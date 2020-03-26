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Фонду Apache исполнился 21 год

26.03.2020 20:18

Некоммерческая организация Apache Software Foundation празднует своё 21-летие. Изначально организация была создана для юридической и финансовой поддержки разработчиков http-сервера Apache, но позднее трансформировалась в нейтральную и не зависящую от отдельных производителей площадку для разработки широкого круга открытых проектов, в которых применяется лицензия Apache, общие правила разработки, принципы меритократии и единая культура общения. Одновременно отмечается 25 лет HTTP-серверу Apache httpd, 21 год офисному пакету Apache OpenOffice и 20 лет Apache Jakarta, Subversion и Tomcat.

Число развиваемых в рамках Apache проектов превысило 350 (из которых 45 в инкубаторе), охватывающих такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки. Разработку курируют более 7600 коммитеров. Число участников, поддерживающих фонд, за 21 год увеличилось с 21 до 765. Совокупная стоимость разработки с нуля 300 проектов Apache, насчитывающих более 200 млн строк кода, оценивается в 20 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3
  3. OpenNews: Выпуск документоориентированной СУБД Apache CouchDB 3.0
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache Tomcat, позволяющая подставить JSP-код и получить файлы web-приложений
  5. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.41 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52615-apache
Ключевые слова: apache
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:24, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >25 лет HTTP-серверу Apache

    Ура! Дзинь!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:23, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Юбилеи в рамках самоизоляции.
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:59, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свое время неплохой сервер был. На 486 с 12мб рам хостил статику и cgi(на С ) и не болел

    ....
    ну да, я знаю, что тогда нагрузки другие были, и инет только для элиты ;)

     

  • 1.2, Кот Летова (?), 20:39, 26/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.9, DeadMustdie (??), 21:50, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:40, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:59, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Аноним (4), 21:22, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучше бы эти выпустили ядро чем секта финского хакера.
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 21:24, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осторожно, wishful thinktank!
     
     
  • 3.10, DeadMustdie (??), 21:50, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осторожно, wishful thinktank!

    Ога. Мечтать не вредно, сделать - сложно.

     
  • 2.8, microsoft (?), 21:41, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не используй и катись ныть в другое место
     

  • 1.5, Michael Shigorin (ok), 21:24, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 21 год офисному пакету Apache OpenOffice

    Что-то тут не сходится.  StarOffice -- помню, а OOo уже в самом начале нулевых появился вроде бы (не говоря про AOO).

     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 21:32, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вменяемая версия появилась тогда-то, до нас дошла ещё позже, а проект "родился" в конце 90х. Вполне логично.
     
     
  • 3.17, Fyjy (?), 00:01, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не логично. Я ниже привел точные даты. Раз в год и ружье стреляет, раз в пять лет и Шигорин бывает прав.
     
  • 2.16, Fyjy (?), 00:01, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sun открыли исходники StarOffice 19 июля 2000 года, релиз OO 1.0 был 1 мая 2002 года. Первым релизом после передачи в скотомогильник Apache был релиз 3.4, который состоялся 8 мая 2012

    Так что откуда в новости что отсчитывают совершенно непонятно

     

  • 1.12, аНоним (?), 22:59, 26/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 23:01, 26/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

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