Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год

Фонд Apache представил отчёт за 2021 финансовый год (c 1 мая 2020 по 30 апреля 2021 года). Объём активов за отчётный период составил 4 млн долларов, что на 500 тысяч больше, чем за 2020 финансовый год. Годовой доход составил 3 млн долларов, что почти на 800 тысяч больше, чем в прошлом году. Расходы при этом сократились с 2.5 до 1.6 млн долларов. Размер собственного капитала за год увеличился на 1.4 млн долларов и составил 3.6 млн долларов. Большая часть средств получена от спонсоров - в настоящее время насчитывается 9 платиновых спонсоров (в прошлом году было 10), 10 золотых (было 9), 8 серебряных (было 11) и 30 бронзовых (было 25), а также 30 спонсоров целевых проектов (было 25) и 630 индивидуальных спонсоров (было 500). Некоторая статистика: Совокупная стоимость разработки с нуля всех проектов Apache оценивается в 22 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2.

Разработку курируют более 8200 коммитеров (год назад было 7700). За год в разработке приняли участие 3058 коммитеров, которые внесли 258860 изменений, затрагивающих более чем 134 млн строк кода.

Кодовая база всех проектов Apache насчитывает более 227 миллионов строк, размещённых в более чем 1400 git-репозиториях.

Под эгидой Фонда Apache развивается 351 проект (год назад 339), из которых 316 являются первичными, а 35 проходят проверку в инкубаторе. За год из инкубатора переведено 14 проектов.

С зеркал зафиксировано более 5 ПБ загрузок архивов с кодом.

Пять наиболее активных и посещаемых проектов: Kafka, Hadoop, ZooKeeper, POI, Logging (в прошлом году Kafka, Hadoop, Lucene, POI, ZooKeeper).

Пять самых активных репозиториев по числу коммитов: Camel, Flink, Airflow, Lucene-Solr, NuttX (в прошлом году Camel, Flink, Beam, HBase, Lucene Solr).

Наиболее популярные на GitHub проекты: Spark, Flink, Kafka, Arrow, Beam (в прошлом году Spark, Flink, Camel, Kafka, Beam).

Пять самых крупных репозиториев по числу строк кода: NetBeans, OpenOffice, Flex, Mynewt, Trafodion.

Проекты Apache охватывают такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки.

Поддерживается более 2000 списков рассылки, в которых 17758 авторов отправили около 2.2 млн email и создали 780 тысяч тем. Наиболее активные списки рассылки (user@ + dev@) поддерживают проекты Flink, Tomcat, James и Kafka.



