В Firefox решено прекратить поддержку 32-разрядных Linux-систем

3.9 , Аноним ( - ), 14:52, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру.

4.11 , Аноним ( - ), 14:56, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру. Зато обновишь браузер?

Зачем??? Если это какой-то серьезный станок за тонну зелени, то он сертифицирован с определенным софтом, и никто, в здравом уме, не будет туда тащить самое новое.

5.32 , нах. ( ? ), 15:40, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру.

> Зато обновишь браузер?

> Зачем??? затем что модный opencloud.eu (на который ты выложил свою заготовку) с немодного браузера не работает.

А самба шара на самом станке, куда в принципе можно было бы тоже выложить, не открывается ни с чего кроме венды. Догадаешься, почему? > Если это какой-то серьезный станок за тонну зелени, то он сертифицирован с

> определенным софтом, и никто, в здравом уме, не будет туда тащить

> самое новое. Вот и тащи туда флэ... э... а там разъем под pc-card только. Промышленный стандарт, хрен ли. Ну и понадежнее tf конечно был. Я бы мог тебе подарить переходник, у меня их есть, но они для CF. Тех, настоящих. Модные-современные не работают. К тому же никаким концом ты это не запихаешь в свой модный современный ноутбучек на котором надизайнил проект. Иди вон к старому токарю, на его пуленепробиваемой тошибе есть usb и нужный тебе pcmcia. usb правда 1.0 так что придется немного подождать. 6.70 , iPony128052 ( ? ), 16:43, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так дедовcкий FTP и всё

7.88 , нах. ( ? ), 17:50, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну нет, это ж немодно, несесюрно, небезопастно, и на станке небось только клиент. Это ж чего - самому руками сервер что-ли? А есть для него докер? А нету - ниработает из-за понятночего.

А штожи делать? А выкладывать как, ведь из этого вашего линукса у нас только фуфлофокс, а он опять не... 7.109 , _ ( ?? ), 18:19, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оно же в бровсере [больше] не открывается! Нинужна!(С)

6.94 , эндорфин ( ? ), 17:59, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ставь винду. Зачёркнуто. Ставь то, что работает.

7.119 , нах. ( ? ), 18:35, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а чего зачеркнуто-то? Так и делаю. Уже даже мысленно (пока) занес палец над кнопкой "заплатить" (хачю про, жядный китаеза не дал... но пока думаю, точно ли про, а не ws) Тут забавно-то то что фуфлофокса, которая казалось бы должна быть заинтересована в последних крошках еще оставшихся юзеров (которые, кстати, все - "желают странного", у тех кто не желает - и так хромой йож и xepня-бразуер на выбор оба предустановлены), продолжает их смахивать со стола неглядя. Причем там где это ей на самом-то деле никаких усилий не стоило - ну потерял бы релиз-инженер (есть ли они там вообще еще?) аж 15 минут ценного времени в месяц. 6.97 , эндорфин ( ? ), 18:05, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты с мастерской автоваза что-ли?

7.112 , _ ( ?? ), 18:21, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну у тебя то вообще своей машины нет... А мнение - есть ;)

8.118 , эндорфин ( ? ), 18:33, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как нет Есть у меня машина Машина Кор 2 Дуо Под кроватью ... 4.13 , нах. ( ? ), 14:59, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру. не сцы, там венда.

(если повезет - то даже не XP, а семерка... oh, shi...) Ну и вообще - нехрен быть нище... и не обновлять станки по двадцать лет. У нового правда точность хуже, зато без подключения напрямую к серверам вендора где-то в китае не работает. Через пару лет этот вендор банкрот, ну и что, не будь нищ..этимсамымвот, купи у вчера родившегося нового китайца. 5.85 , Bob ( ?? ), 17:31, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – они просто калеки, не умеющие настроить "шару". с дорогущего допотопного станка напрямую в инете сидеть - диагноз

6.114 , _ ( ?? ), 18:23, 05/09/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.123 , Аноним ( 123 ), 18:40, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это те встройки в Энтерпрайз станки на которых нужно накатить новый фаерфокс чтоб пока станок станкует можно было в инетике посидеть. В телеге в чатике мемы посмотреть, в однокласниках фотки полайкать. Я вот не в курсе на такие станки ВПН ставят, чтоб на ютубчике ролики смотреть? Я просто не такой как вы эксперт, не в курсе.

3.75 , Аноним ( 75 ), 16:52, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ради последних 3х юзеров, которые теперь уйдут на хром. Их перестали поддерживать, и требую 64 бита, а ну вас тогда нахрен в 64 битах есть хром.

