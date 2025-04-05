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Выпуск Wine 10.5

05.04.2025 08:43

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.5. С момента выпуска 10.4 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 260 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В WineD3D реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате H.264 при помощи графического API Vulkan.
  • В драйвере для Bluetooth добавлена возможность сопряжения устройств.
  • Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.0.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.
  • На системах ARM64 обеспечена возможность использования более крупных страниц памяти.
  • На платформе macOS реализована поддержка замены содержимого регистра %GS во время обработки системных вызовов для исключения утечки сохранённых в нём данных.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Edge, PS Core, TipTap.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Shrift 2 Translation, Pantheon, Brothers - A Tale of Two Sons, Rally Trophy, Queen of Heart 99 SE.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.4
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Vkd3d 1.15
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63024-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    винда копейки стоит, покупайте лицуху, ставьте убунту с виртуал менеджером и вперёд играть, или строить ядерные турбинные газогенераторы в каких-нибудь кадах, вайн компенсировал отсутствие средств доступной аппаратной виртуализации, теперь они есть и вайн бесполезен
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:58, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Виртуализация GPU даже в VMware сделана через пень колоду, я уж не говорю про тормоза. Всё эти 99% скорости я не вижу, там реально половина только.
     
  • 2.3, вайн вайн (?), 09:25, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Покупать винду в 2025? Петросян залогинься
     
     
  • 3.4, Флудер (?), 09:28, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дешевле, чем глазные капли
     
     
  • 4.14, Kloun (?), 09:51, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что такое винда?
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:24, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капли для красноглазых, да?
     
  • 3.9, dannyD (?), 09:45, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вдруг кто с времен 3.1 еще не наигралси.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:37, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >покупайте лицуху

    Я лучше с торентов зверь усб скачаю.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:40, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как оно на вкус? Я вот слышал, будто бы как земля. Не пробовал ни то, ни другое.
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:41, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (7), 09:38, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это 7-ку что ли? Бесплатные LTSB/LTSC тоже, в общем-то, пригодные.
     
     
  • 3.11, dannyD (?), 09:47, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>LTSB/LTSC тоже, в общем-то, пригодные.

    это единственное годное из десяток,

    зы. одиннадцать не пробовал.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:51, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен, аналогично. Но XP rulezzz
     
     
  • 5.18, dannyD (?), 10:14, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да яб согласился, но ксожалению уже и 7 померла... вот пришлось перейти на линух.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:45, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нахрена её в виртуалку-то ставить?
    Не проще ли второй системой уж тогда?
    >>винда копейки стоит

    для такого г... это запределоная стоимость, имхо. Ценность этого... "оп" не в качестве системы, а в изобилии софта который, кстати сделан хорошо, но сделан исключительно под винду.

     
  • 2.13, Аноним (13), 09:50, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смари, венду ты никак не контролируешь, она всегда что-то делает в фоне, даже если ты всё отключишь. Это не слишком эффективно.

    Не говоря уж о том, что очень многие игры показывают намного лучшую производительность в вайне, чем даже на хостовой венде (и никаких проблем не имеют).

    К тому же, венда, которую ты немного больше контролируешь (что всё равно ни о чём), стоит вовсе не копейки.

    А та, которую можно было контролировать, раньше была только венда для банкоматов и не продавалась. Ну и большинство игр на ней не работало. Часто не было необходимых обновлений.

     
  • 2.20, Аноним (20), 10:39, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два куска г. (винда и убунта) в одном сообщение это много.
     

  • 1.12, Аноним (10), 09:48, 05/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:59, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > винда копейки стоит, покупайте лицуху, ставьте убунту с виртуал менеджером и вперёд играть..

    Лицензия за копейки не позволяет запускать в виртуалке.

     
  • 1.17, Анонимище (?), 10:11, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, я один такой параноик что wine запускаю в виртуалке?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:41, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже интересно стало для чего конкретно тебе вообще нужен вайн
     

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