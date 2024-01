Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor

2.43 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 19:38, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не похоже.

Какой фаззинг "додумается" до bridge_lines? А zip-бомба это вообще первое что надо проверять, если приложение с архивами работает. Ну разве что ошибку нулевого байта фаззингом можно выявить.

n00by, 20:11, 30/01/2024: В оригинале (pdf по ссылке) code audit и crystal box. То есть код смотрели. Сканер уязвимостей упомянут дальше в "Our general approach during penetration tests", то есть больше похоже на рекламу, что могут и без исходников.