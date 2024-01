В Arti 1.1.12, реализации Tor на Rust, началось тестирование onion-сервисов

> Так от сишной имплементации никто отказыватся не собирается и основной она быть не перестанет.

Как же классно быть настолько уверенным в своей правоте.

Даже если официальный источник говорит другое:

"We intend that, in the long run, Arti will replace our C tor implementation completely, not only for clients, but also for relays and directory authorities."

"will replace our C tor implementation completely"

перевести, или сам справишься?

https://blog.torproject.org/arti_100_released/