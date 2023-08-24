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Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8

24.08.2023 12:16

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.8.4, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Версия Tor 0.4.8.4 признана первым стабильным выпуском ветки 0.4.8, которая развивалась последние 15 месяцев. Ветка 0.4.8 будет поддерживаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.9.x.

Основные изменения в новой ветке:

  • Реализован протокол разделения трафика Conflux, позволяющий повысить пропускную способность и надёжность соединений, благодаря разделению трафика к выходному узлу на два потока, проходящего через разные цепочки узлов. Пары conflux-цепочек выбираются из предварительно построенного пула, после исчерпания которого выполняется откат на применение обычных цепочек. При отправке данных на выходной узел выбирается цепочка, обеспечивающая наименьшие задержки при передаче данных. Для повышения пропускной способности отправляемые c выходного узла данные мультиплексируются и распределяются по двум каналам, при этом клиенту также предоставлена возможность перевода соединения в режим снижения задержек, при котором для отправляемых ему данных выбирается канал с минимальными задержками. 
    
         Primary Circuit (lower RTT)
            +-------+      +--------+
            |Guard 1|----->|Middle 1|----------+
            +---^---+      +--------+          |
   +-----+      |                           +--v---+
   | OP  +------+                           | Exit |--> ...
   +-----+      |                           +--^---+
            +---v---+      +--------+          |
            |Guard 2|----->|Middle 2|----------+
            +-------+      +--------+
         Secondary Circuit (higher RTT)
  • Добавлен новый метод защиты Onion-сервисов от DoS-атак, основанный на применении доказательства выполнения работы (proof-of-work, PoW) для выделения клиентов, запросы которых следует обработать в первую очередь. Для приоритетного обслуживания клиент должен выполнить определённую задачу, которая легко проверяется, но требует больших ресурсов при вычислении. Сложность задачи выбирается динамически в зависимости от объёма трафика к onion-сервису. На начальном этапе решение задачи занимает от 5 до 30 мс на обычном компьютере, что незаметно для реального пользователя. При значительном увеличении трафика в процессе совершения атак сложность возрастает и решение задачи может потребовать до минуты вычислений, что существенно усложняет проведение автоматизированных атак.

    Методы, основанные на ограничения интенсивности запросов с одного IP-адреса (rate limit), не эффективны для защиты onion-сервисов, так как для сохранения конфиденциальности Tor запутывает IP-адреса. Подход на основе PoW позволит противостоять попыткам нарушения обработки нормальных запросов, осуществляемым через установку большого числа фиктивных соединений, создающих паразитную нагрузку на сервис и забивающих выставленные лимиты. Для настройки защиты в torrc добавлена серия опций "HiddenServicePoW", которые по умолчанию отключены.

  • Добавлена защита от DoS-атак на частично открытые каналы и известные релеи.
  • Обеспечено корректное взаимодействие серверов директорий Tor (Directory Authority) и релеев с серверами директорий, поменявшими IP-адрес. Ранее узлы продолжали отправлять данные по старому адресу, указанному в файле конфигурации, даже после того как в списке со сведениями о состоянии сети (consensus) появились данные о смене адреса.
  • Активирована настройка ClientUseIPv6, позволяющая клиенту по умолчанию выбирать релеи с IPv6-адресами.
  • Решены проблемы со сборкой в DragonFlyBSD, FreeBSD, OpenBSD и NetBSD, а также налажена совместимость с LibreSSL 3.5+.
  • Обеспечен автоматический перезапуск процессов с реализацией подключаемого транспорта (Pluggable Transport) после их завершения.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.torproject.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  3. OpenNews: Выпуск outline-ss-server 1.4, реализации Shadowsocks-прокси для обхода сетевой цензуры
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59652-tor
Ключевые слова: tor
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, ivan_erohin (?), 12:46, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > клиент должен выполнить определённую задачу

    намайнить 0.000001 биткоина (или что сейчас в моде у криптовалютных скаммерсантов) ?

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:20, 24/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, px (??), 13:31, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не можешь намайнить заданную часть биткоина, т.к. неизвестно, сколько именно хешей потребуется посчитать перед тем как попадётся блок с подходящим хешем
     
     
  • 3.27, ivan_erohin (?), 15:19, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ok. майнить до первого успеха в рандомно составленной группе из 10000 клиентов tor - сойдет ?

