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Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian

27.02.2023 22:20

Лидер проекта UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch и рабочего стола Unity 8, после того как от них отстранилась компания Canonical, сообщил об интеграции в ветки "unstable" и "testing" дистрибутива Debian GNU/Linux пакетов с окружением Lomiri (бывший Unity 8) и дисплейным сервером Mir 2. Отмечается, что лидер UBports постоянно использует Lomiri в Debian и для окончательной стабилизации работы Lomiri требуется реализовать несколько незначительных изменений. В процессе портирования Lomiri для Debian были удалены или переименованы устаревшие зависимости, проведена адаптация для нового системного окружения (например, обеспечена работа с systemd), выполнен переход на новую ветку дисплейного сервера Mir 2.12.

Lomiri использует в работе библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir 2, который выступает в роли композитного сервера на базе Wayland. В сочетании с мобильным окружением Ubuntu Touch рабочий стол Lomiri востребован для реализации режима Convergence, позволяющего сформировать адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору предоставляет полноценный рабочий стол и превращает смартфон или планшет в портативную рабочую станцию.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  3. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.7
  5. OpenNews: Двадцать четвёртое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58718-lomiri
Ключевые слова: lomiri, debian, unity8
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:29, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Ну если отстранилась, значит денег не заработать - зачем тогда поднимать и тянуть? - какой глупый лидер проекта UBports.
     
     
  • 2.3, Самый Лучший Гусь (?), 22:47, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не всем нужны деньги, у некоторых уже есть
     
  • 2.4, _kp (ok), 22:51, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее платформу придушили.
    Но.. сейчас когда Андроид совсем засахарился, есть шансы на продвижение интересной платформы.
    Да, платформа Ubuntu Touch не была массовой, это ж ещё надо было найти устройство, куда что то вообще можно установить, кроме модифицированных прошивок.
     
     
  • 3.10, dannyD (?), 23:50, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>...сейчас когда Андроид совсем засахарился...

    это всмысле: "— Я же тебе говорил, что г.. , а ты засахарилось-засахарилось!!!" ?

     
     
  • 4.17, _kp (ok), 01:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось написать про стагнацию культурно, хорошими словами. Видимо, так тоже слишком грубо. ;)
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:12, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за твой комментарий на опеннете тебе сколько заплатили?
     

  • 1.2, Nikki Next (?), 22:42, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это перемога. Поздравляю
     
  • 1.6, Аноньимъ (ok), 23:13, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гном который мы потеряли.
     
     
  • 2.9, kawaii_girl (ok), 23:45, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lomiri(Unity8) это вообще не гном. Это самостоятельное DE, которое использует QT. А вот Unity 7 была сделана на основе GNOME. Отказаться от концепции "оболочки" поверх компонентов гнома пришлось из-за того что у команды гнома и Canonical были разные взгляды на то каким должен быть интерфейс. Например разработчики GNOME категорически против глобальных меню, а в Unity как раз таки использовалось глобальное меню. Из-за подобных расхождений Canonical приходилось много патчить приложения гнома. В итоге они решили сделать полностью свое DE и заодно и свой дисплейный сервер. Но не получилось. Деньги видимо закончились и они все бросили. И Unity 8 и Mir и мобильное направление и ушли во всякие облака, сервера и прочие ИоТ.
     
     
  • 3.19, AleksK (ok), 01:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Unity 7 была плагином к Compiz и и фактически к гному никакого отношения не имела, просто Canonical выбрали гномовский стек приложений как основной.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:14, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >лидер UBports постоянно использует Lomiri в Debian

    Молодец?

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:36, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А рано утром...
    Я встану в очередь в мавзолей...
     
  • 1.11, Nick (??), 23:54, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И нафига было менять название на Lomiri.
    Unity, класная оболочка, а требовалось, лишь ее, дальше развивать, и сделать кроссплатформенной, для других дистров.
     
     
  • 2.12, kawaii_girl (ok), 00:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >И нафига было менять название на Lomiri.

    Потому что это вообще не та Unity о которой вы подумали. Unity 7 это оболочка на основе гнома, которая раньше использовалась в Ubuntu, а сейчас продолжает развиваться в рамках отдельного проекта Ubuntu Unity Remix. А Lomiri(она же Unity8), это полностью самостоятельное DE на основе QT, которое Canonical так и не смогла довести до нормального состояния и все бросила. Сейчас Unity8 разрабатывается в рамках проекта UBports, и они решили поменять название, чтобы люди не путали старую Unity и Unity8, которая по сути совсем другое DE.

     
     
  • 3.13, Необъективный_ (ok), 00:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > они решили поменять название, чтобы люди не путали старую Unity и Unity8, которая по сути совсем другое DE.

    Вообще-то они переименовали проект, чтобы его не путали с мега-популярным игровым движком "Unity". А еще нужно было переименовать все внутренние компоненты, содержащие в названии "Ubuntu", т.к. это зарегистрированная торговая марка, и там теперь тоже используют "Lomiri".

     
  • 3.24, Аноним (24), 03:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что за софт там внутри? (грубо говоря, файловый менеджер, терминал, текстовый редактор и т.д.) Не кдешный же? Из LxQT что ли? Или свои велосипеды?
     

  • 1.14, Необъективный_ (ok), 00:34, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше всего в этом окружении напрягает завязка на дисплейный сервер Mir. Было бы здорово, если ли Lomiri могло сразу поверх нормальных графических серверов (weston, kwin) работать напрямую.
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:43, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше б они Xed из цитрамона к себе в репы перенесли, а то приходится из LMDE дёргать!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:01, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    geany чем не устраивает?
     

  • 1.18, nonon (?), 01:23, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не понял. Его можно юзать на десктопе уже ?
     
     
  • 2.20, Бил Гейтс (?), 01:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ничего не понял. Его можно юзать на десктопе уже ?

    Ни в коем случае. Такие проекты обычно страдают хронической недопиленостью, и порблемы у вас будут возникать, как говорится, "то тут то там".

     

  • 1.23, Аноним (24), 03:11, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся суть unity была в глобальном меню. Например, canonical патчи для firefox делали для его поддержки.
    А сейчас зачем оно нужно? Тем более, когда в гномософте (на котором основано юнити) решили, что меню вообще это слишком сложно для пользователей и выпилили отовсюду
     

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