Релиз Tor Browser 15.0

|
|1.8, Аноним (8), 12:30, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript
Надеюсь, они исправили настройки по умолчанию для NoScript, которые разрешали все для всех сайтов по умолчанию. А то получается расширение для блокировки скриптов есть, но по умолчанию все разрешено.
|
|1.9, Bob (??), 12:52, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> проведён аудит изменений в Firefox, в ходе которого проанализированы и устранены более 200 потенциальных проблем, которые могли негативно повлиять на конфиденциальность и безопасность
Парням уже давно пора делать форк обычного Firefox с Tor в Private Tab и забирать себе юзеров с донатами. А там и разработчиков самого браузера переманить. Тогда и вполне рабочие Android 5+ девайсы будут иметь рабочий 32-bit браузер и Linux машины тоже.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 13:17, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это и так "форк обычного Firefox" . И обратно в "обычный" полезные изменения переносятся . А "переманивание" принесёт только вред , все без исключения форки - паразиты , сидящие на на шее мозиллы и полностью от неё зависимые .
|
|
|
|3.14, Ан339ним (?), 13:27, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как обычно, он не понимает, что обычным людям анонимность нафиг не нужна. Поэтому кого он там переманивать собрался...
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 14:13, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Так не отечественного же,а значит безопасно. К тому же наши не умеют спамить нодами как известно.
|
|1.18, Обычный человек (?), 14:10, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для таких как я смотреть утуб без регистрации с российскими блокировками очень хороший вариант. Утуп не даёт смотреть некоторые ролики без регистрации только в некоторых странах, отлично - мы жмём кнопку создать новую цепочку и опа - видосик открывается! Тортик убирает сразу два ограничения - содержание по странам, и блокировки корпоратов (то что блокировка в России носит не государственный, а чисто корпоративный характер думаю понятно уже всем). Тортик - это маленькая доля бесплатной свободы которая ещё осталась у нас.
|
|
|
|2.22, Аноним (21), 14:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Расписался в своей привычке к Ютупу и называешь это свободой. Смешно.
|
|
|
|3.23, Василий (??), 14:28, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А что плохого в этом? Человек нашёл для себя способ обойти ограничения на YouTube.
|
|1.27, Аноним (27), 15:10, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дык его ж без ещё какого-нибудь "анонимайзера" и скачать нельзя. В статье ни одна ссылка на основной ресурс не рабочая. Зачем их давать, если они не идут никуда, для нормального простого человека?
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 15:17, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Простой человек пусть сидит в контактике и не выкаблучивается.
|
|2.29, Аноним (29), 15:21, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем их давать, если они не идут никуда,
Это проблема страны и ее граждан. У простых людей все работает.
|
|1.30, zionist (ok), 15:24, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Расскажите какие реально интересные и недоступные в обычном интернете вещи вы смотрите/читаете при помощи Тор.
|
|
|
|2.42, AlexYeCu_not_logged (?), 16:50, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Расскажите какие реально интересные и недоступные в обычном интернете вещи вы смотрите/читаете при помощи Тор.
Практически любой интернет-ресурс, который может быть заблокирован временно или навсегда, с той или иной стороны, специально или случайно, в случайное же время.
|
|1.40, Аноним (40), 16:30, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Для блокировки технологии WebAssembly, которая по умолчанию применяется при выборке уровней безопасности Safer and Safest, задействовано дополнение NoScript. Ранее для блокировки изменялась глобальная настройка "javascript.options.wasm", но после использования WebAssembly во встроенном PDF-просмотрщике, данный метод стал приводить к блокировке PDF-просмотрщика.
Это бэкдор. wasm нет необходимости разрешать для веб-страниц, там для разрешения его для расширений и браузера - отдельная настройка. Причём pdf.js прекрасно работает и без васма. А "запреты" noscriptа сделаны через CSP, и не раз хакались, то отдачей веб-сервером нужных заголовков, то внедрением в HTML нужного http-equiv.
|