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Выпуск Tor Browser 13.5

21.06.2024 11:50

После 8 месяцев разработки представлен значительный выпуск специализированного браузера Tor Browser 13.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 115. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Android, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в Tor Browser включена настройка «HTTPS Only», позволяющая использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты.

Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • Модернизирован механизм "letterboxing", добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц для предотвращения утечки информации о размерах экрана и открытого окна. Появление серой рамки вокруг содержимого воспринималось некоторыми пользователями как проблема с отрисовкой сайта или ошибка в браузере. Чтобы пустота вокруг страницы смотрелась как преднамеренное изменение, а не проблема с отображением контента, в новой версии добавлена тонкая рамка со скруглёнными углами. При двойном щелчке мышью на рамку размер окна Tor Browser теперь автоматически адаптируется под выбранный размер "letterboxing" и рамка полностью скрывается.

    В конфигуратор добавлена отдельная секция для настройки параметров "letterboxing", таких как сохранение прежнего размера при открытии нового окна и выравнивание содержимого по центру или верхней границе.

  • В интерфейсе настройки мостовых узлов улучшен поиск рабочих мостовых узлов и упрощено управление сразу несколькими мостовыми узлами. Изменено оформление информационных карт с данными мостовых узлов, при помощи которых можно сохранять работающие мосты и обмениваться ими с другими пользователями. Вместо отображения карт в виде стека, в новой версии реализован компактный список, в котором карты разделены в привязке к источнику добавления (встроенные, вручную добавленные пользователем или запрошенные из Tor).

    При использовании трёх и менее мостовых узлов предоставлена возможность поделиться ими с другими пользователями разом через QR-код, без раздельной передачи информации о каждом узле. Добавлена секция "Find more bridges" в которой перечислены дополнительные способы получения информации о мостовых узлах, такие как telegram-канал, отдельный сайт и запрос по электронной почте.

  • Упрощены сообщения об ошибках, возникающих при работе c onion-сайтами, например, при опечатки при написания адреса или сетевых сбоях. Страницы с подобными ошибками для onion-сайтов приведены к стилю сообщений о ошибках, возникающих при работе с обычными сайтами.
  • В версии для платформы Android полностью изменён интерфейс, отображаемый во время подключения к сети Tor, который приближен к интерфейсу Tor Browser для десктопов. Добавлена кнопка, позволяющая получить полный доступ к настройкам на стадии до завершения подключения к Tor. Отмечается, что изменение интерфейса подключения стало первым шагом к будущей реализации в версии для Android компонента Connection Assist, автоматизирующего поиск и выбор мостовых узлов и альтернативного транспорта в ситуациях, когда не удалось установить прямое подключение.
  • В версии для Android расширены средства для просмотра лога операций, отражающего активность при подключении к Tor, а также ошибки или предупреждения, возникающие в процессе взаимодействия с сетью. Добавляемая в лог информация не содержит конфиденциальных данных, таких как открываемые сайты, но может быть полезной для диагностики проблем. Если ранее лог можно было посмотреть только до завершения установки соединения через сдвигающий вправо экранный жест, то теперь к нему можно обратиться и в процессе работы из раздела с настройками соединения. Кроме того, в интерфейс просмотра лога добавлена кнопка для копирования содержимого в буфер обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.3 и браузера Tor Browser 13.0.15
  3. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера CENO 2.1, использующего P2P-сеть для доступа к сайтам
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61416-tor
Ключевые слова: tor, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:21, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы они добавлены опцию для отключения "letterboxing" при раскрытии на весь экран. Эти рамки люто бесят, а толку от них как защиты от отслеживания ноль при раскрытии на весь экран, у которого типичный размер. Наоборот, этот "letterboxing" с градацией по 100 пикселей даёт понять, что если размер экрана не стандартный и выровнен на 100 пикселей, значит вероятно вход через Tor Browser, а не из окна Firefox.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:41, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. У tor browser один user agent на всех. Можно точно определить что используется tor browser.
    2. Если откроешь окно не кратно 100, вероятность деанона повышается - разрешение становится уникальным.
     
     
  • 3.31, Анонимн (?), 13:02, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >У tor browser один user agent на всех

    У Firefox ESR

     
     
  • 4.36, Аноним (19), 13:14, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, у tor browser отличный от firefox esr user agent. Не вводите в заблуждение.
     
     
  • 5.50, Аноним (50), 13:52, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в каком месте он отличный?
    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
    Из изменений только спуфинг ОС.
     
  • 3.54, Аноним (54), 14:00, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У tor browser один user agent на всех. Можно точно определить что используется tor browser.

    В так  не пугайте. Представляется он обычным Firefox ESR, по которому никак не понять, что это Tor Browser:

       "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0"

     
     
  • 4.70, Анонимно (ok), 14:40, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И именно такой user agent у Tor Browser для Linux
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:35, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Модернизирован механизм "letterboxing", добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц для предотвращения утечки информации о размерах экрана и открытого окна.

