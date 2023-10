Выпуск qBittorrent 4.6 с поддержкой I2P

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:53, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато теперь через себя будешь центральные процессоры раздавать, не зная об этом.

3.3 , Аноним ( 3 ), 11:56, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свобода требует жертв. Зато и мой трафик кто-то станет пропускать скрывая меня от нежелательного внимания.

4.15 , Аноним ( 2 ), 12:10, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Отличный сентимент, пригодится когда на шконке окажетесь.

5.21 , 111 ( ?? ), 12:30, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не писайте в рюмку! Всё нормально будет.

3.5 , dullish ( ok ), 12:00, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Цена свободы. Либо она для всех, включая любителей видео с конями и лолями, либо она не настоящая... А вообще сколько лазил по даркнету, принудительной демонстрации этого самого ЦП не видел. Только его рекламу за "анонимные" биткоины, что как-бы намекает на рекламодателя, желающего получить очередное воинское звание. А если целенаправленно искать, то этого добра, наверное, и в обычном WEB завались.

4.8 , ОфицерИБ ( ? ), 12:03, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В телеграмме много. Так что не удивляйтесь когда его заблокируют

5.11 , dullish ( ok ), 12:06, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не удивляйтесь когда его заблокируют По правде говоря, удивлён что этого до сих пор не сделали. Видимо, ещё не всех любителей запрещёнки и шатателей скреп переписали. )))

5.13 , Аноним ( 13 ), 12:09, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто-то ещё верит, что роскомпозор создавался для борьбы с ЦП?

6.16 , dullish ( ok ), 12:14, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Кто-то ещё верит, что роскомпозор создавался для борьбы с ЦП? Насколько я помню, сама проблема ЦП была раздута правоторговцами, для создания, за чужой счёт, технической возможности блокировать свободный обмен информацией. Так что РКН создавался для того что-бы душить массовый файлообмен и больше не для чего.

4.22 , Major ( ?? ), 12:31, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы можете оформить ваш пост как заявление через Госуслуги и направить бумажную копию по адресу, который будет указан позже?

5.29 , dullish ( ok ), 12:59, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы можете оформить ваш пост как заявление через Госуслуги и направить бумажную

> копию по адресу, который будет указан позже? Ой, знаю я эти фокусы. Накатаешь заявление, потом устанешь подписки, на всякую непотребщину от вас, отключать.