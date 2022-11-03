Отчёт о финансировании проекта Tor

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|1.1, Аноним (1), 10:05, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> гранты, выделяемые подконтрольными правительству США фондами ... гранты от госструктур других стран
Как мило! А теперь мысленно замените США на Китай: что произошло бы с Тором?
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|2.2, Аноним (2), 10:10, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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5kk usd если верить гуглу это 300 млн руб, что есть стоимость одной не самой приличной квартиры в мск. За год. Что должно поменяться?
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|3.8, Аноним (1), 10:20, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> 300 млн руб ... стоимость ... квартиры в мск. За год.
Вот это ты дунул так дунул!
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|3.30, ryoken (ok), 11:38, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По Мск конечно и за 1,5-2ККК конурки есть. Но это не отменяет факта, что кто-то слишком много кушать.
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|2.3, Аноним (3), 10:12, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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корона-кетай воюет в сторону уменьшения, а не увеличения анонимности.
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|4.16, Аноним (3), 10:35, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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проведи эксперимент: создай сайт, напичкай его фингерпринтингом, минимально популяризируй его и дождись как минимум двух пользователей, одного с тором, а другого - без тора. И после этого сравни их IP, результаты фингерпринтинга и т.д.
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|2.5, data man (ok), 10:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А после запятой парсер сломался?
> что на 15% меньше чем в предыдущем году
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|3.37, Шарп (ok), 12:25, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что на 15% меньше чем в предыдущем году
Плохо сливали данные своих пользователей. Урезали паёк.
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|2.7, Аноним (7), 10:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ничего, так как всё зависит не от того кто платит, а от моральных принципов тех, кто разрабатывает. Не все люди продажные, как бы вам этого не хотелось.
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|3.13, Аноним (1), 10:24, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не все люди продажные
К счастью, да... Продажных в мире только "золотые" 15%.
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|4.28, Аноним (28), 11:27, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продавщицы магнита/патерочки за 20к - продались или по зову сердца?
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|2.18, X86 (ok), 10:45, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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При том, что такие технологии правительство США поддерживает только для того, чтобы в различных странах имелся доступ к их пропаганде. А если же кто-то вознамерится распространить свою пропаганду на них, они просто быстро всех пересажают, объявят русскими/китайскими агентами, заблокируют в фейсбуках, изгонят с хостингов и все дела.
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|4.39, Аноним (39), 12:33, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а ты сам кем мы хотел быть ? оппозиционером и борцом с властью в России которого поддерживает "весь западный мир" или внутренним террористом в США доживающим свои лучшие годы в Гуантанамо на острове свободы ?
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|5.43, denispopov (?), 13:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Западный мир поддерживает того кто возит ему нефтегазовый ясак, а туземца бензоколонки можно расстрелять на стадионе красная Пресня как в октябре 1993 и расстрела оппозиции западный мир не заметит.
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|3.38, Аноним (-), 12:25, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При том, что такие технологии правительство США поддерживает только для того,
Ага, особенно институт музейного и библиотечного обслуживания озабочен распространением пропаганды.
А на втором месте среди озабоченных пропагандой управление по делам малого бизнеса.
И американским воякам, я думаю тоже больше нечем заниматься, как пропагандировать ЛГБТ в недоразвитых странах.
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|2.24, pfg21 (ok), 11:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ктонибудь высказался что китайский тор надо выкупить какойнить демократически верной компанией :)
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|2.34, Аноним (34), 12:04, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А теперь мысленно замените США на Китай: что произошло бы с Тором?
Превратился бы в Великий Торовол.
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|1.15, Anonima (?), 10:31, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как человек захотел учебники из университетской библиотеки скачать, так до самоубийство его довели, показательно заведя дело, по которому ему грозило 35 лет тюрьмы.
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|3.21, Аноним (1), 10:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сооснователь Reddit Аарон Шварц совершил самоубийство. Находился под следствием за "нелегальное" скачивание документов из JSTOR — архива академических журналов и научных работ. Хотя JSTOR — некоммерческая цифровая библиотека, и документы доступны бесплатно в онлайне.
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|4.35, Аноним (35), 12:19, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, шарфиком задушился (официальная версия).
И Житомирский себе на голову мешок с гелием натянул. Верю.
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|2.19, Аноним (1), 10:46, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Блокировка свободного доступа к научной литературе - это нарушение устава ООН (статья о свободах). Но ООН тихо прикинулась страусом, нельзя же катить бочку на самую демократичную страну.
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|3.27, Аноним (28), 11:25, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где выступления хотя бы одного члена ООН по этому поводу? Хотя бы нашего с вами мирного?
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|4.32, DeerFriend (?), 12:00, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у нашего с вами мирного сейчас забот хватает.
А у Шварца небось даже гражданства нашего с вами мирного не было.
Хотя, конечно, это упущение, наша с вами мирная пропаганда работает сильно хуже, чем самая свободная и демократическая.
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|1.41, Аноним (41), 12:50, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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-Пятиминутка ненависти к США в комментариях завершена
-Итоговый результат: удолетворительный
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