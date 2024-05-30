The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект XZ опубликовал результат аудита коммитов и первое обновление после выявления бэкдора

30.05.2024 14:18

Лассе Коллин (Lasse Collin), старый сопровождающий проекта xz, в 2022 году передавший права новому сопровождающему Jia Tan, деятельность которого привела к внедрению бэкдора, опубликовал корректирующие выпуски пакета XZ Utils 5.2.13, 5.4.7 и 5.6.2, в которых удалены компоненты бэкдора и прочие подозрительные изменения, добавленные в результате вредоносной деятельности прошлого сопровождающего.

Кроме того, опубликован отчёт о рецензировании Git-репозитория и изменений, добавленных с декабря 2022 года во время нахождения Jia Tan на посту сопровождающего. Изменения разобраны на уровне отдельных коммитов. Коммиты в репозитории не были заверены цифровой подписью, но следов подделки со стороны коммиттеров не выявлено. Всего из репозитория удалено 8 вредоносных коммитов.

Из кодовой базы пока не удалён код CRC CLMUL, приводящий к ложным срабатываниям при проверке в MSAN (Memory sanitizer) и проблемам с OSS Fuzz. В дальнейшем данный код планируют переработать, но пока его решено не трогать, чтобы избежать регрессий в старых ветках. Подозрительных изменений в старых коммитах, добавленных до внесения изменений, связанных с продвижением бэкдора, не выявлено. Отдельно были проверены po-файлы локализации, метаданные в файлах tar и архивы с релизами и переводами.

Из изменений также отмечается включение накопившихся исправлений ошибок и удаление поддержи механизма IFUNC, предоставляемого вGlibc для косвенного вызова функций, который был задействован для организации перехвата функций в бэкдоре. Отмечено, что использование IFUNC лишь усложняет код, а выигрыш в производительности от него не существенный. В качестве перестраховки из пакета c исходными текстами также удалены логотип XZ, PDF-версии man-страниц и два теста для архитектур x86 и SPARC, в которых в качестве входных данных обрабатывались объектные файлы.

Из новшеств в декодировщик xzdec добавлена поддержка 4 версии ABI механизма изоляции приложений Landlock. В сборочные скрипты Autotools добавлена опция "--enable-doxygen", а в сценарии Cmake параметр ENABLE_DOXYGEN для генерации и установки документации на API liblzma, используя Doxygen. Уже сгенерированная документация удалена из пакета.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
  3. OpenNews: Ретроспектива продвижения бэкдора в пакет xz
  4. OpenNews: Разбор логики активации и работы бэкдора в пакете xz
  5. OpenNews: В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock
  6. OpenNews: Попытки получения контроля над открытыми проектами, похожие на случай с пакетом xz
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61275-xz
Ключевые слова: xz, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:10, 30/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:11, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может старый сопровождающий тоже наделал бекдоров до 2022 года
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:14, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 5.2.13, 5.4.7 и 5.6.2

    Нафига столько релизов? Это не мегасложный проект, где есть смысл в нескольких релизных ветках. А здесь-то зачем?

     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 15:24, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всяких любителей окамен^Wстабильного - там страшно с 5.2 сразу на 5.4 переезжать.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:28, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с 5.2 сразу на 5.4 переезжать

    Зачем? Про "бритву Оккама" знаешь?

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 16:07, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты слышал про окно Овертона?
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:25, 30/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.7, Аноним (-), 15:45, 30/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (13), 16:06, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле его звали Li Si Tsin. А так сколько уже можно эту тему мусолить ну внедрили и внедрили Трой. Можно подумать в первый раз. Софт должны писать корпарации. Билл Гейтс всё подробно изложил в своём письме 1976 года всем любителям открытого софта.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру