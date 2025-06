Релиз Firefox 140

2.5 , soarin ( ok ), 18:28, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – старое линукс правило: нечего трогать то, что в Ubuntu LTS не попало

3.6 , flatpak ( ? ), 18:38, 24/06/2025
Сколько за рекламу снапов платят?

4.7 , Аноним ( 7 ), 18:43, 24/06/2025
а флатпака?

2.16 , Аноним ( 16 ), 19:10, 24/06/2025
Тестируйте на FDE:

https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/

3.18 , Аноним ( 2 ), 19:18, 24/06/2025
Aurora всегда криво работает и слишком много экспериментов, хотя пришлось в прошлый раз. Да и ускорение всё равно приходится отключать -- сразу вылетает, а не через время. Ну вот например gfx.canvas.accelerated.

2.37 , qwertKI ( ok ), 20:15, 24/06/2025
на нвидии ???

2.38 , qwertKI ( ok ), 20:18, 24/06/2025
на нвидиях не знаю , на Ubuntu + GNOME + Wayland + AMD работает просто замечательно ... и железо не топ ... intel 7 4-го поколения + 32 Гб RAM ...

2.39 , Аноним ( 39 ), 20:38, 24/06/2025
> На nvidia уже работает на вейланде? На дворе шёл 2025 год, а линуксоиды задавали друг другу всё те же вопросы из 2005.