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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3

05.03.2020 11:55

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.3. Это пятый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle и первый выпуск после перевода проекта из инкубатора в разряд первичных проектов Apache. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy.

Ожидаемая в версии 11.3 интеграция поддержки языков C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы в очередной раз перенесена на следующий выпуск. Отмечается, что все связанные с разработкой проектов на C и C++ возможности уже готовы, но код ещё не интегрирован. До появления встроенной поддержки разработчики могут установить через Plugin Manager модули для разработки на C/C++, ранее выпущенные для NetBeans IDE 8.2. В апреле 2020 года планируется опубликовать выпуск Apache NetBeans 12, который будет сопровождаться в рамках расширенного цикла поддержки (LTS).

Основные новшества NetBeans 11.3:

  • Добавлены дополнительные тёмные режимы отображения интерфейса - Dark Metal и Dark Nimbus.
  • Предложена новая тема оформления FlatLaf.
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлен упрощённый виджет HeapView.
  • Добавлена поддержка платформы Java SE 14, выпуск которой запланирован на 17 марта. В том числе обеспечены подсветка синтаксиса и форматирование кода для конструкций с новым ключевым словом "record", предоставляющим компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString().

    Добавлена поддержка сопоставления c образцом в операторе "instanceof", которая позволяет сразу определить локальную переменную для обращения к проверенному значению. Например, можно сразу писать "if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {.. s.contains(..) ..}" без явного определения "String s = (String) obj". В NetBeans 11.3 при указании "if (obj instanceof String) {" будет выведена подсказка, позволяющая преобразовать код в новую форму.

    Добавлена поддержка появившегося в Java 11 режима запуска программ, поставляемых в форме одного файла с исходным кодом (класс можно запустить напрямую из файла с кодом, без создания class-файлов, JAR-архивов и модулей). В NetBeans подобные однофайловые программы теперь можно создавать вне проектов в окне Favorite, запускать и отлаживать.

    Добавлена возможность обратного преобразования появившихся в прошлом выпуске текстовых блоков, включающих многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов. В редакторе кода текстовые блоки теперь можно превращать обратно в строки.

  • Код для разработки приложений на базе Java EE расширен поддержкой спецификации JSF 2.3, в том числе обеспечено автодополнение таких конструкций, как "f:websocket" и подстановка артефактов CDI. Поддержка Jakarta EE 8 ожидается в выпуске Apache NetBeans 12.0.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Gradle Tooling API обновлён до версии 6.0. Добавлена поддержка переназначения домашнего каталога и составной сборки (Gradle Composite Project). Обеспечено распознавание проектов на языке Kotlin. Добавлена поддержка принудительного перезапуска проектов.
  • Для проектов, использующих для сборки систему Maven, добавлены настройки для переопределения версии JDK по умолчанию.
  • В редактор кода добавлена поддержка языка TypeScript (расширяет возможности JavaScript, оставаясь полностью обратно совместимым).
  • Для проектов на JavaScript налажена работа коннектора, обеспечивающего соединение с Chrome;
  • Для PHP обеспечено автодополнение свойств и методов без "$this=>".
  • Проведена работа по избавлению от предупреждений во время компиляции.
  • Обновлены библиотеки Groovy 2.5.9, junit 5.5.2 и GraalVM 19.3.0.
  • В Janitor добавлена функция для выявления и удаления старых и неиспользуемых каталогов NetBeans.

Напомним, что проект NetBeans был основан в 1996 году чешскими студентами с целью создания аналога Delphi для Java. В 1999 году проект был куплен компанией Sun Microsystems, а в 2000 году опубликован в исходных текстах и переведён в разряд свободных проектов. В 2010 году NetBeans перешёл в руки компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems. Все эти годы NetBeans развивался в качестве основной среды для разработчиков на языке Java, конкурируя с Eclipse и IntelliJ IDEA, но последнее время стал продвигаться и для языков JavaScript, PHP и C/C++. Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.2
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.1
  4. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  5. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
  6. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, terryfilch (ok), 13:23, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку адекватную для python ? Наверное - никада...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:30, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Поддержка питона есть в другой IDE. Эта другая IDE дает первоклассную поддержку Java (+EE +Spring etc.), JavaScript/TypeScript, Python, C/C++, Kotlin, Scala и так далее. А еще есть встроенный гуй для абсолютно любых БД (sqlite, postresql, mysql etc.) В общем чудо, а не IDE, да и разрабатывается в основном нашими, питерскими ребятами. Название IDE палить не буду, чтоб не сочли за рекламу.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:37, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    >Название IDE палить не буду, чтоб не сочли за рекламу.

    Так и быть, спалю. Это Emacs.

     
  • 3.8, asdasd (?), 13:39, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Название IDE палить не буду, чтоб не сочли за рекламу.
    >> разрабатывается в основном нашими, питерскими ребятами

    Не спалил вообще ни разу.

     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 14:10, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты так говоришь как будто хоть кто-то кроме пользователей этой IDE смог понять о какой софтине речь. Да и те не все поняли.

    Я, например, не знаю ни об одной используемой мной софтине в каком городе её пишут. Откуда вообще пользователь может узнать об этом?!

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:43, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не ошибаюсь, речь о JetBrains.
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:49, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, прекрасная IDE, не нарадуюсь.
     
  • 3.25, Анончик999 (?), 16:38, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про тех, кто при власти 20 лет?
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:31, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Eclipse, вроде, недавно выпустила для Питон
     
     
  • 3.5, terryfilch (ok), 13:32, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Eclipse, вроде, недавно выпустила для Питон

    жутко и уныло в этом eclipsе, пичарм явно лучше, но эта java все портит

     
     
  • 4.7, Аноним (4), 13:38, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не пробовал тулзу для Питона от Еклипсы, поэтому не могу ничего о ней сказать для сравнения, но Пичарм, действительно хорош. Скажу больше. Юзал WebStorm,PhpStorm и IntelliJ и они невероятно удобны и хороши. Но их цена и лицензионная политика делает для меня невозможным их использование.
     
     
  • 5.16, Чебур (?), 14:23, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хз, пичарм не такой уж и дорогой, если питон основной испочник дохода, почему бы не забашлять людям, тем кто облегчает мою работу. А для личных проектов пролне хватает какого-нить vscode.
     
  • 3.26, Анончик999 (?), 16:39, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PyDev давным-давно для Eclipse!
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 13:49, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда завезут поддержку адекватную для python ? Наверное - никада...

    Вообще он был в официальной поставке. Да и лозунг был «One IDE for all».
    Получалось плохо. Если Java неплохо, С++ хоть как-то, то остальное....
    Был даже плагин, чтобы для Android разрабатывать — тоже на так-сяк.

    Так что ну не очень универсальность получается.

     

  • 1.2, Аноним (4), 13:30, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня 11.2 через некоторое непродолжительное время после начала использования стал открывать существующие проекты как пустые. Досих пор помню как обоср... испугался в первый раз. Дал себе обещание больше не использовать даже не смотря что идеальная опенсорсная IDE мной так и не найдена
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:42, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > идеальная опенсорсная IDE

    vim (не благодари)

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:49, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > vim (не благодари)

    не бибикай и не моргай аварийкой //fixed

     
  • 3.22, Аноним (4), 14:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ирония иронией, а из "простых" опенсорсных редакторов есть прсто прекрасные инструменты, Geany - яркий пример. Из коробки умеет автодополнение, автосохранение, автобекапы и, наверно, еще много всего. После установки Geany, такие штуки как Саблайм и ВСкоде исчезли с моего компа за ненадобностью.
     
     
  • 4.23, Аноним (4), 14:55, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забыл допсать, что в Geany сворачивание кода _намного_ лучше чем в Eclipse
     
  • 4.24, 0ffh (??), 16:22, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен
    для небольших проектов джени самое то - и в линухе и в винде одинаков
    я еще борландовскую подсветку пользую когда на сях пишу
    как в старые добрые времена турбо си 2.0
     
  • 4.29, Антон (??), 18:15, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не знаю, после появления vscode джини практически не открывал больше.
     
  • 4.30, klrnfkergf (?), 18:15, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Супер вещь этот Geany - просматривать исходники самое оно, + проcтая настройка keywords под языки, я так для Quake C к примеру быстро быстро настроил.
     

  • 1.10, MT (ok), 13:44, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ожидаемая в версии 11.3 интеграция поддержки языков C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы в очередной раз перенесена на следующий выпуск.

    Наверное, до сих пор исправляют баги подсветки, из-за которых порой подсвечивались _фрагменты_ названий функций и проч. Вчера, кстати, что-то подобное наблюдал в VS Code.

     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 13:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в C++ это прям сложно. Кучу библиотек, стандартов...

    Даже в QtCreator, для которой C++ вроде как совсем родной (Netbeans всё же в первую очередь  на Java ориентирован), видел косяки в элементарной подсветке 🙂

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 18:17, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парсинг C++ — это реально ОЧЕНЬ сложно. В последних версиях Qt Creator можно сделать его корректным с помощью CLang, но это делает редактор и подсказки в целом сильно тормознутее, поэтому в итоге приходится выключать на серьёзных проектах, даже на голом C.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:51, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    было бы интересно как бесплатная альтернатива PHPStorm
    но функционал netbeans для PHP насколько убог (тормознутый и недоразвитый PHP Intellisence, стремная работы с git, отсутствие статического анализа, вырвиглазный GUI) - что даже sublime выходит намного лучше и быстрее ну или к примеру даже популярный выкидыш от MS vscode - ито лучше будет


     
  • 1.17, Аноним (17), 14:24, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучше бы они развивали интеграцию с рустом, была бы некая киллер фича :)
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:50, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пришлось бы переименовать в HelloWorldIDE.
     
  • 2.21, Аноним (19), 14:51, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и для Golang только полторы IDE есть :)
     

  • 1.27, Аноним (27), 17:30, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Emacs? - Ниасилите жи!
     
     
  • 2.28, Ю.Т. (?), 18:08, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бью челом, месяца 3-4 назад пробовал и ниасилил. EIDE и CEDET. Только проектная часть, до code browsing и autocompletion не дошло дело даже.
    Вот как-то всё через пень-колоду. Очевидные вещи или не делаются (нет выходов на функциональность) или выдают непонятного происхождения ошибку. Примеры этого, насколько помню -- сделать пустой проект, сделать файл и добавить его в проект.

    Пока что как раз netbeans и остаётся типа панацеей для мелких/случайных задач.

     
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