В Firefox решено прекратить поддержку 32-разрядных Linux-систем

Аноним (1), 14:39, 05/09/2025
–3
Маленькое инди-комьюнити, не может поддерживать 32-разрядные дистрибутивы, что от них ждать!?...
Аноним (-), 14:43, 05/09/2025
+7
|
> Маленькое инди-комьюнити, не может поддерживать 32-разрядные дистрибутивы, что от них ждать!?...
Интересно слово "целесообразность" в языке анонов, радетелей за СПО, есть?
Ну вот зачем поддерживать древнючий хлам?
Тратить время QA, программистов, машинные ресурсы на автотесты.
От, чтобы что? Чтобы горстка некролюбов поставили на свой хлам самый последний фаерфокс?
Bob (??), 17:21, 05/09/2025
–1
|
Деньги есть только топ менеджменту, на бредовые решения (покупки и разработки не пойми чего) и на повесточку.
QA, прогеров и тесты сокращали в первую очередь, на любой чих.
Хотя за лавандос вообще никогда переживать не надо было, сидя на подсосах у гугла.
Закономерно растеряли юзербейз до 2 с копейками % рынка
НяшМяш (ok), 14:45, 05/09/2025
+2
|
Зачем же так гугл обзывать.
> В Chrome поддержка 32-разрядных систем Linux была прекращена в 2016 году.
нах. (?), 15:05, 05/09/2025
+2
|
> не, тут как раз махровый энтерпрайз — эти в 4ГБ не влезли
ты только microsoft этого не говори, а то ж она из этих же самых исходников собирает свой edge.
Конечно, у нее, проклятой, какие-то другие гигабайты, потому что под линукс она его собрать такой почему-то не может. А под свою ОС - смотри-ка - да. И видимо будет собирать не то что до смерти обычной десятки, а до смерти ltsc версий, которые, кажется, собираются жить "до 150 лет".
А то какие-нибудь тонкие клиенты могут расстроиться.
А хромоног перестал под них собираться еще два с лишним года назад.
Bob (??), 17:29, 05/09/2025
–1
|
у них коммерческая модель иная)
гуглу надо, чтобы юзер сидел в их сервисах и рекламу смотрел
у майков разработка уже оплачена, как и поддержка
Аноним (7), 14:50, 05/09/2025
+1
|
Ради чего?
Ради 3х юзверей которые за 20+лет не умудрились обновить железо?
Если менять железо не принципиально то и юзать самый свежий браузер тоже)
Аноним (-), 14:52, 05/09/2025
–3
|
Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру.
Аноним (-), 14:56, 05/09/2025
+5
|
> Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру.
Зато обновишь браузер?
Зачем???
Если это какой-то серьезный станок за тонну зелени, то он сертифицирован с определенным софтом, и никто, в здравом уме, не будет туда тащить самое новое.
нах. (?), 15:40, 05/09/2025
–1
|
>> Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру.
> Зато обновишь браузер?
> Зачем???
затем что модный opencloud.eu (на который ты выложил свою заготовку) с немодного браузера не работает.
А самба шара на самом станке, куда в принципе можно было бы тоже выложить, не открывается ни с чего кроме венды. Догадаешься, почему?
> Если это какой-то серьезный станок за тонну зелени, то он сертифицирован с
> определенным софтом, и никто, в здравом уме, не будет туда тащить
> самое новое.
Вот и тащи туда флэ... э... а там разъем под pc-card только. Промышленный стандарт, хрен ли. Ну и понадежнее tf конечно был. Я бы мог тебе подарить переходник, у меня их есть, но они для CF. Тех, настоящих. Модные-современные не работают.
К тому же никаким концом ты это не запихаешь в свой модный современный ноутбучек на котором надизайнил проект.
Иди вон к старому токарю, на его пуленепробиваемой тошибе есть usb и нужный тебе pcmcia. usb правда 1.0 так что придется немного подождать.
нах. (?), 17:50, 05/09/2025
|+/–
|
ну нет, это ж немодно, несесюрно, небезопастно, и на станке небось только клиент. Это ж чего - самому руками сервер что-ли? А есть для него докер? А нету - ниработает из-за понятночего.
А штожи делать? А выкладывать как, ведь из этого вашего линукса у нас только фуфлофокс, а он опять не...
