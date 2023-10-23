Выпуск qBittorrent 4.6 с поддержкой I2P

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|2.2, Аноним (2), 11:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато теперь через себя будешь центральные процессоры раздавать, не зная об этом.
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|3.3, Аноним (3), 11:56, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свобода требует жертв. Зато и мой трафик кто-то станет пропускать скрывая меня от нежелательного внимания.
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|3.5, dullish (ok), 12:00, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Цена свободы. Либо она для всех, включая любителей видео с конями и лолями, либо она не настоящая... А вообще сколько лазил по даркнету, принудительной демонстрации этого самого ЦП не видел. Только его рекламу за "анонимные" биткоины, что как-бы намекает на рекламодателя, желающего получить очередное воинское звание. А если целенаправленно искать, то этого добра, наверное, и в обычном WEB завались.
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|5.11, dullish (ok), 12:06, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не удивляйтесь когда его заблокируют
По правде говоря, удивлён что этого до сих пор не сделали. Видимо, ещё не всех любителей запрещёнки и шатателей скреп переписали. )))
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|6.16, dullish (ok), 12:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто-то ещё верит, что роскомпозор создавался для борьбы с ЦП?
Насколько я помню, сама проблема ЦП была раздута правоторговцами, для создания, за чужой счёт, технической возможности блокировать свободный обмен информацией. Так что РКН создавался для того что-бы душить массовый файлообмен и больше не для чего.
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|4.22, Major (??), 12:31, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы можете оформить ваш пост как заявление через Госуслуги и направить бумажную копию по адресу, который будет указан позже?
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|5.29, dullish (ok), 12:59, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы можете оформить ваш пост как заявление через Госуслуги и направить бумажную
> копию по адресу, который будет указан позже?
Ой, знаю я эти фокусы. Накатаешь заявление, потом устанешь подписки, на всякую непотребщину от вас, отключать.
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|1.4, JL2001 (ok), 11:59, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена экспериментальная поддержка распределённой анонимной сети I2P.
а что оно делает? встроено автоматическое распознавание что ноды i2p:// идут через отдельно указанную прокси?
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|1.6, Аноним (6), 12:01, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В web-интерфейсе не сделали нормальную группировку/фильтрацию по трекерам и ответом с ошибками от них?
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|1.7, Аноним (7), 12:01, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> торрент-клиента qBittorrent 4.6, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности
Думаю, пора прекращать этот анахронизм, примеряя qBt c uT. Первый давно уделал второго и по функционалу, и по удобству, и по внешнему виду. Если учесть, что qBt – с открытыми исходниками, то он вообще вне конкуренции и сравнение с uT выглядит немножко принижением уровня программы.
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|2.10, ОфицерИБ (?), 12:06, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Сам по себе торрент устаревший и предназначен для распространения пиратского контента и вирусов под взломанных игр, программ, ОС с закладками. Ради снижения нагрузки на оборудование и снижение рисков ИБ стоило бы заблокировать эти протоколы
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|3.27, Аноним (27), 12:47, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты бы больше волновался, как в своей собственной стране не оказаться заблокированным за низкий социальный кредитный рейтинг.
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|2.12, Аноним (27), 12:07, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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нет, не уделал. uTorrent умеет сохранять список пиров и переиспользовать его при рестарте. А qBitTorrent при рестарте - всё заново, что негативно сказывается как на задержке переб закачкой и скорости, так и на состоянии сети. И ещё не умеет в "звёзды" и комментарии, хотя эти звёзды и комаентарии есть филькина грамота - никакой защиты вообще.
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|3.14, ОфицерИБ (?), 12:09, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для адекватности звезд и комментариев нужен защищенный сервер с . Способно создать подобное только государство
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|4.26, Аноним (27), 12:44, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, не только. Но злоупотреблений ими я не видел - нафиг никому не нужно.
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|3.19, Аноним (7), 12:24, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уделал вчистую, поскольку благодаря Jackett ходить на торрент-порталы не нужно. Всё ищется внутри программы. Очереди – удобнее. Контроль скорости — идеален. Не прожорлива, не течёт, не майнит, не рекламирует.
Список пиров? Скачивание/раздача возобновляются мгновенно даже за NATом. Что тебе ещё надобно, старче?
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|4.24, Аноним (27), 12:43, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Jackett - отдельная программа. Без .Net не заработает. Могли бы и на C++ на основе libcurl переписать. И вообще, качать без захода на форум и прочтения что там пишут про конкретную раздачу я бы не стал. Этот Jackett в основном только для копирастов полезен - мониторить трекеры на раздачи и судиться с пирами.
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|4.25, Аноним (25), 12:43, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто так отдают или рейтинги качать надо? ЕСЛИ НЕТ,то чего такие добрые?
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|2.17, Аноним (6), 12:15, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"по функционалу" сомнительно, с uT знаком практически только по скриншотам, но много чего нет в qB по сравнению с другими клиентами, причём очень нужного в управлении пирами и трекерами, хотя это не прямо его вина, он лишь внешняя оболочка rb-libtorrent.
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|3.30, Аноним (30), 13:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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uTorrent уже научился получать содержимое торрента по magnet-ссылке, не начиная закачку?
С другой стороны, вот чего мне в qBittorrent по-настоящему не хватает, так это расписания.
В общем, у обоих есть свои недостатки.
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|3.31, Аноньимъ (ok), 13:23, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "по функционалу" сомнительно, с uT знаком практически только по скриншотам, но много чего нет в qB по сравнению с другими клиентами
Э, а чего в qB нет чего такого в Transmission есть? Давайте конкретику.
> с uT знаком практически только по скриншотам
Это помоечная спайвара с троянами из 2000 годов.
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|1.9, Аноним (27), 12:03, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь не на основе бандлования кода i2pd? Я бы вообще этому i2pd не стал бы доверять. Для начала пусть его на расте перепишет.
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|2.33, nc (ok), 13:30, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, интересно то за кодовая база в основе. i2pd или написали свою реализацию?
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|1.28, mumu (ok), 12:58, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечено добавление новых торрентов в начало очереди.
Ура! Каждый раз приходилось двигать новодобавленные торренты наверх из-за старичков, которые на 5 кб/с скачиваются по пол года.
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|1.32, nc (ok), 13:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень интересно. Вообще проблема всяких децентрализованных сетей в том, что их много, и пользуются ими полтора человека каждой. Исключение - торренты, это действительно массовое явление. И посему, напрашивается логичный вывод: децентрализованные сети нужно делать в виде библиотек, которые можно компоновать с каким-то gui (допустим, с тем же торрент-клиентом). В результате сети отдельно, клиенты отдельно; сети становятся протоколами с возможностью одновременной и совместной работы.
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