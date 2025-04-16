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Выпуск Tor Browser 14.5

16.04.2025 22:39

После 6 месяцев разработки представлен значительный выпуск специализированного браузера Tor Browser 14.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 128. Браузер сосредоточен на обеспечении конфиденциальности и безопасности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Android, Windows и macOS.

Для дополнительной защиты в Tor Browser включена настройка «HTTPS Only», позволяющая использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты.

Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • В версию для платформы Android добавлен интерфейс Connection Assist, который ранее был доступен только в сборках для Linux, Windows и macOS. Интерфейс позволяет автоматизировать настройку доступа к сети Tor с учётом специфики конкретного пользователя, без необходимости вручную активировать мостовые узлы и выбирать альтернативный транспорт в случае проблем с подключением. Технически новая возможность реализована благодаря задействованию общего бэкенда для десктоп-редакций и Android.
  • В версиях для десктоп-систем расширены средства для просмотра лога операций, отражающего активность при подключении к Tor, а также ошибки или предупреждения, возникающие в процессе взаимодействия с сетью. Добавляемая в лог информация не содержит конфиденциальных данных, таких как открываемые сайты, но может быть полезной для диагностики проблем. Информация в окне с логом теперь более наглядная и обновляется по мере поступления новых записей (больше не требуется переоткрывать окно с логом для обновления информации).
  • Модернизирована логика работы интерфейса Connection Assist, который теперь совершает меньше вызовов инструментария moat, использующего технику "domain fronting", при диагностике проблем с соединением. Добавлен вывод предупреждений о сбоях при применении изменённых настроек, например, при смене мостовых узлов (ранее факт сбоя никак не показывался пользователю).
  • В версии для Android завершение работы через меню "Quit" теперь приводит к выполнению дополнительных действий по завершению фоновых процессов и очистке недавно запущенных задач.
  • В версиях для десктоп-систем и Android добавлена локализация для белорусского, болгарского и португальского языков. Выбрать язык можно в настройках "Settings > General > Language and Appearance > Language".


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  4. OpenNews: Релиз Firefox 128
  5. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  6. OpenNews: Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63091-torbrowser
Ключевые слова: torbrowser
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:31, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как то незаметно для СМИ прошла вот такая новость:
    https://rkn.gov.ru/press/news/news74921.htm

    Это уже не просто звоночек.

     
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