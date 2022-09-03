Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust

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|2.4, Аноним (4), 10:41, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вообще-то нет. На OCaml. Но потом заселфхостили и переписали на расте.
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|4.27, Аноним (27), 11:44, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Логическая ошибка. Раст написан на раст. Чтобы прийти к утверждению, что "раст раньше был написан на ocaml, который написан на С, поэтому раст сейчас написан на С" нужно очень сильно удариться головой.
Если бы у рыбы была шерсть, то в ней бы водились блохи, ага.
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|5.39, Аноним (13), 11:55, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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рад, что ты признал свою неправоту и то, что раст написан на си
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|6.48, Аноним (48), 12:04, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну скинь код раста, написанный на С, поржом. Сумеешь отличить?)
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|5.56, funny.falcon (?), 12:31, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А на чём?
Ну, с одной стороны ты прав: большая часть компилятора на Ocaml.
С другой - нет: большая часть рантайма и байт-код интерпретатор на C.
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|6.111, n00by (ok), 15:13, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я бы посмотрел, как интерпретатор перепишут на безопасном языке. В текущей реализации читается файл байт-кода, для каждого опкода вычисляется адрес машинной команды соответствующей метки case и переписывается поверх опкода. При исполнении выполняется нестандартный для Си goto *ptr. Ну или оптимизация switch не производится, тогда работает медленнее.
|
|2.49, Аноним (50), 12:05, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Си не написан на си. Все три популярных компилятора (gcc, clang, msvc) написаны на C++.
Где теперь твой бог?
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|3.57, funny.falcon (?), 12:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но есть и компиляторы, написанные на C. Как минимум, tcc. Да и старые версии gcc в принципе ещё можно использовать.
А ещё есть компилятор, написанный на scheme. Его написали в паре с простым интерпретатором scheme на C, чтобы обеспечить бутстрап языка C не зависимый от «больших» реализаций.
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|4.76, Прохожий (??), 13:16, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да и старые версии gcc в принципе ещё можно использовать.
А ещё можно плакать, страдать, но продолжать давиться кактусами, как те мышки. Но зачем?
|
|3.66, Дед (??), 12:47, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну на самом деле изначально компиляторы писали на тумблерах, потом, машинные коды, потом ассемблер, потом кросс ассемблер, потом Си, потом кросс Си, и уже потом все остальное
*ворчит по дедовски
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|4.68, Дед (??), 12:58, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем никто никогда не писал компиляторов на fortran, algol, cobol, ada, ну разве что в качестве учебных вещей. Потому что это мертвеые языки как и java, python и многое другое
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|5.74, Вася (??), 13:11, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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фига се мертвые - Python в научном сообществе стандарт, на Джаве андроиды размовляют...
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|6.82, Прохожий (??), 13:28, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При всей мегапопулярности Питона и Джавы нельзя не отметить, что эти два языка далеки от идеала и должны умереть, чем раньше, тем лучше. Первый - из-за тормознутости и убогости языковых средств (ни ООП, ни ФП нельзя считать сколь-либо адекватной реализацией в Питоне пока что, увы). Второй - из-за громоздкости рантайма. То, что Джава в ОС Андроид основной ЯП - это жирный минус для последней: там, где конкурент легко обходится 4 гигами ОЗУ, Андроиду подавай 8 или даже 12 при прочих равных. Хотя нет, ещё следует отметить плохую отзывчивость программ на Андроиде по сравнению с конкурентом (роликов на Ютьюбе на эту тему навалом).
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|3.97, n00by (ok), 14:24, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дрыка - это такая квазичастица, что бы уйти от отрицательного заряда электрона в расчётах. А в перфокартах - отверстия.
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|4.112, Аноним (13), 15:20, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в перфокартах дырки, а отверстия и технологические отверстия у потных душнил
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|5.122, n00by (ok), 16:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эк тебя триггернуло в соседней теме. =) Ты же irton с LOR, он же А. Проклов из «производящей» Линукс шаражки, где боты систематически ломали сайт одно время? Много там у вас других дырок?
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|4.115, ranen (?), 15:26, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слово дырка может иметь очень много различных значений. Я применил его в прямом значении. Ваш синоним в данном контексте сужает значение моего высказывания.
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|5.124, n00by (ok), 16:59, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отверстие делает человек, а дырки случаются сами собой. Это упрощенно, если не углубляться в детали с тем Аноном выше. =)
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|2.18, РастаГангста (?), 11:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Возражаю. Львиную долю времени, уходящего на создание стабильной программы, занимает поиск ошибок. Так вот раст как раз таки и позволяет экономить время на этом.
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|3.37, Аноним (13), 11:53, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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читай выше. вместо работы ты 99% времени тратишь на ломание мозгов из-за владения
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|4.71, Прохожий (??), 13:05, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если интересует мнение людей, которые используют Раст в своей работе (или по крайней мере хотят использовать), то лучше уж читать результаты опросов, опубликованных на сайте Раст-сообщества. Читать же единичные мнения Анонимусов с Опеннета в качестве аргументов против Раста - такое себе занятие, довольно глупое.
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|5.113, Аноним (13), 15:21, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если интересует мнение людей, которые используют Раст в своей работе
было бы интересно, но таких людей нет
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|4.77, Анонн (?), 13:16, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы наверное прекрасный программист, раз не паритесь по поводу владения в Си программах))
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|1.3, Урри (ok), 10:37, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это новость об Arti или о Rust?
Три абзаца про арти, четыре про раст.
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|2.35, Аноним (35), 11:52, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это новость о переписывании всего на раст. Есть такое хайповое движение, называется Rewrite everything in Rust.
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|3.75, Прохожий (??), 13:14, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это не хайповое движение. Это жестокая необходимость, увы, в силу дырявости программ на морально устаревшем языке C, с которой ничего не могут поделать ни стилистика программирования, ни санитайзеры, ни линтеры, ни прочие ухищрения, придуманные люди. Как было 70% ошибок некорректной работы с памятью, так и остаётся эта печальная статистика для более-менее крупных проектов (понятно, что в программах уровня hello world тяжело напортачить).
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|5.98, Аноним (14), 14:24, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мазилле распил бабла и сокращение разработчиков, им не до переписывания.
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|2.19, Аноним (9), 11:38, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но фишка в том что реализация на раст только появилась, а проблемы были задолго до...
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|1.7, pashev.ru (?), 10:44, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кстати, если отложить смехуечки в сторону, Раст меняет мышление. Программировать на Си++ после раста довольно... волнительно. Вот если я хочу добавить объект в список — что произойдёт? Скорее всего, копирование, если есть конструктор копирования. На Расте это тоже можно либо явно с помощью x.clone(), либо неявно с помощью x.copy() [как на Си++]. Однако по-умолчанию компилятор просто передаст владение объектом списку (move semantics) и не даст больше ссылаться на сходную переменную.
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|2.12, InuYasha (??), 10:59, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Современный ++ монструозен. Но при наличии опыта проблем с пониманием происходящего не возникает.
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|4.100, Ан (??), 14:32, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро написано на Си, это раз, и возникают далеко не так часто, как ты пытаешься представить, это два.
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|3.72, Прохожий (??), 13:07, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже при наличии опыта у людей иной раз всё-таки возникают проблемы с пониманием происходящего. Потому что undefined behavior - одна из "фишек" C++.
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|3.103, Аноним (14), 14:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но при наличии опыта проблем с пониманием происходящего не возникает.
А есть люди с такими умениями? Кроме пары опеннетовцев, конечно.
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|1.21, Аноним (21), 11:40, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Было интересно посмотреть на результаты аудита сего кода, вот тогда и станет ясно, насколько раст безопасен
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|1.24, Аноним (35), 11:42, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>если в коде не используются блоки "unsafe".
Если, да кабы, то во рту росли бы грибы. Если в коде не используются блоки unsafe, то они используются в зависимостях. А аудит дерева зависимостей, и особенно взаимодействие unsafe-блоков в зависимости с внешним кодом хрен сделаешь.
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|1.25, Аноним (25), 11:42, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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раст не решает проблемы утечек памяти, значит в любой момент может быть прибит OOM или зафризит систему
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|2.30, Аноним (35), 11:48, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём прибит по ООМ может быть X-сервер или совершенно левая программа, в которой ошибки нет, но пгосто жрёт больше всех.
