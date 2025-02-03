Проект Tor представил Oniux, утилиту для сетевой изоляции приложений

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|1.1, Аноним (1), 08:47, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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вроде tun2socks давно существует. но главное переписать что-то и выдать за что-то новое
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|2.15, Нуину (?), 09:32, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> но главное переписать что-то и выдать за что-то новое
Растовщики, сэр
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|2.18, Аноним (-), 10:09, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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unix давно существует, но зачем-то переписывают какой-то линукс (с)
должна же быть одна программа, которой хватит всем.
альтернативы это зло.
ps и вообще советовать программу написанную на ГО...
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|3.24, Аноним (1), 10:46, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ps и вообще советовать программу написанную на ГО...
ну да. лучше на этом "языке" который вкомпиливал в бинарник 20 мегабайт крейтов и при этом всё равно зависит от glibc. Успехов
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|4.28, Аноним (-), 11:16, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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О нет! Целых 20 мегабайт!!
Как же я буду им пользоваться на своем 12ти котловом райзене и 32 гигах оперативки?
Или на восьмиядерном телефоне с 8 гигами ram?!
ps мне абсолютно пофиг на проблемы некролюбов на кореджадушечки.
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|4.31, Аноним (-), 11:19, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ох уж этот глибс
не хотят разработчики поддерживать ранние версии
от того много приложений не пашет в старых ОС (условно)
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|3.54, Аноним (54), 12:29, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>unix давно существует, но зачем-то переписывают какой-то линукс (с)
Но тут-то всё ясно, UNIX (TM) это же клозетсорсная проприетарщина.
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|3.57, Аноним (57), 12:35, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот этого плюсую.
Если выбирать между с/с++ и раст - то первое, но если между го и раст - то второе.
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|2.19, Карлос Сношайтилис (ok), 10:34, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> вроде tun2socks давно существует. но главное переписать что-то и выдать за что-то новое
Буквально, во втором предложении новости написано, что это не "что-то новое", а переписанный torsocks, с другим принципом изоляции. Причем и то и другое – проект Tor.
А вот упомянутая tun2socks – это переписанный на го torsocks, которому, к моменту написания tun2socks, было уже лет десять.
И ты забыл написать самое главное: tun2socks не защищает от прямых вызовов ядра.
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|3.84, Аноним (84), 15:39, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не мешайте опеннетовским сишникам блаженно грезить в своём придуманном мирке. У них одновременно и ничего не написано и только переписывают. А "переписывают" у них - это что-то плохое, ведь старое у них идеально и написано на века или в свою очередь не было перепиской чего-то еще более древнего. А если сишная поделка и была перепиской - то это другое. Вот интересно, зачем, спрашивается, писали постфикс, когда уже существовал божественный сендмейл с генерацией конфигурации на великолепнейшем M4 и с непрекращающимся благословенным потоком уязвимостей, обеспечивавшим работой на века? И зачем потом сам сендмейл переписали?
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|2.47, Аноним (-), 12:02, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вроде tun2socks давно существует
И? У него такие проблемы с его обходом из-за использования LD_PRELOAD что и у оригинального torsocks. Собственно tun2socks это переписанный на Go torsocks.
> но главное переписать что-то и выдать за что-то новое
Это ты сейчас про tun2socks? Переписали на гошечке и выдали за новое?
А тут как раз подход другой, без недостатков предыдущей утилиты.
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|1.2, Аноним (2), 08:49, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Господи, опять с консолью сношаться... 🤮
Ну почему нельзя сделать для людей? Как в Orbot для Андроида: галочками выбрал приложения, потом включил одной кнопкой?
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|2.8, Stanislavvv (?), 09:10, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сделай, никто не запрещает :-)
По образу и подобию какого-нибудь firejail можно реализовать.
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|2.41, myster (ok), 11:39, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, лучше конфиг, чем UI. В тексте/коде гораздо проще прописать все нужные опции, чем лазить по вашим меню, под-меню, табам, модальным окнам, раскрывающимся спискам, кнопкам, чекбоксам, хлебным крошкам и т.п. - это же жуть жутчайшая. А потом забываешь, где выставлял опцию и даже найти повторно её не можешь... Ещё, если представить, что ты это делаешь на смартфоне пальцами и тратишь на это уйму времени это напоминает бесконечный ночной кашмар из которого ты не можешь выбраться и проснуться...
Да что с вами не так любители GUI?
И GUI обычно пишут поверх чего-то консольного и это уже вторичные (не важные) этапы разработки. Скорей всего напишут и не один и на AUR выложат для простой установки. Но функционал, как в любом GUI там будет посредственный.
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|3.56, Аноним (2), 12:33, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В тексте/коде гораздо проще прописать все нужные опции
Да, вот сейчас пойду копаться в 100 опциях очередной консольной фигни вместо того, чтобы посвятить это время жене, ребенку и друзьям.
> Да что с вами не так любители GUI?
