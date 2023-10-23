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Выпуск qBittorrent 4.6 с поддержкой I2P

23.10.2023 11:24

Опубликован выпуск торрент-клиента qBittorrent 4.6, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, возможность подписки на RSS, поддержка многих BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, режим последовательной загрузки в заданном порядке, расширенные настройки для торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности и IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Среди изменений и новшеств:

  • Добавлена экспериментальная поддержка распределённой анонимной сети I2P. Сеть I2P строится в режиме P2P, использует сквозное (end-to-end) шифрование и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).
  • Улучшена поддержка тем оформления. Добавлен интерфейс для редактирования параметров темы оформления.
  • Добавлен диалог для редактирования привязанных к торрентам тегов.
  • Переделаны диалоги "Watched folder options" и "Automated RSS downloader".
  • Предоставлена возможность использования других пиктограмм в тёмном режиме оформления.
  • Обеспечено добавление новых торрентов в начало очереди.
  • Добавлена возможность фильтрации списка торрентов на основе их локального файлового пути.
  • Добавлены настройки для изменения размера буферов приёма и отправки, задания максимального размера файла с торрентом, ограничения bdecode, настройки поведения при слиянии трекеров с существующим торрентом, прекращения раздачи неактивных торрентов и отключения подтверждения приостановки и возобновления всех торрентов.
  • Добавлена возможность использования прокси в привязке к подсистемам.
  • Добавлена кнопка для копирования списка версий библиотек в буфер обмена.
  • В web-интерфейс добавлен просмотрщик логов, реализованы настройки для файла с логом, предложен интерфейс для переименования разом нескольких файлов, добавлена поддержка подкатегорий и обеспечено сохранение привязки к сетевому интерфейсу после разрыва соединения.
  • В RSS Downloader добавлена кнопка для переименования правил, разрешено редактирование URL RSS-канала и предоставлена возможность назначения приоритета правилам загрузки RSS.
  • Для FreeBSD включена сборка с поддержкой D-Bus.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.0.0, перешедшего с Си на Си++
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.5
  4. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.1
  5. OpenNews: BitTorrent-клиент Transmission переходит с Си на Си++
  6. OpenNews: Представлен torrent-клиент distribyted, позволяющий монтировать торренты в ФС
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59977-qbittorrent
Ключевые слова: qbittorrent, bittorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 11:50, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >поддержка распределённой анонимной сети I2P

    Джва года ждал!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато теперь через себя будешь центральные процессоры раздавать, не зная об этом.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:56, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода требует жертв. Зато и мой трафик кто-то станет пропускать скрывая меня от нежелательного внимания.
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 12:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отличный сентимент, пригодится когда на шконке окажетесь.
     
     
  • 5.21, 111 (??), 12:30, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не писайте в рюмку! Всё нормально будет.
     
  • 3.5, dullish (ok), 12:00, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Цена свободы. Либо она для всех, включая любителей видео с конями и лолями, либо она не настоящая... А вообще сколько лазил по даркнету, принудительной демонстрации этого самого ЦП не видел. Только его рекламу за "анонимные" биткоины, что как-бы намекает на рекламодателя, желающего получить очередное воинское звание. А если целенаправленно искать, то этого добра, наверное, и в обычном WEB завались.
     
     
  • 4.8, ОфицерИБ (?), 12:03, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В телеграмме много. Так что не удивляйтесь когда его заблокируют
     
     
  • 5.11, dullish (ok), 12:06, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не удивляйтесь когда его заблокируют

    По правде говоря, удивлён что этого до сих пор не сделали. Видимо, ещё не всех любителей запрещёнки и шатателей скреп переписали. )))

     
  • 5.13, Аноним (13), 12:09, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то ещё верит, что роскомпозор создавался для борьбы с ЦП?
     
     
  • 6.16, dullish (ok), 12:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто-то ещё верит, что роскомпозор создавался для борьбы с ЦП?

    Насколько я помню, сама проблема ЦП была раздута правоторговцами, для создания, за чужой счёт, технической возможности блокировать свободный обмен информацией. Так что РКН создавался для того что-бы душить массовый файлообмен и больше не для чего.

     
  • 4.22, Major (??), 12:31, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете оформить ваш пост как заявление через Госуслуги и направить бумажную копию по адресу, который будет указан позже?
     
     
  • 5.29, dullish (ok), 12:59, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы можете оформить ваш пост как заявление через Госуслуги и направить бумажную
    > копию по адресу, который будет указан позже?

    Ой, знаю я эти фокусы. Накатаешь заявление, потом устанешь подписки, на всякую непотребщину от вас, отключать.

     

  • 1.4, JL2001 (ok), 11:59, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная поддержка распределённой анонимной сети I2P.

    а что оно делает? встроено автоматическое распознавание что ноды i2p:// идут через отдельно указанную прокси?

