В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах

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|1.1, нах. (?), 23:16, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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блин они серьезно думают что debillian13 доживет аж до 2038го года, причем неперменнейше на железе не поддерживающем 64 бита?
Оптимиисты я смотрю... я бы вот принял ставку доживет ли до этого года хотя бы сам их проект.
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|2.3, Аноним (3), 23:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мысли о том, что календарные подсчёты, выходящие за эти пределы, надо вести прямо сейчас — вы не допускаете?
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|3.12, нах. (?), 00:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мысли о том, что календарные подсчёты, выходящие за эти пределы, надо вести
> прямо сейчас — вы не допускаете?
с точностью до секунд? на том моем атомном планшетике? Не, не допускаю. Нахрен оно там не надо.
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|2.4, НяшМяш (ok), 23:57, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Дебиан уже прожил 31 год, почему он не может прожить ещё 14?
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|4.6, Аноним (6), 00:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не переживайте, даже текущие установки дебиана без обновлений доживут до 2038 и даже станут для когото сюрпризом. "Вчера же еще все работало" и "работает не трогай" спонсор этих и других событий в будущем.
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|4.7, Аноним (7), 00:09, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всякие hppa, powerpc и прочее, что делалось ещё выдрессированными на конкуренцию с СССР инженерами, вполне доживёт. Смузи-ЛГБТ64 через пару лет рассыпется в пыль...
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|5.8, Аноним (15), 00:28, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Классическая ошибка выжившего (да, знаю, тут другое, но не суть). Типа «какие надёжные жёсткие диски раньше были, у меня вот ещё Conner на 40 Мб рабочий лежит». Да 90% этого хлама УЖЕ рассыпалось в пыль. Нет, отдельные экземпляры доживут, конечно (правда вот доживут ли их хозяева, а наследники-то явно выкинут это добро на помойку).
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|6.10, Аноним (10), 00:32, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает взять одно процессорный ноутбук, поставить на него Дебиан и подождать до 38 года?
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|2.9, Аноним (-), 00:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется! Дибианцы молодцы!
Они думают о всех бомжах с атомами и прочим хламом, которые не в состоянии обновить железо! Поэтому они будут тянуть и деб12 так долго, и на 13 версию у них оптимистичные планы.
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|3.14, нах. (?), 01:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они думают о всех бомжах с атомами и прочим хламом, которые не в состоянии обновить железо!
только вот этому железу уже кирдык. Да и бомжам-то, если вдуматься... а тут план на три пятилетки.
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|2.11, dannyD (?), 00:32, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Из 35960 поставляемых в Debian пакетов тип time_t встречается в 6429 и затрагивает более 1200 библиотек.
причем тут "ведро линуспса"?
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