Проект Tor представил Oniux, утилиту для сетевой изоляции приложений

2.5 , Консольный сношатель ( ? ), 09:07, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – skill issue

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:08, 15/05/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.8 , Stanislavvv ( ? ), 09:10, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сделай, никто не запрещает :-)

По образу и подобию какого-нибудь firejail можно реализовать.

2.41 , myster ( ok ), 11:39, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, лучше конфиг, чем UI. В тексте/коде гораздо проще прописать все нужные опции, чем лазить по вашим меню, под-меню, табам, модальным окнам, раскрывающимся спискам, кнопкам, чекбоксам, хлебным крошкам и т.п. - это же жуть жутчайшая. А потом забываешь, где выставлял опцию и даже найти повторно её не можешь... Ещё, если представить, что ты это делаешь на смартфоне пальцами и тратишь на это уйму времени это напоминает бесконечный ночной кашмар из которого ты не можешь выбраться и проснуться...

Да что с вами не так любители GUI? И GUI обычно пишут поверх чего-то консольного и это уже вторичные (не важные) этапы разработки. Скорей всего напишут и не один и на AUR выложат для простой установки. Но функционал, как в любом GUI там будет посредственный.

3.56 , Аноним ( 2 ), 12:33, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В тексте/коде гораздо проще прописать все нужные опции Да, вот сейчас пойду копаться в 100 опциях очередной консольной фигни вместо того, чтобы посвятить это время жене, ребенку и друзьям. > Да что с вами не так любители GUI? Имеем личную жизнь и ценим свое время. Да, это поределенно "не так" с точки зрения любителей ковыряться в консольке и конфигах, но не переживай: естественный отбор сделает свое дело.

4.58 , Аноним ( 58 ), 12:36, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Имеем личную жизнь и ценим свое время. О чем ты вообще говоришь? myster слаковод.

Зато можно почесать свое ЧСВ что ты выучил 100500 опций и можешь их написать в конфиге.

Должны же у людей быть хоть какие-то причины для гордости!

5.69 , myster ( ok ), 13:42, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > myster слаковод. нет, я ценящий своё время. Опции в конфигах в форматах .ini, .toml, .conf, .yaml, .json, как правило хорошо задокументировны и все наглядно представлены, поэтому их гораздо быстрее можно прописать, чем лазить по менюшкам. К тому же, с конфигами у тебя лучшее понимание, что ты делаешь, в отличии от GUI.

4.62 , Аноним ( 62 ), 12:58, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да блин, какие ещё копания?! Это занимает минуту, ты на унитазе со смартфоном времени больше проводишь. В любом случае использование программ не является обязательным, можешь не пользоваться)

4.70 , Аноним ( 70 ), 13:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но зачем тогда на Опеннете сидеть, вместо того, чтобы посвятить это время жене, ребенку и друзьям? Зачем вы тратите своё время на это?

4.73 , myster ( ok ), 13:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да, вот сейчас пойду копаться в 100 опциях очередной консольной фигни вместо

> того, чтобы посвятить это время жене, ребенку и друзьям. опции в конфигах, как правило, все хорошо задокументированы и в самом конфиге наглядно структурированы. Вот в GUI можно потратить кучу времени на исследование самого GUI, где каждый элемент тебе ни о чем не говорит от слова совсем. Хороший GUI это редкость, потому что рисовать GUI это своего рода искусство, где каждый сам себе художник. Сейчас вообще мода на так называемые "горячие зоны" и "карусели со слайдами" особенно в мобильных приложениях, что делает их использование очень времязатратным. Я не знаю зачем это делают, в тех же приложениям Яндекс Музыка или Сбер, можно было весь функционал вывести в виде списка или иконок, вместо этого они наворотили лабиринты из бесконечных под-меню, когда ими пользуешься у тебя такое же ощущение, как внутри магазинов, вроде IKEA, где ты вместо того, чтобы наглядно видеть все отделы, ходишь по лабиринту. Я не говорю, что GUI вообще не должно быть. Я говорю, о том, что очень много запутанных и неудобных GUI. Если говорить о сабже, то там GUI скорей всего будет запутанным и непонятным, поэтому конфиг в разы удобнее GUI.

2.52 , Аноним ( - ), 12:25, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как в Orbot для Андроида: галочками выбрал приложения, потом включил одной кнопкой? Вообще гуй есть и в консоли. Мне лично такой предпочтительнее. Но и такой не делают

3.71 , Аноним ( 70 ), 13:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще гуй есть и в консоли. Мне лично такой предпочтительнее. Но и В консоли туй (TUI).

2.53 , Аноним ( 53 ), 12:29, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Opensnitch

