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Уязвимость в Apache Tomcat, позволяющая подставить JSP-код и получить файлы web-приложений

29.02.2020 21:52

Исследователи из китайской компании Chaitin Tech выявили уязвимость (CVE-2020-1938) в Apache Tomcat, открытой реализации технологий Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language и Java WebSocket. Уязвимости присвоено кодовое имя Ghostcat и критический уровень опасности (9.8 CVSS). Проблема позволяет в конфигурации по умолчанию через отправку запроса по сетевому порту 8009 прочитать содержимое любых файлов из каталога web-приложения, в том числе файлов с настройками и исходных текстов приложения.

Уязвимость также даёт возможность импортировать другие файлы в код приложения, что позволяет организовать выполнение кода на сервере, если приложение допускает загрузку файлов на сервер (например, атакующий может загрузить JSP-скрипт под видом картинки через форму загрузки изображения). Атака может быть совершена при возможности отправки запроса на сетевой порт с обработчиком AJP. По предварительным данным, в сети найдено более 1.2 млн хостов, принимающих запросы по протоколу AJP.

Уязвимость присутствует в протоколе AJP, а не вызвана ошибкой в реализации. Помимо приёма соединений по HTTP (порт 8080) в Apache Tomcat по умолчанию допускается обращение к web-приложению через протокол AJP (Apache Jserv Protocol, порт 8009), который представляет собой оптимизированный для достижения более высокой производительности бинарный аналог HTTP, применяемый обычно при создании кластера из Tomcat-серверов или для ускорения взаимодействия с Tomcat на обратном прокси или балансировщике нагрузки.

AJP предоставляет штатную функцию для доступа к файлам на сервере, которую можно использовать в том числе получения файлов, не подлежащих разглашению. Подразумевается, что доступ к AJP открыт только для доверенных серверов, но на деле в конфигурации по умолчанию Tomcat осуществлялся запуск обработчика на всех сетевых интерфейсах, а запросы принимались без аутентификации. Доступ возможен к любым файлам web-приложения, включая содержимое WEB-INF, META-INF и любых других каталогов, отдаваемых через вызов ServletContext.getResourceAsStream(). AJP также позволяет использовать любой файл в доступных для web-приложения каталогах как скрипт JSP.

Проблема проявляется начиная с выпущенной 13 лет назад ветки Tomcat 6.x. Кроме непосредственно Tomcat проблема также затрагивает и использующие его продукты, такие как Red Hat JBoss Web Server (JWS), JBoss Enterprise Application Platform (EAP), а также самодостаточные web-приложения, использующие Spring Boot. Аналогичная уязвимость (CVE-2020-1745) также найдена в web-сервере Undertow, применяемом в сервере приложений Wildfly. В настоящее время разными группами подготовлено более десятка рабочих примеров эксплоитов ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Уязвимость устранена в выпусках Tomcat 9.0.31, 8.5.51 и 7.0.100 (сопровождение ветки 6.x прекращено). Проследить за появлением обновления в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, SUSE, FreeBSD. В качестве обходной меры защиты можно отключить сервис Tomcat AJP Connector (привязать слушающий сокет с localhost или закомментировать строку с Connector port = "8009"), если в нём нет необходимости, или настроить аутентифицированный доступ при помощи атрибутов "secret" и "address", если сервис используется для взаимодействия с другими серверами и прокси на базе mod_jk и mod_proxy_ajp (mod_cluster аутентификацию не поддерживает).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/bluet...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  3. OpenNews: Опасная уязвимость в Apache Tomcat
  4. OpenNews: Уязвимость в устаревших выпусках Apache Tomcat, которая может привести к выполнению кода на сервере
  5. OpenNews: Зафиксирован самораспространяющийся червь, поражающий серверы Apache Tomcat
  6. OpenNews: Вышел первый стабильный релиз Apache Tomcat 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tomcat, ajp, jsp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 29/02/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    > AJP

    Хорошую вещь АЖЭПЭ не назовут.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:58, 29/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Подразумевается, что доступ к AJP открыт только для доверенных серверов, но на деле в конфигурации по умолчанию Tomcat осуществлялся запуск обработчика на всех сетевых интерфейсах

    Небезопасна конфигурация по-умолчанию бэкдором называется.

     
     
  • 2.3, пох. (?), 23:02, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эксперты опеннета...

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 23:57, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так? Сделать конфигурацию по-умолчанию небезопасной - это гарантированный способ заиметь небезопасные установки при массовом использовании софта. Это очевидно. А потом нагибать.

    Это как в сборку винды вставить радмин, активировать и настроить его по-умолчанию под удаленный доступ и выложить на торренты. Можно сказать, что пользователи сами виноваты, что качают и ставят и используют что попало ... но факта того, что при массовом использовании этой сборки будут установки с радмином, это не меняет.

     

  • 1.4, Gemorroj (ok), 23:14, 29/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    но ведь жава безопасная, не то что пхп. (говорили они)
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 23:16, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты сегодня уже выполнял third-party код через выполнение file_exists() над phar:// ?
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:21, 29/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Разве в SpringBoot ajp не надо включать отдельно?
     
  • 1.7, neAnonim (?), 23:53, 29/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Выражаю пренебрежение к java и всем завязанным на ней технологиях.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:10, 01/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пофиг, как будто найдётся такой идиот, кто выставит этот порт наружу
     
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