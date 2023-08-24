Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8

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|1.2, ivan_erohin (?), 12:46, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> клиент должен выполнить определённую задачу
намайнить 0.000001 биткоина (или что сейчас в моде у криптовалютных скаммерсантов) ?
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|2.11, px (??), 13:31, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не можешь намайнить заданную часть биткоина, т.к. неизвестно, сколько именно хешей потребуется посчитать перед тем как попадётся блок с подходящим хешем
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|3.27, ivan_erohin (?), 15:19, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ok. майнить до первого успеха в рандомно составленной группе из 10000 клиентов tor - сойдет ?
кто держит бридж, тот имеет скидку по налогообложению в 50%.
кто держит экзит ноду, тому доплатить из бюджета.
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|4.33, Аноним (33), 15:33, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто держит экзит ноду
Да че там.. полный пансион от государства лет на 5
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|3.40, Виктор (??), 16:21, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ты не можешь намайнить заданную часть биткоина, т.к. неизвестно, сколько именно хешей потребуется посчитать перед тем как попадётся блок с подходящим хешем
Срочно изучи матчасть на предмет того, как работают майнинговые пулы.
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|2.18, Аноним (18), 14:31, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты думал сайты бесплатные? У кого реклама, у кого майнинг, у кого джинса, у кого гранты из администрации. Майнинг из этого списка выглядит наиболее честрым решением.
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|3.23, КО (?), 15:09, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мамкины бизнесмены что-то там доказывают аутистам из опеннета
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|3.30, ivan_erohin (?), 15:29, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я для жены делал бесплатно сайт-визитку, 0kb js.
хостинг у меня же бесплатно, домен и dns бесплатно.
// не совсем. пришлось доплатить провайдеру за статический IPv4, зато IPv6 бесплатно.
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|4.44, Аноним (44), 16:40, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё за работу ты сам себе из своего кармана заплатил, из одного вынул - в другой переложил. И за сопровождение так же платишь. А прибыль получаешь с профита, который этот сайт приносит твоей жене.
>IPv6 бесплатно
Некоторые провайдеры сообщили, что на v6 планов перехода нет. Чебурнету ведь своего альтернативного кого-надо IPv4 хватит, пустая трата денег - переход на v6.
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|1.3, Аноним (3), 12:49, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разрабы поставили не на ту лошадь: выяснилось, что файрфокс не настолько безопасный, как хромиум. Разрабы тора жаловались, что часть своих задумок не могут реализовать именно из-за файрфокса.
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|2.4, Аноним (4), 12:58, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто мешает сделать сборку на основе хромиума? Почему же не делают?
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|3.6, Аноним (6), 13:10, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что тебе мешает слетать на Марс и там мегаполис построить?
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|4.15, Аноним (33), 13:51, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначало атмосферу нужно сбацать.
Необходимо соблюсти последовательность задач
для достижения цели..
Ну потом вэлкам Марс
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|4.45, Аноним (44), 16:42, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой марс, тут на Луну прилететь и целым сесть - невыполнимая задача.
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|3.9, Аноним (-), 13:18, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поздравляю, ты среагировал на вброс тролля. Разработчики Тора никогда не планировали сделать сборку на основе Хромиума. Так как все поделки Гугла, по-умолчанию дырявы и небезопасны.
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|4.25, Аноним (25), 15:12, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«Не планировали» и «не задумывались» — разные вещи.
«По умолчанию небезопасны» — а поделия мозиллы, значит, по умолчанию безопасны.
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|2.8, Аноним (7), 13:16, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И что ФФ не делает плюшки потому что нет разрабов, а хром будет ставить палки в колёса потому что у них полно разрабов.
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|3.38, Менеджер Антона Алексеевича (?), 16:18, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и вижу: в джире у разработчиков хрома есть секретный раздел, куда пускают только избранных, и там висят для них особые таски — «Вставить палку в колёса тору», «Добавить бэкдор для NSA», «Сломать вторую по популярности среди опеннетных анонимов фичу» и тому подобное. Самому не смешно?