_ (??), 18:19, 05/09/2025
+1
|
Оно же в бровсере [больше] не открывается! Нинужна!(С)
нах. (?), 18:35, 05/09/2025
|+/–
|
а чего зачеркнуто-то? Так и делаю. Уже даже мысленно (пока) занес палец над кнопкой "заплатить" (хачю про, жядный китаеза не дал... но пока думаю, точно ли про, а не ws)
Тут забавно-то то что фуфлофокса, которая казалось бы должна быть заинтересована в последних крошках еще оставшихся юзеров (которые, кстати, все - "желают странного", у тех кто не желает - и так хромой йож и xepня-бразуер на выбор оба предустановлены), продолжает их смахивать со стола неглядя.
Причем там где это ей на самом-то деле никаких усилий не стоило - ну потерял бы релиз-инженер (есть ли они там вообще еще?) аж 15 минут ценного времени в месяц.
_ (??), 18:21, 05/09/2025
+1
|
Ну у тебя то вообще своей машины нет... А мнение - есть ;)
нах. (?), 14:59, 05/09/2025
+2
|
> Есть встройки в станки с интранэтом, там так просто не обновишь архитектуру.
не сцы, там венда.
(если повезет - то даже не XP, а семерка... oh, shi...)
Ну и вообще - нехрен быть нище... и не обновлять станки по двадцать лет. У нового правда точность хуже, зато без подключения напрямую к серверам вендора где-то в китае не работает.
Через пару лет этот вендор банкрот, ну и что, не будь нищ..этимсамымвот, купи у вчера родившегося нового китайца.
Bob (??), 17:31, 05/09/2025
–2
|
они просто калеки, не умеющие настроить "шару".
с дорогущего допотопного станка напрямую в инете сидеть - диагноз
Аноним (123), 18:40, 05/09/2025
|+/–
|
Это те встройки в Энтерпрайз станки на которых нужно накатить новый фаерфокс чтоб пока станок станкует можно было в инетике посидеть. В телеге в чатике мемы посмотреть, в однокласниках фотки полайкать. Я вот не в курсе на такие станки ВПН ставят, чтоб на ютубчике ролики смотреть? Я просто не такой как вы эксперт, не в курсе.
Аноним (75), 16:52, 05/09/2025
+1
|
Ради последних 3х юзеров, которые теперь уйдут на хром. Их перестали поддерживать, и требую 64 бита, а ну вас тогда нахрен в 64 битах есть хром.
эндорфин (?), 17:52, 05/09/2025
|+/–
|
Маленькое инди-комьюнити, не может поддерживать 32-разрядные дистрибутивы используемые ещё более мелким инди-комьюнити..
Пофиксил, не благодари.
Аноним (2), 14:43, 05/09/2025
|+/–
|
Не осталось ни одной программы уже, завязанной на 32 бита. Старые игры успешно поставляются с рантаймом стима. Какая вообще может быть причина поддерживать дефективную архитектуру, выжирающую все ресурсы во всех возможных смыслах?
Аноним (-), 14:47, 05/09/2025
|+/–
|
> Какая вообще может быть причина поддерживать
> дефективную архитектуру, выжирающую все ресурсы во всех возможных смыслах?
Чтобы немолодые, бедные, но чисто одетые айтишники, которые не удосужились за последние 20 лет наскрести баксов 100 на новый комп, могли поставить себе самый последний фаерфокс.
Без этого их тяжкая жизнь станет совсем темной(((
Разве у тебя нет сердца!!1 (с)
ps самое последнее ядро, также совершенно необходимо для их 4м пне, так что не смейте дропать!!!
нах. (?), 14:55, 05/09/2025
–1
|
компы за стобаксов это конечно очень оригинально.
Где тебе такие по телевизору показывают?
(А то с меня почему-то хотят по тысяче в среднем.)
И да, сами же тяпляперы фуфлофокса и их менеджеры старательно добивались и добились того что версия их фуфла может быть либо последняя, либо половина интернета не открывается, вторая норовит исполнить какой-нибудь код на твоем немодном компьютере.
Нас-то действительно вполне бы устроил файрфокс версии 3.6 - ровно ничего хорошего в нем с тех пор не появилось, зато много чего пропало навсегда.
И самое последнее ведро тоже никому не упало, но как видишь эти идиоты считают отсутствие в даже еще не выпущенном софте "поддержки" чего-либо отличным поводом и самим это испортить и удалить - потому что могут.
Поэтому на своем компе за 250 баксов (_кстати_, китайцы разучились их производить - ничего даже близко похожего на замену нет, отдаленно подходящее начинается от 300) я продолжу пользоваться продуктом нормальной компании. Скажите, как ее зовут?
