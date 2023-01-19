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Debian 12 перешёл на первую стадию заморозки перед релизом

19.01.2023 18:00

Разработчики Debian сообщили о достижении первой стадии заморозки пакетной базы Debian 12 "Bookworm", которая подразумевает прекращение выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращение обновления пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

На 12 февраля 2023 года запланирован переход к мягкой заморозке пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

На 12 марта 2023 года намечена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Время полной заморозки пока точно не определено.

В настоящее время насчитывается 637 критических ошибок, блокирующие релиз (в момент заморозки в Debian 11 таких ошибок было 472, в Debian 10 - 577, в Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Релиз Debian 12 ожидается летом 2023 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 11.6
  3. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 12 "Bookworm"
  5. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
  6. OpenNews: Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58511-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним1212 (?), 18:08, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Лучший диструтив, использую с 2014 года
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Абсолютно согласен. Стабильный, а потому работоспособный. Не зря именно на пакетной базе Дебиана рождаются дистрибутивы вроде Ubuntu, Mint, Pop!OS, AntiX, Devuan, MX.
     
     
  • 3.40, GNU (?), 19:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Devuan не рождался, Devuan остался Debian'ом. А вот к нынешнему Debian'у вопросов больше, чем ответов.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 20:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя вопросов. Отучаемся говорить за всю сеть.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 21:08, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я согласен с ним. Так что отучаемся обобщать всех, до уровня тебя.
     
  • 3.41, Деанон (?), 19:58, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходя из твоей логики Убунты нестабильные должны быть
     
  • 2.43, Деанон (?), 19:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже тогда на Wheezy сидел. Потому что интернета не было, 8 DVD
     
     
  • 3.79, Аноним (-), 21:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я тоже тогда на Wheezy сидел. Потому что интернета не было, 8 DVD

    Проще пакеты на винч скинуть чем так диджеить.

     
     
  • 4.82, Деанон (?), 22:00, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диджеить нужно было 1 раз и насколько помню дальше 3-4 дисков не уходило.
    Качал не я, поэтому зеркалить было не вариант.
     
     
  • 5.86, Аноним (-), 22:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Диджеить нужно было 1 раз и насколько помню дальше 3-4 дисков не уходило.

    В смысле 1 раз? А потом софт совсем не ставить?

    > Качал не я, поэтому зеркалить было не вариант.

    Так скинуть содержимое DVD на винч. Я просто народу с хреновым интернетом переносной винч притаскивал с отзеркалеными репами. В те поры это было, ну, гигз 20 и никого не напрягало даже тогда уже.

     
     
  • 6.89, Деанон (?), 22:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вроде потом диджеил с ISO-шками.
     

  • 1.2, Любитель Монеточки (?), 18:08, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Lomiri в Debian 12 когда будет готов?
     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 18:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда его переименовали - в 2020? Это слишком свежее для дебиана.
     
     
  • 3.12, Инквизитор Махоун (?), 18:33, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже 3 года прошло
     

  • 1.4, danonimous (?), 18:12, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели XFCE так и не обновили до 4.18? Печально...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:20, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что ты хотел? Нужна хоть какая то стабильность - держи консервы. Ничего плохого в этом не вижу. Если же не нравится - роллинг релизы дистры в помощь. только потом не надо слёз, что что-то отвалилось..
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 18:46, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стабильность багов? Дебианцы же медленные как ленивцы.
    Баг гита был опубликован 17 января. Сегодня уже 19е.
    Debian - Fixed Version (unfixed)
    Ubuntu - Released (1:2.17.1-1ubuntu0.14)
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 19:59, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там, где используется дебиан крайне редко запускается git. Так что ничего удивительного.
     
  • 3.76, danonimous (?), 21:38, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последние годы всё быстрей добавлять стали. Ждать 4.18 только в 2025-м году было бы слишком.
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обновили. Все компоненты уже 4.18. Остался только метапакет xfce4, который все еще 4.16.
    По этому поводу есть баг #1028033
     

  • 1.6, dannyD (?), 18:15, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и какое ядро они приморозили?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:48, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.0
     
     
  • 3.30, dannyD (?), 19:26, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как то странно:
    stable: 6.0.19 [EOL] 2023-01-12
     
  • 3.34, Аноним (26), 19:42, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.1 же https://packages.debian.org/source/bookworm/linux
     
  • 2.51, eugener (ok), 20:27, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6.1 вчера прилетело.
     

  • 1.7, Ein Volk Ein Rust (?), 18:18, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Arch лучше
     
     
  • 2.8, beck (??), 18:20, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Особенно на сервере.
     
     
  • 3.10, анон (?), 18:22, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Особенно в закрытой сети.
     
