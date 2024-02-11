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Обновление Debian 12.5 и 11.9

11.02.2024 08:12

Сформировано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 68 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 42 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 12.5 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов dpdk, mariadb, postfix, qemu, systemd и xen. В cryptsetup-initramfs добавлена поддержка сжатых модулей ядра.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 11.9, в который включено 70 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 92 обновления с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты dpdk, mariadb-10.5, nvidia-graphics-drivers, postfix, postgresql-13. Прекращено формирование обновлений с устранением уязвимостей для пакетов chromium, tor, consul и xen, а также компонентов samba, обеспечивающих работу контроллера домена. Из репозитория исключён пакет gimp-dds, содержимое которого включено в основной состав GIMP 2.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 12.4
  3. OpenNews: Debian на пути к прекращению поставки 32-разрядных сборок для систем x86
  4. OpenNews: В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах
  5. OpenNews: Разработчики Debian опубликовали заявление, связанное с законопроектом Cyber Resilience Act
  6. OpenNews: Выпуск Debian 12.3 отложен из-за проблемы, приводящей к повреждению ФС Ext4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60587-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 11/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    а..это.. 32х-битные Live сборки все?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:00, 11/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Прекращено формирование обновлений с устранением уязвимостей для пакетов chromium, tor,

    Да за шо.. Чем chromium из debian 11.8 отличается от 11.9, что ему прекратили обновлять уязвимости?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:25, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимостей больше нет, ведь написан не на расте и лучшими программистами мира.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:29, 11/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "написан не на расте написан"

    Пока ещё не написан на расте!

     

  • 1.9, Аноним (8), 09:43, 11/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Но на сколько это обновление нужно великой Линукс?
     

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