А на счёт "зафризит систему". Юзай винду, линукс непригодная для работы система, в ней за 20 лет 12309 так и не соизволили пофиксить. Если бы на винде такое было, лицензию на винду вообще никто бы не купил.
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|3.110, RedHat Support (?), 14:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро 5.15. При сборке образа утилитами e2fsdroid и mke2fs системой пользоваться невозможно, это сущий ад. Причем что раньше (до 5.15) была эта проблема, что сейчас.
Справедливости ради на винде он тоже присутствует, но систему так не вешает.
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|1.28, Аноним (35), 11:45, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Излишняя требовательность компилятора rustc, отмечаемая некоторыми как недостаток, на деле оказалась благом, так как если код компилируется и проходит тесты, значительно повышается вероятность его корректности.
Я тоже это заметил, когда начал писать на расте. Программа компилируется ... и либо сразу работает, без отладки сигсегвов, либо сразу паникует, сообщив, что не так.
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|2.40, Аноним (13), 11:55, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как и любая другая программа. ты только что начал программировать вообще, а не именно на расте
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|3.51, Аноним (35), 12:07, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это просто ты на C++ и особенно на C не программировал. В C можно 3 часа отлаживать один сигсегв, чтобы потом выяснить, что C не проверяет типы указателей при вызове функций и что у тебя либо местами перепутаны 2 указателя на 2 структуры, либо в функцию вообще передана левая хрень. В плюсах с этим получше. Либо обнаружить, что код-то выглядит хорошо, но в маросах в лучшем случае дрянь по типу #define PI (3.14 + random() * 0.01) // happy debugging, bastards.
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|4.54, Аноним (54), 12:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> C не проверяет типы указателей при вызове функций
Это что за компилятор такой?
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|4.91, Аноним (91), 14:01, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>#define PI (3.14 + random() * 0.01) // happy debugging, bastards
Я не программист от слова совсем. Без подкола, поясни, плз, в чем здесь засада?
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|5.101, Анонн (?), 14:32, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Засада в том, что написавший это нехороший человек "переопределяет" константу PI и все результаты будут чуть плавать на значение random()*0.01.
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|6.109, n00by (ok), 14:54, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Засада в том, что стандарт мало кто читает, чем много кто злоупотребляет. "Переопределять" макрос нельзя.
6.10.3/2
An identifier currently defined as an object-like macro shall not be redefined by another #define
preprocessing directive unless the second definition is an object-like macro definition and the two
replacement lists are identical. Likewise, an identifier currently defined as a function-like macro
shall not be redefined by another #define preprocessing directive unless the second definition is a
function-like macro definition that has the same number and spelling of parameters, and the two
replacement lists are identical.
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|7.118, НяшМяш (ok), 15:43, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> shall not
Это переводится не как "не может быть", а как "не должен быть". Программ, злоупотребляющих парой #undef + #define полно.
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|4.108, n00by (ok), 14:51, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если три часа отлаживаете - то обычно дело не в языке, а том что глаз замылился. Через 30-60 минут стоит переключиться на что-то другое, в итоге время сэкономите.
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|1.31, Аноним (31), 11:48, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если весь Тор будет написан на Раст, у растофилов будет первый реальный вин
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|3.69, Прохожий (??), 12:58, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В лагере воинов борьбы против Раста? Ну да, с этим трудно не согласиться.
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|4.80, anonon (?), 13:21, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ща тебе накидают всяких или маргинальных платформ на полторы калеки, или древних как фекалоид мамонта, или одновременно и первых и вторых
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|5.84, Прохожий (??), 13:30, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда я спрошу, зачем им на этих платформах Tor. Ведь с высокой вероятностью его на них никогда и не было.
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|6.85, Анонн (?), 13:34, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исключительно чтобы сказать "вот поэтому ваш раст ненужон!"
Это примерно как аргументы "низя писать драйверы на раст! он нивсе платформы поддерживает!" для железок, которые рассчитаны только на x86 и arm))
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|7.87, Прохожий (??), 13:41, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я возражу примерно следующим образом. Если Tor-а никогда не было на этих платформах, значит, Tor не нужен на этих платформах. Значит, Rust не создаёт никаких проблем пользователям этих платформ.