Аноним (-), 15:03, 05/09/2025
–1
нах. (?), 15:15, 05/09/2025
+1
|
>> (А то с меня почему-то хотят по тысяче в среднем.)
> Думаю за новый.
логично, зачем мне ЕЩЕ один старый? (но кстати хрен там, видеокарта из восстановленных. а то тыщей не отделаешься)
>> И самое последнее ведро тоже никому не упало,
> А для кого его выпускают)?
для дятлов вроде тебя, которым зачем-то надо вот бежать впереди паровоза и обмазываться свежайшим, только что из под хвоста.
Да еще и бесконечно выражать щенячью радость от этого и своей способности заработать на бу хлам с авито (вместо жизни).
> К изменениям лучше подготовиться заранее.
положить флэшку с (дешовой) 11й виндой в шкаф? Ну в целом, да, разумно. Но ты уже опоздал, oobe запуск сломали в июле, а я не поделюсь. Ну ты ж бохатый, купи себе дорогую, там не надо. Ах ты ж блин... она не ставится на китайский ноут, потому что хрен знает где брать драйверы? Ну и нехрен экономить, купишь ленову или там делл, для уважаемых.
>> Поэтому на своем компе за 250 баксов
> Надеюсь он 32битный?
он с uefi32, раз. У него 2 гига оперативной памяти, которая мне пригодилась бы для чего-то более нужного, чем вдвое раздутые образы бинарников и вдвое большее потребление памяти просто "потому что могут!".
Ну, собственно, слава корпорации ЗЛА, что пока еще все работает и на ближайшие пол-года хватит.
Аноним (-), 15:41, 05/09/2025
|+/–
|
> логично, зачем мне ЕЩЕ один старый?
Бывает "старый, но не бесполезный", а бывает 32 бита))
> для дятлов вроде тебя, которым зачем-то надо вот бежать впереди паровоза и обмазываться свежайшим, только что из под хвоста.
Не то чтобы я НЕ ожидал от тебя хамства, но так чего ты порвался настолько быстро?
Так даже несвеже работает.
Вон ЕСР из соседней темы, даже поделки шерстяных.
Это ты хочешь на свой унитаз самое новое))
> он с uefi32, раз. У него 2 гига оперативной памяти, которая мне пригодилась бы для чего-то более нужного, чем вдвое раздутые образы бинарников и вдвое большее потребление памяти просто "потому что могут!".
Ну... sad to be you (c)
Анонимусс (-), 15:48, 05/09/2025
–1
|
> У него 2 гига оперативной памяти
“Во-первых, у нас не было пороха…”
Хаха, можешь дальше не продолжать))
Апки у тебя не влазят не потому что они больше, а потому что у тебя днищенское кол-во оперативы даже для 32бит.
SKZ (?), 16:17, 05/09/2025
|+/–
|
Да оно и для 32 бит - 3.5 гига или же со страшным-ужасТным РАЕ - до 63.5
эндорфин (?), 18:10, 05/09/2025
|+/–
|
Но зачем так вскрываться о том, что в жизни не просто ничего не достиг, а просто со знаком минус какое-то. Ужос!
нах. (?), 18:37, 05/09/2025
|+/–
|
Если твои достижения в жизни - ксеон с озоновской помойки - тебе не позавидуешь.
Аноним (18), 15:06, 05/09/2025
|+/–
|
> компы за стобаксов это конечно очень оригинально.
> Где тебе такие по телевизору показывают?
Raspberry Pi 5 ($80) + официальный корпус с блоком питания чуть больше 100 баксов и выйдет.
нах. (?), 15:16, 05/09/2025
–1
|
>> компы за стобаксов это конечно очень оригинально.
>> Где тебе такие по телевизору показывают?
> Raspberry Pi 5 ($80) + официальный корпус с блоком питания чуть больше
> 100 баксов и выйдет.
то есть даже этот бесполезный кипятильник, где открывается только опеннет не потому что браузер а потому что процессор не тянет - выйдет "больше". Спасибо, я так примерно и полагаю.
Аноним (18), 15:21, 05/09/2025
+1
|
Что ты сочиняешь? Процессор там все прекрасно тянет, даже аппаратное декодирование 4k H264. Уж точно помощнее будет того старья, на котором сейчас работают условные 32бит системы. А за энергопотребление и говорить нечего.
> Спасибо, я так примерно и полагаю.
Ты как обычно разводишь цирк без каких-либо аргументов.
