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В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock

31.03.2024 20:03

В репозитории проекта xz продолжают всплывать изменения, внесённые автором бэкдора для блокирования механизмов защиты. В сборочном сценарии CMakeLists.txt выявлено изменение, не позволявшее использовать в xz механизм изоляции приложений Landlock, при его поддержке в системе. В коде на языке Си, проверяющем доступность системного вызова Landlock, была намеренно добавлена лишняя точка, что приводило к непрохождению проверки на наличие Landlock при любых условиях.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Разбор логики активации и работы бэкдора в пакете xz
  3. OpenNews: Ретроспектива продвижения бэкдора в пакет xz
  4. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал mikhailnov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60888-xz
Ключевые слова: xz, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:10, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше и другие пакеты тоже проверить на таких типов
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:59, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше и другие пакеты тоже проверить на таких типов

    Каких именно? Эти полорогие-парнокопытные не подписываются ...

    Ну и да, судя по бурным обсуждениям на опеннете - походу многие опеннетчики "патчи от Минесотовцев" уже или подзабыли или не сделали совершенно никаких выводов, все еще свято веруя в Великую Силу "Тысячеглаза".


     

  • 1.2, Аноним (2), 20:13, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bzip2, gzip не могли похакать? Обязательно привычный xz надо коцать.Тьфу,шлеп-шлеп - я ушел от вас.(
     
     
  • 2.3, lucentcode (ok), 20:25, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы уверены, что их не похакали? Может их просто ещё не дошли руки у кого надо проверить?
     
     
  • 3.6, crypt (ok), 20:46, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    видел твой коммент, что ты теперь будешь начисто переставляться. а я говорил еще пару лет назад, что нарушение принципа KISS и UNIX way в systemd приведут к проблемам безопасности.
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:51, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gzip в руках идейных. Хотя, после травли и ухода Столмана туда могли проникнуть сомнительные личности.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 20:30, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас окажется, что весь линукс мир 🌏 отпенетрировали
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:37, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо майкрософту за выявление трояна, а мэйнтейнеры убунту ничего не могут или смеются над линуксоидами. Как всегда, майкрософт спас линукс.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:51, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если случится так, что я буду работать в магазине дверей, и мне от скуки захочется посмотреть в код gzip, а там бэкдор, то по твоей логике получается, что магазин дверей спас мир от бэкдора?
     
     
  • 4.20, Аноним (14), 21:10, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если случится так, что я буду работать в магазине дверей, и мне от скуки захочется посмотреть в код gzip, а там бэкдор,

    Я тебя разочарую, но "просто посмотреть" недостаточно - нужно еще и на хорошем уровне понимать, что там.
    Желающие могут "потренироваться" на примерах из "Underhanded C Contest"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43814


     
  • 3.13, Аноним (10), 20:57, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё не факт, что не подложил. Как те производители антивирусов. Кстати, вспомните способность M$ пропихинуть своего человека не то, что в проекты одной взятой софтины, а в целую компанию, некогда весьма известную. 2010, Nokia, Элоп.
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 21:12, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, вспомните способность M$ пропихинуть своего человека не то, что в проекты одной
    > взятой софтины, а в целую компанию, некогда весьма известную. 2010, Nokia, Элоп.

    Кстати, напомните, куда-куда ушел Горшечников после разработки "инита на пару миллионов строк"? *g*

     
  • 2.16, Аноним (16), 21:03, 31/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Анонин (-), 20:47, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хаха))
    А кто-то в соседней теме хвалился про то, что "тыщща глаз таки работает!"
    Сколько им открытий чудных еще готовит разбор коммитов того чела?
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 20:59, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну вот, очеыидно же, работает. Нашли.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:04, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько найдут? А сколько не найдут? А сколько найдут и не покажут? (не только корпорастам скрывать свои двери)
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:07, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока оно глючить не начало, тысячеглаз ничего не видел.

    Был бы анбшник чуть поумнее, сообщество так бы и оставалось тысячедырником.

     
     
  • 4.27, qwe (??), 21:30, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато пользователям проприетари хорошо и удобно: благостное существование тысячи дыр в этом ПО не зависит от ума анбшников и самих пользователей.
     
  • 4.28, Стив Балмер (?), 21:32, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие-то невнятные претензии, тысячаглаз сработал ? сработал
    а шутки про глупого анбешника оставь поклонникам мелкомягкого и их продукту, куда не то что взор тысячеглаза пробиться не может, а и око тысячеденег быстро иссякает в дебрях индусского кода.
     

  • 1.8, crypt (ok), 20:48, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В коде на языке Си, проверяющем доступность системного вызова Landlock, была намеренно добавлена лишняя точка

    нравится мне этот парень с тайваня... красиво работает.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:54, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программистские тесты не писал,если так по-детски спалился?
     
  • 2.12, pelmaniac (?), 20:55, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с северной кореи он, зачем тайваню это?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:09, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. В Северной Корее интернета нет.
    2. А если он там есть, значит, официальная пропаганда США распространяет недостоверные данные. Такого быть не может, так что см. п. 1.
     

  • 1.22, Аноним (22), 21:18, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось исправить master на main, и все saboteurs сразу устыдятся содеянного, и сами откатят свои вредности!
     
  • 1.23, Аноним (23), 21:21, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что эта точка значит в CMake?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:28, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно сокращение от "вкусно и точка"
     

  • 1.24, Аноним (-), 21:26, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что приводило к непрохождению проверки на наличие Landlock при любых условиях.

    Интересно, почему не было тестов на данный функционал?
    "Механизм изоляции приложений" звучит достаточно важно чтобы быть покрытым тестами.

    Так бы хоть у кого-то возникли бы вопросы? Или так такое не принято?

     
  • 1.26, Аноним (-), 21:30, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В коде на языке Си, проверяющем доступность системного вызова Landlock, была намеренно добавлена лишняя точка, что приводило к непрохождению проверки

    .
    А с чего взяли что намеренно?
    В программах на СИ постоянно забывают проверять размер буфера или делают double free.
    Любой человек может ошибится, это нормально и совершенно не зависти от языка, честно-честно!

     

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