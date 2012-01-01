В Arti 1.1.12, реализации Tor на Rust, началось тестирование onion-сервисов

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|1.3, Аноним (3), 18:12, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си
Ничего себе к каким выводам пришли те, кто написал вначале реализацию на си, а потом на расте...
Это как-то катастрофически противоречить ыкспертному мнению анонов с опеннета, особенно тех, кто не писал ни на том, ни на другом!
Как же так получилось-то...
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|2.5, Аноним (1), 18:22, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это в вас выдаёт местного эксперта
скорость печатания букв в программировании практически ничего не значит, как бы не доказывали обратное любители плагинов вскода для скоростного открытия и закрытия скобочек, оснонвое время уходит на продумывание концепций, архитектуры, дебаг - эти люди прошли всё это на Си, поэтому теперь они просто пишут, то, что уже знают и так, включая возможные проблемы и способы их обхода - так выходит действительно быстрее, но вклад языка как такового там мал
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|3.8, Аноним (3), 18:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот это откровения! Зачем же они тогда перешли с прекрасной сишки? Продолжали бы писать на ней.
> вклад языка как такового там мал
"за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода"
Разумеется язык не причем и его вклад очень мал))
Вот кому же верить, тебе и авторам тора?..
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|4.10, Аноним (10), 18:43, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так от сишной имплементации никто отказыватся не собирается и основной она быть не перестанет. Ну будет теперь выбор, юзать надежное проверенное годами изделие на Си или полусырой любительский проект на Расте. Так выбор это всегда хорошо.
>При этом в настоящее время ещё не готовы некоторые возможности для обеспечения приватности и защиты onion-сервисов, такие как авторизация клиентов, защита от DoS-атак и механизм предотвращения определения Guard-узлов "Vanguard"
Ну очень безопасно!
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|5.13, Аноним (-), 18:54, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Открываем gitlab torproject org tpo core arti - blob main doc FAQ md И читаем W... большой текст свёрнут, показать
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|6.32, Аноним (10), 19:28, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да кому какое дело, я уже столько начитался растаманских сказок что уже все на расте должны были переписать. Только воз и ныне там, а Раст остается маргинальным языком для домашних проектов. Поэтому совсем не удивлен что растоманы считают readme побочного проекта официальной позициией разработчиков. Советую кстати читать не только то что нравится, а заострить внимание на следующей строчке:
>We estimate that this will take us several more years, at the least.
Годы, Карл, годы, до готовности этого чуда, по самой оптимистичной оценке. А решать в итоге чем пользоватся будет сообщество, а оно очень консервативное и очевидено выберет более зрелый продукт.
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|7.43, Анонин (?), 19:56, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> readme побочного проекта официальной позициией разработчиков
Ну да, ну да. Открываешь просто официальнейший blog.torproject.org и там прям на пороге новость
"Arti 1.1.12 is released: Now you can test onion services!"
Побочный проект говоришь?))
> several more years
> Годы, Карл, годы
Жаль что ты не можешь в англ. язык. Это немного не годы, а всего несколько лет.
И в гитлаб тоже - эта фраза была закоммичена 28 фев. 2022 года. Т.е. почти два года прошло и мы уже получили эквивалентную замену для конечных пользователей и пока не получили для релеек.
> А решать в итоге чем пользоватся будет сообществ
Ахаха, "сообщество". Сообщество будет есть то, что сделают разрабы.
Потому что писать код оно все равно не в состоянии)) Ни на расте, ни на сишечке.
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|5.50, Анонин (?), 20:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так от сишной имплементации никто отказыватся не собирается и основной она быть не перестанет.
Как же классно быть настолько уверенным в своей правоте.
Даже если официальный источник говорит другое:
"We intend that, in the long run, Arti will replace our C tor implementation completely, not only for clients, but also for relays and directory authorities."
"will replace our C tor implementation completely"
перевести, или сам справишься?
https://blog.torproject.org/arti_100_released/
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|3.11, Аноним (-), 18:48, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Т е для вас скорость разработки и скорость печатания букв в программировании ... большой текст свёрнут, показать
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|2.34, Аноним (34), 19:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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возможно имелось ввиду что там где на Си надо писать велосипед или мучаться с подключением очередной "откуда-то-скачанной" библиотеки, в Расте достаточно прописать зависимости и use - и пользуйся на здоровье!
