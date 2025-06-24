Релиз Firefox 140

Состоялся релиз web-браузера Firefox 140 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.25.0 и 128.12.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 141, релиз которой намечен на 22 июля. Основные новшества в Firefox 140: В панели вертикальных вкладок реализована возможность изменения размера области закреплённых вкладок, применяемой для быстрого доступа к важным страницам. Для увеличения числа закреплённых вкладок (за счёт уменьшения места для обычных открытых вкладок) достаточно переместить мышью разделитель секций.

В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на вкладке или группе выделенных вкладок, добавлен пункт "Unload Tab", позволяющий выгрузить вкладки из памяти для снижения потребления памяти и ресурсов CPU.

Предоставлена возможность добавления собственных поисковых движков. Для добавления поисковых движков на сайтах, использующих тег <link rel="search"...> для описания параметров поисковой системы, можно использовать элемент "Add Search Engine" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на поле поиска. Поисковый движок также можно добавить в конфигураторе (Settings > Search > Add).

В интерфейсе настройки содержимого панели инструментов (Customize toolbar... в контекстном меню панели) реализована возможность удаления ярлыка со списком дополнений. В случае скрытия кнопки с дополнениями, доступ к интерфейсу управления дополнениями можно получить через кнопку "Extensions" в основном меню.

При переводе на другой язык содержимого всей страницы отныне вначале переводится только содержимое видимой части страницы, а остальной контент переводится по мере прокрутки. Изменение позволяет снизить потребление ресурсов и повысить отзывчивость интерфейса при переводе.

Для пользователей из Польши, Италии и Австрии включена функция автозаполнения адресов в web-формах, которая ранее была доступна только для США, Великобритании, Канады, Германии и Франции.

Из панели инструментов и страницы открытия новой вкладки удалены компоненты, связанные с сервисом Pocket, поддержка которого прекращена компанией Mozilla.

В реализации sandbox-изоляции для Linux ограничен доступ к драйверам устройств через ioctl.

Добавлена поддержка атрибута "aria-keyshortcuts", определённого в спецификации ARIA (Accessible Rich Internet Applications) для людей с ограниченными возможностями и позволяющего указывать комбинации клавиш для переключения фокуса на элемент.

Добавлен API CookieStore, позволяющий получать, выставлять и удалять Cookie в асинхронном режиме из скриптов, выполняемых в контексте HTML-страниц или Service Worker-ов.

Реализован API Custom Highlight, предназначенный для произвольного изменения стиля выделенных областей текста и позволяющий не ограничиваться предоставляемым браузером фиксированным стилем для выделенных областей (::selection, ::inactive-selection) и подсветки синтаксических ошибок (::spelling-error, ::grammar-error). Например, при помощи нового API в web-фреймворках, предоставляющих инструменты для редактирования текста, можно реализовать собственные механизмы выделения текста, разного выделения при одновременном совместном редактировании несколькими пользователями и пометки ошибок при проверке правописания. Если раньше, для создания нестандартного выделения требовались усложнённые манипуляции с деревом DOM, то API Custom Highlight предоставляет готовые операции для добавления и удаления подсветки, не влияющие на структуру DOM и применяющие стили в привязке к объектам Range.

Добавлена поддержка события pointerrawupdate, позволяющего отслеживать перемещение указателя. По сравнению с событием "pointermove" новое событие генерируется более часто и по мере появления данных, что может быть востребовано в приложениях, которым необходимо отслеживать движение указателя с высокой точностью.

В режиме приватного просмотра сайтам разрешено использование Service Worker-ов для выполнения фоновых задач и использования API IndexedDB и DOM Cache с шифрованным хранилищем.

Унифицированы размер и стиль шрифта в элементах <H1>, которые теперь не зависят от использования <H1> внутри блоков <article>, <aside>, <nav> и <section>.

При сериализации HTML-атрибутов включено экранирование символов "<" и ">" для усложнения некоторых видов XSS-атак. Методы Element.innerHTML, Element.outerHTML, Element.getHTML, ShadowRoot.innerHTML и ShadowRoot.getHTML теперь будут заменять символы "<" и ">" на "<" и ">" при сериализации HTML в строку.

В инструментах для web-разработчиков в панели инспектирования расширены возможности поиска в дереве DOM текущей страницы. Реализована возможность сортировки результатов поиска по числу найденных элементов и поддержке псевдо-классов.

В версии для платформы Android упрощено управление закладками (добавлена кнопка "Select All" для выполнения операций сразу с несколькими закладками). Усилена защита в режиме приватного просмотра. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 140 устранено 17 уязвимостей. 6 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Отдельно можно отметить проблему во встроенном в Firefox дополнении WebCompat, которая позволяет идентифицировать экземпляры браузера, в том числе при просмотре страницы в приватном режиме. Уязвимость вызвана возможностью получения постоянного идентификатора (UUID) через анализ ресурсов, выдаваемых дополнением WebCompat. В бета-версии Firefox 141 снижено потребление памяти на платформе Linux и убрано требование перезапуска после обновления при помощи пакетного менеджера.



