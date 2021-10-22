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Ошибка в GPSD в это воскресенье переведёт к сдвигу времени на 19 лет назад

22.10.2021 22:37

В пакете GPSD, применяемом для извлечения точного времени и данных о координатах из GPS-устройств, выявлена критическая проблема, из-за которой 24 октября произойдёт смещение времени на 1024 недели назад, т.е. время будет переведено на март 2002 года. Проблема проявляется в выпусках с 3.20 по 3.22 включительно и устранена в выпуске GPSD 3.23 (исправление также бэкпортировано в пакет с версией 3.22 для Debian). Всем пользователям систем, в которых используется GPSD, необходимо срочно установить обновления, или быть готовым к сбою.

Эффект от ошибки может привести к непредсказуемым сбоям на разных системах, в том числе напрямую не использующих GPSD, так как данное приложение применяется для получения данных о точном времени на некоторых NTP-серверах, используемых для синхронизации времени. При сдвиге времени в системах могут возникнуть проблемы с аутентификацией (например, перестанут срабатывать одноразовые пароли, Kerberos и другие механизмы проверки доступа, у которых есть время действия), с проверкой сертификатов и с вычислениями, манипулирующими диапазонами времени (например, расчёт времени сеанса пользователя).

GPSD также применяется в автомобильных навигаторах, дронах, роботах, в военной технике, морском и авиационном навигационном оборудовании, в различных мобильных устройствах, в том числе на базе платформы Android, для многих из которых уже не выпускаются обновления прошивок.

Протокол GPS предусматривает наличие счётчика недель, отсчитывающего недели начиная с 5 января 1980 года. Проблема в том, что при вещании под данный счётчик отводится всего 10 бит, что подразумевает его переполнение через каждые 1023 недель (19.7 лет). Первое переполнение произошло в 1999 году, второе в 2019, а третье произойдёт в 2038 году. Данные события отслеживаются производителями и для них предусмотрены специальные обработчики. В настоящее время параллельно внедрён новый формат GPS-сообщений (CNAV), в котором для счётчика отводится 13 бит (т.е. переполнение ожидается только в 2137 году).

В GPSD в логике корректировки появления лишней секунды (добавляется с целью синхронизации эталонных мировых атомных часов с астрономическим временем Земли) была допущена ошибка из-за которой 24 октября 2021 года преждевременно будет произведено вычитание 1024 из счётчика числа недель. По задумке автора кода сдвиг должен был произойти 31 декабря 2022 года, но перевод этой даты в число недель был выполнен не верно и фактически приведённое в проверке число недель подпадало под октябрь 2021 года (указано значение 2180 вместо 2600). 


    /* sanity check week number, GPS epoch, against leap seconds
     * Does not work well with regressions because the leap_sconds
     * could be from the receiver, or from BUILD_LEAPSECONDS. */
    if (0 < session->context->leap_seconds &&
        19 > session->context->leap_seconds &&
        2180 < week) {
        /* assume leap second = 19 by 31 Dec 2022
         * so week > 2180 is way in the future, do not allow it */
        week -= 1024;
        GPSD_LOG(LOG_WARN, &session->context->errout,
                 "GPS week confusion. Adjusted week %u for leap %d\n",
                 week, session->context->leap_seconds);
    }


  1. Главная ссылка к новости (https://us-cert.cisa.gov/ncas/...)
  2. OpenNews: Эрик Реймонд основал проект по созданию открытого источника бесперебойного питания
  3. OpenNews: Перевод мировых атомных часов на одну секунду привёл к массовому зависанию серверных приложений
  4. OpenNews: Подстановка лишней секунды через NTP была использована для атаки на Linux-системы
  5. OpenNews: 14 июля эпохальное время Unix достигнет отметки в полтора миллиарда секунд
  6. OpenNews: 30 июня при синхронизации времени появится лишняя секунда
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56017-gpsd
Ключевые слова: gpsd, time
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:23, 22/10/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    >GPSD также поставляется на различных встраиваемых и мобильных устройствах, для многих из которых уже не выпускаются обновления прошивок.

    Тамошний GPSD - проприетарное ПО, не имеющее ничего общего с open-sourceным GPSD.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:24, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "GPSD is everywhere in mobile embedded systems. It underlies the map service on Android phones. It's ubiquitous in drones, robot submarines, and driverless cars. It's increasingly common in recent generations of manned aircraft, marine navigation systems, and military vehicles."
    https://gpsd.gitlab.io/gpsd/
     

  • 1.3, QwertyReg (ok), 23:32, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 2.4, QwertyReg (ok), 23:33, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:41, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.6, keydon (ok), 23:43, 22/10/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.7, Аноним (7), 23:51, 22/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Достаем попкорн. По ходу будет веселуха.
     
  • 1.8, Агл (?), 00:03, 23/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    похоже В DeLorian стояли именно эти навигаторы
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:16, 23/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    А не лучше ли чтобы переполнения случались в разумные сроки? Ну чтобы потом через 100 лет не проверять насколько хорошо они обрабатываются.
     

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