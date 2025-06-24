Релиз Firefox 140

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|1.2, Аноним (2), 18:24, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На nvidia уже работает на вейланде? Как они утомили хардкодить версии драйверов, полгода ждать пока браузер обновится после обновления драйвера. До прошлого июня работало, потом с сентября пару месяцев работало как-то, теперь опять всё сломано.
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|2.5, soarin (ok), 18:28, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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старое линукс правило: нечего трогать то, что в Ubuntu LTS не попало
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|3.18, Аноним (2), 19:18, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Aurora всегда криво работает и слишком много экспериментов, хотя пришлось в прошлый раз. Да и ускорение всё равно приходится отключать -- сразу вылетает, а не через время. Ну вот например gfx.canvas.accelerated.
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|2.38, qwertKI (ok), 20:18, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на нвидиях не знаю , на Ubuntu + GNOME + Wayland + AMD работает просто замечательно ... и железо не топ ... intel 7 4-го поколения + 32 Гб RAM ...
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|2.39, Аноним (39), 20:38, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На nvidia уже работает на вейланде?
На дворе шёл 2025 год, а линуксоиды задавали друг другу всё те же вопросы из 2005.
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|1.3, Аноним (3), 18:25, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Отдельно можно отметить проблему во встроенном в Firefox дополнении WebCompat, которая позволяет идентифицировать экземпляры браузера, в том числе при просмотре страницы в приватном режиме.
Вот спасибо, Мозилла, за заботу о нашей приватности.
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|2.9, нах. (?), 18:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а айдишечку сервис-вокер заботливо сложит в дом сторадж. Шифрованный, какжи. А то ты сможешь разобраться что там лежит и ненароком удалить или напакостить.
Но в целом безумные фанаты этой дохлой лисы и должны страдать.
"Ваша борьба бесцельна и бесполезна".
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|3.17, НяшМяш (ok), 19:16, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх, хорошо, когда гулагель платит за пользование хромым. Нам-то дохлой лисой бесплатно приходится пользоваться.
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|3.21, Аноним (21), 19:27, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Ваша борьба бесцельна и бесполезна".
А твоя ?
Я пользуюсь потому что мне нра, а не из за принципов.
Живи с этим.
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|1.8, Аноним (8), 18:46, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какой смысл в вертикальных вкладках, если лишние кнопки и такой громадный интерфейс съедают все место? Чего-то адекватного как sidebery вряд ли дождемся когда-либо
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|2.14, Аноним (14), 19:06, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради, появление вертикальных вкладок улучшило работу с Sidebery, теперь не нужно возиться с userchrome.css.
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|2.22, поняша (?), 19:34, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там фантом, а не песочница. Поэтому никакие уровни не помогут. Хоть до 100500 повышай - разве что приверженцы по инетам разнесут "новость".
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|3.23, поняша (?), 19:36, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впрочем и сам "уровень" значения не имеет. Ведь он определяется той же мозилой, а значит можно уровнем N + 1 называть что угодно.
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|1.19, Аноним (19), 19:18, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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" Добавлена поддержка события pointerrawupdate, позволяющего отслеживать перемещение указателя. По сравнению с событием "pointermove" новое событие генерируется более часто и по мере появления данных, что может быть востребовано в приложениях, которым необходимо отслеживать движение указателя с высокой точностью.
В режиме приватного просмотра сайтам разрешено использование Service Worker-ов для выполнения фоновых задач и использования API IndexedDB и DOM Cache с шифрованным хранилищем. "
Вы теперь все ходы записываете?
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|2.20, Аноним (2), 19:20, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше всего утомляют страницы, которые мешают копировать содержимое. Это видимо из той же оперы.
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|3.25, Аноним (21), 19:41, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как в вашей голове уложилось "отслеживание указателя мыши" и "копирование содержимого" в один ряд ?
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|4.26, Аноним (2), 19:51, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как в вашей голове уложилось "отслеживание указателя мыши" и "копирование содержимого"
> в один ряд ?
Какие ещё могут быть причины использовать мышь вместо клавиатуры? Это буквально единственное применение.
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|6.29, Аноним (2), 20:03, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я спрашивал не у фанатиков/секты тайлов/консоли.
Клава банально более эффективно. Для всего, кроме частичного выделения текста.
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|7.34, Аноним (21), 20:05, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ктож спорит ? Но заявлять "единственное применение" как то немного фанатично, не ?
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|5.31, Аноним (21), 20:04, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это буквально единственное применение.
Игори смотрят на тебя с улыбкой.
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|3.32, 12yoexpert (ok), 20:05, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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был какой-то плагин типа don't touch my clipboard
но вообще обычно такие скрипты режутся ублоком
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|4.36, Аноним (21), 20:14, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто перестаньте ходить на такие сайты. Это все что нужно сделать )
А скопировать через F12 можно.
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|2.41, Кошкажена (?), 20:48, 24/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маша установила Firefox 140. В этой версии устранено 17 уязвимостей. 6 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Помогите Маше понять сколько уязвимостей будет в Firefox 200?
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|1.40, Кошкажена (?), 20:47, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 140 устранено 17 уязвимостей.
Что по расту? Идет ли переписывание еще?
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|1.42, Аноним (42), 20:55, 24/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде добавление поискового движка через контекстное меню, существовало очень давно. Помню как пользовался. Или то было через аддон?
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