    кто держит бридж, тот имеет скидку по налогообложению в 50%.
    кто держит экзит ноду, тому доплатить из бюджета.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:33, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто держит экзит ноду

    Да че там.. полный пансион от государства лет на 5

     
  • 3.40, Виктор (??), 16:21, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты не можешь намайнить заданную часть биткоина, т.к. неизвестно, сколько именно хешей потребуется посчитать перед тем как попадётся блок с подходящим хешем

    Срочно изучи матчасть на предмет того, как работают майнинговые пулы.

     
  • 2.18, Аноним (18), 14:31, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты думал сайты бесплатные? У кого реклама, у кого майнинг, у кого джинса, у кого гранты из администрации. Майнинг из этого списка выглядит наиболее честрым решением.
     
     
  • 3.23, КО (?), 15:09, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамкины бизнесмены что-то там доказывают аутистам из опеннета
     
  • 3.30, ivan_erohin (?), 15:29, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я для жены делал бесплатно сайт-визитку, 0kb js.
    хостинг у меня же бесплатно, домен и dns бесплатно.
    // не совсем. пришлось доплатить провайдеру за статический IPv4, зато IPv6 бесплатно.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 16:40, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё за работу ты сам себе из своего кармана заплатил, из одного вынул - в другой переложил. И за сопровождение так же платишь. А прибыль получаешь с профита, который этот сайт приносит твоей жене.

    >IPv6 бесплатно

    Некоторые провайдеры сообщили, что на v6 планов перехода нет. Чебурнету ведь своего альтернативного кого-надо IPv4 хватит, пустая трата денег - переход на v6.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:49, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разрабы поставили не на ту лошадь: выяснилось, что файрфокс не настолько безопасный, как хромиум. Разрабы тора жаловались, что часть своих задумок не могут реализовать именно из-за файрфокса.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:58, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто мешает сделать сборку на основе хромиума? Почему же не делают?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:10, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что тебе мешает слетать на Марс и там мегаполис построить?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:14, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Космическая радиация.
     
  • 4.15, Аноним (33), 13:51, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначало атмосферу нужно сбацать.
    Необходимо соблюсти последовательность задач
    для достижения цели..
    Ну потом вэлкам Марс
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 14:48, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала вспомнить всё.
     
  • 4.45, Аноним (44), 16:42, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой марс, тут на Луну прилететь и целым сесть - невыполнимая задача.
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:18, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поздравляю, ты среагировал на вброс тролля. Разработчики Тора никогда не планировали сделать сборку на основе Хромиума. Так как все поделки Гугла, по-умолчанию дырявы и небезопасны.
     
     
  • 4.24, КО (?), 15:10, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо то, шо это
     
  • 4.25, Аноним (25), 15:12, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Не планировали» и «не задумывались» — разные вещи.
    «По умолчанию небезопасны» — а поделия мозиллы, значит, по умолчанию безопасны.
     
     
  • 5.31, Аноним (33), 15:30, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    была б достойно альтернатива,
    перешли бы
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:16, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И что ФФ не делает плюшки потому что нет разрабов, а хром будет ставить палки в колёса потому что у них полно разрабов.
     
     
  • 3.38, Менеджер Антона Алексеевича (?), 16:18, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и вижу: в джире у разработчиков хрома есть секретный раздел, куда пускают только избранных, и там висят для них особые таски — «Вставить палку в колёса тору», «Добавить бэкдор для NSA», «Сломать вторую по популярности среди опеннетных анонимов фичу» и тому подобное. Самому не смешно?
     
  • 2.26, Аноним (25), 15:14, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда создавался Tor Browser, Chromium ещё из штанишек не вылез.
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:12, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужен этот браузер. Пакет tor'а ставишь и проксирешь любое приложение, которое тебе по душе.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:36, 24/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.13, крокодил мимо.. (?), 13:41, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какая "лошадь", Карл. речь о транспорте, backend-е, core и т.п.. какой браузер/frontend хотите - тот с ним и пользуйте. офф сборка tor-browser для тех, кому "готовое" и кнопки тыкать. остальным - сабж.

