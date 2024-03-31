В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:51, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если случится так, что я буду работать в магазине дверей, и мне от скуки захочется посмотреть в код gzip, а там бэкдор, то по твоей логике получается, что магазин дверей спас мир от бэкдора?

4.20 , Аноним ( 14 ), 21:10, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если случится так, что я буду работать в магазине дверей, и мне от скуки захочется посмотреть в код gzip, а там бэкдор, Я тебя разочарую, но "просто посмотреть" недостаточно - нужно еще и на хорошем уровне понимать, что там.

Желающие могут "потренироваться" на примерах из "Underhanded C Contest"

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43814

3.13 , Аноним ( 10 ), 20:57, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё не факт, что не подложил. Как те производители антивирусов. Кстати, вспомните способность M$ пропихинуть своего человека не то, что в проекты одной взятой софтины, а в целую компанию, некогда весьма известную. 2010, Nokia, Элоп.

4.21 , Аноним ( 14 ), 21:12, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, вспомните способность M$ пропихинуть своего человека не то, что в проекты одной

> взятой софтины, а в целую компанию, некогда весьма известную. 2010, Nokia, Элоп. Кстати, напомните, куда-куда ушел Горшечников после разработки "инита на пару миллионов строк"? *g*