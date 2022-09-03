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Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust

03.09.2022 09:40

Разработчики анонимной сети Tor сформировали первый стабильный выпуск (1.0.0) проекта Arti, развивающего Tor-клиент, написанный на языке Rust. Выпуск 1.0 отмечен как пригодный для использования обычными пользователями и обеспечивающий тот же уровень конфиденциальности, юзабилити и стабильности, что и основная реализация на языке Си. Стабилизирован также API, предлагаемый для использования функциональности Arti в других приложениях. Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

В отличие от реализации на Си, которая вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности, Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую смогут использовать различные приложения. Кроме того, при разработке нового проекта учитывается весь прошлый опыт разработки Tor, что позволяет избежать известных архитектурных проблем, сделать проект более модульным и эффективным.

В качестве причины переписывания Tor на Rust было желание добиться более высокого уровня защищённости кода за счёт использования языка, обеспечивающего безопасную работу с памятью. По оценке разработчиков Tor, как минимум половина всех отслеживаемых проектом уязвимостей будет исключена в реализации на Rust, если в коде не используются блоки "unsafe". Rust также даст возможность добиться более высокой скорости разработки, чем при использовании Си, за счёт выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода.

По итогам разработки первой версии использование языка Rust оправдало себя. Например, замечено, что на каждом этапе в коде на Rust совершалось меньше ошибок, чем при сопоставимой разработке на Си - всплывшие в процессе разработки ошибки в основном были связаны с логикой и семантикой. Излишняя требовательность компилятора rustc, отмечаемая некоторыми как недостаток, на деле оказалась благом, так как если код компилируется и проходит тесты, значительно повышается вероятность его корректности.

При работе над новым вариантом также подтвердилось увеличение скорости разработки, что связано не только с тем, что функциональность воссоздавалась на основе имеющегося шаблона, но и с более выразительной семантикой Rust, удобными библиотеками функций и применением возможностей Rust по обеспечению безопасности кода. Из недостатков выделяется большой размер результирующих сборок - так как стандартная библиотека Rust не поставляется в системах по умолчанию, её приходится включать в предлагаемые для загрузки пакеты.

Выпуск 1.0 в основном сосредоточен на базовой работе в роли клиента. В версии 1.1 планируется реализовать поддержку подключаемого транспорта и бриджей для обхода блокировок. В версии 1.2 ожидается поддержка onion-сервисов и сопутствующих возможностей, таких как протокол управления перегрузкой (RTT Congestion Control) и средства защиты от DDoS-атак. Достижение паритета с клиентом на языке Си намечено в ветке 2.0, в которой также будут предложены привязки для использования Arti в коде на различных языках программирования.

В течение следующих нескольких лет работа будет направлена на реализацию функциональности, необходимой для работы релеев и серверов директорий. Когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и прекратить сопровождение реализации на Си. Поддержка версии на языке Си будет прекращена постепенно с предоставлением возможности плавной миграции.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ar...)
  2. OpenNews: Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск Arti, реализации Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Проект Tor опубликовал Arti 0.0.3, реализацию клиента Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  6. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57723-arti
Ключевые слова: arti, tor, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (102) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, рукоблуд импортный (?), 10:34, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    раст на си писали
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:41, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вообще-то нет. На OCaml. Но потом заселфхостили и переписали на расте.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:23, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вообще-то да, ocalm написан на си, как и llvm
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:44, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Логическая ошибка. Раст написан на раст. Чтобы прийти к утверждению, что "раст  раньше был написан на ocaml, который написан на С, поэтому раст сейчас написан на С" нужно очень сильно удариться головой.

    Если бы у рыбы была шерсть, то в ней бы водились блохи, ага.

     
     
  • 5.39, Аноним (13), 11:55, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    рад, что ты признал свою неправоту и то, что раст написан на си
     
     
  • 6.48, Аноним (48), 12:04, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну скинь код раста, написанный на С, поржом. Сумеешь отличить?)
     
