Выпуск Tor Browser 13.5

После 8 месяцев разработки представлен значительный выпуск специализированного браузера Tor Browser 13.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 115. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Android, Windows и macOS. Для обеспечения дополнительной защиты в Tor Browser включена настройка «HTTPS Only», позволяющая использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns. В новой версии: Модернизирован механизм "letterboxing", добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц для предотвращения утечки информации о размерах экрана и открытого окна. Появление серой рамки вокруг содержимого воспринималось некоторыми пользователями как проблема с отрисовкой сайта или ошибка в браузере. Чтобы пустота вокруг страницы смотрелась как преднамеренное изменение, а не проблема с отображением контента, в новой версии добавлена тонкая рамка со скруглёнными углами. При двойном щелчке мышью на рамку размер окна Tor Browser теперь автоматически адаптируется под выбранный размер "letterboxing" и рамка полностью скрывается. В конфигуратор добавлена отдельная секция для настройки параметров "letterboxing", таких как сохранение прежнего размера при открытии нового окна и выравнивание содержимого по центру или верхней границе.

В интерфейсе настройки мостовых узлов улучшен поиск рабочих мостовых узлов и упрощено управление сразу несколькими мостовыми узлами. Изменено оформление информационных карт с данными мостовых узлов, при помощи которых можно сохранять работающие мосты и обмениваться ими с другими пользователями. Вместо отображения карт в виде стека, в новой версии реализован компактный список, в котором карты разделены в привязке к источнику добавления (встроенные, вручную добавленные пользователем или запрошенные из Tor). При использовании трёх и менее мостовых узлов предоставлена возможность поделиться ими с другими пользователями разом через QR-код, без раздельной передачи информации о каждом узле. Добавлена секция "Find more bridges" в которой перечислены дополнительные способы получения информации о мостовых узлах, такие как telegram-канал, отдельный сайт и запрос по электронной почте.

Упрощены сообщения об ошибках, возникающих при работе c onion-сайтами, например, при опечатки при написания адреса или сетевых сбоях. Страницы с подобными ошибками для onion-сайтов приведены к стилю сообщений о ошибках, возникающих при работе с обычными сайтами.

В версии для платформы Android полностью изменён интерфейс, отображаемый во время подключения к сети Tor, который приближен к интерфейсу Tor Browser для десктопов. Добавлена кнопка, позволяющая получить полный доступ к настройкам на стадии до завершения подключения к Tor. Отмечается, что изменение интерфейса подключения стало первым шагом к будущей реализации в версии для Android компонента Connection Assist, автоматизирующего поиск и выбор мостовых узлов и альтернативного транспорта в ситуациях, когда не удалось установить прямое подключение.

В версии для Android расширены средства для просмотра лога операций, отражающего активность при подключении к Tor, а также ошибки или предупреждения, возникающие в процессе взаимодействия с сетью. Добавляемая в лог информация не содержит конфиденциальных данных, таких как открываемые сайты, но может быть полезной для диагностики проблем. Если ранее лог можно было посмотреть только до завершения установки соединения через сдвигающий вправо экранный жест, то теперь к нему можно обратиться и в процессе работы из раздела с настройками соединения. Кроме того, в интерфейс просмотра лога добавлена кнопка для копирования содержимого в буфер обмена.