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|2.35, Аноним (10), 19:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растаманы заявили:
> Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си
Мы им конечно же верим на слово.
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|3.44, Анонимусс (?), 19:56, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Растаманы заявили:
>> Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си
> Мы им конечно же верим на слово.
С учетом того, что "эти растаманы" и есть разработчики Tor project...
Да, у меня к ним доверия в 100 раз больше, чем к анониму, компетентность которого под баальшим вопросом.
Особенно если учесть, что этот коммент я пишу через Тор)
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|2.65, AKTEON (?), 21:11, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вам еще более ужасную тайну открою : на Fortran скорость разработки выше , чем на С++ , а уж в сравнении с С ...
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|1.6, Аноним (-), 18:25, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.
О, наконец-то нормальные свободные лицензии, в такой проект будет просто приятно контрибутить!
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|2.19, Аноним (19), 19:12, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> выделять память на стеке без выделеня в куче?
Ты хоть сам понял, что написал?
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|2.51, Анонимусс (?), 20:16, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из того что нагуглил - только через костыли типа smallvec.
Но явлется ли это необходимым условием для написания програм?
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|2.67, AKTEON (?), 21:15, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою страшную тайну : в фортране в хороших реализациях есть специальные ключи компиллятора
чтобы НЕ ПЕРЕДАВАТЬ АРГУМЕНТЫ через стек.
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|1.12, Аноним (10), 18:49, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего еще толком не готово, но версия уже больше единицы. Все что нужно знать о разработчиках данного поделия.
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|2.14, Аноним (-), 19:00, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О, вот только "очень важного мнения анонима" им только не хватает! Как же они разработку без него вели.
Из FAQ.md раздел Current status
Arti can connect to the Tor network, bootstrap a view of the Tor directory, and make anonymized connections over the network. Now that Arti has reached version 1.0.0, we believe it is suitable for actual use to anonymise connections.
По их мнению, этого уже достаточно для версии 1.0.
А твоего мнения, предсказуемо, не спрашивали)
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|3.17, Аноним (10), 19:07, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть то что обычно считают альфой, у них версия 1.0. Что ж, если им этого достаточно, пусть они сами этим и пользуются.
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|5.33, Аноним (10), 19:30, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Заставляет. Здравый смысл заставляет пользоватся более надежным, проверенным продуктом на Си, а не чудом в перьях от студентов.
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|6.69, фнон (?), 21:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пользоватся более надежным, проверенным продуктом на Си, а не чудом в перьях от студентов.
Открываем на гитлабе The Tor Project/Core/Tor/Contributor analytics и смотрим кто же пишет "надежный, проверенный продукт на Си" больше всех
Nick Mathewson 2307 коммитов, David Goulet 856 на втором месте (с большим отрывом)
А теперь посмотрим, что за студент пишет Arti (The Tor Project/Core/Arti/Contributor analytics)
Nick Mathewson 2291 коммитов, Ian Jackson 2147
Да что ж такое! Arti в прямом смысле пишет тож же человек, что и Тор!
ps тебе не надоело так обделываться каждый раз? или тебе просто нравится, когда тебя носом тыкают в пруфы?
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|2.37, Аноним (-), 19:38, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А что же было раньше В 21ом, 20ом А вот что CVE-2021-34550 - out-of-bounds me... большой текст свёрнут, показать
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|3.42, Аноним (42), 19:53, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из-за четырех уязвимостей за пять лет переписать огромный проект на новый язык? Отличный план, надежный как швейцарские часы. Все нормальные люди просто продолжат пользоватся надежной, отлаженной версией на Си, пока растоманы будут умолять их протестировать на себе их дуршлаг, написанный по заказу NSA.
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|4.48, Анонимусс (?), 20:02, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Из-за четырех уязвимостей за пять лет переписать огромный проект на новый язык?
Это только те, которые дожили до CVE.
А сколько было исправлено в виде багов?
Сколько часов дебага и пердоллинга было потрачено?
Ты этого не знаешь, а вот разработчики знают. И принимают решение.
> Отличный план, надежный как швейцарские часы. Все нормальные люди просто продолжат пользоватся надежной, отлаженной версией на Си, пока растоманы будут умолять их протестировать на себе их дуршлаг, написанный по заказу NSA.
Хахаха, "нормальные люди" будут пользоваться тем, что им досталось на халяву.
Потому что ни писать, ни поддерживать они не смогут, у них же лапки.
Зато будут кудахтать на форумах и в комментах, прям как ты.
> написанный по заказу NSA.
Ууууу! Страшное NSA уже на твоей улице, оно уже около твоей парадной...!
ps когда речь идет о программах на СИ, то "отлаженной" это от слова лажа?
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|3.55, Аноним (55), 20:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Типичные ошибки убогой дыряшки
Ты удивишься какие в асме ошибки можно сделать.
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|4.64, Анонимусс (?), 20:35, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ассемблер - это совершенно другое.
Это тонкий инструмент для ускорения кода, часто для определенной арихитектуры.
Как скальперь хирурга, отвертка часовщика, или как unsafe rust)
А сишка это вариант пхп из 70х. Ну чтобы было писать быстро х-к-х-к и в прод, да еще и на куче архитектур.
С отвратительным "стандартом" полным "сами хз, как должно быть, компилятор разберется".
В итоге выпрограммировали "шидевры" типа хорг в котором уязвимости живут по 30 лет.
Зато быстро.
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|5.70, AKTEON (?), 21:35, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ассемблер - это либо для архитектур для которых не создано хорошего оптимизирующего компиллятора, либо нечто учебное, чтобы не утратить способность такие компилляторы создавать.
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|6.75, Аноним (75), 22:28, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значительные куски ассемблера используются примерно в 100% серьёзных программ, потому что ни один компилятор ни для одной архитектуры никогда не даст нужной производительности. Ну и потом, можно только пожалеть инвалидов, не способных читать и анализировать сгенерированный компилятором трешак.
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|3.66, Аноним (55), 21:13, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Типичные ошибки убогой дыряшки.
Сказать на чем написан LLVM, которым весь код на расте собирается?
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|4.74, фнон (?), 22:19, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу проблемы. Первые молотки медного века были сделаны из камня.
Но каменный (или окаменевший - это СИ), LLVM написан, ЕМНИП, на С++.
А это уже умные указатели, и прочие дары цивилизации.
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|1.16, Аноним (-), 19:02, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не так давно узнал что на расте ниасилили обёртку wlroots, вроде к теме не относится, но... принципиальная невозможность не добавляет плюсов к языку в котором нормальный по их, авторов, мнению код уже... smells.
Код tor это тот ещё ужос, конечно. Приходилось патчить. Но если вам и сделают деанон, то вряд-ли это будут эксплойты проблем с памятью. Скорее, помогут структуры, ориентированные на безопасную с ней работу. Которые легко обнаружить по сигнатурам. Примерно как сейчас в сишной кодовой базе. Ну и протокольчик сам по себе тоже таит много интересного. Причём никто фиксить и не собирается. В отличие от заинтересованных юзеров, конечно.
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|2.20, Аноним (-), 19:13, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не так давно узнал что на расте ниасилили обёртку wlroots
Разве нас должно интересовать мнение неосиляторов?
> Ну и протокольчик сам по себе тоже таит много интересного. Причём никто фиксить и не собирается. В отличие от заинтересованных юзеров, конечно.
Главное говорить загадочно и напускать туману?
Ну чтобы выглядеть слегка умнее.
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|3.46, Аноним (-), 19:59, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну чтобы выглядеть слегка умнее.
Типа того, но главное - предупредить. Попробуй написать свою реализацию на чём угодно простеньком - и туман тебя сожрёт :))) Добро пожаловать в ад.
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|4.49, Анонимусс (?), 20:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Типа того, но главное - предупредить. Попробуй написать свою реализацию на чём угодно простеньком - и туман тебя сожрёт :))) Добро пожаловать в ад.