  • 4.50, Аноним (50), 12:06, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OCaml не написан на си, звиняй.
     
     
  • 5.56, funny.falcon (?), 12:31, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на чём?

    Ну, с одной стороны ты прав: большая часть компилятора на Ocaml.

    С другой - нет: большая часть рантайма и байт-код интерпретатор на C.

     
     
  • 6.111, n00by (ok), 15:13, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я бы посмотрел, как интерпретатор перепишут на безопасном языке. В текущей реализации читается файл байт-кода, для каждого опкода вычисляется адрес машинной команды соответствующей метки case и переписывается поверх опкода. При исполнении выполняется нестандартный для Си goto *ptr. Ну или оптимизация switch не производится, тогда работает медленнее.
     
  • 2.49, Аноним (50), 12:05, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Си не написан на си. Все три популярных компилятора (gcc, clang, msvc) написаны на C++.

    Где теперь твой бог?

     
     
  • 3.57, funny.falcon (?), 12:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но есть и компиляторы, написанные на C. Как минимум, tcc. Да и старые версии gcc в принципе ещё можно использовать.

    А ещё есть компилятор, написанный на scheme. Его написали в паре с простым интерпретатором scheme на C, чтобы обеспечить бутстрап языка C не зависимый от «больших» реализаций.

     
     
  • 4.76, Прохожий (??), 13:16, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и старые версии gcc в принципе ещё можно использовать.

    А ещё можно плакать, страдать, но продолжать давиться кактусами, как те мышки. Но зачем?

     
  • 3.66, Дед (??), 12:47, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну на самом деле изначально компиляторы писали на тумблерах, потом, машинные коды, потом ассемблер, потом кросс ассемблер, потом Си, потом кросс Си, и уже потом все остальное
    *ворчит по дедовски
     
     
  • 4.68, Дед (??), 12:58, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем никто никогда не писал компиляторов на fortran, algol, cobol, ada, ну разве что в качестве учебных вещей. Потому что это мертвеые языки как и java, python и многое другое
     
     
  • 5.74, Вася (??), 13:11, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фига се мертвые - Python в научном сообществе стандарт, на Джаве андроиды размовляют...
     
     
  • 6.82, Прохожий (??), 13:28, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При всей мегапопулярности Питона и Джавы нельзя не отметить, что эти два языка далеки от идеала и должны умереть, чем раньше, тем лучше. Первый - из-за тормознутости и убогости языковых средств (ни ООП, ни ФП нельзя считать сколь-либо адекватной реализацией в Питоне пока что, увы). Второй - из-за громоздкости рантайма. То, что Джава в ОС Андроид основной ЯП - это жирный минус для последней:  там, где конкурент легко обходится 4 гигами ОЗУ, Андроиду подавай 8 или даже 12 при прочих равных. Хотя нет, ещё следует отметить плохую отзывчивость программ на Андроиде по сравнению с конкурентом (роликов на Ютьюбе на эту тему навалом).
     
  • 2.67, ranen (?), 12:53, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    когда-то все было дыркой на перфокарте.
     
     
  • 3.97, n00by (ok), 14:24, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрыка - это такая квазичастица, что бы уйти от отрицательного заряда электрона в расчётах. А в перфокартах - отверстия.
     
     
  • 4.112, Аноним (13), 15:20, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в перфокартах дырки, а отверстия и технологические отверстия у потных душнил
     
     
  • 5.122, n00by (ok), 16:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эк тебя триггернуло в соседней теме. =) Ты же irton с LOR, он же А. Проклов из «производящей» Линукс шаражки, где боты систематически ломали сайт одно время? Много там у вас других дырок?
     
  • 4.115, ranen (?), 15:26, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово дырка может иметь очень много различных значений. Я применил его в прямом значении. Ваш синоним в данном контексте сужает значение моего высказывания.
     