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:01, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В web-интерфейсе не сделали нормальную группировку/фильтрацию по трекерам и ответом с ошибками от них?
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:01, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > торрент-клиента qBittorrent 4.6, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого в качестве открытой альтернативы µTorrent, приближенной к нему по интерфейсу и функциональности

    Думаю, пора прекращать этот анахронизм, примеряя qBt c uT. Первый давно уделал второго и по функционалу, и по удобству, и по внешнему виду. Если учесть, что qBt – с открытыми исходниками, то он вообще вне конкуренции и сравнение с uT выглядит немножко принижением уровня программы.

     
     
  • 2.10, ОфицерИБ (?), 12:06, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Сам по себе торрент устаревший и предназначен для распространения пиратского контента и вирусов под взломанных игр, программ, ОС с закладками. Ради снижения нагрузки на оборудование и снижение рисков ИБ стоило бы заблокировать эти протоколы
     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 12:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ОС с закладками

    https://torrent.altlinux.org/
    Тащмайор не настоящий!

     
  • 3.27, Аноним (27), 12:47, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы больше волновался, как в своей собственной стране не оказаться заблокированным за низкий социальный кредитный рейтинг.
     
  • 2.12, Аноним (27), 12:07, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    нет, не уделал. uTorrent умеет сохранять список пиров и переиспользовать его при рестарте. А qBitTorrent при рестарте - всё заново, что негативно сказывается как на задержке переб закачкой и скорости, так и на состоянии сети. И ещё не умеет в "звёзды" и комментарии, хотя эти звёзды и комаентарии есть филькина грамота - никакой защиты вообще.
     
     
  • 3.14, ОфицерИБ (?), 12:09, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для адекватности звезд и комментариев нужен защищенный сервер с . Способно создать подобное только государство
     
     
  • 4.26, Аноним (27), 12:44, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не только. Но злоупотреблений ими я не видел - нафиг никому не нужно.
     
  • 3.19, Аноним (7), 12:24, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уделал вчистую, поскольку благодаря Jackett ходить на торрент-порталы не нужно. Всё ищется внутри программы. Очереди – удобнее. Контроль скорости — идеален. Не прожорлива, не течёт, не майнит, не рекламирует.

    Список пиров? Скачивание/раздача возобновляются мгновенно даже за NATом. Что тебе ещё надобно, старче?

     
     
  • 4.24, Аноним (27), 12:43, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jackett - отдельная программа. Без .Net не заработает. Могли бы и на C++ на основе libcurl переписать. И вообще, качать без захода на форум и прочтения что там пишут про конкретную раздачу я бы не стал. Этот Jackett в основном только для копирастов полезен - мониторить трекеры на раздачи и судиться с пирами.
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:43, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто так отдают или рейтинги качать надо? ЕСЛИ НЕТ,то чего такие добрые?
     
  • 2.17, Аноним (6), 12:15, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "по функционалу" сомнительно, с uT знаком практически только по скриншотам, но много чего нет в qB по сравнению с другими клиентами, причём очень нужного в управлении пирами и трекерами, хотя это не прямо его вина, он лишь внешняя оболочка rb-libtorrent.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uTorrent уже научился получать содержимое торрента по magnet-ссылке, не начиная закачку?
    С другой стороны, вот чего мне в qBittorrent по-настоящему не хватает, так это расписания.
    В общем, у обоих есть свои недостатки.
     
  • 3.31, Аноньимъ (ok), 13:23, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "по функционалу" сомнительно, с uT знаком практически только по скриншотам, но много чего нет в qB по сравнению с другими клиентами

    Э, а чего в qB нет чего такого в Transmission есть? Давайте конкретику.

    > с uT знаком практически только по скриншотам

    Это помоечная спайвара с троянами из 2000 годов.

     

  • 1.9, Аноним (27), 12:03, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь не на основе бандлования кода i2pd? Я бы вообще этому i2pd не стал бы доверять. Для начала пусть его на расте перепишет.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:28, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про раст поржал... Но его код ужасен (c++)
     
  • 2.33, nc (ok), 13:30, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, интересно то за кодовая база в основе. i2pd или написали свою реализацию?
     

  • 1.23, Аноним (25), 12:39, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он уже куте6 использует. На фряхе по крайней мере.
     
  • 1.28, mumu (ok), 12:58, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечено добавление новых торрентов в начало очереди.

    Ура! Каждый раз приходилось двигать новодобавленные торренты наверх из-за старичков, которые на 5 кб/с скачиваются по пол года.

     
  • 1.32, nc (ok), 13:29, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересно. Вообще проблема всяких децентрализованных сетей в том, что их много, и пользуются ими полтора человека каждой. Исключение - торренты, это действительно массовое явление. И посему, напрашивается логичный вывод: децентрализованные сети нужно делать в виде библиотек, которые можно компоновать с каким-то gui (допустим, с тем же торрент-клиентом). В результате сети отдельно, клиенты отдельно; сети становятся протоколами с возможностью одновременной и совместной работы.
     
  • 1.34, Аноним (34), 13:36, 23/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше чем Fragments?
     
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