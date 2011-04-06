Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.10.0 и C++-клиента i2pd 2.58

|
Представлен релиз анонимной сети I2P 2.10.0 и C++-клиента i2pd 2.58.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).
В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.
В новой версии I2P:
- Реализована экспериментальная поддержка алгоритмов пост-квантовой криптографии (отключена по-умолчанию).
- В торрент-клиент I2PSnark добавлена поддержка UDP-трекеров.
- Улучшена работа скрытого режима (Hidden Mode), снижающая шансы иссякания структур RouterInfo с информацией о маршрутизаторах и связи с ними.
- Начиная с релиза I2P 2.11.0, запланированного на конец этого года, клиент станет требовать Java 17.
Для C++-клиента i2pd можно выделить следующие изменения:
- Добавлена поддержка пост-квантовой E2E-криптографии (ML-KEM-512, ML-KEM-768, ML-KEM-1024) при сборке с OpenSSL версии 3.5.0 и выше. Включена по умолчанию.
- Внедрение протоколов datagram2 и datagram3.
- В ОС Haiku исправлена нехватка файловых дескрипторов.
- Реализована поддержка библиотеки boost 1.89.
- Прекращён приём соединений с сессий ECIESx25519.
- В веб-консоль маршрутизатора добавлена поддержки тёмной и светлой темы.
- При неудачной попытке резолвинга хоста в серверном туннеле отныне производится повторная попытка.
- Добавлены параметры "ssu2.firewalled4" и "ssu2.firewalled6" для форсированного применения поведения, свойственного маршрутизатору, находящемуся за межсетевым экраном, даже если межсетевого экрана нет.
- Добавлена возможность создавать уникальные loopback-адреса в диапазоне fd00::/8 для ::1, если это явно указано в конфигурации серверного туннеля.
- Убрано отображение статуса сети, если применяется режим ipv6-only.
- Добавлена команда PING для интерфейса SAM.
- Исправлена отправка неправильной версии в сообщении SetDate интерфейса I2CP.
- Исправлен максимальный размер буфера UDP для OpenBSD.
- Добавлены параметры "i2p.streaming.maxWindowSize" и "i2p.streaming.dontSign".
- Добавлен стриминг PING через интерфейс BOB.
- Ограничено максимальное количество исходящих стриминговых пакетов, если пир не способен их обработать.
- Исходящий поток больше не будет постоянно перезапрашивать LeaseSet, если удалённый пир исчез.
- Убраны вызовы функций, удалённых из OpenSSL.
- Обеспечен приём "HELLO VERSION" без "MIN" и "MAX" в интерфейсе SAM.
- Добавлен неблокирующий режим для UDP-сокетов в UDP-туннелях.
- Обновлён список reseed-серверов.