нах. (?), 15:32, 05/09/2025
–2
|
> Что ты сочиняешь? Процессор там все прекрасно тянет, даже аппаратное декодирование 4k
ну я так и угадал что ты по телевизору только видел.
(для справок - декодированием 4k там занимается вовсе не процессор, и это совершенно отдельный кристалл. Кстати, с драйвером там...как обычно все. Который не очень поможет модному современному терминалу банально отрендерить текст, который те разучились рисовать битмэпами.)
> H264. Уж точно помощнее будет того старья, на котором сейчас работают
> условные 32бит системы. А за энергопотребление и говорить нечего.
действительно, нечего - 5V/5A DC power нужен этому кипятильнику.
У моего недоразумения (которое все же греется сильнее чем мне бы хотелось) - 2A пиковая мощность питальника, но он разумеется никогда не нагружается так сильно.
Аноним (68), 16:37, 05/09/2025
+1
нах. (?), 17:54, 05/09/2025
–1
Аноним (21), 15:08, 05/09/2025
+2
|
За 100 баксов можно найти комп с 64-битным процом. Не новый, да. Ну разве что атом какой нибудь минисистемник или хромобук. В моей деревне hp mini с процом типа i3-6100 и 8 гб памяти можно достать даже за полтинник. Но да, от чувства превосходства над серой быдломассой придется отказаться.
Кстати, никому не нужен случайно рабочий 386dx? Я тут старый cnc станочек раздолбал. Наверняка он кому либо очень и очень дорог.
SKZ (?), 16:19, 05/09/2025
|+/–
|
Скайлейки сейчас, по идее, должны из контор идти по бросовым ценам. Шинда 11 не поддерживает же.
|
iPony128052 (?), 16:47, 05/09/2025
–1
|
> За 100 баксов можно найти комп с 64-битным процом. Не новый, да. Ну разве что атом какой нибудь минисистемник
Так атом миниситемник получше будет Pentium 4.
Как вспомню, как он кипятился - ужас.
Даже впростое горяченный этот самый Pentium 4 3 GHZ.
Ствил на него здоровенный медный куллер от Zalman и то толку мало.
Аноним (71), 16:52, 05/09/2025
|+/–
|
в далеком замкадьевске по помойкам корыдуба - но это не теплый-ламповый 3-пень :)))
Анонимусс (-), 15:10, 05/09/2025
–1
|
> Нас-то действительно вполне бы устроил файрфокс версии 3.6
Haxyля, 2010 год не вернешь :)
Понимаю, что "раньше было лучше", трава зеленее, ХУЛ не тормозил (а нет... и тогда тормозил). Но все равно не вернешь.
> ровно ничего хорошего в нем с тех пор не появилось,
Ну разумеется. Все становится только хуже.
> зато много чего пропало навсегда.
Напр. флеш баннеры. И гиф-анимации.
Так отлично! Скатертью дорога!
Марк Цукерберг (?), 16:33, 05/09/2025
|+/–
|
beelink t5 за 6900 на алике недавно был от официального продавца. новый. Гораздо мощнее любого 20 летнего 32битного компа. и меньше. и тише. Но да, это аж целых 90 баксов! это же не каждый такое позволить способен, соглы
эндорфин (?), 18:07, 05/09/2025
|+/–
|
>компы за стобаксов это конечно очень оригинально.
>Где тебе такие по телевизору показывают?
А как задело. Как в цель! :D
нах. (?), 14:49, 05/09/2025
–4
|
Причина ровно та что ты - врунишка. И ресурсы жрут как раз никому ненужные 64битные указатели на память, которой у тебя нет и не будет, потому что мамка столько денег не дает.
Аноним (2), 15:07, 05/09/2025
–2
|
То-то x32 в несколько раз быстрее был. Наверное, от дополнительных регистров никакой пользы. А про память смешно, 32 битные либы выжирают тонны памяти впустую. На указатели там в районе 20% кстати в 64 битном коде (в среднем).
нах. (?), 15:22, 05/09/2025
–2
|
> То-то x32 в несколько раз быстрее был.
но пруфов (причем на реальные приложения а не бесполезные тесты) разумеется не будет.
(потому что их и не может быть. пять процентов - верю, да и то на специально оптимизированном софте)
> Наверное, от дополнительных регистров никакой пользы.
В большинстве случаев - абсолютно никакой. Особенно коду на хрусте и прочих нескучных йезычках. Где по прежнему единственный активно используемый регистр - [e]AX, остальное занято непойми чем.
