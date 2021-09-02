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Фонд Apache опубликовал отчёт за 2021 финансовый год

02.09.2021 12:47

Фонд Apache представил отчёт за 2021 финансовый год (c 1 мая 2020 по 30 апреля 2021 года). Объём активов за отчётный период составил 4 млн долларов, что на 500 тысяч больше, чем за 2020 финансовый год. Годовой доход составил 3 млн долларов, что почти на 800 тысяч больше, чем в прошлом году. Расходы при этом сократились с 2.5 до 1.6 млн долларов. Размер собственного капитала за год увеличился на 1.4 млн долларов и составил 3.6 млн долларов. Большая часть средств получена от спонсоров - в настоящее время насчитывается 9 платиновых спонсоров (в прошлом году было 10), 10 золотых (было 9), 8 серебряных (было 11) и 30 бронзовых (было 25), а также 30 спонсоров целевых проектов (было 25) и 630 индивидуальных спонсоров (было 500).

Некоторая статистика:

  • Совокупная стоимость разработки с нуля всех проектов Apache оценивается в 22 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2.
  • Разработку курируют более 8200 коммитеров (год назад было 7700). За год в разработке приняли участие 3058 коммитеров, которые внесли 258860 изменений, затрагивающих более чем 134 млн строк кода.
  • Кодовая база всех проектов Apache насчитывает более 227 миллионов строк, размещённых в более чем 1400 git-репозиториях.
  • Под эгидой Фонда Apache развивается 351 проект (год назад 339), из которых 316 являются первичными, а 35 проходят проверку в инкубаторе. За год из инкубатора переведено 14 проектов.
  • С зеркал зафиксировано более 5 ПБ загрузок архивов с кодом.
  • Пять наиболее активных и посещаемых проектов: Kafka, Hadoop, ZooKeeper, POI, Logging (в прошлом году Kafka, Hadoop, Lucene, POI, ZooKeeper).
  • Пять самых активных репозиториев по числу коммитов: Camel, Flink, Airflow, Lucene-Solr, NuttX (в прошлом году Camel, Flink, Beam, HBase, Lucene Solr).
  • Наиболее популярные на GitHub проекты: Spark, Flink, Kafka, Arrow, Beam (в прошлом году Spark, Flink, Camel, Kafka, Beam).
  • Пять самых крупных репозиториев по числу строк кода: NetBeans, OpenOffice, Flex, Mynewt, Trafodion.
  • Проекты Apache охватывают такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки.
  • Поддерживается более 2000 списков рассылки, в которых 17758 авторов отправили около 2.2 млн email и создали 780 тысяч тем. Наиболее активные списки рассылки (user@ + dev@) поддерживают проекты Flink, Tomcat, James и Kafka.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 300 миллионов загрузок
  3. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2020 финансовый год
  4. OpenNews: Фонду Apache исполнился 21 год
  5. OpenNews: Фонд Apache опубликовал отчёт за 2019 финансовый год
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55725-apache
Ключевые слова: apache
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  • 1.1, Аноним (1), 12:55, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А есть вообще что-нибудь годное в могильнике?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:06, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пишут в статье - там NuttX! Так что годное есть.
    Кстати, тут есть разрабы натткса?
     
  • 2.3, Иваня (?), 13:19, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вот годный проект https://pulsar.incubator.apache.org/
     
  • 2.4, vinegret (ok), 14:25, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди перечисленного в новости ничего не выделяете?
     
  • 2.5, Урри (ok), 14:26, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эклипс для старых версий ведроида, например.
    Ведростудия настолько тошнотна и не поддерживает ничего, что хоть чуть-чуть не ап-ту-дейт, что ею невозможно пользоваться.
     
  • 2.8, Хан (?), 15:53, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из прикладного NetBeans, имхо одна из лучших Java IDE/RAD
     
     
  • 3.17, лютый жабби__ (?), 18:20, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Из прикладного NetBeans, имхо одна из лучших Java IDE/RAD

    с тем же успехом можно сказать "одна из худших", ибо и всего три )))

    если интеллиж идею воровать, то никакой нетбинс и рядом не лежит

     
  • 2.9, Аноним (9), 15:57, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мавен
     
  • 2.16, лютый жабби__ (?), 18:18, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А есть вообще что-нибудь годное в могильнике?

    знаешь мавен и кафку, зп 400 ) но местные школьники всё про могильник фантизируют )

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:09, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За 400 баксов в месяц я даже по ссылке чтобы почитать про мавен не пойду.
     

  • 1.7, Хан (?), 15:52, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За Apache и двор, среляю в упор
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:15, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уж и среляешь?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 16:33, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну может он из рогатки, горохом, а может даже без рогатки.
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:02, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как стреляешь? Раздвинув булки?
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 19:12, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В упор не получится.
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:15, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебе упор не угодил?
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:04, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > что на 500 тысяч больше, чем за 2020 финансовый год

    Печально, я надеялся эта помойка сдувается. Не думаю что кто-то может сравниться с ними по нанёсённому вреду - сотни похороненных проектов в могильнике, челый паноптикум жаваподелок, дырявый неповоротливый устаревший http сервер, убогая vcs, лицензия направленная против СПО, неразвивающийся офис мешающий распространению LO, можно продолжать вечно...

     
  • 1.13, Аноним (13), 17:05, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Апач не фонд, а похоронная компания. если какой то проект, нужно с себя стряхнуть. что бы он там захерел. и пропал через какое то время бесследно, нужно обязательно его передать его апачу и комьюнити. все, так проект уже мертв, и сам умываю руки и невиноватая я.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 19:05, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ещё КДЕ такая же есть. Съела Флакон, пожевала... и не выплюнула. Так и сдох недобраузер.
     

  • 1.14, Аноним (-), 17:51, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Русские начинаем завидовать!
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 18:01, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *завидует*
     

  • 1.18, Аноним (19), 18:46, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крастоища!
    https://habr.com/ru/post/575626/
     

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