     
  • 5.124, n00by (ok), 16:59, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отверстие делает человек, а дырки случаются сами собой. Это упрощенно, если не углубляться в детали с тем Аноном выше. =)
     

  • 1.2, Аноним (13), 10:36, 03/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:43, 03/09/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:52, 03/09/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:24, 03/09/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.17, Аноним (13), 11:28, 03/09/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.18, РастаГангста (?), 11:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Возражаю. Львиную долю времени,  уходящего на создание стабильной программы,  занимает поиск ошибок. Так вот раст как раз таки и позволяет экономить время на этом.
     
     
  • 3.37, Аноним (13), 11:53, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    читай выше. вместо работы ты 99% времени тратишь на ломание мозгов из-за владения
     
     
  • 4.71, Прохожий (??), 13:05, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если интересует мнение людей, которые используют Раст в своей работе (или по крайней мере хотят использовать), то лучше уж читать результаты опросов, опубликованных на сайте Раст-сообщества. Читать же единичные мнения Анонимусов с Опеннета в качестве аргументов против Раста - такое себе занятие, довольно глупое.
     
     
  • 5.113, Аноним (13), 15:21, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если интересует мнение людей, которые используют Раст в своей работе

    было бы интересно, но таких людей нет

     
  • 4.77, Анонн (?), 13:16, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы наверное прекрасный программист, раз не паритесь по поводу владения в Си программах))
     

  • 1.3, Урри (ok), 10:37, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это новость об Arti или о Rust?

    Три абзаца про арти, четыре про раст.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:46, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинале еще больше расписано.
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:52, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это новость о переписывании всего на раст. Есть такое хайповое движение, называется Rewrite everything in Rust.
     
     
  • 3.75, Прохожий (??), 13:14, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это не хайповое движение. Это жестокая необходимость, увы, в силу дырявости программ на морально устаревшем языке C, с которой ничего не могут поделать ни стилистика программирования, ни санитайзеры, ни линтеры, ни прочие ухищрения, придуманные люди. Как было 70% ошибок некорректной работы с памятью, так и остаётся эта печальная статистика для более-менее крупных проектов (понятно, что в программах уровня hello world тяжело напортачить).
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 14:04, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF пытались переписать - не получилось.
     
     
  • 5.98, Аноним (14), 14:24, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мазилле распил бабла и сокращение разработчиков, им не до переписывания.
     
  • 5.117, НяшМяш (ok), 15:37, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    10% это в бесконечно раз больше кода на расте, чем у онанимуса.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нет раста - нет проблем.
     
     
  • 2.19, Аноним (9), 11:38, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но фишка в том что реализация на раст только появилась, а проблемы были задолго до...
     

  • 1.7, pashev.ru (?), 10:44, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кстати, если отложить смехуечки в сторону, Раст меняет мышление. Программировать на Си++ после раста довольно... волнительно. Вот если я хочу добавить объект в список — что произойдёт? Скорее всего, копирование, если есть конструктор копирования. На Расте это тоже можно либо явно с помощью x.clone(), либо неявно с помощью x.copy() [как на Си++]. Однако по-умолчанию компилятор просто передаст владение объектом списку (move semantics) и не даст больше ссылаться на сходную переменную.


     
     
  • 2.8, pashev.ru (?), 10:45, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * на исходную переменную.
     
  • 2.10, pashev.ru (?), 10:49, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нету x.copy(), конечно. Есть https://doc.rust-lang.org/std/marker/trait.Copy.html
     
  • 2.12, InuYasha (??), 10:59, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Современный ++ монструозен. Но при наличии опыта проблем с пониманием происходящего не возникает.
     
     
  • 3.23, аннонн (?), 11:41, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что-то у писателей ядра с опытом CVEшки возникают регулярно.
     
     
  • 4.61, InuYasha (??), 12:42, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это относится к сказанному мной выше?
     
     
  • 5.73, Прохожий (??), 13:08, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напрямую, если подумать.
     