    Ну узнал ресурс, что у меня 15 дюймовый FHD экран, а окно развернуто на весь экран, а дальше что? Яж далеко не один такой.

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 12:43, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если откроешь окно не на весь экран, у него может появиться уникальное разрешение - либо ручками для удобства рамки подвинешь на нестандартные, либо DE при выравнивании нескольких окон это сделает за тебя. Почему такие базовые вещи приходится объяснять??
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:54, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, открыл не на весь экран, дальше что?
     
     
  • 4.75, ДругойАнон (?), 15:02, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи Tor для следящих систем выглядят как толпа близнецов. Кто-то спокойно читает газету, а кто-то занимется всякими хулиганствами. И поими кто из них кто. Вот этот пользователь Tor это из тех кто спокойно читал газету на неудобные темы, или же это тот кто хулиганил? Непонятно.  А вот если Вы начнете самодеятельность вроде открытия окна на весь экран, то эта толпа близнецов становится меньше. В пределе вообще уменьшающаяся до одного юзера.
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:44, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый бит фингерпринтинга буквально уменьшает толпу, среди которой ты можешь затеряться.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:38, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какой от него толк, если половина интернета закрыта клаудфларе (натуральный фaшизм) и гугловской псевдокапчей из картинок? Не говоря о том, что следы тор равно по-умолчанию блокировка любой учётки.
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:40, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/46944-law
     

  • 1.17, xsignal (ok), 12:40, 21/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, Zenitur (ok), 12:42, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня, начиная с предыдущей версии 13.0, не работает диалог сохранения файла. Это общая беда с Хромом: если в системе нет xdg-desktop-portal, файловый диалог вызвать невозможно.

    Вот только Хром просто не показывает диалог, а Тор Браузер падает. Надеюсь, починят?

     
     
  • 2.28, Аноним (15), 12:52, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пора Linux переименовывать из GNU/Linux в XDG/Linux.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:54, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если в системе нет xdg-desktop-portal, то его надо поставить.
     
     
  • 3.48, Zenitur (ok), 13:51, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если в системе нет xdg-desktop-portal, то его надо поставить.

    xdg-desktop-portal хочет libfuse3, а тот хочет новый Meson. Новый Meson хочет новый Python3, а обновлять питон и все питонолибы мне лень.

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 13:55, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут два варианта действий. Первый вариант действий это преодолеть себя и свою лень. Преодолев лень, ты обновишь питон, а потом поставишь мезон, а потом поставишь libfuse3, а потом поставишь XDG-портал. Это был первый вариант действий. А вот второй вариант действий. При втором варианте действий ты просто игнорируешь проблему и живешь как есть без диалогов открытия файоа. Это был второй вариант действий. Какой вариант действий предпочтешь, а какой вариант действий не предпочтешь? Не исключено, что есть и третий вариант действий, я о таком правда не знаю. Если он тебе известен -- распиши сюда третий вариант действий, чтобы мы все варианты действий рассмотрели и взвесили все за и против. И тогда мы будем владеть всеобъемлющей полной информацией об обсуждаемой проблеме.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 14:04, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если решение проблемы
    подразумевает 3+ способов?
     
     
  • 6.59, Аноним (53), 14:08, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда будем выбирать между первым вариантом действий, будем выбирать между вторым вариантом действий и будем выбирать между третьим вариантом действий. Один из трех вариантов действий надо будет выбрать получается. Надеюсь пользователь Zenitur сумеет выбрать один из вариантов действий.
     

  • 1.42, Аноним (42), 13:34, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В анонсе есть предупреждение

    Tor Browser 13.5 will be the final major version of Tor Browser to support Windows 8.1 and older, and macOS 10.14 and older

     
     
  • 2.47, Аноним (46), 13:46, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Логично, ведь Firefox ESR 115 это последняя ветка с поддержкой перечисленных систем. TB 14 уже будет на следующем ESR.
     
     
  • 3.52, Zenitur (ok), 13:54, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Логично, ведь Firefox ESR 115 это последняя ветка с поддержкой перечисленных систем.
    > TB 14 уже будет на следующем ESR.

    Я заметил, что требования к ОС растут для Windows и Linux одновременно. Firefox 45 последний для XP и для RHEL 5. Catalyst 14.4 последний для XP, а 14.1 последний для RHEL 4 и 5.

    Вот и тут: Firefox 115 ESR - последний, который у меня запускается в Ubuntu 14.04 (более новые хотят GTK 3.13, а у меня 3.10). Возможно, пересборка из исходников поможет запустить более новые версии...

     
     
  • 4.74, Аноним (74), 15:01, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собери с гтк2, а то чё как этот.
     

  • 1.62, Аноним (62), 14:15, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анонимность это значит пытаться влездь где написано - не влезай,убъет и это возможно. Вот если считать,что об этом не узнают,то тут забей.
     
  • 1.73, Аноним (-), 14:52, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    благодарю за оперативную новость, спасибо
    обновление тор браузера прошло на ура
     
  • 1.76, Аноним (-), 15:15, 21/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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