  • 2.32, Xo (?), 19:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игр и как домашняя система пойдёт, как минимум
     
     
  • 3.44, Деанон (?), 20:01, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Комп игры это же для повышения своего нулевого ЧСВ?
     
     
  • 4.49, Аноним (48), 20:24, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вся наша жизнь для повышения ЧСВ так-то.
     
     
  • 5.59, Деанон (?), 21:04, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быть != казаться|фантазировать
     
  • 2.36, Деанон (?), 19:52, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему среди арчеводов столько анимэшников?
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:34, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После выхода через пару лет можно и перейти на 12, когда стабилизируется окончательно
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:38, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    куда так спещищь?
    например я только-только на 11 перешел...
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 18:40, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    update'филы как обычно: и железо каждые пять минут меняют.
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:39, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > когда стабилизируется окончательно

    в смысле, когда окаменеет?

     
     
  • 3.19, Серб (ok), 18:46, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такого сильно необходимого есть в Debian 12?
     
  • 3.38, Деанон (?), 19:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Его замораживают чтобы не завоняло, т.к. оно уже мертво
     
     
  • 4.60, Деанон (?), 21:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня тут просто удивило, что glibc годовалой давности была заморожена в деб11
     
     
  • 5.74, Аноним (74), 21:29, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тут такого? Компиляторы и библиотеки, переходящие на новый стандарт, должны быть проверены и отлажены.
     
  • 5.80, Аноним (-), 21:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня тут просто удивило, что glibc годовалой давности была заморожена в деб11

    Эй, данон, а чего такого иннвоационного в glibc за последний год было?

     
     
  • 6.83, Деанон (?), 22:02, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, что поддерживаемый и латаемый софт уже собирается под более новую.
     
     
  • 7.88, Аноним (-), 22:11, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В том, что поддерживаемый и латаемый софт уже собирается под более новую.

    Если каким авторам софта делать нечего как за последней версией либы гоняться вместо кодинга чего-то полезного может ну их таких, а?

     
  • 6.84, Деанон (?), 22:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я на федоре собираю софт, то мне нужно прикостылись сборку под старую версию. Дело не в фичах, а в ldd
     
     
  • 7.90, Аноним (-), 22:14, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если я на федоре собираю софт, то мне нужно прикостылись сборку под
    > старую версию. Дело не в фичах, а в ldd

    Я врядли увижу софт собранный тобой на федоре у меня в дебиане. И дело тут не в ldd.

     
  • 2.16, Аноним (9), 18:39, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на debian-10 сидят и не бурчат
     
  • 2.54, eugener (ok), 20:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что на debian 11 переходил в декабре, что сейчас на debian 12 тоже в декабре.
    Юзаю на ноуте, всё стабильно.
    Вчера прилетело ядро 6.1.
    Большинство GNOME-екстеншенов уже адаптировано для 43.

    Нюанс для пользователей ArcMenu - его больше нельзя запихнуть в dash-to-dock, это грустно, было удобно.

    Пока наблюдаю один глюк - не работает переключение раскладки клавиатуры мышкой. Но это мелочи.

    Скриншот - https://imgur.com/a/aUoskir

     
     
  • 3.62, Деанон (?), 21:07, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А слона то и не заметили. Неинклюзивно как-то пренебрегать другими языками
     

  • 1.23, zog (??), 19:02, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько всего степеней заморозки у Debian?
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 20:26, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фиг знает, вроде три. Альфа, бета и релиз-кандидат
     
     
  • 3.58, Страдивариус (?), 20:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у инсталятора. У дистрибутива нет альф и бет.
     

  • 1.24, Аноним (24), 19:05, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pipewire вместо Pulseaudio в Debian 12 будет?
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 19:09, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если смысл в переходе будет, то да.
     
  • 2.55, eugener (ok), 20:35, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже.
     

  • 1.33, darkshvein (ok), 19:35, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зависимости, которыми хвалятся, на самом деле их нет там, где они нужны.

    вот например удалил пакет с avahi, и звук отвалился.
    а apt молчит. молчит там, где должен предупреждать.
    в других местах зависимости ругают, что наоборот тащат софт, без которого всё работает.
    нафига такие зависимости нужны, спрашивается?
    https://www.reddit.com/r/qemu_kvm/comments/zucyvy/some_constructive_criticism/

     
     
  • 2.66, Деанон (?), 21:10, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы в кедах можно было сделать ... remove *akonadi* - сразу с 1.6ГБ до 1.0 ОЗУ и течь до 6ГБ за день перестало.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 21:21, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже перезапускаю kwin_x11 и plasmashell в кроне. Вот что раздражает, так это течка, да. Но за день? У меня за месяц 1гб натекает.
     
     
  • 4.85, Деанон (?), 22:05, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я с удивлением обнаружил, что кеды таки готовы на вяленом, но в федоре (неон/кубунту не смотрел)
     

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