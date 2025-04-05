Выпуск Wine 10.5

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|1.1, Аноним (1), 08:47, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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винда копейки стоит, покупайте лицуху, ставьте убунту с виртуал менеджером и вперёд играть, или строить ядерные турбинные газогенераторы в каких-нибудь кадах, вайн компенсировал отсутствие средств доступной аппаратной виртуализации, теперь они есть и вайн бесполезен
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|2.2, Аноним (2), 08:58, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Виртуализация GPU даже в VMware сделана через пень колоду, я уж не говорю про тормоза. Всё эти 99% скорости я не вижу, там реально половина только.
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|3.7, Аноним (7), 09:40, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как оно на вкус? Я вот слышал, будто бы как земля. Не пробовал ни то, ни другое.
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|2.6, Аноним (7), 09:38, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это 7-ку что ли? Бесплатные LTSB/LTSC тоже, в общем-то, пригодные.
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|3.11, dannyD (?), 09:47, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>LTSB/LTSC тоже, в общем-то, пригодные.
это единственное годное из десяток,
зы. одиннадцать не пробовал.
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|5.18, dannyD (?), 10:14, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да яб согласился, но ксожалению уже и 7 померла... вот пришлось перейти на линух.
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|2.10, Аноним (10), 09:45, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нахрена её в виртуалку-то ставить?
Не проще ли второй системой уж тогда?
>>винда копейки стоит
для такого г... это запределоная стоимость, имхо. Ценность этого... "оп" не в качестве системы, а в изобилии софта который, кстати сделан хорошо, но сделан исключительно под винду.
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|2.13, Аноним (13), 09:50, 05/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смари, венду ты никак не контролируешь, она всегда что-то делает в фоне, даже если ты всё отключишь. Это не слишком эффективно.
Не говоря уж о том, что очень многие игры показывают намного лучшую производительность в вайне, чем даже на хостовой венде (и никаких проблем не имеют).
К тому же, венда, которую ты немного больше контролируешь (что всё равно ни о чём), стоит вовсе не копейки.
А та, которую можно было контролировать, раньше была только венда для банкоматов и не продавалась. Ну и большинство игр на ней не работало. Часто не было необходимых обновлений.
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|1.16, Аноним (16), 09:59, 05/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> винда копейки стоит, покупайте лицуху, ставьте убунту с виртуал менеджером и вперёд играть..
Лицензия за копейки не позволяет запускать в виртуалке.
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