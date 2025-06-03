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Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.9.0 и C++-клиента i2pd 2.57

03.06.2025 07:43

Представлен релиз анонимной сети I2P 2.9.0 и C++-клиента i2pd 2.57.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии I2P:

  • Повышена производительность системы i2ptunnel за счёт оптимизации использования потоков.
  • Реализация протокола NTCP2 адаптирована для защиты от probing-атак.
  • Продолжена интеграция системы уведомлений для приложений, функционирующих поверх основного I2P-клиента, таких как torrent-клиент i2psnark.
  • Включён по умолчанию режим floodfill для всех новых установок, который может при желании быть отключён в конфигурации.
  • Обеспечена визуализация карты известных маршрутизаторов peer-ов сети из netDb.
  • Продолжена работа над реализацией системы контроля пропускной способности для туннелей и над протоколом Datagram2.
  • Запланирован переход на пост-квантовую криптографию.
  • Начиная с релиза I2P 2.11.0, клиент станет требовать Java 17.

Для C++-клиента i2pd можно выделить следующие изменения:

  • Поддержка ОС OpenIndiana (Solaris).
  • Исправлена 32-битная сборка для ОС Haiku.
  • Реализованы локальные доменные сокеты для интерфейса I2CP.
  • Обеспечен доступ к HTTP- и SOCKS-прокси в интерфейсе BOB.
  • Добавлена обработка FORWARD-сессии хосты в интерфейсе SAM.
  • Добавлен параметр туннеля "keys=shareddest", позволяющий использовать общую локальную конечную точку.
  • Исправлена маршрутизация для протокола SSU2.
  • Предотвращено удаление доверенных peer-ов из netDb.
  • Устранено аварийное завершение, происходившее при разрыве соединения в интерфейсе SAM.
  • Отключён контроль потерь при потоковой передаче.
  • Реализация протокола NTCP2 обновлена для противодействия probing-атакам.
  • Минимальная версия peer-а для маршрутизатора обновлена до версии 0.9.62.
  • Добавлена поддержка протокола datagram первой версии в интерфейсе SAM без использования порта.
  • Локализация на иврите и хинди.
  • Обновлён список reseed-серверов.


  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.5.0
  3. OpenNews: Выпуск qBittorrent 4.6 с поддержкой I2P
  4. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.3.0 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск Arti 1.4.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: Проект Tor представил Oniux, утилиту для сетевой изоляции приложений
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63344-i2p
Ключевые слова: i2p
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (-), 09:06, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предотвращено удаление доверенных peer-ов из netDb.

    А это как и почему?

     
     
  • 2.6, user (??), 09:20, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Предотвращено удаление доверенных peer-ов из netDb.
    > А это как и почему?

    Для тех, кто использует функцию подключения только к доверенным пирам. В более ранних версиях доверенные пиры могли вычищаться из сетевой БД вместе с другими ненужными/устаревшими, что могло приводить к невозможности переподключения к этим самым доверенным пирам.

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:27, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В i2pd есть шифрование по ГОСТу. Роскомнадзор помнится говорил что будет банить протоколы с иностранным шифрованием. Подпадает ли в таком случае i2pd под запрет? Можно ли оправдать его использывание как замену иностранных протоколов в случае если придут с инспекцией?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:32, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И каким другим пирам I2P интересно будет шифрование этими кузнечиками?
     

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