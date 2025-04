Выпуск Wine 10.5

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.5. С момента выпуска 10.4 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 260 изменений. Наиболее важные изменения: В WineD3D реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате H.264 при помощи графического API Vulkan.

В драйвере для Bluetooth добавлена возможность сопряжения устройств.

Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.0.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

На системах ARM64 обеспечена возможность использования более крупных страниц памяти.

На платформе macOS реализована поддержка замены содержимого регистра %GS во время обработки системных вызовов для исключения утечки сохранённых в нём данных.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Edge, PS Core, TipTap.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Shrift 2 Translation, Pantheon, Brothers - A Tale of Two Sons, Rally Trophy, Queen of Heart 99 SE.