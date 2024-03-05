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Выпуск Arti 1.2, официальной реализации Tor на языке Rust

05.03.2024 10:13

Разработчики сети Tor опубликовали выпуск проекта Arti 1.2.0, развивающего Tor-клиент, написанный на языке Rust. Ветка 1.x отмечена как пригодная для использования обычными пользователями и обеспечивающая тот же уровень конфиденциальности, юзабилити и стабильности, что и основная реализация на языке Си. Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В отличие от реализации на Си, которая вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности, Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволяет избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным. Когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си.

В качестве причины переписывания Tor на Rust упоминается желание добиться более высокого уровня защищённости кода за счёт использования языка, обеспечивающего безопасную работу с памятью. По оценке разработчиков Tor, использование языка Rust без блоков "unsafe", позволит не допустить появление как минимум половины от всех типичных уязвимостей в проекте. Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода.

Выпуск Arti 1.2 примечателен реализацией стабильной поддержки onion-сервисов. При помощи Arti теперь можно не только подключаться к существующим onion-сервисам, но и создавать свои onion-сервисы.

Началась, но пока не завершена, работа по реализации сопутствующих возможностей, связанных обеспечением приватности и защитой onion-сервисов, таких как протокол управления перегрузкой (RTT Congestion Control), средства защиты от DDoS-атак, регулирование пропускной способности, авторизация клиентов и механизм "Vanguard" для предотвращение определения Guard-узлов. До завершения реализации данных возможностей создание onion-сервисов на базе Arti не рекомендовано для рабочих внедрений.

В новой версии также устранена уязвимость в коде обработки сообщений от релеев, вызванная возможностью отправки пустых сообщений DATA, которые можно использовать для подстановки неопределяемых индикаторов трафика. Проблеме присвоен низкий уровень опасности, так как пакеты DATA принимаются только для уже открытых потоков.

Достижение паритета с клиентом на языке Си намечено в ветке 2.0, в которой также будут предложены привязки для использования Arti в коде на различных языках программирования. Когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си. Поддержка версии на языке Си будет прекращена постепенно с предоставлением возможности плавной миграции.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ar...)
  2. OpenNews: В Arti 1.1.12, реализации Tor на Rust, началось тестирование onion-сервисов
  3. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  6. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60729-arti
Ключевые слова: arti, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Перешли на раст и устранили уязвимость которая появилась в безопасТном. Как так. Фаерфокс так же переписывали.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:46, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кто его переписывал то?
     
     
  • 3.23, Аноним (2), 13:51, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фаерфокс переписывали фанатики которых оперативно выставили на мороз без содержания.
     
  • 2.17, Аноним (-), 12:13, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:41, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это точно можно использовать 🧢
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 10:45, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    До следующего переписывания на что-нибудь новенькое.
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:47, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си,

    Читать, читать, читать

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 12:15, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читать, читать, читать

    Нет. Если ты не поднимаешь свои ноды или реле - то можно использовать уже сейчас.
    Об этом писали в предыдущем выпуске.
    А все остальное реально нужно намного, даже на порядок, меньшему числу юзеров.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:00, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не готов он еще к широкому применению.
    можно тыкать как тестировщик
     
  • 3.24, Аноним (2), 13:52, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учи что такое сарказм.
     
     
  • 4.27, Аноним (28), 13:59, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учи что такое читать
     

  • 1.11, Аноним (35), 11:02, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В отличие от реализации на Си, которая вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности, Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволяет избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным.

    Ой, а местные эксперты утверждали, что просто в лоб переписывают от нечего делать.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:32, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такой большой а в сказки веришь
    самому почитать никак?
    в каждом анонсе пишется что да как
     
     
  • 3.14, Аноним (35), 11:49, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я-то читаю, а вот эксперты вместо Rust читают «фас» и далее мозг отключается.
     
     
  • 4.15, InuYasha (??), 11:56, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы Федеральная Антимонопольная Служба взялась за Раст, то было бы куда веселее )
     
     
  • 5.16, Аноним (-), 12:10, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пффф... и что бы она сделала?
    Грозно грозила бы кулачком в сторону границы и топала ножками?
    Или запретила бы на раст на территории этой страны и набутылила всех местных погромистов?
    Ну так пофиг на них.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 13:26, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если госдеп рекомендует раст, то ты обязан отморозить уши назло бабушке во имя поцреатизма.
     
     
  • 7.25, Аноним (2), 13:54, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если быть точным АНБ, а у них там своё начальство. И может кто-то по пьянке раст посоветовал.
     
     
  • 8.30, Аноним (30), 14:28, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (2), 13:55, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.32, Аноним (32), 14:48, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для осуществления конституционных прав.
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:18, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как они собираются защищаться от вредоносных зависимостей? А никак — это не баг Раста, а фича. А они выбрали Раст.
     

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