Собственно, ситуация с драйверами - та же примерно. Если на платформе A никогда не было устройства B, чей драйвер сейчас написан на Rust, значит, никто не пострадал и нет смысла воевать против Rust.
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|3.119, НяшМяш (ok), 15:46, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно, что в оригинале статьи авторы радуются, что упростилась поддержка винды и прочей дичи, типа андроида с айосью. Вот у сишников рванёт, когда благодаря расту тор появится на большем количестве платформ.
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|1.33, Корец (?), 11:50, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отлично, а теперь подождём немного и узнаем, действительно ли раст так хорош в плане безопасной работы с памятью или это очередной распиаренный буллшит.
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|1.34, Аноним (35), 11:51, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>таких как протокол управления перегрузкой (RTT Congestion Control)
Штатный бэкдор для модуляции пропускной способности третьими лицами с целью записи сигнала в пропускную способность с целью его считывания на сторожевом/выходном узле?
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|1.42, Аноним (35), 11:58, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В версии 2.0 ожидается
что Васюки переименуют в Новую Москву, а Москву - в Старые Васюки.
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|1.52, Аноним (52), 12:09, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему все считают что наделав (по их мнению) идеального софта и получив скалеоз - больше шансов заработать на заветный дошик ? Пишите говнокод посоны, за его неоднократное переделывание получить корку хлеба куда более реалистично.
|
|1.53, Аноним (35), 12:12, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
>Из недостатков выделяется большой размер результирующих сборок - так как стандартная библиотека Rust не поставляется в системах по умолчанию, её приходится включать в предлагаемые для загрузки пакеты.
Стандартная библиотекак как раз присутствует в пакетах. А вот карго-высерные статически слинкованные библиотеки к каждому приложению компилируются и оптимизируются отдельно, в языке механизм фич есть, и в зависимости от включённыз фич в зависимости нужно препроцессором добавлять код в программы, использующие зависимости, иначе либо ошибка компиляции, либо panic! в рантайме.
В расте библиотеки фундаментально непригодны для использования в каком либо ином виде, кроме как статическая линковка.
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|1.59, eganru (?), 12:41, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В треде прямо неприязнь какая-то к людям, что хуже чем надо пишут на C и достаточно нормально на rust.
Да пусть хоть на чем пишут и радуются, если это решает их проблемы.
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|2.78, Прохожий (??), 13:20, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маленькое уточнение. Не обязательно эти люди пишут хуже, чем надо на C. Вполне возможно, что эти люди просто наконец-то осознали, как убог язык C в наши дни, и что пора наконец-то его поменять на что-то более адекватное.
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|3.93, eganru (?), 14:11, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[i]Не обязательно эти люди пишут хуже, чем надо на C.[/i] - новость о проблемах, с которыми люди столкнулись во время разработки и которые слава богу удалось уменьшить сменой языка.
[i]осознали, как убог язык C в наши дни[/i] - главная проблема любого языка программирования в наши дни это ты. потому что ты пишешь на любом языке программирования глючное говно.
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|2.79, Ананимус (?), 13:21, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Опеннетчиков оскорбляет, что разработчики софта не советуются с ними на чем им этот самый софт писать.
|
|2.81, Анонн (?), 13:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если это решает их проблемы.
и создает кучу проблем другим ¯\_(ツ)_/¯
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|1.90, Аноним (92), 13:59, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> половина ... уязвимостей будет исключена ... если в коде не используются блоки "unsafe"
Если бы да кабы... Слишком много условностей и будущего времени.
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|1.95, Аноним (95), 14:14, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
зачем нужен этот тор если под ним не работает ни один сайт, особенно те которые заклоудфларены
|
|1.96, Alexey Torgashin (?), 14:20, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
У меня это название Арти, ассоциируется с двумя хачами-музыкантами - их зовут Артик+Асти. Мужик и баба. Они на русском поют, точнее они вроде бы уже распались и не поют.
Но мне запомнилась одна их песня - "Под грустный дэнс я так красиво теряю тебя". Я когда слышу эту песню все время думаю - "Армяне ГРУСТЯТ". И улыбаюсь.
|
|1.121, Аноним (106), 16:36, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как хорошо что на опеннет так много знающих людей, которые понимают насколько на самом деле ужасен rust
|