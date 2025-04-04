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Обновление XZ Utils 5.8.1 с устранением уязвимости

04.04.2025 10:08

Опубликован выпуск пакета XZ Utils 5.8.1, включающего библиотеку liblzma и утилиты для работы со сжатыми данными в формате ".xz". XZ Utils 5.8.1 стал первым значительным выпуском после инцидента с выявлением бэкдора, организующего вход через sshd. На прошлой неделе в Git был создан тег 5.8.0, но релиз не был объявлен официально из-за выявленных после публикации тега проблем с производительностью и совместимостью со старыми версиями GNU make.

В обновлении XZ Utils 5.8.1 устранена уязвимость (CVE-2025-31115), приводящая к аварийному завершению при попытке распаковки специально оформленных архивов. Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use after free). Атакующий может добиться записи своего значения по адресу, вычисляемому как "нулевой указатель + смещение". Проблема рассматривается как непреднамеренная ошибка, так как вызвавшее её изменение было внесено в код задолго до прихода в проект разработчика Jia Tan, деятельность которого привела к внедрению бэкдора.

Проблема проявляется начиная с выпуска XZ Utils 5.3.3alpha при декодировании в многопоточном режиме (однопоточных декодировщик проблема не затрагивает). Помимо штатных утилит из пакета xz, уязвимость проявляется и в сторонних программах, использующих функцию lzma_stream_decoder_mt из библиотеки liblzma. Уязвимость устранена в выпуске XZ Utils 5.8.1, а также перенесена в стабильные ветки 5.4 и 5.6. Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В качестве обходного пути защиты можно отключить декодирование файлов в многопоточном режиме, используя при запуске xz опции "--decompress --threads=1" или применяя утилиту xzdec.

Из функциональных изменений в ветке XZ Utils 5.8 можно отметить:

  • В декодировщик LZMA/LZMA2 добавлена возможность использования инструкций SSE2 вместо функции memcpy() на 32- и 64-разрядных системах x86. Изменение позволило сократить время декодирования до 5% при сборке с Glibc, и до 15% при сборке с musl при распаковке файлов с очень высоким уровнем сжатия.
  • В liblzma повышена скорость кодирования на 64-разрядных системах PowerPC и RISC-V.
  • В lzma/bcj.h добавлен низкоуровневый API BCJ-фильтров (Branch/Call/Jump) для систем RISC-V, ARM64 и x86.
  • Переписан код вычисления CLMUL CRC для систем x86, x86-64 и E2K.
  • На платформах с процессорами LoongArch задействованы инструкции для ускорения вычисления контрольных сумм CRC32.
  • В утилите "xz" обеспечен вызов функции fsync() для сброса файловых кэшей для результирующего файла перед удалением исходного файла. Для отключения синхронизации перед удалением реализована опция "--no-sync".
  • В утилитах xz, xzdec и lzmainfo при выводе информации на экран обеспечена замена непечатных символов на знак вопроса.
  • В xz и xzdec на платформе Linux для изоляции процесса реализована поддержка 5 и 6 версий механизма Landlock.
  • Добавлен скрипт для проверки лицензий build-aux/license-check.sh.
  • Объявлены устаревшими скрипты lzcmp, lzdiff, lzless, lzmore, lzgrep, lzegrep и lzfgrep, реализованные в виде надстроек над утилитой xz.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: В NixOS предложен метод защиты от подстановки бэкдоров, таких как в XZ
  3. OpenNews: Проект XZ опубликовал результат аудита коммитов и первое обновление после выявления бэкдора
  4. OpenNews: Попытки получения контроля над открытыми проектами, похожие на случай с пакетом xz
  5. OpenNews: Разбор логики активации и работы бэкдора в пакете xz
  6. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63017-xz
Ключевые слова: xz, compress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Витюшка (?), 10:43, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Here we are again
     
  • 1.2, User (??), 10:47, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Jia Tun уже занялся переписыванием на соседнюю новость
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:06, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После прошлого года вообще нет доверия к этому XZ, потому что XЗ что там с безопасностью.
     
     
  • 2.7, Афроним (?), 11:17, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Линукс  это про кофеварки, а вы про какую-то там безопасность. Что дали с лопаты мейнтейнеры вашего дистра, то и жрать надо. Рекомендую Альт - все какахи собраны отечественными профессионалами.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 11:26, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.11, Афроним (?), 11:32, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.12, kravich (ok), 11:40, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шигорин, ты?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (-), 11:29, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема рассматривается как непреднамеренная ошибка, так как
    > вызвавшее её изменение было внесено в код задолго до прихода
    > в проект разработчика Jia Tan, деятельность которого привела к
    > внедрению бэкдора.

    Даааааа! Все ошибки непреднамеренные)))

    Просто непреднамеренно забыли проверить на NULL.
    А потом еще раз непреднамеренно забыли проверить не вышли ли за границы))

    + assert(in != NULL || *in_pos == in_size);
    + assert(out != NULL || *out_pos == out_size);

    + assert(*in_pos <= in_size);
    + assert(*out_pos <= out_size);

    Возможно там этих ЖыТянок половина контрибьюторов, просто они за разные фракции играют.

     
     
  • 2.13, Да ну нахер (?), 11:49, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего что assert разворачивается в noop в релизном билде?
     

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