годовалой давности была заморожена в деб11
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|5.74, Аноним (74), 21:29, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тут такого? Компиляторы и библиотеки, переходящие на новый стандарт, должны быть проверены и отлажены.
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|5.80, Аноним (-), 21:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меня тут просто удивило, что glibc годовалой давности была заморожена в деб11
Эй, данон, а чего такого иннвоационного в glibc за последний год было?
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|6.83, Деанон (?), 22:02, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том, что поддерживаемый и латаемый софт уже собирается под более новую.
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|7.88, Аноним (-), 22:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В том, что поддерживаемый и латаемый софт уже собирается под более новую.
Если каким авторам софта делать нечего как за последней версией либы гоняться вместо кодинга чего-то полезного может ну их таких, а?
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|6.84, Деанон (?), 22:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я на федоре собираю софт, то мне нужно прикостылись сборку под старую версию. Дело не в фичах, а в ldd
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|7.90, Аноним (-), 22:14, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если я на федоре собираю софт, то мне нужно прикостылись сборку под
> старую версию. Дело не в фичах, а в ldd
Я врядли увижу софт собранный тобой на федоре у меня в дебиане. И дело тут не в ldd.
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|2.54, eugener (ok), 20:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я что на debian 11 переходил в декабре, что сейчас на debian 12 тоже в декабре.
Юзаю на ноуте, всё стабильно.
Вчера прилетело ядро 6.1.
Большинство GNOME-екстеншенов уже адаптировано для 43.
Нюанс для пользователей ArcMenu - его больше нельзя запихнуть в dash-to-dock, это грустно, было удобно.
Пока наблюдаю один глюк - не работает переключение раскладки клавиатуры мышкой. Но это мелочи.
Скриншот - https://imgur.com/a/aUoskir
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|3.62, Деанон (?), 21:07, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А слона то и не заметили. Неинклюзивно как-то пренебрегать другими языками
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|1.33, darkshvein (ok), 19:35, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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зависимости, которыми хвалятся, на самом деле их нет там, где они нужны.
вот например удалил пакет с avahi, и звук отвалился.
а apt молчит. молчит там, где должен предупреждать.
в других местах зависимости ругают, что наоборот тащат софт, без которого всё работает.
нафига такие зависимости нужны, спрашивается?
https://www.reddit.com/r/qemu_kvm/comments/zucyvy/some_constructive_criticism/
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|2.66, Деанон (?), 21:10, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, чтобы в кедах можно было сделать ... remove *akonadi* - сразу с 1.6ГБ до 1.0 ОЗУ и течь до 6ГБ за день перестало.
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|3.68, Аноним (68), 21:21, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже перезапускаю kwin_x11 и plasmashell в кроне. Вот что раздражает, так это течка, да. Но за день? У меня за месяц 1гб натекает.
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|4.85, Деанон (?), 22:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я с удивлением обнаружил, что кеды таки готовы на вяленом, но в федоре (неон/кубунту не смотрел)
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