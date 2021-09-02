Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год

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|2.2, Аноним (2), 13:06, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как пишут в статье - там NuttX! Так что годное есть.
Кстати, тут есть разрабы натткса?
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|2.5, Урри (ok), 14:26, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эклипс для старых версий ведроида, например.
Ведростудия настолько тошнотна и не поддерживает ничего, что хоть чуть-чуть не ап-ту-дейт, что ею невозможно пользоваться.
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|2.8, Хан (?), 15:53, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из прикладного NetBeans, имхо одна из лучших Java IDE/RAD
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|3.17, лютый жабби__ (?), 18:20, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Из прикладного NetBeans, имхо одна из лучших Java IDE/RAD
с тем же успехом можно сказать "одна из худших", ибо и всего три )))
если интеллиж идею воровать, то никакой нетбинс и рядом не лежит
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|2.16, лютый жабби__ (?), 18:18, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А есть вообще что-нибудь годное в могильнике?
знаешь мавен и кафку, зп 400 ) но местные школьники всё про могильник фантизируют )
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|3.21, Аноним (21), 19:09, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За 400 баксов в месяц я даже по ссылке чтобы почитать про мавен не пойду.
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|1.10, Аноним (10), 16:04, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> что на 500 тысяч больше, чем за 2020 финансовый год
Печально, я надеялся эта помойка сдувается. Не думаю что кто-то может сравниться с ними по нанёсённому вреду - сотни похороненных проектов в могильнике, челый паноптикум жаваподелок, дырявый неповоротливый устаревший http сервер, убогая vcs, лицензия направленная против СПО, неразвивающийся офис мешающий распространению LO, можно продолжать вечно...
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|1.13, Аноним (13), 17:05, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Апач не фонд, а похоронная компания. если какой то проект, нужно с себя стряхнуть. что бы он там захерел. и пропал через какое то время бесследно, нужно обязательно его передать его апачу и комьюнити. все, так проект уже мертв, и сам умываю руки и невиноватая я.
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|2.20, Аноним (19), 19:05, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ещё КДЕ такая же есть. Съела Флакон, пожевала... и не выплюнула. Так и сдох недобраузер.
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