Выпуск web-браузера CENO 2.1, использующего P2P-сеть для доступа к сайтам

После года разработки опубликован выпуск мобильного web-браузера CENO 2.1.0, предназначенного для организации доступа к информации в условиях невозможности прямого доступа к информации, например, при отключения сегментов интернета от глобальной сети в результате сбоев или действий злоумышленников. Браузер построен на основе движка GeckoView (применяется в Firefox для Android), расширенного возможностью обмена данными через децентрализованную P2P-сеть, в которой пользователи участвуют в перенаправлении трафика к внешним шлюзам, обеспечивающим доступ к информации. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Готовые сборки доступны в Google Play. P2P-функциональность вынесена в отдельную библиотеку Ouinet, которая может быть использована в произвольных приложениях. Браузер CENO и библиотека Ouinet позволяют получить доступ к информации в ситуациях вплоть до полного отключения интернета, например, в результате глобальных сбоев. В этом случае контент может раздаваться из кэша или локальных накопителей. Проект использует кэширование контента на стороне каждого пользователя с поддержанием децентрализованного кэша популярного контента. При открытии пользователем сайта загруженное содержимое кэшируется в локальной системе и становится доступным участникам P2P-сети, которые не могут получить прямой доступ к ресурсу или к шлюзам. На каждом устройстве хранятся только данные, непосредственно запрошенные с этого устройства. Идентификация находящихся в кэше страниц осуществляется с использование хэша от URL. Все связанные со страницей дополнительные данные, такие как изображения, скрипты и стили, группируются и отдаются вместе по одному идентификатору. Для получения доступа к новому контенту, прямой доступ к которому невозможен, применяются специальные прокси-шлюзы (injector), которые размещаются во внешних неповреждённых частях сети, в которых остаётся возможность установки соединения. Информация между клиентом и шлюзом шифруется с использованием шифрования на базе открытых ключей. Для идентификации шлюзов и предотвращения внедрения вредоносных шлюзов применяются цифровые подписи, а ключи сопровождаемых проектом шлюзов включены в поставку браузера. Для доступа к шлюзу в условиях его прямой недоступности поддерживается подключение по цепочке через других пользователей, которые выступают в роли прокси для проброса трафика к шлюзу (данные шифруются ключом шлюза, что не позволяет транзитным пользователям, через системы которых передаётся запрос, вклиниться в трафик или определить содержимое). Клиентские системы внешние запросы от имени других пользователей не отправляют, а либо отдают данные из кэша, либо используются в качестве звена для установки туннеля к прокси-шлюзу. Обычные запросы вначале браузер пытается доставить напрямую, а если прямой запрос не проходит - выполняет поиск в распределённом кэше. При отсутствии URL в кэше информация запрашивается через подключение к прокси-шлюзу или обращение к шлюзу через другого пользователя. Конфиденциальные данные, такие как cookie, в кэше не сохраняются. Каждая система в P2P-сети снабжается внутренним идентификатором, который используется при маршрутизации в P2P-сети, но не привязан к физическому местоположению пользователя. Достоверность передаваемой и сохраняемой в кэше информации обеспечивается через применение цифровых подписей (Ed25519). Передаваемый трафик шифруется при помощи TLS. Для доступа к информации о структуре сети, участниках и прокэшированном контенте применяется распределенная хэш-таблица (DHT). При необходимости в качестве транспорта помимо HTTP могут использоваться µTP или Tor. При этом CENO не обеспечивает анонимность и информация о отправляемых запросах доступна для анализа на устройствах участников (например, по хэшу можно определить, что пользователь обращался к определённому сайту). Для конфиденциальных запросов, например, требующих подключения к своей учётной записи в почте и социальных сетях, предлагается использовать отдельную приватную вкладку, при использовании которой данные запрашиваются только напрямую или через прокси-шлюз, но без обращения к кэшу и без оседания в кэше. Среди изменений в новом выпуске: Браузерный движок синхронизирован с компонентами Firefox 123.1.0.

Улучшена индикация источников загрузки контента.

По умолчанию включён тёмный режим оформления.

Добавлена настройка для экспорта полных логов работы приложения.

Добавлена страница ожидания подключения во время запуска.

Добавлена настройка для управления включением мостового режима.

Обновлён список по умолчанию рекомендуемых сайтов.



