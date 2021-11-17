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Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS

17.11.2021 19:44

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде опубликовала новый вариант атаки SAD DNS (CVE-2021-20322), работающий несмотря на защиту, добавленную в прошлом году для блокирования уязвимости CVE-2020-25705. Новый метод в целом аналогичен прошлогодней уязвимости и отличается лишь использованием другого типа ICMP-пакетов для проверки активных UDP-портов. Предложенная атака позволяет осуществить подстановку фиктивных данных в кэш DNS-сервера, что можно использовать для подмены в кэше IP-адреса произвольного домена и перенаправления обращений к домену на сервер злоумышленника.

Предложенный метод работоспособен только в сетевом стеке Linux из-за привязки к особенности работы механизма обработки ICMP-пакетов в Linux, который выступает источником утечки данных, упрощающих определения номера UDP-порта, использованного сервером для отправки внешнего запроса. Изменения, блокирующие утечку информации, приняты в состав ядра Linux в конце августа (исправление вошло в состав ядра 5.15 и сентябрьских обновлений LTS-веток ядра). Исправление сводится к переходу на использование в сетевых кэшах алгоритма хэшировния SipHash вместо Jenkins Hash. Статус устранения уязвимости в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu.

По данным выявивших проблему исследователей уязвимости подвержено около 38% находящихся в сети открытых резолверов, включая популярные DNS-сервисы, такие как OpenDNS и Quad9 (9.9.9.9). Что касается серверного ПО, то атака может быть проведена при использовании на Linux-сервере таких пакетов, как BIND, Unbound и dnsmasq. На DNS-серверах, запущенных с использованием Windows и BSD-систем, проблема не проявляется. Для успешного совершения атаки необходимо использовать спуфинг IP, т.е. требуется чтобы провайдер атакующего не блокировал пакеты с поддельным исходным IP-адресом.

Напомним, что атака SAD DNS позволяет обойти защиту, добавленную в DNS-серверы для блокирования классического метода отравления кэша DNS, предложенного в 2008 году Дэном Камински (Dan Kaminsky). Метод Каминского манипулирует незначительным размером поля с идентификационным номером запроса DNS, который составляет всего 16 бит. Для подбора корректного идентификатора DNS-транзакции, необходимого для спуфинга имени хоста, достаточно отправить примерно 7000 запросов и симулировать около 140 тысяч фиктивных ответов. Атака сводится к отправке на DNS-резолвер большого числа пакетов с фиктивной привязкой к IP и с разными идентификаторами DNS-транзакции. Для предотвращения кэширования первого ответа в каждом фиктивном ответе указывается немного изменённое имя домена (1.example.com, 2.example.com, 3.example.com и т.п.).

Для защиты от данного вида атаки производители DNS-серверов реализовали случайное распределение номеров исходных сетевых портов, с которых отправляются запросы резолвинга, что компенсировало недостаточно большой размер идентификатора. После реализации защиты для отправки фиктивного ответа кроме подбора 16 битного идентификатора стало необходимо подобрать и один из 64 тысяч портов, что увеличило число вариантов для подбора до 2^32.

Метод SAD DNS позволяет кардинально упростить определение номера сетевого порта и свести атаку к классическому методу Каминского. Атакующий может определить обращение к неиспользуемым и активным UDP-портам, воспользовавшись утечкой сведений об активности сетевых портов при обработке ответных ICMP-пакетов. Метод позволяет на 4 порядка сократить число вариантов перебора - 2^16+2^16 вместо 2^32 (131_072 вместо 4_294_967_296). Утечка сведений, позволяющих быстро определить активные UDP-порты, вызвана недоработкой в коде обработки ICMP-пакетов с запросами фрагментации (флаг ICMP Fragmentation Needed) или перенаправления (флаг ICMP Redirect). Отправка подобных пакетов изменяет состояние кэша в сетевом стеке, что позволяет на основе реакции сервера определить какой из UDP-портов активен, а какой нет.

Сценарий атаки: Когда DNS-резолвер пытается определить доменное имя, он отправляет UDP-запрос на обслуживающий домен DNS-сервер. В момент когда резолвер ожидает ответа атакующий может быстро определить номер исходного порта, который использовался для отправки запроса, и отправить на него поддельный ответ, выдав себя за обслуживающий домен DNS-сервер, используя спуфинг IP-адреса. DNS-резолвер поместит в кэш переданные в поддельном ответе данные и какое-то время на все другие DNS-запросы доменного имени будет возвращать подставленный атакующим IP-адрес.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  3. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  4. OpenNews: Фундаментальная уязвимость в DNS. Рекомендуется срочно обновить BIND
  5. OpenNews: Опубликован код эксплоита для атаки на DNS серверы
  6. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56176-dns
Ключевые слова: dns, attack
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 20:06, 17/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym (ok), 21:56, 17/11/2021 Скрыто модератором
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  • 2.11, AntonAlekseevich (ok), 23:09, 17/11/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Урри (ok), 21:01, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патч зачетный, из двух строк. Замена
    - hval = jhash_1word((__force u32)daddr, fnhe_hashrnd);
    - return hash_32(hval, FNHE_HASH_SHIFT);
    на
    + hval = siphash_1u32((__force u32)daddr, &fnhe_hash_key);
    + return hash_64(hval, FNHE_HASH_SHIFT);
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:51, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дай ссылку на патч.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:42, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тексте новости ссылки на словах "приняты в состав".
     

  • 1.7, Онаним (?), 22:02, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём DE SADE DNS
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:03, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня сегодня прикол. На свежеустановленной Arch pacman без проблем устанавливает любые пакеты из реп, а chromium и firefox не открывают ни один сайт. DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET. Куда копать? Причем на другом компе с практически теми же настройками всё работает.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:05, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В systemd
     
  • 2.12, AntonAlekseevich (ok), 23:11, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если поставил NetworkManager то nmtui и вперед. Если ничего то проверь /etc/resolv.conf
     
  • 2.13, microcoder (ok), 23:14, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открывает, но оооочень долго. Ютуб без кеша DNS в самом firefox, открывает секунд 40. И кажется только с ютубом такие жестокие задержки.
     
  • 2.14, нахидисукапидор (?), 23:23, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С головой у тебя проблемы, школота ты всратая!
     

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