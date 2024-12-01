Выпуск дистрибутива NixOS 24.11, использующего пакетный менеджер Nix

Увидел свет дистрибутив NixOS 24.11, основанный на пакетном менеджере Nix и предоставляющий ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Для архитектур x86_64 и ARM64 подготовлены установочные образы с KDE (3.2 ГБ) и GNOME (2.5 ГБ), а также сокращённый консольный вариант (1.1 ГБ). При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельном подкаталоге в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv5pc3ed6n5nskg8ew4twcfd0d5ae4ec5d4-firefox-133.0.0/, где "1onlv5pc3ed6n5nskg8ew4twcfd0d5ae4ec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs. Основные новшества: Добавлен 8141 пакет, удалено 3970 пакетов, обновлено 20975 пакетов. Добавлено 119 новых модулей, удалено 30 модулей. В разработке и сопровождении пакетов приняли участие 2669 разработчиков, подготовивших 49079 изменений.

Предложены выпуски пользовательских окружений KDE Plasma 6.2 и GNOME 47. В состав включён композитный сервер Niri, использующий Wayland.

Добавлено 63 новых сервисов, среди которых Cyrus IMAP, Collabora Online, Music Assistant, Suricata, Apache Tika, OpenGFW, saunafs, obs-studio, Zapret, Glances, cryptpad, Pingvin Share, wg-access-server.

В большинстве графических сеансов по умолчанию вместо PulseAudio задействован мультимедийный сервер PipeWire.

В репозитории Nixpkgs значительно улучшена поддержка платформы macOS. Сборочное окружение переработано для поддержки родного инструментария Xcode, упрощения сборочных правил, использования штатных SDK из различных версий macOS (от macOS 10.12 до macOS 15) и избавления от лишних патчей при сборке приложений. Выпуск Nixpkgs 24.11 будет последним с поддержкой ветки macOS 10.x, начиная со следующей версии в качестве минимальной будет заявлена ветка macOS 11.

Обновлены версии программ, например, LLVM 19, PostgreSQL 16, grafana 11.3, knot dns 3.4, qBittorrent 5, драйвер NVIDIA 560, FFmpeg 7.1, openssl 3.3, Docker 27, Xen 4.19.

Пакетный менеджер Nix обновлён до версии 2.24, в которой улучшено извлечение кода из Git-репозиториев и добавлена поддержка документирующих комментариев.

Добавлена поддержка Vulkan-драйвера для GPU AMD (hardware.amdgpu.amdvlk)

В клиент для стриминга игр Moonlight добавлена возможность использования HDR в Linux.

Добавлен сервис services.scx для использования планировщиков задач на базе подсистемы ядра sched_ext.

Добавлена поддержка монтирования файловых систем с блочных устройств, для которых используется контроль целостности данных на базе модуля dm-verity.

Добавлена опция virtualisation.xen для виртуализации с использованием гипервизора Xen.



