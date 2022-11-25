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Двадцать четвёртое обновление прошивки Ubuntu Touch

25.11.2022 16:32

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-24 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-24 сформировано для смартфонов BQ E4.5/E5/M10/U Plus, Cosmo Communicator, F(x)tec Pro1, Fairphone 2/3, Google Pixel 2/2 XL/3a/3a XL, Huawei Nexus 6P, LG Nexus 4/5, Meizu MX4/Pro 5, Nexus 7 2013, Asus Zenfone Max Pro M1, OnePlus 2/3/5/6/One, Samsung Galaxy Note 4/S3 Neo+, Sony Xperia X/XZ/Z4, Vollaphone, Xiaomi Mi A2/A3, Xiaomi Poco F1/M2 Pro, Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp/4X/7, Xiaomi Redmi Note 7/7 Pro. Отдельно, без метки "OTA-24", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлой версией список поддерживаемых устройств не изменился.

Ubuntu Touch OTA-24 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из изменений в OTA-24 отмечается:

  • При разблокировке отпечатком пальца увеличено время ожидания между повторными попытками аутентификации.
  • Добавлена начальная поддержка экранного жеста с использованием двойного касания для вывода устройств из спящего режима.
  • Добавлен обработчик URL-схемы "sms://" для открытия приложения для отправки сообщений.
  • В реализации протокола Aethercast, применяемого для подключения к внешним экранам по беспроводному соединению, добавлена поддержка разрешения 1080p.
  • Проведена работа над ошибками в программе для отправки сообщений и прослойке для обработки sms/mms.
  • На большинстве поддерживаемых устройств обеспечена работа кнопок управления гарнитурой.
  • Проведена оптимизация производительности компонента Mir-Android-Platform, обеспечивающего работу дисплейного менеджера Mir в окружении с графическими драйверами из платформы Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Двадцать третье обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58194-ubports
Ключевые слова: ubports
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:37, 25/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто вообще этим пользуется?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:39, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Моя бабушка
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:09, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ты и сбpешишь
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:42, 25/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Xiaomi Redmi 4X хммм...поставить что-ли посмотреть на мобильную бубунту
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:44, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не на что там смотреть, к сожалению
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:43, 25/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    "основан на Ubuntu 16.04" - да и трубки поддерживает примерно той же эпохи.
    На любителя затея.
     
     
  • 2.8, null (??), 16:56, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они каждое обновление сосредотачивают усилия на переходе на 20.04 но почему-то никак не выходит
     

  • 1.6, Аноним (5), 16:45, 25/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    русский язык в ui... думал, опеннет уже все днища пробил, ан нет
     
     
  • 2.7, Nikki Next (?), 16:54, 25/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русский язык и технологии никогда не бывают совместимы
     

  • 1.9, Любитель Монеточки (?), 16:57, 25/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Когда Lomiri в Debian 12 будет допилен?
     
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