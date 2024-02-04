В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мысли о том, что календарные подсчёты, выходящие за эти пределы, надо вести прямо сейчас — вы не допускаете?

3.12 , нах. ( ? ), 00:58, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мысли о том, что календарные подсчёты, выходящие за эти пределы, надо вести

> прямо сейчас — вы не допускаете? с точностью до секунд? на том моем атомном планшетике? Не, не допускаю. Нахрен оно там не надо. 4.15 , Аноним ( 15 ), 01:06, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но мир не ограничивается вашим планшетиком.

2.4 , НяшМяш ( ok ), 23:57, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Дебиан уже прожил 31 год, почему он не может прожить ещё 14?

3.5 , Аноним ( 15 ), 00:01, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, ну дебиан-то проживёт, а вот железо…

4.6 , Аноним ( 6 ), 00:07, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не переживайте, даже текущие установки дебиана без обновлений доживут до 2038 и даже станут для когото сюрпризом. "Вчера же еще все работало" и "работает не трогай" спонсор этих и других событий в будущем.

4.7 , Аноним ( 7 ), 00:09, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всякие hppa, powerpc и прочее, что делалось ещё выдрессированными на конкуренцию с СССР инженерами, вполне доживёт. Смузи-ЛГБТ64 через пару лет рассыпется в пыль...

5.8 , Аноним ( 15 ), 00:28, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Классическая ошибка выжившего (да, знаю, тут другое, но не суть). Типа «какие надёжные жёсткие диски раньше были, у меня вот ещё Conner на 40 Мб рабочий лежит». Да 90% этого хлама УЖЕ рассыпалось в пыль. Нет, отдельные экземпляры доживут, конечно (правда вот доживут ли их хозяева, а наследники-то явно выкинут это добро на помойку).

6.10 , Аноним ( 10 ), 00:32, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что мешает взять одно процессорный ноутбук, поставить на него Дебиан и подождать до 38 года?

7.13 , Аноним ( 15 ), 01:04, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором + / – 2.9 , Аноним ( - ), 00:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется! Дибианцы молодцы!

Они думают о всех бомжах с атомами и прочим хламом, которые не в состоянии обновить железо! Поэтому они будут тянуть и деб12 так долго, и на 13 версию у них оптимистичные планы.

3.14 , нах. ( ? ), 01:05, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они думают о всех бомжах с атомами и прочим хламом, которые не в состоянии обновить железо! только вот этому железу уже кирдык. Да и бомжам-то, если вдуматься... а тут план на три пятилетки.

