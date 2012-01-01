В Arti 1.1.12, реализации Tor на Rust, началось тестирование onion-сервисов

2.5 , Аноним ( 1 ), 18:22, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – это в вас выдаёт местного эксперта скорость печатания букв в программировании практически ничего не значит, как бы не доказывали обратное любители плагинов вскода для скоростного открытия и закрытия скобочек, оснонвое время уходит на продумывание концепций, архитектуры, дебаг - эти люди прошли всё это на Си, поэтому теперь они просто пишут, то, что уже знают и так, включая возможные проблемы и способы их обхода - так выходит действительно быстрее, но вклад языка как такового там мал

3.8 , Аноним ( 3 ), 18:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вот это откровения! Зачем же они тогда перешли с прекрасной сишки? Продолжали бы писать на ней. > вклад языка как такового там мал "за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода"

Разумеется язык не причем и его вклад очень мал))

Вот кому же верить, тебе и авторам тора?..

4.10 , Аноним ( 10 ), 18:43, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так от сишной имплементации никто отказыватся не собирается и основной она быть не перестанет. Ну будет теперь выбор, юзать надежное проверенное годами изделие на Си или полусырой любительский проект на Расте. Так выбор это всегда хорошо. >При этом в настоящее время ещё не готовы некоторые возможности для обеспечения приватности и защиты onion-сервисов, такие как авторизация клиентов, защита от DoS-атак и механизм предотвращения определения Guard-узлов "Vanguard" Ну очень безопасно!

5.13 , Аноним ( - ), 18:54, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Открываем gitlab torproject org tpo core arti - blob main doc FAQ md И читаем W... 6.32 , Аноним ( 10 ), 19:28, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да кому какое дело, я уже столько начитался растаманских сказок что уже все на расте должны были переписать. Только воз и ныне там, а Раст остается маргинальным языком для домашних проектов. Поэтому совсем не удивлен что растоманы считают readme побочного проекта официальной позициией разработчиков. Советую кстати читать не только то что нравится, а заострить внимание на следующей строчке:

>We estimate that this will take us several more years, at the least. Годы, Карл, годы, до готовности этого чуда, по самой оптимистичной оценке. А решать в итоге чем пользоватся будет сообщество, а оно очень консервативное и очевидено выберет более зрелый продукт.

7.43 , Анонин ( ? ), 19:56, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > readme побочного проекта официальной позициией разработчиков Ну да, ну да. Открываешь просто официальнейший blog.torproject.org и там прям на пороге новость

"Arti 1.1.12 is released: Now you can test onion services!"

Побочный проект говоришь?)) > several more years

> Годы, Карл, годы Жаль что ты не можешь в англ. язык. Это немного не годы, а всего несколько лет.

И в гитлаб тоже - эта фраза была закоммичена 28 фев. 2022 года. Т.е. почти два года прошло и мы уже получили эквивалентную замену для конечных пользователей и пока не получили для релеек. > А решать в итоге чем пользоватся будет сообществ Ахаха, "сообщество". Сообщество будет есть то, что сделают разрабы.

Потому что писать код оно все равно не в состоянии)) Ни на расте, ни на сишечке. 5.50 , Анонин ( ? ), 20:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так от сишной имплементации никто отказыватся не собирается и основной она быть не перестанет. Как же классно быть настолько уверенным в своей правоте.

Даже если официальный источник говорит другое:

"We intend that, in the long run, Arti will replace our C tor implementation completely, not only for clients, but also for relays and directory authorities." "will replace our C tor implementation completely"

перевести, или сам справишься? https://blog.torproject.org/arti_100_released/

3.11 , Аноним ( - ), 18:48, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Т е для вас скорость разработки и скорость печатания букв в программировании ... 2.34 , Аноним ( 34 ), 19:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – возможно имелось ввиду что там где на Си надо писать велосипед или мучаться с подключением очередной "откуда-то-скачанной" библиотеки, в Расте достаточно прописать зависимости и use - и пользуйся на здоровье!

2.35 , Аноним ( 10 ), 19:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Растаманы заявили:

> Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си Мы им конечно же верим на слово.

3.44 , Анонимусс ( ? ), 19:56, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Растаманы заявили:

>> Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си

> Мы им конечно же верим на слово. С учетом того, что "эти растаманы" и есть разработчики Tor project...

Да, у меня к ним доверия в 100 раз больше, чем к анониму, компетентность которого под баальшим вопросом.

Особенно если учесть, что этот коммент я пишу через Тор)

2.65 , AKTEON ( ? ), 21:11, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вам еще более ужасную тайну открою : на Fortran скорость разработки выше , чем на С++ , а уж в сравнении с С ...

