Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian

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|1.1, Аноним (1), 22:29, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Ну если отстранилась, значит денег не заработать - зачем тогда поднимать и тянуть? - какой глупый лидер проекта UBports.
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|2.4, _kp (ok), 22:51, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее платформу придушили.
Но.. сейчас когда Андроид совсем засахарился, есть шансы на продвижение интересной платформы.
Да, платформа Ubuntu Touch не была массовой, это ж ещё надо было найти устройство, куда что то вообще можно установить, кроме модифицированных прошивок.
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|3.10, dannyD (?), 23:50, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>...сейчас когда Андроид совсем засахарился...
это всмысле: "— Я же тебе говорил, что г.. , а ты засахарилось-засахарилось!!!" ?
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|4.17, _kp (ok), 01:19, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотелось написать про стагнацию культурно, хорошими словами. Видимо, так тоже слишком грубо. ;)
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|2.9, kawaii_girl (ok), 23:45, 27/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lomiri(Unity8) это вообще не гном. Это самостоятельное DE, которое использует QT. А вот Unity 7 была сделана на основе GNOME. Отказаться от концепции "оболочки" поверх компонентов гнома пришлось из-за того что у команды гнома и Canonical были разные взгляды на то каким должен быть интерфейс. Например разработчики GNOME категорически против глобальных меню, а в Unity как раз таки использовалось глобальное меню. Из-за подобных расхождений Canonical приходилось много патчить приложения гнома. В итоге они решили сделать полностью свое DE и заодно и свой дисплейный сервер. Но не получилось. Деньги видимо закончились и они все бросили. И Unity 8 и Mir и мобильное направление и ушли во всякие облака, сервера и прочие ИоТ.
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|3.19, AleksK (ok), 01:27, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Unity 7 была плагином к Compiz и и фактически к гному никакого отношения не имела, просто Canonical выбрали гномовский стек приложений как основной.
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|1.11, Nick (??), 23:54, 27/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И нафига было менять название на Lomiri.
Unity, класная оболочка, а требовалось, лишь ее, дальше развивать, и сделать кроссплатформенной, для других дистров.
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|2.12, kawaii_girl (ok), 00:00, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>И нафига было менять название на Lomiri.
Потому что это вообще не та Unity о которой вы подумали. Unity 7 это оболочка на основе гнома, которая раньше использовалась в Ubuntu, а сейчас продолжает развиваться в рамках отдельного проекта Ubuntu Unity Remix. А Lomiri(она же Unity8), это полностью самостоятельное DE на основе QT, которое Canonical так и не смогла довести до нормального состояния и все бросила. Сейчас Unity8 разрабатывается в рамках проекта UBports, и они решили поменять название, чтобы люди не путали старую Unity и Unity8, которая по сути совсем другое DE.
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|3.13, Необъективный_ (ok), 00:29, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> они решили поменять название, чтобы люди не путали старую Unity и Unity8, которая по сути совсем другое DE.
Вообще-то они переименовали проект, чтобы его не путали с мега-популярным игровым движком "Unity". А еще нужно было переименовать все внутренние компоненты, содержащие в названии "Ubuntu", т.к. это зарегистрированная торговая марка, и там теперь тоже используют "Lomiri".
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|3.24, Аноним (24), 03:13, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что за софт там внутри? (грубо говоря, файловый менеджер, терминал, текстовый редактор и т.д.) Не кдешный же? Из LxQT что ли? Или свои велосипеды?
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|1.14, Необъективный_ (ok), 00:34, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше всего в этом окружении напрягает завязка на дисплейный сервер Mir. Было бы здорово, если ли Lomiri могло сразу поверх нормальных графических серверов (weston, kwin) работать напрямую.
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|1.15, Аноним (15), 00:43, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше б они Xed из цитрамона к себе в репы перенесли, а то приходится из LMDE дёргать!
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|2.20, Бил Гейтс (?), 01:33, 28/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ничего не понял. Его можно юзать на десктопе уже ?
Ни в коем случае. Такие проекты обычно страдают хронической недопиленостью, и порблемы у вас будут возникать, как говорится, "то тут то там".
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|1.23, Аноним (24), 03:11, 28/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся суть unity была в глобальном меню. Например, canonical патчи для firefox делали для его поддержки.
А сейчас зачем оно нужно? Тем более, когда в гномософте (на котором основано юнити) решили, что меню вообще это слишком сложно для пользователей и выпилили отовсюду
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