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Релиз Firefox 140

24.06.2025 17:45

Состоялся релиз web-браузера Firefox 140 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.25.0 и 128.12.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 141, релиз которой намечен на 22 июля.

Основные новшества в Firefox 140:

  • В панели вертикальных вкладок реализована возможность изменения размера области закреплённых вкладок, применяемой для быстрого доступа к важным страницам. Для увеличения числа закреплённых вкладок (за счёт уменьшения места для обычных открытых вкладок) достаточно переместить мышью разделитель секций.
  • В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на вкладке или группе выделенных вкладок, добавлен пункт "Unload Tab", позволяющий выгрузить вкладки из памяти для снижения потребления памяти и ресурсов CPU.
  • Предоставлена возможность добавления собственных поисковых движков. Для добавления поисковых движков на сайтах, использующих тег <link rel="search"...> для описания параметров поисковой системы, можно использовать элемент "Add Search Engine" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на поле поиска. Поисковый движок также можно добавить в конфигураторе (Settings > Search > Add).
  • В интерфейсе настройки содержимого панели инструментов (Customize toolbar... в контекстном меню панели) реализована возможность удаления ярлыка со списком дополнений. В случае скрытия кнопки с дополнениями, доступ к интерфейсу управления дополнениями можно получить через кнопку "Extensions" в основном меню.
  • При переводе на другой язык содержимого всей страницы отныне вначале переводится только содержимое видимой части страницы, а остальной контент переводится по мере прокрутки. Изменение позволяет снизить потребление ресурсов и повысить отзывчивость интерфейса при переводе.
  • Для пользователей из Польши, Италии и Австрии включена функция автозаполнения адресов в web-формах, которая ранее была доступна только для США, Великобритании, Канады, Германии и Франции.
  • Из панели инструментов и страницы открытия новой вкладки удалены компоненты, связанные с сервисом Pocket, поддержка которого прекращена компанией Mozilla.
  • В реализации sandbox-изоляции для Linux ограничен доступ к драйверам устройств через ioctl.
  • Добавлена поддержка атрибута "aria-keyshortcuts", определённого в спецификации ARIA (Accessible Rich Internet Applications) для людей с ограниченными возможностями и позволяющего указывать комбинации клавиш для переключения фокуса на элемент.
  • Добавлен API CookieStore, позволяющий получать, выставлять и удалять Cookie в асинхронном режиме из скриптов, выполняемых в контексте HTML-страниц или Service Worker-ов.
  • Реализован API Custom Highlight, предназначенный для произвольного изменения стиля выделенных областей текста и позволяющий не ограничиваться предоставляемым браузером фиксированным стилем для выделенных областей (::selection, ::inactive-selection) и подсветки синтаксических ошибок (::spelling-error, ::grammar-error). Например, при помощи нового API в web-фреймворках, предоставляющих инструменты для редактирования текста, можно реализовать собственные механизмы выделения текста, разного выделения при одновременном совместном редактировании несколькими пользователями и пометки ошибок при проверке правописания. Если раньше, для создания нестандартного выделения требовались усложнённые манипуляции с деревом DOM, то API Custom Highlight предоставляет готовые операции для добавления и удаления подсветки, не влияющие на структуру DOM и применяющие стили в привязке к объектам Range.
  • Добавлена поддержка события pointerrawupdate, позволяющего отслеживать перемещение указателя. По сравнению с событием "pointermove" новое событие генерируется более часто и по мере появления данных, что может быть востребовано в приложениях, которым необходимо отслеживать движение указателя с высокой точностью.
  • В режиме приватного просмотра сайтам разрешено использование Service Worker-ов для выполнения фоновых задач и использования API IndexedDB и DOM Cache с шифрованным хранилищем.
  • Унифицированы размер и стиль шрифта в элементах <H1>, которые теперь не зависят от использования <H1> внутри блоков <article>, <aside>, <nav> и <section>.
  • При сериализации HTML-атрибутов включено экранирование символов "<" и ">" для усложнения некоторых видов XSS-атак. Методы Element.innerHTML, Element.outerHTML, Element.getHTML, ShadowRoot.innerHTML и ShadowRoot.getHTML теперь будут заменять символы "<" и ">" на "<" и ">" при сериализации HTML в строку.
  • В инструментах для web-разработчиков в панели инспектирования расширены возможности поиска в дереве DOM текущей страницы. Реализована возможность сортировки результатов поиска по числу найденных элементов и поддержке псевдо-классов.
  • В версии для платформы Android упрощено управление закладками (добавлена кнопка "Select All" для выполнения операций сразу с несколькими закладками). Усилена защита в режиме приватного просмотра.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 140 устранено 17 уязвимостей. 6 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Отдельно можно отметить проблему во встроенном в Firefox дополнении WebCompat, которая позволяет идентифицировать экземпляры браузера, в том числе при просмотре страницы в приватном режиме. Уязвимость вызвана возможностью получения постоянного идентификатора (UUID) через анализ ресурсов, выдаваемых дополнением WebCompat.

В бета-версии Firefox 141 снижено потребление памяти на платформе Linux и убрано требование перезапуска после обновления при помощи пакетного менеджера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 139
  3. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
  4. OpenNews: Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей
  5. OpenNews: Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google
  6. OpenNews: Mozilla сворачивает сервис Pocket и дополнение Fakespot
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63457-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:24, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На nvidia уже работает на вейланде? Как они утомили хардкодить версии драйверов, полгода ждать пока браузер обновится после обновления драйвера. До прошлого июня работало, потом с сентября пару месяцев работало как-то, теперь опять всё сломано.
     
     
  • 2.5, soarin (ok), 18:28, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    старое линукс правило: нечего трогать то, что в Ubuntu LTS не попало
     
     
  • 3.6, flatpak (?), 18:38, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько за рекламу снапов платят?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 18:43, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а флатпака?
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:10, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестируйте на FDE:
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 19:18, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Aurora всегда криво работает и слишком много экспериментов, хотя пришлось в прошлый раз. Да и ускорение всё равно приходится отключать -- сразу вылетает, а не через время. Ну вот например gfx.canvas.accelerated.
     
  • 2.37, qwertKI (ok), 20:15, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на нвидии ???
     
  • 2.38, qwertKI (ok), 20:18, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на нвидиях не знаю , на Ubuntu + GNOME + Wayland + AMD работает просто замечательно ... и железо не топ ... intel 7 4-го поколения + 32 Гб RAM ...
     
  • 2.39, Аноним (39), 20:38, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На nvidia уже работает на вейланде?

    На дворе шёл 2025 год, а линуксоиды задавали друг другу всё те же вопросы из 2005.

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:25, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Отдельно можно отметить проблему во встроенном в Firefox дополнении WebCompat, которая позволяет идентифицировать экземпляры браузера, в том числе при просмотре страницы в приватном режиме.

    Вот спасибо, Мозилла, за заботу о нашей приватности.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 18:26, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ещё ждать от неотключаемых скрытых блобов.
     
  • 2.9, нах. (?), 18:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а айдишечку сервис-вокер заботливо сложит в дом сторадж. Шифрованный, какжи. А то ты сможешь разобраться что там лежит и ненароком удалить или напакостить.

    Но в целом безумные фанаты этой дохлой лисы и должны страдать.

    "Ваша борьба бесцельна и бесполезна".

     
     
  • 3.17, НяшМяш (ok), 19:16, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, хорошо, когда гулагель платит за пользование хромым. Нам-то дохлой лисой бесплатно приходится пользоваться.
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:27, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Ваша борьба бесцельна и бесполезна".

    А твоя ?
    Я пользуюсь потому что мне нра, а не из за принципов.
    Живи с этим.

