Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.10.0 и C++-клиента i2pd 2.58

Представлен релиз анонимной сети I2P 2.10.0 и C++-клиента i2pd 2.58.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами). В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD. В новой версии I2P: Реализована экспериментальная поддержка алгоритмов пост-квантовой криптографии (отключена по-умолчанию).

В торрент-клиент I2PSnark добавлена поддержка UDP-трекеров.

Улучшена работа скрытого режима (Hidden Mode), снижающая шансы иссякания структур RouterInfo с информацией о маршрутизаторах и связи с ними.

Начиная с релиза I2P 2.11.0, запланированного на конец этого года, клиент станет требовать Java 17. Для C++-клиента i2pd можно выделить следующие изменения: Добавлена поддержка пост-квантовой E2E-криптографии (ML-KEM-512, ML-KEM-768, ML-KEM-1024) при сборке с OpenSSL версии 3.5.0 и выше. Включена по умолчанию.

Внедрение протоколов datagram2 и datagram3.

В ОС Haiku исправлена нехватка файловых дескрипторов.

Реализована поддержка библиотеки boost 1.89.

Прекращён приём соединений с сессий ECIESx25519.

В веб-консоль маршрутизатора добавлена поддержки тёмной и светлой темы.

При неудачной попытке резолвинга хоста в серверном туннеле отныне производится повторная попытка.

Добавлены параметры "ssu2.firewalled4" и "ssu2.firewalled6" для форсированного применения поведения, свойственного маршрутизатору, находящемуся за межсетевым экраном, даже если межсетевого экрана нет.

Добавлена возможность создавать уникальные loopback-адреса в диапазоне fd00::/8 для ::1, если это явно указано в конфигурации серверного туннеля.

Убрано отображение статуса сети, если применяется режим ipv6-only.

Добавлена команда PING для интерфейса SAM.

Исправлена отправка неправильной версии в сообщении SetDate интерфейса I2CP.

Исправлен максимальный размер буфера UDP для OpenBSD.

Добавлены параметры "i2p.streaming.maxWindowSize" и "i2p.streaming.dontSign".

Добавлен стриминг PING через интерфейс BOB.

Ограничено максимальное количество исходящих стриминговых пакетов, если пир не способен их обработать.

Исходящий поток больше не будет постоянно перезапрашивать LeaseSet, если удалённый пир исчез.

Убраны вызовы функций, удалённых из OpenSSL.

Обеспечен приём "HELLO VERSION" без "MIN" и "MAX" в интерфейсе SAM.

Добавлен неблокирующий режим для UDP-сокетов в UDP-туннелях.

Обновлён список reseed-серверов.



