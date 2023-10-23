Выпуск qBittorrent 4.6 с поддержкой I2P

2.10 , ОфицерИБ ( ? ), 12:06, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Сам по себе торрент устаревший и предназначен для распространения пиратского контента и вирусов под взломанных игр, программ, ОС с закладками. Ради снижения нагрузки на оборудование и снижение рисков ИБ стоило бы заблокировать эти протоколы

3.18 , НяшМяш ( ok ), 12:16, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ОС с закладками https://torrent.altlinux.org/

Тащмайор не настоящий!

3.27 , Аноним ( 27 ), 12:47, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты бы больше волновался, как в своей собственной стране не оказаться заблокированным за низкий социальный кредитный рейтинг.

2.12 , Аноним ( 27 ), 12:07, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – нет, не уделал. uTorrent умеет сохранять список пиров и переиспользовать его при рестарте. А qBitTorrent при рестарте - всё заново, что негативно сказывается как на задержке переб закачкой и скорости, так и на состоянии сети. И ещё не умеет в "звёзды" и комментарии, хотя эти звёзды и комаентарии есть филькина грамота - никакой защиты вообще.

3.14 , ОфицерИБ ( ? ), 12:09, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для адекватности звезд и комментариев нужен защищенный сервер с . Способно создать подобное только государство

4.26 , Аноним ( 27 ), 12:44, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, не только. Но злоупотреблений ими я не видел - нафиг никому не нужно.

3.19 , Аноним ( 7 ), 12:24, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уделал вчистую, поскольку благодаря Jackett ходить на торрент-порталы не нужно. Всё ищется внутри программы. Очереди – удобнее. Контроль скорости — идеален. Не прожорлива, не течёт, не майнит, не рекламирует. Список пиров? Скачивание/раздача возобновляются мгновенно даже за NATом. Что тебе ещё надобно, старче?

4.24 , Аноним ( 27 ), 12:43, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Jackett - отдельная программа. Без .Net не заработает. Могли бы и на C++ на основе libcurl переписать. И вообще, качать без захода на форум и прочтения что там пишут про конкретную раздачу я бы не стал. Этот Jackett в основном только для копирастов полезен - мониторить трекеры на раздачи и судиться с пирами.

4.25 , Аноним ( 25 ), 12:43, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто так отдают или рейтинги качать надо? ЕСЛИ НЕТ,то чего такие добрые?

2.17 , Аноним ( 6 ), 12:15, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "по функционалу" сомнительно, с uT знаком практически только по скриншотам, но много чего нет в qB по сравнению с другими клиентами, причём очень нужного в управлении пирами и трекерами, хотя это не прямо его вина, он лишь внешняя оболочка rb-libtorrent.

3.30 , Аноним ( 30 ), 13:05, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – uTorrent уже научился получать содержимое торрента по magnet-ссылке, не начиная закачку?

С другой стороны, вот чего мне в qBittorrent по-настоящему не хватает, так это расписания.

В общем, у обоих есть свои недостатки.

3.31 , Аноньимъ ( ok ), 13:23, 23/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "по функционалу" сомнительно, с uT знаком практически только по скриншотам, но много чего нет в qB по сравнению с другими клиентами Э, а чего в qB нет чего такого в Transmission есть? Давайте конкретику. > с uT знаком практически только по скриншотам Это помоечная спайвара с троянами из 2000 годов.

