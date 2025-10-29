The OpenNET Project / Index page

Релиз Tor Browser 15.0

29.10.2025 11:42

Представлен выпуск специализированного браузера Tor Browser 15.0, в котором осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 140. Браузер сосредоточен на обеспечении конфиденциальности и безопасности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Android, Windows и macOS.

Для дополнительной защиты в Tor Browser включена настройка «HTTPS Only», позволяющая использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy. Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты.

Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на кодовую базу Firefox 140 ESR (ранее использовался Firefox 128). Дополнение NoScript обновлено до версии 13.2.2. В процессе перехода проведён аудит изменений в Firefox, в ходе которого проанализированы и устранены более 200 потенциальных проблем, которые могли негативно повлиять на конфиденциальность и безопасность.
  • Задействованы новые возможности, реализованные за последний год в Firefox, такие как поддержка группировки вкладок, вертикального размещения вкладок, навигации по закладкам из боковой панели и унифицированной кнопки поиска в адресной строке
  • В версию для Android добавлена функция блокировки экрана, не позволяющая посмотреть открытые вкладки до введения кода разблокировки устройства или прохождения биометрической аутентификации. Блокировка включается в настройках "Settings > Tabs" и автоматически активируется при каждом переключении на другое приложение.
  • Для блокировки технологии WebAssembly, которая по умолчанию применяется при выборке уровней безопасности Safer and Safest, задействовано дополнение NoScript. Ранее для блокировки изменялась глобальная настройка "javascript.options.wasm", но после использования WebAssembly во встроенном PDF-просмотрщике, данный метод стал приводить к блокировке PDF-просмотрщика.
  • В Tor Browser 15.0 продолжена поддержка Android 5.0+, но следом за изменениями в Firefox в выпуске Tor Browser 16.0 требования к платформам будут повышены и для работы потребуется как минимум Android 8. Аналогично в Tor Browser 16.0 будет прекращена поддержка 32-разрядных CPU x86 в сборках для Linux и Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64131-tor
Ключевые слова: tor, torbrowser
    > Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript

    Надеюсь, они исправили настройки по умолчанию для NoScript, которые разрешали все для всех сайтов по умолчанию. А то получается расширение для блокировки скриптов есть, но по умолчанию все разрешено.

     
    > проведён аудит изменений в Firefox, в ходе которого проанализированы и устранены более 200 потенциальных проблем, которые могли негативно повлиять на конфиденциальность и безопасность

    Парням уже давно пора делать форк обычного Firefox с Tor в Private Tab и забирать себе юзеров с донатами. А там и разработчиков самого браузера переманить. Тогда и вполне рабочие Android 5+ девайсы будут иметь рабочий 32-bit браузер и Linux машины тоже.

     
     
    Это и так "форк обычного Firefox" . И обратно в "обычный" полезные изменения переносятся . А "переманивание" принесёт только вред , все без исключения форки - паразиты , сидящие на на шее мозиллы и полностью от неё зависимые .
     
     
    Как обычно, он не понимает, что обычным людям анонимность нафиг не нужна. Поэтому кого он там переманивать собрался...
     
     
    >он не понимает, что обычным людям анонимность нафиг не нужна

    Так, а что ты не под своим ФИО с фотографией тут сидишь ?
    p.s.:
    https://vc.ru/legal/2305714

     
    Да обнови ты свою некроту уже и не позорься.
     

    Мой любимый хонипот от тов. майора
     
     
    https://opennet.ru/46944-law
     
    Так не отечественного же,а значит безопасно. К тому же наши не умеют спамить нодами как известно.
     
    Для таких как я смотреть утуб без регистрации с российскими блокировками очень хороший вариант. Утуп не даёт смотреть некоторые ролики без регистрации только в некоторых странах, отлично - мы жмём кнопку создать новую цепочку и опа - видосик открывается! Тортик убирает сразу два ограничения - содержание по странам, и блокировки корпоратов (то что блокировка в России носит не государственный, а чисто корпоративный характер думаю понятно уже всем). Тортик - это маленькая доля бесплатной свободы которая ещё осталась у нас.
     
     
    Расписался в своей привычке к Ютупу и называешь это свободой. Смешно.
     
     
    А что плохого в этом? Человек нашёл для себя способ обойти ограничения на YouTube.
     
    так вот кто сеть тора забивает ютубом)
     

    Дык его ж без ещё какого-нибудь "анонимайзера" и скачать нельзя. В статье ни одна ссылка на основной ресурс не рабочая. Зачем их давать, если они не идут никуда, для нормального простого человека?
     
     
    Простой человек пусть сидит в контактике и не выкаблучивается.
     
    > Зачем их давать, если они не идут никуда,

    Это проблема страны и ее граждан. У простых людей все работает.

     
    Каждая ссылка работает, не понимаю, о чем вы.
     

    Расскажите какие реально интересные и недоступные в обычном интернете вещи вы смотрите/читаете при помощи Тор.
     
     
    https://www.intel.com
     
    >Расскажите какие реально интересные и недоступные в обычном интернете вещи вы смотрите/читаете при помощи Тор.

    Практически любой интернет-ресурс, который может быть заблокирован временно или навсегда, с той или иной стороны, специально или случайно, в случайное же время.

     

    webtunels в него не завезли ещё?
     
    >Для блокировки технологии WebAssembly, которая по умолчанию применяется при выборке уровней безопасности Safer and Safest, задействовано дополнение NoScript. Ранее для блокировки изменялась глобальная настройка "javascript.options.wasm", но после использования WebAssembly во встроенном PDF-просмотрщике, данный метод стал приводить к блокировке PDF-просмотрщика.

    Это бэкдор. wasm нет необходимости разрешать для веб-страниц, там для разрешения его для расширений и браузера - отдельная настройка. Причём pdf.js прекрасно работает и без васма. А "запреты" noscriptа сделаны через CSP, и не раз хакались, то отдачей веб-сервером нужных заголовков, то внедрением в HTML нужного http-equiv.

     
