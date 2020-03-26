Фонду Apache исполнился 21 год

Некоммерческая организация Apache Software Foundation празднует своё 21-летие. Изначально организация была создана для юридической и финансовой поддержки разработчиков http-сервера Apache, но позднее трансформировалась в нейтральную и не зависящую от отдельных производителей площадку для разработки широкого круга открытых проектов, в которых применяется лицензия Apache, общие правила разработки, принципы меритократии и единая культура общения. Одновременно отмечается 25 лет HTTP-серверу Apache httpd, 21 год офисному пакету Apache OpenOffice и 20 лет Apache Jakarta, Subversion и Tomcat.

Число развиваемых в рамках Apache проектов превысило 350 (из которых 45 в инкубаторе), охватывающих такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки. Разработку курируют более 7600 коммитеров. Число участников, поддерживающих фонд, за 21 год увеличилось с 21 до 765. Совокупная стоимость разработки с нуля 300 проектов Apache, насчитывающих более 200 млн строк кода, оценивается в 20 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2.



