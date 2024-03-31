В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock

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|2.14, Аноним (14), 20:59, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучше и другие пакеты тоже проверить на таких типов
Каких именно? Эти полорогие-парнокопытные не подписываются ...
Ну и да, судя по бурным обсуждениям на опеннете - походу многие опеннетчики "патчи от Минесотовцев" уже или подзабыли или не сделали совершенно никаких выводов, все еще свято веруя в Великую Силу "Тысячеглаза".
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|1.2, Аноним (2), 20:13, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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bzip2, gzip не могли похакать? Обязательно привычный xz надо коцать.Тьфу,шлеп-шлеп - я ушел от вас.(
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|2.3, lucentcode (ok), 20:25, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы уверены, что их не похакали? Может их просто ещё не дошли руки у кого надо проверить?
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|3.6, crypt (ok), 20:46, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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видел твой коммент, что ты теперь будешь начисто переставляться. а я говорил еще пару лет назад, что нарушение принципа KISS и UNIX way в systemd приведут к проблемам безопасности.
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|2.10, Аноним (10), 20:51, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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gzip в руках идейных. Хотя, после травли и ухода Столмана туда могли проникнуть сомнительные личности.
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|2.5, Аноним (5), 20:37, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо майкрософту за выявление трояна, а мэйнтейнеры убунту ничего не могут или смеются над линуксоидами. Как всегда, майкрософт спас линукс.
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|3.9, Аноним (9), 20:51, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если случится так, что я буду работать в магазине дверей, и мне от скуки захочется посмотреть в код gzip, а там бэкдор, то по твоей логике получается, что магазин дверей спас мир от бэкдора?
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|4.20, Аноним (14), 21:10, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если случится так, что я буду работать в магазине дверей, и мне от скуки захочется посмотреть в код gzip, а там бэкдор,
Я тебя разочарую, но "просто посмотреть" недостаточно - нужно еще и на хорошем уровне понимать, что там.
Желающие могут "потренироваться" на примерах из "Underhanded C Contest"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43814
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|3.13, Аноним (10), 20:57, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё не факт, что не подложил. Как те производители антивирусов. Кстати, вспомните способность M$ пропихинуть своего человека не то, что в проекты одной взятой софтины, а в целую компанию, некогда весьма известную. 2010, Nokia, Элоп.
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|4.21, Аноним (14), 21:12, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, вспомните способность M$ пропихинуть своего человека не то, что в проекты одной
> взятой софтины, а в целую компанию, некогда весьма известную. 2010, Nokia, Элоп.
Кстати, напомните, куда-куда ушел Горшечников после разработки "инита на пару миллионов строк"? *g*
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|1.7, Анонин (-), 20:47, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хаха))
А кто-то в соседней теме хвалился про то, что "тыщща глаз таки работает!"
Сколько им открытий чудных еще готовит разбор коммитов того чела?
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|3.17, Аноним (17), 21:04, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько найдут? А сколько не найдут? А сколько найдут и не покажут? (не только корпорастам скрывать свои двери)
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|3.18, Аноним (18), 21:07, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока оно глючить не начало, тысячеглаз ничего не видел.
Был бы анбшник чуть поумнее, сообщество так бы и оставалось тысячедырником.
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|4.27, qwe (??), 21:30, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато пользователям проприетари хорошо и удобно: благостное существование тысячи дыр в этом ПО не зависит от ума анбшников и самих пользователей.
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|4.28, Стив Балмер (?), 21:32, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какие-то невнятные претензии, тысячаглаз сработал ? сработал
а шутки про глупого анбешника оставь поклонникам мелкомягкого и их продукту, куда не то что взор тысячеглаза пробиться не может, а и око тысячеденег быстро иссякает в дебрях индусского кода.
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|1.8, crypt (ok), 20:48, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В коде на языке Си, проверяющем доступность системного вызова Landlock, была намеренно добавлена лишняя точка
нравится мне этот парень с тайваня... красиво работает.
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|3.19, Аноним (19), 21:09, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. В Северной Корее интернета нет.
2. А если он там есть, значит, официальная пропаганда США распространяет недостоверные данные. Такого быть не может, так что см. п. 1.
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|1.22, Аноним (22), 21:18, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось исправить master на main, и все saboteurs сразу устыдятся содеянного, и сами откатят свои вредности!
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|1.24, Аноним (-), 21:26, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> что приводило к непрохождению проверки на наличие Landlock при любых условиях.
Интересно, почему не было тестов на данный функционал?
"Механизм изоляции приложений" звучит достаточно важно чтобы быть покрытым тестами.
Так бы хоть у кого-то возникли бы вопросы? Или так такое не принято?
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|1.26, Аноним (-), 21:30, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В коде на языке Си, проверяющем доступность системного вызова Landlock, была намеренно добавлена лишняя точка, что приводило к непрохождению проверки
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А с чего взяли что намеренно?
В программах на СИ постоянно забывают проверять размер буфера или делают double free.
Любой человек может ошибится, это нормально и совершенно не зависти от языка, честно-честно!
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