    выбор ff для офф фронтэнда на сегодня альтернатив не имеет. неплохо было бы сохранить поддержку старых систем (WinXP), хоть это и дополнительный гемор (зависимости и т.п.).

     
     
  • 2.16, Аноним (33), 13:58, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    системный тор, если честно, не всегда нормально настраивается.
    мосты пытаюсь настроить в сабже, но в тор браузере быстрее получается
    obfs4 и snowflake и webtunnel в нем по щелчку, а переносишь тоже в системный torrc
    и не работает (
     
     
  • 3.22, крокодил мимо.. (?), 14:48, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а переносишь тоже в системный torrc и не работает (

    значит что-то не так..
    да, в tor-browser настройка гораздо приятнее (и быстрее), и проксирование dns из коробки, и snowflake и т.п.. для windows сейчас в tor-bundle пакуют всё необходимое (pluggable transport-ы).. для, например, OpenBSD настройка snowflake - эт драный квест, но квест решаемый, проходимый, даже если кроме базовой системы (с дефолтным компилятором) ничего нет под рукой.. если есть рабочие бинарники всех/необходимых pluggable transport-ов, и рабочий бинарь сабжа, то, с вероятностью близкой к 146%, любой конфиг tor-browser можно повторить/перенести на "простой" tor.. субъективно..

     
     
  • 4.28, Аноним (33), 15:28, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирал все pluggable transport сам
    в логе ошибок так то нет, но нет соединения хоть тресни
    может мосты умирают на раз-два
    Короче, в браузере собрано по человечески и работает
     
     
  • 5.32, ivan_erohin (?), 15:33, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мосты умирают на раз-два

    еще в РФ их блокирует росторнадзор.

    > Короче, в браузере собрано по человечески и работает

    повезло ?

     
     
  • 6.34, Аноним (33), 15:35, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    obfs4 - редко
    snowflake - долго соединяется
    webtunnel - пока работает
     
     
  • 7.35, ivan_erohin (?), 15:40, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предлагаю не подсказывать. прямо сейчас на х-бре пишут - у людей опять дохнет OpenVPN, wireguard и IPsec (пох, выходи ! ты топил за это).
     
     
  • 8.41, Аноним (41), 16:25, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часов с 11 по Мск началось ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.43, Аноним (41), 16:29, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть еще не охваченные протоколы, которые и в китае не одолели полностью так чт... текст свёрнут, показать
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:33, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/58913-mullvad
     
  • 2.39, Менеджер Антона Алексеевича (?), 16:20, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сохранить поддержку старых систем (WinXP)

    Зачем возиться с тором, чтобы потом ходить через него с уязвимой системы, которую никто никогда не будет чинить? Карго-культ какой-то.

     
     
  • 3.46, крокодил мимо.. (?), 16:48, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сохранить поддержку старых систем (WinXP)
    > Зачем возиться с тором, чтобы потом ходить через него с уязвимой системы,
    > которую никто никогда не будет чинить? Карго-культ какой-то.

    насчёт "уязвимой системы" - оч спорно, особенно если пользовать те же w3m|links[+]|и т.п. без ecmascript.. а если учесть, что в WinXP нет встроенного кейлоггера и т.п. "модных новых молодёжных" поделок, то вопрос об уязвимостях скорее нужно задавать пользователям систем Vista/7 и моложе..

    сейчас многие "портируют" софт на XP/XP-64 (и для многих/некоторых вояк и госконтор WinXP до сих пор актуальна).. не вижу в этом ничего плохого..

     

  • 1.17, Аноним (17), 14:03, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNUnet лучше.
     
     
  • 2.20, Аноним (21), 14:46, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обхода блокировок?
     
     
  • 3.29, Аноним (33), 15:29, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да нет..
    просто гну
     

  • 1.37, bicyclist56 (ok), 16:15, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расширение в хромобраузере Browse with Onion и включенная служба tor - никаких проблем. Это расширение пропускает через tor только согласно заданному пользователем списку, в отличие от расширения Onion Browser Button, там - всё.
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 16:27, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а человеческого расширения, как foxyproxy у ФФ, там нет?
     

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