Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.3

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 11.3. Это пятый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle и первый выпуск после перевода проекта из инкубатора в разряд первичных проектов Apache. Выпуск содержит поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, JavaScript и Groovy. Ожидаемая в версии 11.3 интеграция поддержки языков C/C++ из переданной компанией Oracle кодовой базы в очередной раз перенесена на следующий выпуск. Отмечается, что все связанные с разработкой проектов на C и C++ возможности уже готовы, но код ещё не интегрирован. До появления встроенной поддержки разработчики могут установить через Plugin Manager модули для разработки на C/C++, ранее выпущенные для NetBeans IDE 8.2. В апреле 2020 года планируется опубликовать выпуск Apache NetBeans 12, который будет сопровождаться в рамках расширенного цикла поддержки (LTS). Основные новшества NetBeans 11.3: Добавлены дополнительные тёмные режимы отображения интерфейса - Dark Metal и Dark Nimbus.

Предложена новая тема оформления FlatLaf.

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и добавлен упрощённый виджет HeapView.

Добавлена поддержка платформы Java SE 14, выпуск которой запланирован на 17 марта. В том числе обеспечены подсветка синтаксиса и форматирование кода для конструкций с новым ключевым словом "record", предоставляющим компактную форму для определения классов, позволяющую обойтись без явного определения различных низкоуровневых методов, таких как equals(), hashCode() и toString(). Добавлена поддержка сопоставления c образцом в операторе "instanceof", которая позволяет сразу определить локальную переменную для обращения к проверенному значению. Например, можно сразу писать "if (obj instanceof String s && s.length() > 5) {.. s.contains(..) ..}" без явного определения "String s = (String) obj". В NetBeans 11.3 при указании "if (obj instanceof String) {" будет выведена подсказка, позволяющая преобразовать код в новую форму. Добавлена поддержка появившегося в Java 11 режима запуска программ, поставляемых в форме одного файла с исходным кодом (класс можно запустить напрямую из файла с кодом, без создания class-файлов, JAR-архивов и модулей). В NetBeans подобные однофайловые программы теперь можно создавать вне проектов в окне Favorite, запускать и отлаживать. Добавлена возможность обратного преобразования появившихся в прошлом выпуске текстовых блоков, включающих многострочные текстовые данные без применения в них экранирования символов. В редакторе кода текстовые блоки теперь можно превращать обратно в строки.

Код для разработки приложений на базе Java EE расширен поддержкой спецификации JSF 2.3, в том числе обеспечено автодополнение таких конструкций, как "f:websocket" и подстановка артефактов CDI. Поддержка Jakarta EE 8 ожидается в выпуске Apache NetBeans 12.0.

Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Gradle Tooling API обновлён до версии 6.0. Добавлена поддержка переназначения домашнего каталога и составной сборки (Gradle Composite Project). Обеспечено распознавание проектов на языке Kotlin. Добавлена поддержка принудительного перезапуска проектов.

Для проектов, использующих для сборки систему Maven, добавлены настройки для переопределения версии JDK по умолчанию.

В редактор кода добавлена поддержка языка TypeScript (расширяет возможности JavaScript, оставаясь полностью обратно совместимым).

Для проектов на JavaScript налажена работа коннектора, обеспечивающего соединение с Chrome;

Для PHP обеспечено автодополнение свойств и методов без "$this=>".

Проведена работа по избавлению от предупреждений во время компиляции.

Обновлены библиотеки Groovy 2.5.9, junit 5.5.2 и GraalVM 19.3.0.

В Janitor добавлена функция для выявления и удаления старых и неиспользуемых каталогов NetBeans. Напомним, что проект NetBeans был основан в 1996 году чешскими студентами с целью создания аналога Delphi для Java. В 1999 году проект был куплен компанией Sun Microsystems, а в 2000 году опубликован в исходных текстах и переведён в разряд свободных проектов. В 2010 году NetBeans перешёл в руки компании Oracle, поглотившей Sun Microsystems. Все эти годы NetBeans развивался в качестве основной среды для разработчиков на языке Java, конкурируя с Eclipse и IntelliJ IDEA, но последнее время стал продвигаться и для языков JavaScript, PHP и C/C++. Активная пользовательская база NetBeans оценивается в 1.5 млн разработчиков.