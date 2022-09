Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust

Засада в том, что стандарт мало кто читает, чем много кто злоупотребляет. "Переопределять" макрос нельзя. 6.10.3/2

An identifier currently defined as an object-like macro shall not be redefined by another #define

preprocessing directive unless the second definition is an object-like macro definition and the two

replacement lists are identical. Likewise, an identifier currently defined as a function-like macro

shall not be redefined by another #define preprocessing directive unless the second definition is a

function-like macro definition that has the same number and spelling of parameters, and the two

replacement lists are identical.