Выпуск Wine 10.5

Не говоря уж о том, что очень многие игры показывают намного лучшую производительность в вайне, чем даже на хостовой венде (и никаких проблем не имеют).

К тому же, венда, которую ты немного больше контролируешь (что всё равно ни о чём), стоит вовсе не копейки.

А та, которую можно было контролировать, раньше была только венда для банкоматов и не продавалась. Ну и большинство игр на ней не работало. Часто не было необходимых обновлений.