  • 4.100, Ан (??), 14:32, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро написано на Си, это раз, и возникают далеко не так часто, как ты пытаешься представить, это два.
     
  • 3.72, Прохожий (??), 13:07, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже при наличии опыта у людей иной раз всё-таки возникают проблемы с пониманием происходящего. Потому что undefined behavior - одна из "фишек" C++.
     
  • 3.103, Аноним (14), 14:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но при наличии опыта проблем с пониманием происходящего не возникает.

    А есть люди с такими умениями? Кроме пары опеннетовцев, конечно.

     
  • 2.104, n00by (ok), 14:36, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Расте списки интрузивные, или это уже не важно?
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:40, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Было интересно посмотреть на результаты аудита сего кода, вот тогда и станет ясно, насколько раст безопасен
     
  • 1.24, Аноним (35), 11:42, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >если в коде не используются блоки "unsafe".

    Если, да кабы, то во рту росли бы грибы. Если в коде не используются блоки unsafe, то они используются в зависимостях. А аудит дерева зависимостей, и особенно взаимодействие unsafe-блоков в зависимости с внешним кодом хрен сделаешь.

     
  • 1.25, Аноним (25), 11:42, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    раст не решает проблемы утечек памяти, значит в любой момент может быть прибит OOM или зафризит систему
     
     
  • 2.29, Анонн (?), 11:45, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве какой-то язык решает проблему OOM?
     
  • 2.30, Аноним (35), 11:48, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём прибит по ООМ может быть X-сервер или совершенно левая программа, в которой ошибки нет, но пгосто жрёт больше всех.

    А на счёт "зафризит систему". Юзай винду, линукс непригодная для работы система, в ней за 20 лет 12309 так и не соизволили пофиксить. Если бы на винде такое было, лицензию на винду вообще никто бы не купил.

     
     
  • 3.110, RedHat Support (?), 14:56, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро 5.15. При сборке образа утилитами e2fsdroid и mke2fs системой пользоваться невозможно, это сущий ад. Причем что раньше (до 5.15) была эта проблема, что сейчас.
    Справедливости ради на винде он тоже присутствует, но систему так не вешает.
     

  • 1.28, Аноним (35), 11:45, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Излишняя требовательность компилятора rustc, отмечаемая некоторыми как недостаток, на деле оказалась благом, так как если код компилируется и проходит тесты, значительно повышается вероятность его корректности.

    Я тоже это заметил, когда начал писать на расте. Программа компилируется ... и либо сразу работает, без отладки сигсегвов, либо сразу паникует, сообщив, что не так.

     
     
  • 2.40, Аноним (13), 11:55, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и любая другая программа. ты только что начал программировать вообще, а не именно на расте
     
     
  • 3.51, Аноним (35), 12:07, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто ты на C++ и особенно на C не программировал. В C можно 3 часа отлаживать один сигсегв, чтобы потом выяснить, что C не проверяет типы указателей при вызове функций и что у тебя либо местами перепутаны 2 указателя на 2 структуры, либо в функцию вообще передана левая хрень. В плюсах с этим получше. Либо обнаружить, что код-то выглядит хорошо, но в маросах в лучшем случае дрянь по типу #define PI (3.14 + random() * 0.01) // happy debugging, bastards.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 12:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > C не проверяет типы указателей при вызове функций

    Это что за компилятор такой?

     
  • 4.91, Аноним (91), 14:01, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >#define PI (3.14 + random() * 0.01) // happy debugging, bastards

    Я не программист от слова совсем. Без подкола, поясни, плз, в чем здесь засада?

     
     
  • 5.101, Анонн (?), 14:32, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Засада в том, что написавший это нехороший человек "переопределяет" константу PI и все результаты будут чуть плавать на значение random()*0.01.
     
     
  • 6.109, n00by (ok), 14:54, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Засада в том, что стандарт мало кто читает, чем много кто злоупотребляет. "Переопределять" макрос нельзя.

