Попытки получения контроля над открытыми проектами, похожие на случай с пакетом xz

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|1.1, Антифрактал (?), 11:07, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Дожили. Дойдет до дискредитации всего ОпенСорц так скоро и все закроют. Корпорасты будут рады
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|2.3, Аноним (3), 11:12, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как они будут воровать код, выдавая это за свои инновации?
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|2.4, User (??), 11:14, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оооспыдя. Да "корпорасты" УЖЕ захватили развитие этого самого "ОпенСорц" чуть (Немонетизируемые хелловроты так уж и быть - пилите сами) менее, чем совсем и научились зарабатывать на нем в этих самых условиях.
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|2.9, Аноним (9), 11:33, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Вряд ли закроют, сделают участие по скажем так аусвайсу; грубо говоря модель "всякий может нам помочь" останется только у проектов "ниже радара", а всё что более-менее в проде будет начинаться с "покажите паспорт".
2. Корпорасты не будут рады и наоборот буду искать способ сохранить модель совместной разработки и совместного использования, защитив её при этом от таких казусов. Она экономит всем огромное количество времени и средств, зачем от неё отказываться?
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|1.5, Аноним (5), 11:22, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Была похожая история с php-swoole, когда ментейнеры ни с чего вдруг добавили eval(). Их быстро спалили и форкнули проект в open-swoole, но осадочек остался =\ хотя сейчас они вроде бы сидят и не отсвечивают.
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|3.18, 1 (??), 12:17, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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c xz -- это были не китайцы, алюди косящие под китайцев, причсем не очень умело.
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|3.19, funny.falcon (?), 12:18, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В xz/liblzma был не китаец, и не сингапурец. В коммитах и в ответах на почту проскакивала временная зона +0300/+0200 (т.е. с зимним временем). Это часовой пояс EET (Eastern European Time):
Болгария
Греция
Израиль
Иордания
Кипр
Латвия
Ливан
Литва
Румыния
Молдавия
Государство Палестина
Сирия
Украина
Финляндия, включая
Аландские острова
Эстония
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81
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|1.10, Аноним (10), 11:36, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> доброжелательное, но в то же время агрессивное и настойчивое, приставание малоизвестных
так это вообще типично для любых инсектантов, не только линуксоидных евангелистов. так что все нормально, расходимся.
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|1.12, Аноним (12), 11:45, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А что не так? Вы там хотели инклюзивности, вы напринимали всяких CoC в соответствии с которыми все важно, кроме технической компетенции. Ну и вот.
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|1.13, topin89 (ok), 11:53, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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О, теперь можно говорить не "твой код -- дерьмо", а "код довольно запутанный, подозреваю бэкдор."
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|1.15, Аноним (2), 12:05, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень интересно получилось. Создатель Telegram рассказывает про попытку 🇺🇸🎩ФБР завербовать одного из инженеров в его компании, которого спецслужбы хотели использовать для 😷"продвижения cпециальных open-source библиотек", чтобы интегрировать их в код Telegram, а затем использовать в качестве 🥷 бэкдора для шпионажа за пользователями.
Этот ваш СПО совсем не вреден.
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|2.21, СобакаМалыша (?), 12:29, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть одержимости может принимать любую форму, в т.ч. и форму вопросов про спулер печати в винде, пароли вайфай с телеметрией и веру в crates.io, npmjs.com и github.com просто потому что так сказали.
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|1.16, Аноним (16), 12:08, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> приставание малоизвестных участников сообщества к сопровождающим
Так ведь это именна та инклюзивность, коиторой все хотели и которая прописана в СоС-ах!
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|1.17, Golangdev (?), 12:17, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве причины обновления указывалось на необходимость добавления "защиты от любых критических уязвимостей". При этом никаких подробностей о сути уязвимостей не приводилось.
Как знакомо. Как и все 99% об уязвимостях - мы нашли, ааа, апасна!!! Но пруфов - не. Покупайте наш антивирус.
Правильно делают Open Source Security Foundation. Всегда должны прилагаться пруфы, показывающие что уязвимость есть.
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|1.20, Аноним (3), 12:26, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да это давно началось, когда инклюзивная моззила создала rust и началось его активное продвигание в том числе и ядро линукс
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|2.25, Аноним (25), 12:46, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то что у языка, самой концептуальной и абстрактной вещи есть какие-то фонды, не есть хорошо
Потому что это никакая не свобода
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|1.23, Аноним (23), 12:36, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Активизация мошеннической активности в сегменте СПО явно указывает на финансовую привлекательность. Плохая новость состоит в том, что отныне придется постоянно с этим жить (как со звонками из СБ банка)- они уже в покое не оставят.
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|1.24, Аноним (25), 12:39, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В качестве причины обновления указывалось на необходимость добавления "защиты от любых критических уязвимостей"
"На вашем счете орудуют мошенники, скажите код из смс!"
Классика
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