Не, "предупредить", для меня, было бы так "протокол ТОР овно и вот 10 пунктов почему!"
Тут уже было бы что обсудить.
А это пока просто газофикация луж, в виде намеков.
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|1.36, Golangdev (?), 19:33, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust
Так потому что надо не "отслеживать", а исправлять ?
:sarcasm:
На самом деле я хотел прикопаться к кривому переводу...
Так, как сейчас переведено - звучит убого и не по-русски, ну или русский для переводившего(-ей) не является родным.
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|2.40, Анонимусс (?), 19:45, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust
> Так потому что надо не "отслеживать", а исправлять ?
А как исправить, если это ошибка в днк дыряшки? Типа double-free, out-of-bound или какая-то UB?
> На самом деле я хотел прикопаться к кривому переводу...
> Так, как сейчас переведено - звучит убого и не по-русски, ну или русский для переводившего(-ей) не является родным.
Или просто прогуливал школу)
Но конкретно эта часть статьи - это перевод README.md, в оригинале
"We estimate that at least half of our tracked security vulnerabilities would have been impossible in Rust".
Т.е там таки tracked, так что перевод 'отслеживаемых' со скрипом, но подходит)
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|2.71, Аноним (71), 21:57, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эк переводчика торкнуло.
Переводтся это как
"Мы ожидаем, что как минимум половина наблюдаемых уязвимостей в безопасности будет невозможна в Ржавом".
Переводчик переврал сам смысл где гюписалось о более чем половине и надо убирать неестественные упоминания противоречащие смыслу даже если особь с корявыми мозгами дабы не упрочивать остолопость.
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|1.38, Аноним (42), 19:42, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Rust кстати опустился в индексе TIOBE на одну позицию и теперь ведет тяжелую неравную борьбу с COBOL за то чтобы не вылететь из первой двадцатки. Допереписывались )))
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|2.41, Анонимусс (?), 19:48, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Rust кстати опустился в индексе TIOBE на одну позицию и теперь ведет тяжелую неравную борьбу с COBOL за то чтобы не вылететь из первой двадцатки. Допереписывались )))
Какой ужас, мы вылетаем из
"индекс, оценивающий популярность языков программирования, на основе подсчёта результатов поисковых запросов, содержащих название языка"
Там PHP на 7 месте, а JS на 6м.
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|3.45, Аноним (42), 19:58, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит люди устали от Раста и стали меньше им интересоватся, все логично. PHP на своем месте, а фронтендеры сидят по разным фреймворкам со своей собственной справкой.
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|4.52, Анонимусс (?), 20:18, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или документации им вполне достаточно для разработки)
Это же не гуглить "как выйти из вим" - самый посещаемый запрос про этот кусок кода)
Разрабы что пыхи, что js обычно умом и сообразительностью не отличались, зато гуглить лефтпады им жизненно необходимо.
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|2.68, AKTEON (?), 21:24, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хуже: он там ниже FORTRAN'а ! (Голом Левитана) Ибо , FORTRAN - современный , объектно-ориентированный язык программирования со средствами поддержки параллелизма в гетерогенной вычислительной инфраструктуре, средства разработки которого обеспечивают повторное использование кода 1960-х(sic!) годов,а программы на rust перестают компиллироваться за ничтожный срок в 3-8 лет !
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|3.76, Bottle (?), 22:33, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он ниже в рейтинге Паскаля/Дельфи, которые некоторые товарищи пытаются хоронить уже какой год.
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|1.58, Анонин (?), 20:28, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даже не знаю что более приятно: что тор стал более надежным, или читать, как горит у растохейтеров?
Хотя кого я обманывают, конечно что стал более надежным!
Но второе тоже радует неимоверно))
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|1.73, Аноним (42), 21:58, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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За последние три года в Торе обнаружено 9 уязвимостей. Пейсатели на Расте убеждены что, что переход на него позволяет избавится от 70% уязвимостей. Тогда переписывание Тора на Расте позволит избавится примерно от 6 уязвимостей в последующие три года, то есть от двух в год. Но в прошлом году была только одна уязвимость. Вычитаем две из одной, получается минус одна уязвимость. Вот как станет безопастно с Растом!
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