    6.10.3/2
    An identifier currently defined as an object-like macro shall not be redefined by another #define
    preprocessing directive unless the second definition is an object-like macro definition and the two
    replacement lists are identical. Likewise, an identifier currently defined as a function-like macro
    shall not be redefined by another #define preprocessing directive unless the second definition is a
    function-like macro definition that has the same number and spelling of parameters, and the two
    replacement lists are identical.

     
     
  • 7.118, НяшМяш (ok), 15:43, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > shall not

    Это переводится не как "не может быть", а как "не должен быть". Программ, злоупотребляющих парой #undef + #define полно.

     
  • 4.108, n00by (ok), 14:51, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если три часа отлаживаете - то обычно дело не в языке, а том что глаз замылился. Через 30-60 минут стоит переключиться на что-то другое, в итоге время сэкономите.
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:48, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если весь Тор будет написан на Раст, у растофилов будет первый реальный вин
     
     
  • 2.43, Аноним (13), 11:58, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это будет эпик фейл
     
     
  • 3.69, Прохожий (??), 12:58, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В лагере воинов борьбы против Раста? Ну да, с этим трудно не согласиться.
     
     
  • 4.114, Аноним (13), 15:25, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тех, про кого написано, учись читать
     
  • 2.45, Аноним (35), 11:59, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да фейл же будет, раст же платформы не поддерживает.
     
     
  • 3.70, Прохожий (??), 13:00, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, какие?
     
     
  • 4.80, anonon (?), 13:21, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ща тебе накидают всяких или маргинальных платформ на полторы калеки, или древних как фекалоид мамонта, или одновременно и первых и вторых
     
     
  • 5.84, Прохожий (??), 13:30, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда я спрошу, зачем им на этих платформах Tor. Ведь с высокой вероятностью его на них никогда и не было.
     
     
  • 6.85, Анонн (?), 13:34, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно чтобы сказать "вот поэтому ваш раст ненужон!"
    Это примерно как аргументы "низя писать драйверы на раст! он нивсе платформы поддерживает!" для железок, которые рассчитаны только на x86 и arm))
     
     
  • 7.87, Прохожий (??), 13:41, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я возражу примерно следующим образом. Если Tor-а никогда не было на этих платформах, значит, Tor не нужен на этих платформах. Значит, Rust не создаёт никаких проблем пользователям этих платформ.

    Собственно, ситуация с драйверами - та же примерно. Если на платформе A никогда не было устройства B, чей драйвер сейчас написан на Rust, значит, никто не пострадал и нет смысла воевать против Rust.

     
     
  • 8.102, annonn (?), 14:35, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понял Смысл в том чтобы хейтить Раст и устраивать срач Поэтому если ну... текст свёрнут, показать
     
  • 3.119, НяшМяш (ok), 15:46, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что в оригинале статьи авторы радуются, что упростилась поддержка винды и прочей дичи, типа андроида с айосью. Вот у сишников рванёт, когда благодаря расту тор появится на большем количестве платформ.
     

  • 1.33, Корец (?), 11:50, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отлично, а теперь подождём немного и узнаем, действительно ли раст так хорош в плане безопасной работы с памятью или это очередной распиаренный буллшит.
     
  • 1.34, Аноним (35), 11:51, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >таких как протокол управления перегрузкой (RTT Congestion Control)

    Штатный бэкдор для модуляции пропускной способности третьими лицами с целью записи сигнала в пропускную способность с целью его считывания на сторожевом/выходном узле?

     
  • 1.38, Аноним (35), 11:55, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >удобными библиотеками бэкдоров

    Пофикшено.

     
  • 1.42, Аноним (35), 11:58, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В версии 2.0 ожидается

    что Васюки переименуют в Новую Москву, а Москву - в Старые Васюки.

