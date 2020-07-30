Фонд Apache опубликовал отчёт за 2020 финансовый год

Фонд Apache представил отчёт за 2020 финансовый год (c 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 года). Объём активов за отчётный период составил 3.5 млн долларов, что на 300 тысяч меньше, чем за 2019 финансовый год. Размер собственного капитала за год уменьшился на 281 тысячу долларов и составил 2.16 млн долларов. Большая часть средств получена от спонсоров - в настоящее время насчитывается 10 платиновых спонсоров, 9 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых, а также 24 спонсора целевых проектов и 500 индивидуальных спонсора. Некоторая статистика: Совокупная стоимость разработки с нуля всех проектов Apache оценивается в 20 млрд долларов при расчёте с использованием модели оценки затрат COCOMO 2. За год в проекты Apache добавлено около 8 млн строк кода, стоимость разработки которых, при оценке трудозатрат, составляет примерно 600 млн долларов;

Кодовая база всех проектов Apache насчитывает более 227 миллионов строк (в прошлом году - 190 млн). 2045 git-репозиториев проекта (год назад 1800) включают около 250 ГБ кода с учётом истории изменений (год назад 75 ГБ);

Разработку курируют более 7700 коммитеров (год назад 7000+);

Под эгидой Фонда Apache развивается 339 проекта. и субпроекта, из которых 206 являются первичными, а 45 проходят проверку в инкубаторе. За год из инкубатора переведено 9 проектов;

С зеркал зафиксировано более 2 ПБ загрузок архивов с кодом. Сайт apache.org обрабатывает около 35 млн просмотров в неделю;

Пять наиболее активных и посещаемых проектов: Kafka, Hadoop, Lucene, POI, ZooKeeper (в прошлом году Hadoop, Kafka, Lucene, POI, ZooKeeper);

Пять самых активных репозиториев по числу коммитов: Camel, Flink, Beam, HBase, Lucene Solr (в прошлом году Camel, Hadoop, HBase, Beam, Flink);

Пять самых крупных репозиториев по числу строк кода: NetBeans, OpenOffice, Flex, Mynewt, Trafodion (с прошлого года расстановка не изменилась);

Проекты Apache охватывают такие области как машинное обучение, обработка больших объёмов данных, управление сборкой, облачные системы, управление контентом, DevOps, IoT, разработка мобильных приложений, серверные системы и web-фреймворки;

2892 коммиттеров (в прошлом году 3280) изменили 60 млн строк кода (в прошлом году 71 млн) и внесли более 184тысяч коммитов (в прошлом году 222 тысячи).

12413 людей создали 63172 новых issue; 2868 людей закрыли 54633 issue.

Поддерживается 1417 списков рассылки, в которых 19396 авторов отправили более 2 млн email и создали 907 тысяч тем. Наиболее активные списки рассылки (user@ + dev@) поддерживают проекты Flink, Tomcat, Royale, Beam, Lucene Solr;

Наиболее активно клонируемые на GitHub проекты: Thrift, Beam, Cordova, Arrow, Geode (в прошлом году Thrift, Cordova, Arrow, Airflow, Beam);

Наиболее популярные на GitHub проекты: Spark, Flink, Camel, Kafka, Beam (в прошлом году Spark, Camel, Flink, Kafka и Airflow).



