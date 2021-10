Ошибка в GPSD в это воскресенье переведёт к сдвигу времени на 19 лет назад

В пакете GPSD, применяемом для извлечения точного времени и данных о координатах из GPS-устройств, выявлена критическая проблема, из-за которой 24 октября произойдёт смещение времени на 1024 недели назад, т.е. время будет переведено на март 2002 года. Проблема проявляется в выпусках с 3.20 по 3.22 включительно и устранена в выпуске GPSD 3.23 (исправление также бэкпортировано в пакет с версией 3.22 для Debian). Всем пользователям систем, в которых используется GPSD, необходимо срочно установить обновления, или быть готовым к сбою. Эффект от ошибки может привести к непредсказуемым сбоям на разных системах, в том числе напрямую не использующих GPSD, так как данное приложение применяется для получения данных о точном времени на некоторых NTP-серверах, используемых для синхронизации времени. При сдвиге времени в системах могут возникнуть проблемы с аутентификацией (например, перестанут срабатывать одноразовые пароли, Kerberos и другие механизмы проверки доступа, у которых есть время действия), с проверкой сертификатов и с вычислениями, манипулирующими диапазонами времени (например, расчёт времени сеанса пользователя). GPSD также применяется в автомобильных навигаторах, дронах, роботах, в военной технике, морском и авиационном навигационном оборудовании, в различных мобильных устройствах, в том числе на базе платформы Android, для многих из которых уже не выпускаются обновления прошивок. Протокол GPS предусматривает наличие счётчика недель, отсчитывающего недели начиная с 5 января 1980 года. Проблема в том, что при вещании под данный счётчик отводится всего 10 бит, что подразумевает его переполнение через каждые 1023 недель (19.7 лет). Первое переполнение произошло в 1999 году, второе в 2019, а третье произойдёт в 2038 году. Данные события отслеживаются производителями и для них предусмотрены специальные обработчики. В настоящее время параллельно внедрён новый формат GPS-сообщений (CNAV), в котором для счётчика отводится 13 бит (т.е. переполнение ожидается только в 2137 году). В GPSD в логике корректировки появления лишней секунды (добавляется с целью синхронизации эталонных мировых атомных часов с астрономическим временем Земли) была допущена ошибка из-за которой 24 октября 2021 года преждевременно будет произведено вычитание 1024 из счётчика числа недель. По задумке автора кода сдвиг должен был произойти 31 декабря 2022 года, но перевод этой даты в число недель был выполнен не верно и фактически приведённое в проверке число недель подпадало под октябрь 2021 года (указано значение 2180 вместо 2600). /* sanity check week number, GPS epoch, against leap seconds * Does not work well with regressions because the leap_sconds * could be from the receiver, or from BUILD_LEAPSECONDS. */ if (0 < session->context->leap_seconds && 19 > session->context->leap_seconds && 2180 < week) { /* assume leap second = 19 by 31 Dec 2022 * so week > 2180 is way in the future, do not allow it */ week -= 1024; GPSD_LOG(LOG_WARN, &session->context->errout, "GPS week confusion. Adjusted week %u for leap %d

", week, session->context->leap_seconds); }