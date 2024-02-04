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В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах

04.02.2024 23:05

Разработчики Debian опубликовали план перевода всех пакетов на использование 64-разрядного типа time_t в портах дистрибутива для 32-разрядных архитектур. Изменения войдут в состав дистрибутива Debian 13 "Trixie", в котором будет полностью решена проблема 2038 года.

В настоящее время 64-разрядный тип time_t уже задействован в портах Debian для 32-разрядных архитектур x32, riscv32, arc и loong32, но в портах для архитектур i386, armel, armhf, mipsel, hppa, powerpc, m68k и sh4 продолжает использоваться 32-разрядный тип time_t, который не может применяться для обработки времени позднее 19 января 2038 года из-за переполнения счётчика секунд, прошедших после 1 января 1970 года. Из 35960 поставляемых в Debian пакетов тип time_t встречается в 6429 и затрагивает более 1200 библиотек.

Изменение типа приведёт к нарушению ABI и необходимости переименования данных библиотек, что станет крупнейшим обновлением ABI в истории проекта. В экспериментальную ветку Debian в прошлый понедельник было загружено около 500 библиотек, а оставшиеся планировалось перевести на 64-разрядный тип time_t и загрузить в эти выходные. После того как в экспериментальной ветке будут решены все выявленные после перевода проблемы, новые варианты библиотек c "abi=time64" будут загружены в репозиторий unstable.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.34
  4. OpenNews: Ошибка в GPSD в это воскресенье приведёт к сдвигу времени на 19 лет назад
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60551-time
Ключевые слова: time, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, нах. (?), 23:16, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    блин они серьезно думают что debillian13 доживет аж до 2038го года, причем неперменнейше на железе не поддерживающем 64 бита?

    Оптимиисты я смотрю... я бы вот принял ставку доживет ли до этого года хотя бы сам их проект.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мысли о том, что календарные подсчёты, выходящие за эти пределы, надо вести прямо сейчас — вы не допускаете?
     
     
  • 3.12, нах. (?), 00:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мысли о том, что календарные подсчёты, выходящие за эти пределы, надо вести
    > прямо сейчас — вы не допускаете?

    с точностью до секунд? на том моем атомном планшетике? Не, не допускаю. Нахрен оно там не надо.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 01:06, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мир не ограничивается вашим планшетиком.
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 23:57, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дебиан уже прожил 31 год, почему он не может прожить ещё 14?
     
     
  • 3.5, Аноним (15), 00:01, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну дебиан-то проживёт, а вот железо…
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 00:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не переживайте, даже текущие установки дебиана без обновлений доживут до 2038 и даже станут для когото сюрпризом. "Вчера же еще все работало" и "работает не трогай" спонсор этих и других событий в будущем.
     
  • 4.7, Аноним (7), 00:09, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всякие hppa, powerpc и прочее, что делалось ещё выдрессированными на конкуренцию с СССР инженерами, вполне доживёт. Смузи-ЛГБТ64 через пару лет рассыпется в пыль...
     
     
  • 5.8, Аноним (15), 00:28, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Классическая ошибка выжившего (да, знаю, тут другое, но не суть). Типа «какие надёжные жёсткие диски раньше были, у меня вот ещё Conner на 40 Мб рабочий лежит». Да 90% этого хлама УЖЕ рассыпалось в пыль. Нет, отдельные экземпляры доживут, конечно (правда вот доживут ли их хозяева, а наследники-то явно выкинут это добро на помойку).
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 00:32, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает взять одно процессорный ноутбук, поставить на него Дебиан и подождать до 38 года?
     
     
  • 7.13, Аноним (15), 01:04, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (-), 00:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется! Дибианцы молодцы!
    Они думают о всех бомжах с атомами и прочим хламом, которые не в состоянии обновить железо! Поэтому они будут тянуть и деб12 так долго, и на 13 версию у них оптимистичные планы.
     
     
  • 3.14, нах. (?), 01:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они думают о всех бомжах с атомами и прочим хламом, которые не в состоянии обновить железо!

    только вот этому железу уже кирдык. Да и бомжам-то, если вдуматься... а тут план на три пятилетки.

     

  • 1.2, 4ego6lq (?), 23:43, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде же была новость что ведро линуспса перешло уже как 10 лет назад?
     
     
  • 2.11, dannyD (?), 00:32, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Из 35960 поставляемых в Debian пакетов тип time_t встречается в 6429 и затрагивает более 1200 библиотек.

    причем тут "ведро линуспса"?

     

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