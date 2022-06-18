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Обновление Tor 0.4.7.8 с устранением уязвимости

18.06.2022 10:04

Опубликован корректирующий выпуск инструментария Tor 0.4.7.8, используемого для организации работы анонимной сети Tor. В новой версии устранена уязвимость (CVE-2022-33903), которую можно использовать для удалённого инициирования отказа в обслуживании. Также не исключается потенциальное влияние проблемы на обеспечение анонимности.

Детали не раскрываются до обновления пакетов в основных дистрибутивах, упомянуто только то, что удалённый атакующий может вилять на прогнозирование пропускной способности в реализации протокола управления перегрузкой (RTT Congestion Control), что может приводить к снижению производительности клиентов, onion-сервисов и промежуточных узлов. В анонсе нового выпуска упомянут старый CVE-2021-38385, связанный с исправленной в прошлых ветках проблемой, которая приводит к завершению процесса из-за срабатывания assert-проверки в случае расхождения проверки цифровых подписей по отдельности и в пакетном режиме.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.torproject.net/t...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  3. OpenNews: Выпуск Arti 0.2.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  5. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  6. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57373-tor
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Шарп (ok), 10:23, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    >анонимной сети

    4.2

    >отказа в обслуживании

    Это не уязвимость.

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:26, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимость по указанной вами ссылке закрыта 8 месяцев назад. В чейнжлоге указана другая: https://gitweb.torproject.org/tor.git/plain/ChangeLog?h=tor-0.4.7.8
     
  • 1.3, ИмяХ (?), 10:32, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Детали не раскрываются

    Как это не раскрываются? То есть этот проект не с открытым кодом?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:40, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Код открытый, так что раскрывай сам.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:38, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Детали не раскрываются

    Если только ты не американский майор.

     
  • 1.6, Иваня (?), 11:07, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё, абсолютно всё в этом мире уязвимо. :(
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:45, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Почему Военно-Морские Силы США так беспокоятся о нашей анонимности?
    За что столько любви и доброты в наш адрес?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:05, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все мы немного сноудены.
     
  • 2.9, anonymous (??), 12:10, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только лишь все могут понять такую простую мысль, мало кто может это сделать.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:14, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще интернеты нам подогнали… падазрительна
     
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