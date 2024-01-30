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Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor

30.01.2024 15:07

Разработчики анонимной сети Tor опубликовали результаты второго аудита, который был проведён компанией Radically Open Security с апреля по август 2023 года (до этого с ноября 2022 года по апрель 2023 года компанией Cure53 проводился первый аудит). Проверка затронула код для обеспечения работы выходных узлов, браузер Tor Browser, компоненты инфраструктуры (сбор метрик, SWBS, API Onionoo) и утилиты для тестирования. Основной задачей повторной проверки была оценка изменений, внесённых для повышения скорости и надёжности сети Tor, таких как добавленный в выпуске Tor 0.4.8 протокол разделения трафика Conflux и методы защиты Onion-сервисов от DoS-атак на основе доказательства выполнения работы.

В ходе аудита были выявлены 17 уязвимостей, лишь одна из которых отнесена к категории опасных. Четырём уязвимостям присвоен средний уровень опасности, 12 отнесены к проблемам с незначительным уровнем опасности. Наиболее опасная уязвимость выявлена в приложении onbasca (Onion Bandwidth Scanner), применяемом для сканирования пропускной способности узлов сети.

Уязвимость вызвана возможностью отправки запросов через HTTP-метод GET, позволяющих выполнить подстановку межсайтовых запросов от лица другого пользователя (CSRF, Cross-Site Request Forgery), что даёт атакующему возможность добавить свои мостовые узлы в БД через манипуляцией с параметром "bridge_lines". Например, атакующий может разместить web-страницу с JavaScript-кодом fetch("http://127.0.0.1:8000/bridge-state/? bridge_lines=obfs4+0.0.0.0%3A00000+AAA+cert%3D0+iat-mode%3D0", и если эту страницу откроет пользователь с активным сеансом к Onion Bandwidth Scanner, то от его имени в базу будет добавлен IP "0.0.0.0".

Проблемы со средним уровнем опасности:

  • Отказ в обслуживании в metrics-lib через передачу большого сжатого файла - так как файл распаковывается в оперативную память, можно передать подобие zip-бомбы (например, можно упаковать 600 МБ нулей в 0.0006 МБ) и вызвать исчерпание доступной памяти.
  • Использование в tor-android-service (применяется в Tor browser для Android) стороннего модуля tun2socks, сопровождение которого прекращено.
  • Запись нулевого байта за границу выделенного буфера в клиенте Tor из-за использования функции read_file_to_str_until_eof, возвращающей размер без учёта нулевого символа.
  • Уязвимость в sbws (Simple Bandwidth Scanner), позволяющая откатить HTTPS-соединение до HTTP, используя редирект на HTTP. Подконтрольный атакующему выходной узел Tor потенциально может использовать данную уязвимость для организации утечки API-токенов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/co...)
  2. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.3.5.16, 0.4.5.10 и 0.4.6.7 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Обновление Tor 0.4.7.8 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60522-tor
Ключевые слова: tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 18:17, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каковы методы аудита? Фуззинг? Не верится, что всё вручную.
     
     
  • 2.43, Карлос Сношайтилис (ok), 19:38, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не похоже.
    Какой фаззинг "додумается" до bridge_lines? А zip-бомба это вообще первое что надо проверять, если приложение с архивами работает.

    Ну разве что ошибку нулевого байта фаззингом можно выявить.

     
     
  • 3.56, n00by (ok), 20:11, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинале (pdf по ссылке) code audit и crystal box. То есть код смотрели. Сканер уязвимостей упомянут дальше в "Our general approach during penetration tests", то есть больше похоже на рекламу, что могут и без исходников.
     

  • 1.29, anonymous (??), 19:05, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Arti,я так понимаю, тестировать не стали? Типа не готово ещё?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 19:19, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет аудита - нет и уязвимостей. А то мог бы получится и конфуз с утратой доверия.
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 19:57, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нет аудита - нет и уязвимостей.

    О, вы прогрессируете! Раньше было "нет кода - нет уязвимостей", а теперь "не аудита - нет уязвимостей"))
    Можете начинать придумывать следующую, на случай когда еще и аудит проведут и уязвимостей не на найдут.

     
     
  • 4.57, Аноним (57), 20:36, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема раста в том, что его сложно читать, низкая популярность и дефицит специалистов, ну и ничего адекватного для инструментирования не придумали, что тоже накладывает определённый отпечаток. Но вообще нежелание саботировать такую славную серебряную пулю тоже понятно.
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:30, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждут когда chatgpt протестирует за них
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 19:33, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.40, Bottle (?), 19:33, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для проекта, который разрабатывается на Си, нетипично мало ошибок. Вероятно, это те самые люди, которые разрабатывают ПО, используя статические анализаторы.
     
     
  • 2.44, Карлос Сношайтилис (ok), 19:40, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это те люди, которые ещё аудит заказывают.
    Респект, вне зависимости от языка, ибо логические ошибки на любом могут быть.
     
  • 2.54, Аноним (-), 19:59, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто это не первый аудит.
    Плюс там сильная команда, которая старается писать очень аккуратно.
    Поэтому и cveшек за все эти годы случилось не так много.
     

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