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|2.26, Аноним (25), 15:14, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда создавался Tor Browser, Chromium ещё из штанишек не вылез.
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|2.36, Аноним (36), 16:12, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем нужен этот браузер. Пакет tor'а ставишь и проксирешь любое приложение, которое тебе по душе.
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|1.13, крокодил мимо.. (?), 13:41, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какая "лошадь", Карл. речь о транспорте, backend-е, core и т.п.. какой браузер/frontend хотите - тот с ним и пользуйте. офф сборка tor-browser для тех, кому "готовое" и кнопки тыкать. остальным - сабж.
выбор ff для офф фронтэнда на сегодня альтернатив не имеет. неплохо было бы сохранить поддержку старых систем (WinXP), хоть это и дополнительный гемор (зависимости и т.п.).
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|2.16, Аноним (33), 13:58, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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системный тор, если честно, не всегда нормально настраивается.
мосты пытаюсь настроить в сабже, но в тор браузере быстрее получается
obfs4 и snowflake и webtunnel в нем по щелчку, а переносишь тоже в системный torrc
и не работает (
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|3.22, крокодил мимо.. (?), 14:48, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а переносишь тоже в системный torrc и не работает (
значит что-то не так..
да, в tor-browser настройка гораздо приятнее (и быстрее), и проксирование dns из коробки, и snowflake и т.п.. для windows сейчас в tor-bundle пакуют всё необходимое (pluggable transport-ы).. для, например, OpenBSD настройка snowflake - эт драный квест, но квест решаемый, проходимый, даже если кроме базовой системы (с дефолтным компилятором) ничего нет под рукой.. если есть рабочие бинарники всех/необходимых pluggable transport-ов, и рабочий бинарь сабжа, то, с вероятностью близкой к 146%, любой конфиг tor-browser можно повторить/перенести на "простой" tor.. субъективно..
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|4.28, Аноним (33), 15:28, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собирал все pluggable transport сам
в логе ошибок так то нет, но нет соединения хоть тресни
может мосты умирают на раз-два
Короче, в браузере собрано по человечески и работает
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|5.32, ivan_erohin (?), 15:33, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мосты умирают на раз-два
еще в РФ их блокирует росторнадзор.
> Короче, в браузере собрано по человечески и работает
повезло ?
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|6.34, Аноним (33), 15:35, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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obfs4 - редко
snowflake - долго соединяется
webtunnel - пока работает
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|7.35, ivan_erohin (?), 15:40, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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предлагаю не подсказывать. прямо сейчас на х-бре пишут - у людей опять дохнет OpenVPN, wireguard и IPsec (пох, выходи ! ты топил за это).
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|8.43, Аноним (41), 16:29, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть еще не охваченные протоколы, которые и в китае не одолели полностью так чт... текст свёрнут, показать
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|2.39, Менеджер Антона Алексеевича (?), 16:20, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сохранить поддержку старых систем (WinXP)
Зачем возиться с тором, чтобы потом ходить через него с уязвимой системы, которую никто никогда не будет чинить? Карго-культ какой-то.
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|3.46, крокодил мимо.. (?), 16:48, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> сохранить поддержку старых систем (WinXP)
> Зачем возиться с тором, чтобы потом ходить через него с уязвимой системы,
> которую никто никогда не будет чинить? Карго-культ какой-то.
насчёт "уязвимой системы" - оч спорно, особенно если пользовать те же w3m|links[+]|и т.п. без ecmascript.. а если учесть, что в WinXP нет встроенного кейлоггера и т.п. "модных новых молодёжных" поделок, то вопрос об уязвимостях скорее нужно задавать пользователям систем Vista/7 и моложе..
сейчас многие "портируют" софт на XP/XP-64 (и для многих/некоторых вояк и госконтор WinXP до сих пор актуальна).. не вижу в этом ничего плохого..
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|1.37, bicyclist56 (ok), 16:15, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Расширение в хромобраузере Browse with Onion и включенная служба tor - никаких проблем. Это расширение пропускает через tor только согласно заданному пользователем списку, в отличие от расширения Onion Browser Button, там - всё.
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