     
  • 3.35, Аноним (35), 20:11, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://detectincognito.com
    С 140 версии задетектить инкогнито в лисе больше не получиться.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:46, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой смысл в вертикальных вкладках, если лишние кнопки и такой громадный интерфейс съедают все место? Чего-то адекватного как sidebery вряд ли дождемся когда-либо
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:06, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, появление вертикальных вкладок улучшило работу с Sidebery, теперь не нужно возиться с userchrome.css.
     

  • 1.12, Аноним (35), 18:54, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уровень песочницы в linux повышен до 6
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1302711
     
     
  • 2.22, поняша (?), 19:34, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там фантом, а не песочница. Поэтому никакие уровни не помогут. Хоть до 100500 повышай - разве что приверженцы по инетам разнесут "новость".
     
     
  • 3.23, поняша (?), 19:36, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем и сам "уровень" значения не имеет. Ведь он определяется той же мозилой, а значит можно уровнем N + 1 называть что угодно.
     

  • 1.19, Аноним (19), 19:18, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " Добавлена поддержка события pointerrawupdate, позволяющего отслеживать перемещение указателя. По сравнению с событием "pointermove" новое событие генерируется более часто и по мере появления данных, что может быть востребовано в приложениях, которым необходимо отслеживать движение указателя с высокой точностью.
    В режиме приватного просмотра сайтам разрешено использование Service Worker-ов для выполнения фоновых задач и использования API IndexedDB и DOM Cache с шифрованным хранилищем. "

    Вы теперь все ходы записываете?

     
     
  • 2.20, Аноним (2), 19:20, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше всего утомляют страницы, которые мешают копировать содержимое. Это видимо из той же оперы.
     
     
  • 3.25, Аноним (21), 19:41, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в вашей голове уложилось "отслеживание указателя мыши" и "копирование содержимого" в один ряд ?
     
     
  • 4.26, Аноним (2), 19:51, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как в вашей голове уложилось "отслеживание указателя мыши" и "копирование содержимого"
    > в один ряд ?

    Какие ещё могут быть причины использовать мышь вместо клавиатуры? Это буквально единственное применение.

     
     
  • 5.27, Аноним (21), 19:59, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я спрашивал не у фанатиков/секты тайлов/консоли.
     
     
  • 6.29, Аноним (2), 20:03, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я спрашивал не у фанатиков/секты тайлов/консоли.

    Клава банально более эффективно. Для всего, кроме частичного выделения текста.

     
     
  • 7.34, Аноним (21), 20:05, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ктож спорит ? Но заявлять "единственное применение" как то немного фанатично, не ?
     
  • 5.31, Аноним (21), 20:04, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это буквально единственное применение.

    Игори смотрят на тебя с улыбкой.

     
  • 3.32, 12yoexpert (ok), 20:05, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    был какой-то плагин типа don't touch my clipboard

    но вообще обычно такие скрипты режутся ублоком

     
     
  • 4.36, Аноним (21), 20:14, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто перестаньте ходить на такие сайты. Это все что нужно сделать )
    А скопировать через F12 можно.
     
  • 3.33, ptr (ok), 20:05, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dpScreenOCR
     

  • 1.24, user90 (?), 19:38, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    140? Там и смотреть не на что! Подождем чо ли 200..
     
     
  • 2.41, Кошкажена (?), 20:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маша установила Firefox 140. В этой версии устранено 17 уязвимостей. 6 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Помогите Маше понять сколько уязвимостей будет в Firefox 200?
     

  • 1.40, Кошкажена (?), 20:47, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 140 устранено 17 уязвимостей.

    Что по расту? Идет ли переписывание еще?

     
  • 1.42, Аноним (42), 20:55, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде добавление поискового движка через контекстное меню, существовало очень давно. Помню как пользовался. Или то было через аддон?
     
  • 1.43, еропка (?), 21:30, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИИ встроен там? Сейчас без такого никак
     

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