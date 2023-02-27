Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian

Лидер проекта UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch и рабочего стола Unity 8, после того как от них отстранилась компания Canonical, сообщил об интеграции в ветки "unstable" и "testing" дистрибутива Debian GNU/Linux пакетов с окружением Lomiri (бывший Unity 8) и дисплейным сервером Mir 2. Отмечается, что лидер UBports постоянно использует Lomiri в Debian и для окончательной стабилизации работы Lomiri требуется реализовать несколько незначительных изменений. В процессе портирования Lomiri для Debian были удалены или переименованы устаревшие зависимости, проведена адаптация для нового системного окружения (например, обеспечена работа с systemd), выполнен переход на новую ветку дисплейного сервера Mir 2.12.

Lomiri использует в работе библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir 2, который выступает в роли композитного сервера на базе Wayland. В сочетании с мобильным окружением Ubuntu Touch рабочий стол Lomiri востребован для реализации режима Convergence, позволяющего сформировать адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору предоставляет полноценный рабочий стол и превращает смартфон или планшет в портативную рабочую станцию.