     
  • 1.52, Аноним (52), 12:09, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему все считают что наделав (по их мнению) идеального софта и получив скалеоз - больше шансов заработать на заветный дошик ? Пишите говнокод посоны, за его неоднократное переделывание получить корку хлеба куда более реалистично.
     
  • 1.53, Аноним (35), 12:12, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Из недостатков выделяется большой размер результирующих сборок - так как стандартная библиотека Rust не поставляется в системах по умолчанию, её приходится включать в предлагаемые для загрузки пакеты.

    Стандартная библиотекак как раз присутствует в пакетах. А вот карго-высерные статически слинкованные библиотеки к каждому приложению компилируются и оптимизируются отдельно, в языке механизм фич есть, и в зависимости от включённыз фич в зависимости нужно препроцессором добавлять код в программы, использующие зависимости, иначе либо ошибка компиляции, либо panic! в рантайме.

    В расте библиотеки фундаментально непригодны для использования в каком либо ином виде, кроме как статическая линковка.

     
  • 1.59, eganru (?), 12:41, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В треде прямо неприязнь какая-то к людям, что хуже чем надо пишут на C и достаточно нормально на rust.

    Да пусть хоть на чем пишут и радуются, если это решает их проблемы.

     
     
  • 2.78, Прохожий (??), 13:20, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маленькое уточнение. Не обязательно эти люди пишут хуже, чем надо на C. Вполне возможно, что эти люди просто наконец-то осознали, как убог язык C в наши дни, и что пора наконец-то его поменять на что-то более адекватное.
     
     
  • 3.93, eganru (?), 14:11, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]Не обязательно эти люди пишут хуже, чем надо на C.[/i] - новость о проблемах, с которыми люди столкнулись во время разработки и которые слава богу удалось уменьшить сменой языка.

    [i]осознали, как убог язык C в наши дни[/i] - главная проблема любого языка программирования в наши дни это ты. потому что ты пишешь на любом языке программирования глючное говно.

     
  • 2.79, Ананимус (?), 13:21, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Опеннетчиков оскорбляет, что разработчики софта не советуются с ними на чем им этот самый софт писать.
     
  • 2.81, Анонн (?), 13:27, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если это решает их проблемы.

    и создает кучу проблем другим ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 3.88, Прохожий (??), 13:42, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или решает заодно кучу проблем для других. ;)
     
  • 3.106, Аноним (106), 14:40, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких?
     
     
  • 4.107, Анонн (?), 14:45, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот таких например https://access.redhat.com/security/cve/cve-2022-2588
     

  • 1.83, Аноним (83), 13:29, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даааа, в таком коде баги искать трудновато
     
  • 1.86, Аноним (86), 13:41, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшебы на PHP реализацию закрафтили.
     
  • 1.89, РастаГангста (?), 13:51, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вперед!
     
  • 1.90, Аноним (92), 13:59, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > половина ... уязвимостей будет исключена ... если в коде не используются блоки "unsafe"

    Если бы да кабы... Слишком много условностей и будущего времени.

     
  • 1.95, Аноним (95), 14:14, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем нужен этот тор если под ним не работает ни один сайт, особенно те которые заклоудфларены
     
  • 1.96, Alexey Torgashin (?), 14:20, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня это название Арти, ассоциируется с двумя хачами-музыкантами - их зовут Артик+Асти. Мужик и баба. Они на русском поют, точнее они вроде бы уже распались и не поют.

    Но мне запомнилась одна их песня - "Под грустный дэнс я так красиво теряю тебя". Я когда слышу эту песню все время думаю - "Армяне ГРУСТЯТ". И улыбаюсь.

     
     
  • 2.120, НяшМяш (ok), 15:49, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, причём тут A Rust Tor Implementation (=
     

  • 1.121, Аноним (106), 16:36, 03/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хорошо что на опеннет так много знающих людей, которые понимают насколько на самом деле ужасен rust
     
     
  • 2.123, Аноним (-), 16:58, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ! Сразу ощущаеш что не все в этом мире тупые деграды.
     

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