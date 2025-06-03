Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.9.0 и C++-клиента i2pd 2.57

Представлен релиз анонимной сети I2P 2.9.0 и C++-клиента i2pd 2.57.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами). В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD. В новой версии I2P: Повышена производительность системы i2ptunnel за счёт оптимизации использования потоков.

Реализация протокола NTCP2 адаптирована для защиты от probing-атак.

Продолжена интеграция системы уведомлений для приложений, функционирующих поверх основного I2P-клиента, таких как torrent-клиент i2psnark.

Включён по умолчанию режим floodfill для всех новых установок, который может при желании быть отключён в конфигурации.

Обеспечена визуализация карты известных маршрутизаторов peer-ов сети из netDb.

Продолжена работа над реализацией системы контроля пропускной способности для туннелей и над протоколом Datagram2.

Запланирован переход на пост-квантовую криптографию.

Начиная с релиза I2P 2.11.0, клиент станет требовать Java 17. Для C++-клиента i2pd можно выделить следующие изменения: Поддержка ОС OpenIndiana (Solaris).

Исправлена 32-битная сборка для ОС Haiku.

Реализованы локальные доменные сокеты для интерфейса I2CP.

Обеспечен доступ к HTTP- и SOCKS-прокси в интерфейсе BOB.

Добавлена обработка FORWARD-сессии хосты в интерфейсе SAM.

Добавлен параметр туннеля "keys=shareddest", позволяющий использовать общую локальную конечную точку.

Исправлена маршрутизация для протокола SSU2.

Предотвращено удаление доверенных peer-ов из netDb.

Устранено аварийное завершение, происходившее при разрыве соединения в интерфейсе SAM.

Отключён контроль потерь при потоковой передаче.

Реализация протокола NTCP2 обновлена для противодействия probing-атакам.

Минимальная версия peer-а для маршрутизатора обновлена до версии 0.9.62.

Добавлена поддержка протокола datagram первой версии в интерфейсе SAM без использования порта.

Локализация на иврите и хинди.

Обновлён список reseed-серверов.



