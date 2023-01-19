Debian 12 перешёл на первую стадию заморозки перед релизом

Разработчики Debian сообщили о достижении первой стадии заморозки пакетной базы Debian 12 "Bookworm", которая подразумевает прекращение выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращение обновления пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

На 12 февраля 2023 года запланирован переход к мягкой заморозке пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

На 12 марта 2023 года намечена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Время полной заморозки пока точно не определено.

В настоящее время насчитывается 637 критических ошибок, блокирующие релиз (в момент заморозки в Debian 11 таких ошибок было 472, в Debian 10 - 577, в Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Релиз Debian 12 ожидается летом 2023 года.