Имеем личную жизнь и ценим свое время. Да, это поределенно "не так" с точки зрения любителей ковыряться в консольке и конфигах, но не переживай: естественный отбор сделает свое дело.
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|4.58, Аноним (58), 12:36, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Имеем личную жизнь и ценим свое время.
О чем ты вообще говоришь? myster слаковод.
Зато можно почесать свое ЧСВ что ты выучил 100500 опций и можешь их написать в конфиге.
Должны же у людей быть хоть какие-то причины для гордости!
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|5.69, myster (ok), 13:42, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> myster слаковод.
нет, я ценящий своё время.
Опции в конфигах в форматах .ini, .toml, .conf, .yaml, .json, как правило хорошо задокументировны и все наглядно представлены, поэтому их гораздо быстрее можно прописать, чем лазить по менюшкам. К тому же, с конфигами у тебя лучшее понимание, что ты делаешь, в отличии от GUI.
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|4.62, Аноним (62), 12:58, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да блин, какие ещё копания?! Это занимает минуту, ты на унитазе со смартфоном времени больше проводишь. В любом случае использование программ не является обязательным, можешь не пользоваться)
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|4.70, Аноним (70), 13:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но зачем тогда на Опеннете сидеть, вместо того, чтобы посвятить это время жене, ребенку и друзьям? Зачем вы тратите своё время на это?
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|4.73, myster (ok), 13:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да, вот сейчас пойду копаться в 100 опциях очередной консольной фигни вместо
> того, чтобы посвятить это время жене, ребенку и друзьям.
опции в конфигах, как правило, все хорошо задокументированы и в самом конфиге наглядно структурированы. Вот в GUI можно потратить кучу времени на исследование самого GUI, где каждый элемент тебе ни о чем не говорит от слова совсем. Хороший GUI это редкость, потому что рисовать GUI это своего рода искусство, где каждый сам себе художник. Сейчас вообще мода на так называемые "горячие зоны" и "карусели со слайдами" особенно в мобильных приложениях, что делает их использование очень времязатратным. Я не знаю зачем это делают, в тех же приложениям Яндекс Музыка или Сбер, можно было весь функционал вывести в виде списка или иконок, вместо этого они наворотили лабиринты из бесконечных под-меню, когда ими пользуешься у тебя такое же ощущение, как внутри магазинов, вроде IKEA, где ты вместо того, чтобы наглядно видеть все отделы, ходишь по лабиринту.
Я не говорю, что GUI вообще не должно быть. Я говорю, о том, что очень много запутанных и неудобных GUI. Если говорить о сабже, то там GUI скорей всего будет запутанным и непонятным, поэтому конфиг в разы удобнее GUI.
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|2.52, Аноним (-), 12:25, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как в Orbot для Андроида: галочками выбрал приложения, потом включил одной кнопкой?
Вообще гуй есть и в консоли. Мне лично такой предпочтительнее. Но и такой не делают
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|3.71, Аноним (70), 13:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще гуй есть и в консоли. Мне лично такой предпочтительнее. Но и
В консоли туй (TUI).
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|1.3, Аноним (3), 08:55, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы через SOCKS-прокси сделали. Было бы пригодно для других вещей с SOCKS-интерфейсом.
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|3.72, Аноним (72), 13:51, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ЗНАЮ! Смысл в том, что Oniux использует Tor напрямую. То есть прибит гвоздями к Torу.
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|3.40, Аноним (40), 11:32, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что, образно говоря, torsocks это бронированные закрытые ворота посреди поля, которые можно просто обойти. LD_PRELOAD лишь видимость изоляции, оставляющая способ отправить сетевой запрос в обход Tor. Другое дело, что для защиты на случай взлома приложения одним network namespace не обойтись и нужно делать более строгую изоляцию (например, остаётся доступ ФС и можно определить реальный IP из настроек или добавить в автозапуск скрипт, который отправит напрямую нужные данные).
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|2.33, Аноним (-), 11:23, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну все остальное у тебя уже без прослушки?
начал конечно с железа?
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|1.6, Stanislavvv (?), 09:07, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Утилита Oniux самодостаточна и не требует для работы запуска отдельного фонового процесса Tor.
С одной стороны — штука годная, с другой — чтобы у меня заработал демон tor, пришлось довольно много настраивать в torrc и то запуск занимал несколько минут (провайдер-с..., отчего отдельный туннель для тора до вдс, где таки доступна часть мостов).
Если эта утилита не сможет переиспользовать хотя бы стандартный torrc — оно тупо не выйдет в сеть, как минимум, у меня.
С третьей, подобное я видел несколько лет назад на баше и тоже с неймспейсами, а не через torsocks... Надо будет поискать на досуге, там решение не только для тора может пригодиться.
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|2.34, Аноним (-), 11:25, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто в torrc введи новую директиву
для соединения с гвард нодой через прокси
все тот же мост по смыслу
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|3.93, Аноним (93), 16:40, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неплохо! Но там firejail, а у него внутри уже наверное namespace.
Но для начала норм. Спс!
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|1.11, 12yoexpert (ok), 09:16, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> Утилита Oniux может оказаться полезной для запуска приложений и сервисов, критических важных с точки зрения обеспечения конфиденциальности.
не может, она на раст и ллвм, к которым принципиально не может быть доверия, которого они так добиваются рекламой
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|2.14, Аноним (14), 09:30, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> не может, она на раст
Андроидный телефон уже выкинул, надеюсь? Или ты типичный борец "на пол-шишечки"?
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|2.16, Аноним (16), 09:48, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про Rust с его крейтами я все прекрасно понимаю. А что не так с LLVM? Кросс-компиляция же теперь очень проста.
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|4.87, Аноним (-), 16:01, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Apple
А что эпл?
У llvm в спонсорах Arm, Huawei, Google, AMD, Mircosoft, Fujitsu, NVidia и так далее.
Даже тесла с тойотой затесались
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|2.35, Аноним (-), 11:27, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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будешь до последнего на сишном торе?
небось и ХР пользуешь? ))
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|2.74, Аноним (72), 14:03, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
LLVM - это лучший c компилятор, который есть Широчайшая поддержка архитектур ... большой текст свёрнут, показать
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|3.79, Аноним (70), 14:35, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто это на древних версиях сидит, чё гонишь? GCC кучу разных ARMов поддерживает. Вобщем, сидим на 14.2.последнем, скоро пересядем на 15.
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|1.17, Аноним (17), 10:02, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Oniux может оказаться полезной для запуска приложений и сервисов, критических важных с точки зрения обеспечения конфиденциальности.
This is still considered experimental software! Created on
February 03, 2025
Самое то что надо для "критических важных".
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|1.22, Аноним (22), 10:38, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Tor все также
1) безопасен?
2) анонимен?
3) неподконтролен одной организации?
Какие есть альтернативы?
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|2.27, Аноним (27), 11:08, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие есть альтернативы?
всегда есть "твое" в качестве альтернативы! А доверять свою же безопасТность, анонимность и не подконтрольность другим, это как доверить "козе капусту".
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|3.43, Аноним (-), 11:44, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот я например, не могу наваять прогу и даже код проверить не могу. Что делать?
Идти спать не предлагать!
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|4.44, Аноним (27), 11:47, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Идти спать не предлагать!
ну как говорят - "возьмись за ум", никто не отменял.
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|2.30, Аноним (-), 11:19, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) безопасен?
Нет
2) анонимен?
В некоторой степени, потому что не существует абсолютной анонимности
3) неподконтролен одной организации?
Тут не важно скольки организациям он подконтролен, главное какой он не подконтролен))
> Какие есть альтернативы?
Отключить интернет. А лучше - питание компа.
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|6.49, Аноним (-), 12:06, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с радостью :)
Та ну нафиг. Зимой дубак, летом жарища.
Еще и комары и прочий гнус могут сожрать за пару минут.
О тайге мечтают только те, кто там не жил)))
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|7.51, Аноним (27), 12:15, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О тайге мечтают только те, кто там не жил)))
законы природы никто не отменял. Не думаю, чтобы львы мечтали жить в тайге.
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|1.42, Аноним (42), 11:42, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Например, для отправки запроса через curl поверх Tor можно выполнить команду "oniux curl URL"
На что curl ответит:
curl: (6) Not resolving .onion address (RFC 7686)
И как заставить его ходить на onion, не используя http_proxy=socks5h://..., я не знаю.
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|2.46, Аноним (27), 11:53, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И как заставить его ходить на onion, не используя http_proxy=socks5h://..., я не
> знаю.
через socat попробуй
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|3.61, Аноним (42), 12:49, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что попробовать через socat? Тут поможет либо поднятие локального socks, либо патчинг curl (проверка на .onion находится по сообщению об ошибке).
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|4.92, Аноним (27), 16:23, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что попробовать через socat?
сам же ответил ведь "Тут поможет либо поднятие локального socks".
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|2.83, oficsu (ok), 15:29, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В процитированном кусочке ничего и не сказано про поддержку onion-адресов. Только про запросы поверх Tor. А поверх него запросы отсылать не только на onion-домены
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|1.60, Аноним (-), 12:41, 15/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К стати, кто пробовал на Андроиде новый Tor браузер?
Который по идее написан на раст. Или я что то путаю?
Интересует все, от шустроты до эргономики.
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|2.63, Аноним (-), 13:01, 15/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кто пробовал
Пробовал. Работает. Вот комменты на опеннет пишу.
> Или я что то путаю?
Путаешь. На расте пишут Arti - имплементацию Tor. И этот Oniux тоже использует.
А браузер как был на базе ФФ, так и остался. Но он вроде еще не перешел на Arti.
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