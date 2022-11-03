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Отчёт о финансировании проекта Tor

03.11.2022 09:13

Некоммерческий фонд, курирующий разработку анонимной сети Tor, опубликовал финансовый отчёт за 2021 финансовый год (c 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 года). За отчётный период размер полученных проектом средств составил 7.4 млн долларов (для сравнения в 2020 финансовом году было получено 4.8 млн). При этом около 1.7 млн долларов было выручено благодаря продаже на аукционе картины "Dreaming at Dusk", созданной художницей Итцель Ярд на основе закрытого ключа первого onion-сервиса Dusk.

Около 38% ($2.8 млн) полученных проектом средств приходится на гранты, выделяемые подконтрольными правительству США фондами, что на 15% меньше чем в предыдущем году (для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 85%, а в 2017 году - 51%). Что касается других источников финансирования, то 36.22% ($2.68 млн) составляют индивидуальные пожертвования, 16.15% ($1.2 млн) - поступления от частных фондов, 5.07% ($375 тысяч) - гранты от госструктур других стран, 2.89% ($214 тысяч) - поддержка корпораций.

Среди наиболее крупных перечислений от государственных фондов США в 2020-21 годах отмечается 1.5 млн долларов от Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, $570 тысяч от Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), $384 тысячи от Управления по делам малого бизнеса, $224 тысячи от организации National Science Foundation, $96 тысяч от Института музейного и библиотечного обслуживания. Из госструктур других стран, поддержку проекта оказало Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA).

Затраты за отчётный период составили 3.987 млн долларов в соответствии с отчётностью по форме 990 или 4.782 млн по результатам аудита (отчёт по форме 990 не включает вклад в натуральном выражении, например, бесплатное предоставление сервисов). 87.2% было потрачено на поддержку разработки Tor и связанных с проектом приложений и сетевой инфраструктуры, а также на зарплату постоянно трудоустроенного персонала. 7.3% ($291 тысяча) составили издержки, связанные со сбором средств, такие как банковские комиссии, почтовые отправления и оплата труда персонала, отвечающего за сбор средств. 5.4% ($215 тысяч) пришлось на огранизационные расходы, такие как зарплата директору, офисные принадлежности и страхование.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.torproject.net/t...)
  2. OpenNews: Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%
  3. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  5. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58035-tor
Ключевые слова: tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:05, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > гранты, выделяемые подконтрольными правительству США фондами ...  гранты от госструктур других стран

    Как мило! А теперь мысленно замените США на Китай: что произошло бы с Тором?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:10, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    5kk usd если верить гуглу это 300 млн руб, что есть стоимость одной не самой приличной квартиры в мск. За год. Что должно поменяться?
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:20, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > 300 млн руб ... стоимость ... квартиры в мск. За год.

    Вот это ты дунул так дунул!

     
     
  • 4.11, Аноним (2), 10:23, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не квартиры за год, а финансирование от НКО за год.
     
  • 3.30, ryoken (ok), 11:38, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По Мск конечно и за 1,5-2ККК конурки есть. Но это не отменяет факта, что кто-то слишком много кушать.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:12, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    корона-кетай воюет в сторону уменьшения, а не увеличения анонимности.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    увеличения? ) да ладно..
    пчёлы против мёда?
     
     
  • 4.16, Аноним (3), 10:35, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    проведи эксперимент: создай сайт, напичкай его фингерпринтингом, минимально популяризируй его и дождись как минимум двух пользователей, одного с тором, а другого - без тора. И после этого сравни их IP, результаты фингерпринтинга и т.д.
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 12:20, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что я увижу? Что пользователи различаются?
     
  • 2.5, data man (ok), 10:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А после запятой парсер сломался?

    > что на 15% меньше чем в предыдущем году

     
     
  • 3.37, Шарп (ok), 12:25, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что на 15% меньше чем в предыдущем году

    Плохо сливали данные своих пользователей. Урезали паёк.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ничего, так как всё зависит не от того кто платит, а от моральных принципов тех, кто разрабатывает. Не все люди продажные, как бы вам этого не хотелось.

