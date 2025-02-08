Выпуск Arti 1.4.0, официальной реализации Tor на языке Rust

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|2.2, Аноним (2), 19:48, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Работники ЦРУ/АНБ пишут угодные им инструменты. Не то чтобы это было бы чем-то хорошим.
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|4.14, Аноним (14), 20:48, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Арпанет давно уже нет. А Анб давно уже заставляет всех переходить на Раст. Чтобы у всех были только правильные вульны. Сноуден не даст соврать.
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|5.19, 0x00000000 (?), 21:15, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> только правильные вульны
в отличие от невероятно уникальных use after free, double free и buffer overflow, которые точно-точно Настоящий Хороший На-Си-льник никогда не напишет в своем коде
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|5.21, Аноним (3), 21:26, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пруфо заставляторства как водится не будет? Или они там же, где доказательства плоской земли?
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|6.25, Аноним (26), 21:36, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну тебе же уже все доказательства по телевизору показали сам ты даже чуть чуть думать не будешь.
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|7.29, Аноним (3), 21:40, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дада, вместо прямого ответа - юродствование и телевизор. Господи, ну почему вы всегда такие одинаковые в своей неинтересности?
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|2.13, Аноним (14), 20:47, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очередной привет мир, который завтра забросят, потому что боров чекер вынес разрабам мозг.
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|4.42, 12yoexpert (ok), 22:26, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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думаю, 80-летний препод NASM, который заставлял нас писать код на листике, тоже работает. и таки с тем же успехом
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|1.7, Аноним (7), 20:10, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Кроме того, предполагается, что Rust повысит скорость разработки благодаря выразительности языка
Перетолстили.
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|1.10, зомбированный (?), 20:22, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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я лучше буду пользоваться версией на на языке Си - както на душе теплее от Си, инпут лаг меньше што ли...
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|2.23, Аноним (3), 21:34, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, когда открываешь программу на С сразу себя лучше чувствуешь, легче. Прямо будто солнце в душу светит. Я вообще хотел бы, чтобы всё было на С - машины, одежда, женщины.
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|3.38, Аноним (38), 22:11, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Приятно, когда объект обожания говорит нежно сии вместо холодного и короткого рраст. ))
Или:
- Ты чем интересуешься?
- ..си
- А такси. Это хорошо.
- А ты чем интересуешься?
- ..растом
- Ты извращенец?!
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|1.15, Аноним (15), 20:53, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Про плохой язык не будут писать каждый день в новостях что что-то на языке Rust.
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|1.17, Аноним (17), 21:07, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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тор и так подвержен атакам, нужно быть полным идиотом, чтобы ещё и на раст для него софт юзать
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|2.24, Аноним (3), 21:36, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда человек говорит "подвержен атака" - сразу видно, что кроме общих слов в голове у него ничего нет. Ладно, давай список софта не подверженного атакам))
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|3.28, Аноним (11), 21:39, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это дезинформация, спецслужбам надо чтобы ты знал 1С, тогда ты для них никакой угрозы не несешь
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|6.32, Аноним (3), 22:01, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А каким именно? Безопасникам? Разведке? Военным? Конкретизируй.
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|1.18, Аноним (11), 21:08, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Многие смотрю вообще не понимают для чего это переписывается. Это и к лучшему, рассказывать вам никто не будет все увидете потом
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|2.27, Аноним (3), 21:38, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пф, а чего рассказывать. Ясно же, что ящерики с масонами, под руководством АНБ. Это любой комментатор знает.
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|1.20, Аноним (20), 21:23, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько людей не умеют программировать вообще, но критикуют rust. Вот появляется какой-нибудь кодер на си/плюсах, даже свои репозитории имеет. А смотришь в его код, там такой ужас.
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|2.41, Аноним (38), 22:18, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну ты же не проверяешь ассемблерную реализацию. Подсунут через инфраструктуру закладку, ты и не заметишь. Потому и любит АНБ этот Раст.
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|1.39, Аноним (38), 22:15, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я бы сказал наоборот. Не умеет программировать - пользуется фреймворком или функциональным языкам, языком с высокой абстракцией.
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