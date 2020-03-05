Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3

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|2.3, Аноним (3), 13:30, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Поддержка питона есть в другой IDE. Эта другая IDE дает первоклассную поддержку Java (+EE +Spring etc.), JavaScript/TypeScript, Python, C/C++, Kotlin, Scala и так далее. А еще есть встроенный гуй для абсолютно любых БД (sqlite, postresql, mysql etc.) В общем чудо, а не IDE, да и разрабатывается в основном нашими, питерскими ребятами. Название IDE палить не буду, чтоб не сочли за рекламу.
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|3.6, Аноним (6), 13:37, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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>Название IDE палить не буду, чтоб не сочли за рекламу.
Так и быть, спалю. Это Emacs.
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|3.8, asdasd (?), 13:39, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Название IDE палить не буду, чтоб не сочли за рекламу.
>> разрабатывается в основном нашими, питерскими ребятами
Не спалил вообще ни разу.
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|4.15, A.Stahl (ok), 14:10, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты так говоришь как будто хоть кто-то кроме пользователей этой IDE смог понять о какой софтине речь. Да и те не все поняли.
Я, например, не знаю ни об одной используемой мной софтине в каком городе её пишут. Откуда вообще пользователь может узнать об этом?!
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|3.5, terryfilch (ok), 13:32, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Eclipse, вроде, недавно выпустила для Питон
жутко и уныло в этом eclipsе, пичарм явно лучше, но эта java все портит
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|4.7, Аноним (4), 13:38, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я не пробовал тулзу для Питона от Еклипсы, поэтому не могу ничего о ней сказать для сравнения, но Пичарм, действительно хорош. Скажу больше. Юзал WebStorm,PhpStorm и IntelliJ и они невероятно удобны и хороши. Но их цена и лицензионная политика делает для меня невозможным их использование.
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|5.16, Чебур (?), 14:23, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хз, пичарм не такой уж и дорогой, если питон основной испочник дохода, почему бы не забашлять людям, тем кто облегчает мою работу. А для личных проектов пролне хватает какого-нить vscode.
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|2.11, iPony129412 (?), 13:49, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда завезут поддержку адекватную для python ? Наверное - никада...
Вообще он был в официальной поставке. Да и лозунг был «One IDE for all».
Получалось плохо. Если Java неплохо, С++ хоть как-то, то остальное....
Был даже плагин, чтобы для Android разрабатывать — тоже на так-сяк.
Так что ну не очень универсальность получается.
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|1.2, Аноним (4), 13:30, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня 11.2 через некоторое непродолжительное время после начала использования стал открывать существующие проекты как пустые. Досих пор помню как обоср... испугался в первый раз. Дал себе обещание больше не использовать даже не смотря что идеальная опенсорсная IDE мной так и не найдена
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|3.12, Аноним (12), 13:49, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> vim (не благодари)
не бибикай и не моргай аварийкой //fixed
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|3.22, Аноним (4), 14:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ирония иронией, а из "простых" опенсорсных редакторов есть прсто прекрасные инструменты, Geany - яркий пример. Из коробки умеет автодополнение, автосохранение, автобекапы и, наверно, еще много всего. После установки Geany, такие штуки как Саблайм и ВСкоде исчезли с моего компа за ненадобностью.
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|4.23, Аноним (4), 14:55, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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забыл допсать, что в Geany сворачивание кода _намного_ лучше чем в Eclipse
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|4.24, 0ffh (??), 16:22, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен
для небольших проектов джени самое то - и в линухе и в винде одинаков
я еще борландовскую подсветку пользую когда на сях пишу
как в старые добрые времена турбо си 2.0
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|4.29, Антон (??), 18:15, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну не знаю, после появления vscode джини практически не открывал больше.
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|4.30, klrnfkergf (?), 18:15, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Супер вещь этот Geany - просматривать исходники самое оно, + проcтая настройка keywords под языки, я так для Quake C к примеру быстро быстро настроил.
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|1.10, MT (ok), 13:44, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ожидаемая в версии 11.3 интеграция поддержки языков C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы в очередной раз перенесена на следующий выпуск.
Наверное, до сих пор исправляют баги подсветки, из-за которых порой подсвечивались _фрагменты_ названий функций и проч. Вчера, кстати, что-то подобное наблюдал в VS Code.
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|2.14, iPony129412 (?), 13:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в C++ это прям сложно. Кучу библиотек, стандартов...
Даже в QtCreator, для которой C++ вроде как совсем родной (Netbeans всё же в первую очередь на Java ориентирован), видел косяки в элементарной подсветке 🙂
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|3.31, Аноним (31), 18:17, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парсинг C++ — это реально ОЧЕНЬ сложно. В последних версиях Qt Creator можно сделать его корректным с помощью CLang, но это делает редактор и подсказки в целом сильно тормознутее, поэтому в итоге приходится выключать на серьёзных проектах, даже на голом C.
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|1.13, Аноним (13), 13:51, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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было бы интересно как бесплатная альтернатива PHPStorm
но функционал netbeans для PHP насколько убог (тормознутый и недоразвитый PHP Intellisence, стремная работы с git, отсутствие статического анализа, вырвиглазный GUI) - что даже sublime выходит намного лучше и быстрее ну или к примеру даже популярный выкидыш от MS vscode - ито лучше будет
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|1.17, Аноним (17), 14:24, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лучше бы они развивали интеграцию с рустом, была бы некая киллер фича :)
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|2.28, Ю.Т. (?), 18:08, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бью челом, месяца 3-4 назад пробовал и ниасилил. EIDE и CEDET. Только проектная часть, до code browsing и autocompletion не дошло дело даже.
Вот как-то всё через пень-колоду. Очевидные вещи или не делаются (нет выходов на функциональность) или выдают непонятного происхождения ошибку. Примеры этого, насколько помню -- сделать пустой проект, сделать файл и добавить его в проект.
Пока что как раз netbeans и остаётся типа панацеей для мелких/случайных задач.
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