     
     
  • 3.13, Аноним (1), 10:24, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не все люди продажные

    К счастью, да... Продажных в мире только "золотые" 15%.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:27, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продавщицы магнита/патерочки за 20к - продались или по зову сердца?
     
  • 2.18, X86 (ok), 10:45, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    При том, что такие технологии правительство США поддерживает только для того, чтобы в различных странах имелся доступ к их пропаганде. А если же кто-то вознамерится распространить свою пропаганду на них, они просто быстро всех пересажают, объявят русскими/китайскими агентами, заблокируют в фейсбуках, изгонят с хостингов и все дела.
     
     
  • 3.20, bOOster (ok), 10:48, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть кто-то здраво мыслит.
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:17, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает»
    1.: https://roskomsvoboda.org/post/freedom-on-the-net-2022/
    2.: https://roskomsvoboda.org/post/polgoda-voyennoi-cenzury/
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:33, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а ты сам кем мы хотел быть ? оппозиционером и борцом с властью в России которого поддерживает "весь западный мир" или внутренним террористом в США доживающим свои лучшие годы в Гуантанамо на острове свободы ?
     
     
  • 5.43, denispopov (?), 13:14, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Западный мир поддерживает того кто возит ему нефтегазовый ясак, а туземца бензоколонки можно расстрелять на стадионе красная Пресня как в октябре 1993 и расстрела оппозиции западный мир не заметит.
     
  • 3.38, Аноним (-), 12:25, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При том, что такие технологии правительство США поддерживает только для того,

    Ага, особенно институт музейного и библиотечного обслуживания озабочен распространением пропаганды.

    А на втором месте среди озабоченных пропагандой управление по делам малого бизнеса.

    И американским воякам, я думаю тоже больше нечем заниматься, как пропагандировать ЛГБТ в недоразвитых странах.

     
  • 2.24, pfg21 (ok), 11:08, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ктонибудь высказался что китайский тор надо выкупить какойнить демократически верной компанией :)
     
  • 2.26, Аноним (25), 11:23, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как Си обнулился, уверен этот список дополнится:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:04, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А теперь мысленно замените США на Китай: что произошло бы с Тором?

    Превратился бы в Великий Торовол.

     

  • 1.15, Anonima (?), 10:31, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как человек захотел учебники из университетской библиотеки скачать, так до самоубийство его довели, показательно заведя дело, по которому ему грозило 35 лет тюрьмы.
     
     
  • 2.17, iiiypuk (?), 10:43, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поподробнее пожалуйста, не хочу гуглить
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 10:50, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сооснователь Reddit Аарон Шварц совершил самоубийство. Находился под следствием за "нелегальное" скачивание документов из JSTOR — архива академических журналов и научных работ. Хотя JSTOR — некоммерческая цифровая библиотека, и документы доступны бесплатно в онлайне.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:19, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, шарфиком задушился (официальная версия).
    И Житомирский себе на голову мешок с гелием натянул. Верю.
     
  • 2.19, Аноним (1), 10:46, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Блокировка свободного доступа к научной литературе - это нарушение устава ООН (статья о свободах). Но ООН тихо прикинулась страусом, нельзя же катить бочку на самую демократичную страну.
     
     
  • 3.27, Аноним (28), 11:25, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где выступления хотя бы одного члена ООН по этому поводу? Хотя бы нашего с вами мирного?
     
     
  • 4.32, DeerFriend (?), 12:00, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у нашего с вами мирного сейчас забот хватает.
    А у Шварца небось даже гражданства нашего с вами мирного не было.
    Хотя, конечно, это упущение, наша с вами мирная пропаганда работает сильно хуже, чем самая свободная и демократическая.
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:45, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой позор. И они приняли участие в этом NFT-скаме.
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 12:49, 03/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NFT отличный способ для отмыва денег или непрямой оплаты услуг
     

  • 1.41, Аноним (41), 12:50, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    -Пятиминутка ненависти к США в комментариях завершена
    -Итоговый результат: удолетворительный
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:05, 03/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЕбинБобин, так TOR агент США под прикрытием))
     

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