Отчёт о финансировании проекта Tor

Некоммерческий фонд, курирующий разработку анонимной сети Tor, опубликовал финансовый отчёт за 2021 финансовый год (c 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 года). За отчётный период размер полученных проектом средств составил 7.4 млн долларов (для сравнения в 2020 финансовом году было получено 4.8 млн). При этом около 1.7 млн долларов было выручено благодаря продаже на аукционе картины "Dreaming at Dusk", созданной художницей Итцель Ярд на основе закрытого ключа первого onion-сервиса Dusk. Около 38% ($2.8 млн) полученных проектом средств приходится на гранты, выделяемые подконтрольными правительству США фондами, что на 15% меньше чем в предыдущем году (для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 85%, а в 2017 году - 51%). Что касается других источников финансирования, то 36.22% ($2.68 млн) составляют индивидуальные пожертвования, 16.15% ($1.2 млн) - поступления от частных фондов, 5.07% ($375 тысяч) - гранты от госструктур других стран, 2.89% ($214 тысяч) - поддержка корпораций. Среди наиболее крупных перечислений от государственных фондов США в 2020-21 годах отмечается 1.5 млн долларов от Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, $570 тысяч от Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), $384 тысячи от Управления по делам малого бизнеса, $224 тысячи от организации National Science Foundation, $96 тысяч от Института музейного и библиотечного обслуживания. Из госструктур других стран, поддержку проекта оказало Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA). Затраты за отчётный период составили 3.987 млн долларов в соответствии с отчётностью по форме 990 или 4.782 млн по результатам аудита (отчёт по форме 990 не включает вклад в натуральном выражении, например, бесплатное предоставление сервисов). 87.2% было потрачено на поддержку разработки Tor и связанных с проектом приложений и сетевой инфраструктуры, а также на зарплату постоянно трудоустроенного персонала. 7.3% ($291 тысяча) составили издержки, связанные со сбором средств, такие как банковские комиссии, почтовые отправления и оплата труда персонала, отвечающего за сбор средств. 5.4% ($215 тысяч) пришлось на огранизационные расходы, такие как зарплата директору, офисные принадлежности и страхование.



