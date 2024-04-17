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Попытки получения контроля над открытыми проектами, похожие на случай с пакетом xz

17.04.2024 10:25

Организация OpenSSF (Open Source Security Foundation), созданная под покровительством Linux Foundation для повышения безопасности открытого ПО, предупредила сообщество о выявлении активности, связанной с попытками получения контроля над популярными открытыми проектами, напоминающей по своему стилю действия злоумышленников в процессе подготовки к подстановке бэкдора в проект xz. По аналогии атакой на xz сомнительные личности, ранее глубоко не вовлечённые в разработку, пытались использовать методы социального инжиниринга для достижения своих целей.

Атакующие вступили в переписку с членами управляющего совета организации OpenJS Foundation, которая выступает нейтральной площадкой для совместной разработки открытых JavaScript-проектов, таких как Node.js, jQuery, Appium, Dojo, PEP, Mocha и webpack. В переписке, в которой принимало участие несколько сторонних разработчиков с сомнительной историей разработки открытого ПО, предпринимались попытки убедить руководство в необходимости обновить один из популярных JavaScript-проектов, курируемых организацией OpenJS.

В качестве причины обновления указывалось на необходимость добавления "защиты от любых критических уязвимостей". При этом никаких подробностей о сути уязвимостей не приводилось. Для реализации изменений подозрительный разработчик предложил включить его в число сопровождающих проект, в разработке которого он ранее принимал лишь небольшое участие. Кроме того, похожие подозрительные сценарии навязывания своего кода выявлены ещё в двух популярных JavaScript-проектах, не связанных с организацией OpenJS. Предполагается, что случаи не единичны и сопровождающим открытые проекты следует не терять бдительность при приёме кода и утверждении новых разработчиков.

Среди признаков, которые могут свидетельствовать о злонамеренной активности, упоминается доброжелательное, но в то же время агрессивное и настойчивое, приставание малоизвестных участников сообщества к сопровождающим или руководителям проектов с идеей продвижения своего кода или предоставления статуса сопровождающего. Внимание также следует обращать на появление группы поддержки вокруг продвигаемых идей, сформированной из вымышленных личностей, ранее не участвовавших в разработке или недавно присоединившихся в к сообществу.

При приёме изменений следует воспринимать как признаки потенциально вредоносных действий попытки включения в запросы на слияние бинарных данных (например, в xz бэкдор был передан в архивах для тестирования распаковщика) или запутанного или трудного для понимания кода. Следует обращать внимание на пробные попытки внесения изменений, незначительно снижающих безопасность, отправляемые для оценки реакции сообщества и проверки наличия лиц, отслеживающих изменения (например, в xz функция Safe_fprintf была замена на fprintf). Подозрение также должны вызывать нетипичные изменения методов компиляции, сборки и развёртывания проекта, задействование сторонних артефактов и нагнетание ощущения необходимости срочного принятия изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://openssf.org/blog/2024/...)
  2. OpenNews: Ретроспектива продвижения бэкдора в пакет xz
  3. OpenNews: Разбор логики активации и работы бэкдора в пакете xz
  4. OpenNews: В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock
  5. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
  6. OpenNews: Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61010-openssf
Ключевые слова: openssf, openjs, xz
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антифрактал (?), 11:07, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Дожили. Дойдет до дискредитации всего ОпенСорц так скоро и все закроют. Корпорасты будут рады
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:11, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Копры не будут рады, они же сами юзают СПО,
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:12, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как они будут воровать код, выдавая это за свои инновации?
     
  • 2.4, User (??), 11:14, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оооспыдя. Да "корпорасты" УЖЕ захватили развитие этого самого "ОпенСорц" чуть (Немонетизируемые хелловроты так уж и быть - пилите сами) менее, чем совсем и научились зарабатывать на нем в этих самых условиях.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:33, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Вряд ли закроют, сделают участие по скажем так аусвайсу; грубо говоря модель "всякий может нам помочь" останется только у проектов "ниже радара", а всё что более-менее в проде будет начинаться с "покажите паспорт".
    2. Корпорасты не будут рады и наоборот буду искать способ сохранить модель совместной разработки и совместного использования, защитив её при этом от таких казусов. Она экономит всем огромное количество времени и средств, зачем от неё отказываться?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:22, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была похожая история с php-swoole, когда ментейнеры ни с чего вдруг добавили eval(). Их быстро спалили и форкнули проект в open-swoole, но осадочек остался =\ хотя сейчас они вроде бы сидят и не отсвечивают.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:23, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати вроде бы то тоже были китайцы.
     
     
  • 3.18, 1 (??), 12:17, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    c xz -- это были не китайцы, алюди косящие под китайцев, причсем не очень умело.
     
  • 3.19, funny.falcon (?), 12:18, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В xz/liblzma был не китаец, и не сингапурец. В коммитах и в ответах на почту проскакивала временная зона +0300/+0200 (т.е. с зимним временем). Это часовой пояс EET (Eastern European Time):
    Болгария
    Греция
    Израиль
    Иордания
    Кипр
    Латвия
    Ливан
    Литва
    Румыния
    Молдавия
    Государство Палестина
    Сирия
    Украина
    Финляндия, включая
    Аландские острова
    Эстония

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81

     

  • 1.8, anonymmmeer (?), 11:32, 17/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +9 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:36, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > доброжелательное, но в то же время агрессивное и настойчивое, приставание малоизвестных

    так это вообще типично для любых инсектантов, не только линуксоидных евангелистов. так что все нормально, расходимся.

     
  • 1.11, Fracta1L (ok), 11:42, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > JavaScript
    > Mocha

    Понятно.

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:45, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А что не так? Вы там хотели инклюзивности, вы напринимали всяких CoC в соответствии с которыми все важно, кроме технической компетенции. Ну и вот.
     
  • 1.13, topin89 (ok), 11:53, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, теперь можно говорить не "твой код -- дерьмо", а "код довольно запутанный, подозреваю бэкдор."
     
  • 1.15, Аноним (2), 12:05, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Такера Карлсона с  Павлом Дуровым. Очень  интересно получилось. Создатель Telegram рассказывает про попытку 🇺🇸🎩ФБР завербовать одного из  инженеров в его компании, которого спецслужбы хотели использовать для 😷"продвижения  cпециальных open-source библиотек",  чтобы интегрировать их в код Telegram, а  затем использовать в качестве 🥷 бэкдора  для шпионажа за пользователями.

    Этот ваш СПО совсем не вреден.

     
     
  • 2.21, СобакаМалыша (?), 12:29, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть одержимости может принимать любую форму, в т.ч. и форму вопросов про спулер печати в винде, пароли вайфай с телеметрией и веру в crates.io, npmjs.com и github.com просто потому что так сказали.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:08, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приставание малоизвестных участников сообщества к сопровождающим

    Так ведь это именна та инклюзивность, коиторой все хотели и которая прописана в СоС-ах!

     
  • 1.17, Golangdev (?), 12:17, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве причины обновления указывалось на необходимость добавления "защиты от любых критических уязвимостей". При этом никаких подробностей о сути уязвимостей не приводилось.

    Как знакомо. Как и все 99% об уязвимостях - мы нашли, ааа, апасна!!! Но пруфов - не. Покупайте наш антивирус.

    Правильно делают Open Source Security Foundation. Всегда должны прилагаться пруфы, показывающие что уязвимость есть.

     
  • 1.20, Аноним (3), 12:26, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да это давно началось, когда инклюзивная моззила создала rust и началось его активное продвигание в том числе и ядро линукс
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:46, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то что у языка, самой концептуальной и абстрактной вещи есть какие-то фонды, не есть хорошо
    Потому что это никакая не свобода
     

  • 1.22, topin89 (ok), 12:32, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [случайный дубль, уже попросил модератора удалить]
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:36, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Активизация мошеннической активности в сегменте СПО явно указывает на финансовую привлекательность. Плохая новость состоит в том, что отныне придется постоянно с этим жить (как со звонками из СБ банка)- они уже в покое не оставят.
     
  • 1.24, Аноним (25), 12:39, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве причины обновления указывалось на необходимость добавления "защиты от любых критических уязвимостей"

    "На вашем счете орудуют мошенники,  скажите код из смс!"
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