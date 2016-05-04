The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов

13.01.2023 14:53

Опубликованы корректирующие выпуски инструментария Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13, используемого для организации работы анонимной сети Tor. В новой версии устранена уязвимость, связанная с нарушением работы защиты от утечки DNS-запросов через локальный резолвер при подключении клиента через SOCKS4. Tor Browser не использует SOCKS4, поэтому проблема его не касается.

При установке в torrc параметра "SafeSocks 1" в Tor включается режим блокирования запросов, в которых фигурируют IP-адреса вместо имён хостов, так как подобные запросы могут свидетельствовать, что домен открытого через Tor сайта уже определён локальным резолвером, а не полностью транслирован через Tor (т.е. владелец прописанного в параметрах системы DNS-сервера может узнать к какому домену обращался пользователь через Tor).

Уязвимость вызвана ошибкой из-за которой проверка настройки SafeSocks при использовании SOCKS4 инвертировалась и защита не применялась в то время, как пользователь считал, что он защищён от утечек через DNS. Утечка через локальный резолвер происходила при использовании SOCKS4 в приложениях, не поддерживающих SOCKS4a (расширение, принимающее запросы с именами доменов вместо IP), или в приложениях, поддерживающих SOCKS4a, но откатывающихся до SOCKS4 после выдачи Tor-ом ошибки.

Кроме устранения уязвимости в выпуске The 0.4.7.13 также устранена недоработка в коде управления перегрузкой, которая могла повлиять на работу клиентов и операторов выходных узлов. На платформе Linux реализована поддержка флага IP_BIND_ADDRESS_NO_PORT для релеев, использующих настройку OutboundBindAddress. Также разработчики напоминают, что поддержка ветки 0.4.5.x s будет прекращена 15 февраля и пользователям следует обновить свои системы до ветки 0.4.7.x.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.torproject.net/t...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  3. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  6. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58473-tor
Ключевые слова: tor, dns
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимм (??), 15:03, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная опечатка! Тянет как минимум на премию от товарища майора
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:12, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже подумал найс дыра. С другой стороны, прикрываемся от мудаков владельцев сайтов, а не от провайдера днс.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:04, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Уязвимость вызвана ошибкой из-за которой проверка настройки SafeSocks при использовании SOCKS4 инвертировалась и защита не применялась в то время, как пользователь считал, что он защищён от утечек через DNS.

    Надеюсь, что швятой Раст спасет от этого Си-недоразумения, который позволяет делать логические ошибки.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:12, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасают только святые админы: https://wiki.gentoo.org/wiki/Tor#DNS_Resolver
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 15:21, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, о генту, говорят, что она последние годы загибается и ебилды стали ужасного качества. Это правда?
     

  • 1.3, Аноним (5), 15:06, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у нас тор уже можно?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:08, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в банановой республике?
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 15:12, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Газово-нефтяной.
     
  • 3.11, Аноним (2), 15:24, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бананы у нас не растут, только герани, пионы, тюльпаны, гвоздики и гиацинты.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:18, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо дидам за cleartext в DNS-запросах.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:19, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как надо было?

    и в новости написано, что владелец днса может там что-то сделать, как неклитекст поможет?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру