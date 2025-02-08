The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Arti 1.4.0, официальной реализации Tor на языке Rust

08.02.2025 19:27

Разработчики проекта Tor опубликовали выпуск Arti 1.4.0, реализации Tor-клиента, написанного на языке Rust. Ветка 1.x отмечена как пригодная для использования обычными пользователями и обеспечивающая тот же уровень конфиденциальности, юзабилити и стабильности, что и основная реализация на языке Си. Достижение паритета с клиентом на языке Си намечено в ветке 2.0. Когда код на Rust достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики намерены придать Arti статус основной реализации Tor и постепенно прекратить сопровождение реализации на Си. Код распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

Arti изначально развивается в форме модульной встраиваемой библиотеки, которую могут использовать различные приложения. При проектировании Arti учтён прошлый опыт разработки Tor, что позволило избежать известных архитектурных проблем, связанных с тем, что реализация на Си вначале была спроектирована как SOCKS-прокси, а уже потом подогнана под другие потребности.

Кроме модернизации архитектуры, причиной переписывания Tor на Rust стало желание повысить защищённость кода за счёт использования языка, обеспечивающего безопасную работу с памятью. По оценке разработчиков Tor, использование языка Rust без блоков "unsafe", позволит не допустить появления как минимум половины от всех типичных уязвимостей в проекте. Кроме того, предполагается, что Rust повысит скорость разработки благодаря выразительности языка и строгих гарантий, позволяющих не тратить время на двойные проверки и написание лишнего кода.

В новом выпуске доведён до готовности новый RPC-интерфейс, который пришёл на смену протоколу управления через TCP-порт, задаваемый через параметр ControlPort. RPC может использоваться для интеграции приложений и сервисов с Arti без встраивания в приложение библиотеки с функцоинальностью Arti.

Ключевые отличия нового протокола:

  • Использование формата JSON вместо специфичного формата, требующего своего парсера;
  • Простота расширения протокола. Формализация того, как клиент и сервер должны обрабатывать неподдерживаемые сообщения, параметры и данные;
  • Механизм для определения доступности RPC;
  • Поддержка одновременной передачи нескольких запросов в одном сетевом соединении;
  • Наличие готовых клиентских библиотек для С, Python и Rust.

Из других изменений в Arti 1.4.0 упоминается проведение подготовительной работы для поддержки релеев и продолжение реализации возможностей для защиты onion-сервисов от DDoS-атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ar...)
  2. OpenNews: Выпуск Arti 1.2, официальной реализации Tor на языке Rust
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  5. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62689-arti
Ключевые слова: arti, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:35, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Rust ничего не написано, ага.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:48, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Работники ЦРУ/АНБ пишут угодные им инструменты. Не то чтобы это было бы чем-то хорошим.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 19:51, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Написал человек в arpanet от Минобороны)))
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 20:48, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Арпанет давно уже нет. А Анб давно уже заставляет всех переходить на Раст. Чтобы у всех были только правильные вульны. Сноуден не даст соврать.
     
     
  • 5.19, 0x00000000 (?), 21:15, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > только правильные вульны

    в отличие от невероятно уникальных use after free, double free и buffer overflow, которые точно-точно Настоящий Хороший На-Си-льник никогда не напишет в своем коде

     
     
  • 6.26, Аноним (26), 21:37, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.21, Аноним (3), 21:26, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфо заставляторства как водится не будет? Или они там же, где доказательства плоской земли?
     
     
  • 6.25, Аноним (26), 21:36, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тебе же уже все доказательства по телевизору показали сам ты даже чуть чуть думать не будешь.
     
     
  • 7.29, Аноним (3), 21:40, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дада, вместо прямого ответа - юродствование и телевизор. Господи, ну почему вы всегда такие одинаковые в своей неинтересности?
     
     
  • 8.33, Аноним (33), 22:01, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (14), 20:47, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередной привет мир, который завтра забросят, потому что боров чекер вынес разрабам мозг.    
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:55, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он же не просто так выносит, а с пользой для дела
     
     
  • 4.34, Аноним (33), 22:02, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чего серво уже работает? Или может редокс?
     
  • 3.22, Аноним (3), 21:32, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего ему выносить? Он просто работает.
     
     
  • 4.35, Аноним (33), 22:03, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть такое слово поддержка.
     
  • 4.42, 12yoexpert (ok), 22:26, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    думаю, 80-летний препод NASM, который заставлял нас писать код на листике, тоже работает. и таки с тем же успехом
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:10, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме того, предполагается, что Rust повысит скорость разработки благодаря выразительности языка

    Перетолстили.

     
  • 1.10, зомбированный (?), 20:22, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    я лучше буду пользоваться версией на на языке Си - както на душе теплее от Си, инпут лаг меньше што ли...
     
     
  • 2.23, Аноним (3), 21:34, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, когда открываешь программу на С сразу себя лучше чувствуешь, легче. Прямо будто солнце в душу светит. Я вообще хотел бы, чтобы всё было на С - машины, одежда, женщины.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 22:11, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приятно, когда объект обожания говорит нежно сии вместо холодного и короткого рраст. ))
    Или:
    - Ты чем интересуешься?
    - ..си
    - А такси. Это хорошо.

    - А ты чем интересуешься?
    - ..растом
    - Ты извращенец?!

     

  • 1.11, Аноним (11), 20:38, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда его можно будет в модуль wasm скомпилировать?
     
  • 1.15, Аноним (15), 20:53, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Про плохой язык не будут писать каждый день в новостях что что-то на языке Rust.
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:07, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    тор и так подвержен атакам, нужно быть полным идиотом, чтобы ещё и на раст для него софт юзать
     
     
  • 2.24, Аноним (3), 21:36, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда человек говорит "подвержен атака" - сразу видно, что кроме общих слов в голове у него ничего нет. Ладно, давай список софта не подверженного атакам))
     
     
  • 3.28, Аноним (11), 21:39, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это дезинформация, спецслужбам надо чтобы ты знал 1С, тогда ты для них никакой угрозы не несешь
     
     
  • 4.30, Аноним (3), 21:41, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким именно? Всем? Моссаду и МИ6 тоже?
     
     
  • 5.31, Аноним (11), 21:44, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю нашим, чтобы с ними не конкурировал и не меешал работать
     
     
  • 6.32, Аноним (3), 22:01, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А каким именно? Безопасникам? Разведке? Военным? Конкретизируй.
     
     
  • 7.37, Аноним (33), 22:09, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 7.40, Аноним (11), 22:16, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.18, Аноним (11), 21:08, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Многие смотрю вообще не понимают для чего это переписывается. Это и к лучшему, рассказывать вам никто не будет все увидете потом
     
     
  • 2.27, Аноним (3), 21:38, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пф, а чего рассказывать. Ясно же, что ящерики с масонами, под руководством АНБ. Это любой комментатор знает.
     

  • 1.20, Аноним (20), 21:23, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько людей не умеют программировать вообще, но критикуют rust. Вот появляется какой-нибудь кодер на си/плюсах, даже свои репозитории имеет. А смотришь в его код, там такой ужас.
     
     
  • 2.36, Anyone (?), 22:05, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет здесь никаких кодеров. Здесь только эксперты.
     
  • 2.41, Аноним (38), 22:18, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты же не проверяешь ассемблерную реализацию. Подсунут через инфраструктуру закладку, ты и не заметишь. Потому и любит АНБ этот Раст.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 22:37, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (2), 22:37, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.39, Аноним (38), 22:15, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы сказал наоборот. Не умеет программировать - пользуется фреймворком или функциональным языкам, языком с высокой абстракцией.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру