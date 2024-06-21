Выпуск Tor Browser 13.5

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|1.3, Аноним (3), 12:21, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы они добавлены опцию для отключения "letterboxing" при раскрытии на весь экран. Эти рамки люто бесят, а толку от них как защиты от отслеживания ноль при раскрытии на весь экран, у которого типичный размер. Наоборот, этот "letterboxing" с градацией по 100 пикселей даёт понять, что если размер экрана не стандартный и выровнен на 100 пикселей, значит вероятно вход через Tor Browser, а не из окна Firefox.
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|2.19, Аноним (19), 12:41, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. У tor browser один user agent на всех. Можно точно определить что используется tor browser.
2. Если откроешь окно не кратно 100, вероятность деанона повышается - разрешение становится уникальным.
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|4.36, Аноним (19), 13:14, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, у tor browser отличный от firefox esr user agent. Не вводите в заблуждение.
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|5.50, Аноним (50), 13:52, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в каком месте он отличный?
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
Из изменений только спуфинг ОС.
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|3.54, Аноним (54), 14:00, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У tor browser один user agent на всех. Можно точно определить что используется tor browser.
В так не пугайте. Представляется он обычным Firefox ESR, по которому никак не понять, что это Tor Browser:
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"
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|1.10, Аноним (10), 12:35, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Модернизирован механизм "letterboxing", добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц для предотвращения утечки информации о размерах экрана и открытого окна.
Ну узнал ресурс, что у меня 15 дюймовый FHD экран, а окно развернуто на весь экран, а дальше что? Яж далеко не один такой.
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|2.22, Аноним (19), 12:43, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если откроешь окно не на весь экран, у него может появиться уникальное разрешение - либо ручками для удобства рамки подвинешь на нестандартные, либо DE при выравнивании нескольких окон это сделает за тебя. Почему такие базовые вещи приходится объяснять??
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|4.75, ДругойАнон (?), 15:02, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователи Tor для следящих систем выглядят как толпа близнецов. Кто-то спокойно читает газету, а кто-то занимется всякими хулиганствами. И поими кто из них кто. Вот этот пользователь Tor это из тех кто спокойно читал газету на неудобные темы, или же это тот кто хулиганил? Непонятно. А вот если Вы начнете самодеятельность вроде открытия окна на весь экран, то эта толпа близнецов становится меньше. В пределе вообще уменьшающаяся до одного юзера.
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|2.46, Аноним (46), 13:44, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каждый бит фингерпринтинга буквально уменьшает толпу, среди которой ты можешь затеряться.
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|1.15, Аноним (15), 12:38, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какой от него толк, если половина интернета закрыта клаудфларе (натуральный фaшизм) и гугловской псевдокапчей из картинок? Не говоря о том, что следы тор равно по-умолчанию блокировка любой учётки.
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|1.21, Zenitur (ok), 12:42, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня, начиная с предыдущей версии 13.0, не работает диалог сохранения файла. Это общая беда с Хромом: если в системе нет xdg-desktop-portal, файловый диалог вызвать невозможно.
Вот только Хром просто не показывает диалог, а Тор Браузер падает. Надеюсь, починят?
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|2.29, Аноним (29), 12:54, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если в системе нет xdg-desktop-portal, то его надо поставить.
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|3.48, Zenitur (ok), 13:51, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если в системе нет xdg-desktop-portal, то его надо поставить.
xdg-desktop-portal хочет libfuse3, а тот хочет новый Meson. Новый Meson хочет новый Python3, а обновлять питон и все питонолибы мне лень.
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|4.53, Аноним (53), 13:55, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут два варианта действий. Первый вариант действий это преодолеть себя и свою лень. Преодолев лень, ты обновишь питон, а потом поставишь мезон, а потом поставишь libfuse3, а потом поставишь XDG-портал. Это был первый вариант действий. А вот второй вариант действий. При втором варианте действий ты просто игнорируешь проблему и живешь как есть без диалогов открытия файоа. Это был второй вариант действий. Какой вариант действий предпочтешь, а какой вариант действий не предпочтешь? Не исключено, что есть и третий вариант действий, я о таком правда не знаю. Если он тебе известен -- распиши сюда третий вариант действий, чтобы мы все варианты действий рассмотрели и взвесили все за и против. И тогда мы будем владеть всеобъемлющей полной информацией об обсуждаемой проблеме.
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|6.59, Аноним (53), 14:08, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда будем выбирать между первым вариантом действий, будем выбирать между вторым вариантом действий и будем выбирать между третьим вариантом действий. Один из трех вариантов действий надо будет выбрать получается. Надеюсь пользователь Zenitur сумеет выбрать один из вариантов действий.
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|1.42, Аноним (42), 13:34, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В анонсе есть предупреждение
Tor Browser 13.5 will be the final major version of Tor Browser to support Windows 8.1 and older, and macOS 10.14 and older
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|2.47, Аноним (46), 13:46, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Логично, ведь Firefox ESR 115 это последняя ветка с поддержкой перечисленных систем. TB 14 уже будет на следующем ESR.
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|3.52, Zenitur (ok), 13:54, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Логично, ведь Firefox ESR 115 это последняя ветка с поддержкой перечисленных систем.
> TB 14 уже будет на следующем ESR.
Я заметил, что требования к ОС растут для Windows и Linux одновременно. Firefox 45 последний для XP и для RHEL 5. Catalyst 14.4 последний для XP, а 14.1 последний для RHEL 4 и 5.
Вот и тут: Firefox 115 ESR - последний, который у меня запускается в Ubuntu 14.04 (более новые хотят GTK 3.13, а у меня 3.10). Возможно, пересборка из исходников поможет запустить более новые версии...
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|1.62, Аноним (62), 14:15, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Анонимность это значит пытаться влездь где написано - не влезай,убъет и это возможно. Вот если считать,что об этом не узнают,то тут забей.
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|1.73, Аноним (-), 14:52, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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благодарю за оперативную новость, спасибо
обновление тор браузера прошло на ура
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