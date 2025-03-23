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В NixOS предложен метод защиты от подстановки бэкдоров, таких как в XZ

23.03.2025 09:42

Для включения в репозиторий пакетов nixpkgs, применяемый в дистрибутиве NixOS, предложен режим повторяемых сборок, позволяющий выявлять случаи внедрения в код бэкдоров, напоминающие инцидент с проектом XZ. Представленный метод защиты позволяет обнаружить модификации в архивах с исходным кодом релиза, отсутствующие в репозиториях с кодом.

Суть метода в том, что исходный код новой версии приложения собирается два раза - первый раз из кода, загруженного из git-репозитория, а второй из кода, распространяемого в готовых архивах. Если полученные в результате сборок бинарные файлы различаются, возникает повод для подозрений в наличии скрытых модификаций в репозитории или в архивном файле с кодом.

Напомним, что в случае с проектом XZ репозиторий с кодом не содержал подозрительных изменений. Образующие бэкдор вредоносные компоненты поставлялись внутри файлов, используемых в тестовом наборе для проверки корректности работы распаковщика XZ. Бэкдор активировался на уровне системы сборки, а сам исходный код XZ совпадал с кодом из репозитория. Активирующие бэкдор m4-макросы для инструментария Automake были включены только в готовый архив с кодом и отсутствовали в репозитории.

Злоумышленники воспользовались тем, что дистрибутивы в основном собирают пакеты, загружая код из готовых архивов, так как при загрузке кода для сборки можно обойтись одной контрольной суммой для проверки целостности файла с архивом и использовать зеркала. Основное внимание при проверке кода сосредоточено на анализе содержимого репозитория, поэтому неочевидные отличия в архивах не всегда могут быть сразу замечены.

Для упрощения проверки соответствия файлов-архивов и срезов репозитория, соответствующих релизам, некоторые открытые проекты, такие как PostgreSQL, ввели в обиход систему повторяемой генерации архивов. В данном случае предоставляется инструментарий, позволяющий самостоятельно собрать из кода свой архив, полностью соответствующий готовому архиву, доступному для загрузки. Если независимо созданный архив и архив, предоставляемый основным проектом, будут отличаться - имеет место компрометация репозитория или эталонного архива.

Проблема в том, что подобный метод практикуется лишь в отдельных случаях, в то время как многие проекты продолжают включение в архивы дополнительных артефактов, отсутствующих в основном репозитории, таких как man-страницы, документация, примеры, сценарии создания пакетов для дистрибутивов и дополнительные сборочные файлы. В основном такое происходит в силу исторических причин и особенностей процессов формирования релизов. Простая сверка соответствия начинки репозитория и архива в этом случае не подходит. Как выход предложено собирать бинарные файлы релиза, как из репозитория (например, можно использовать автоматически генерируемый в GitHub архив для релизного тега), так и из архива, подготовленного сопровождающим, сравнивая затем результат.

  1. Главная ссылка к новости (https://luj.fr/blog/how-nixos-...)
  2. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  3. OpenNews: Проект XZ опубликовал результат аудита коммитов и первое обновление после выявления бэкдора
  4. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
  5. OpenNews: Уязвимости в PCP и Nix, позволяющие поднять привилегии в системе
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 24.11, использующего пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62933-nix
Ключевые слова: nix, xz, build
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 10:31, 23/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2, Fracta1L (ok), 10:33, 23/03/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    А что если просто собирать пакеты, вытягивая исходники из git вместо использования готовых архивов?
     
     
  • 5, Аноним (5), 10:40, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда не заметят бэкдор, добавленный задним числом в Git. Пример https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62892
     

  • 3, oficsu (ok), 10:34, 23/03/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Подскажите им, что можно собирать просто один раз — из репы. Это избавит от бекдоров в архивах ровно в той же мере
     
     
  • 4, Аноним (4), 10:40, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда не будет алертов о том, что апстримные тарболы содержат ересь. (Плот твист: апстримные тарболы только ересь и содержат, скажем спасибо автокрапу.)
     

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