И не забываем, не забываем все их сохранять при каждом вызове - а то вдруг стопиццотого уровня вложенности функция все же один лишний использует!
> А про память смешно, 32 битные либы выжирают тонны памяти впустую.
но пруфов конечно же снова не будет.
> На указатели там в районе 20% кстати в 64 битном коде (в среднем).
остальное сожрет сам код. Вот теми самыми сохранениями лишних регистров, для начала.
Аноним (18), 15:35, 05/09/2025
+2
|
>> На указатели там в районе 20% кстати в 64 битном коде (в среднем).
> остальное сожрет сам код. Вот теми самыми сохранениями лишних регистров, для начала
Чел, что ты несешь? Регистров в CPU фиксированное количество.
нах. (?), 15:44, 05/09/2025
–3
|
>>> На указатели там в районе 20% кстати в 64 битном коде (в среднем).
>> остальное сожрет сам код. Вот теми самыми сохранениями лишних регистров, для начала
> Чел, что ты несешь? Регистров в CPU фиксированное количество.
эксперт, спешите видеть.
вот зачем им таким - 64битные процессоры?
нах. (?), 17:55, 05/09/2025
–1
|
уже похоже четыре дол6... не знают сколько регистров в их фетише.
Продолжайте, продолжайте.
Аноним (-), 15:45, 05/09/2025
+3
|
Так это местная знаменитость.
Он как нажрется, начинает нести бред.
Это еще повезло, что он не завел шарманку "как я в 93 году помогал линуксу, а они...!"
Аноним (96), 18:03, 05/09/2025
|+/–
нах. (?), 18:15, 05/09/2025
|+/–
|
ты тоже не понял. Я отвечал анониму, который _знает_ сколько у процессора регистров.
(но делает неправильные выводы, что от этого современному гуанокоду не один только вред. К сожалению, оно именно так. Исправить это мог бы lto оптимизатор, но ... несмог. По крайней мере те что в линуксе.)
А эти др-ры на модное современное вот настолько не шарят в предмете др-ва. Но уже бегут со своими тремя копейками наперевес покупать "ксеон с озона", тьфуй.
(а мне так за пять лет никто и не посоветовал адекватной замены недоноуту, между прочим. А мой уже совсем полуживой. То что есть в продаже - в полтора раза дороже, жрет и греется вчетверо, и ненадежней даже на первый погляд (вот ровно глядя на дурацкие щели холодильника, у того атома вообще в корпусе нет отверстий кроме коннекторов)
Совершенно другой аноним (?), 18:11, 05/09/2025
|+/–
|
В данном конкретном случае, в 32-х разрядной архитектуре регистров меньше и сами они меньше.
В контексте Linux:
- для 32-х разрядной x86 регистры EAX, ECX и EDX сохраняются вызывающим, а EBX, ESI, EDI, EBP и ESP - вызываемым.
- для 64-х разрядной x86_64 регистры RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, R8-R11 сохраняются вызывающим, а RBX, RSP, RBP, and R12–R15 - вызываемым.
Думаю это имел в виду нах.
Аноним (18), 15:22, 05/09/2025
|+/–
|
> И ресурсы жрут как раз никому ненужные 64битные указатели на память
Интересно, сколько, по твоему представлению, в современном софте используется указателей, что из размер в 64 бита является проблемой? 😂
Аноним (96), 18:32, 05/09/2025
|+/–
Diozan (ok), 15:55, 05/09/2025
|+/–
|
Почему дефективную? Нормальная архитектура, просто устаревшая. Свою историческую миссию она выполнила достойно. Трудно предположить, что кто-то сейчас сидит на 32-х разрядах, разве что где-то в Бангладешских фавелах... Или у кого технологически привязан старый комп к какому-нибудь промышленному агрегату... Но там и ПО уже специализированное.
Аноним (71), 16:03, 05/09/2025
|+/–
|
> Свою историческую миссию она выполнила достойно.
просто юзверям повезло, что 20 лет назад итаниум у интела не взлетел, так-бы ее никто столько эту архитектуру не тянул, а тянули деньги с карманов юрезов.
А так спасибо амд Ж)
Аноним (17), 15:06, 05/09/2025
|+/–
|
По личному опыту, последний раз пользовался 32-разрядной системой в 2010, это была Windows XP.
Потом уже ограничение в 4Гб ОЗУ стало заметно мешать.
Анонимусс (-), 15:20, 05/09/2025
|+/–
|
> По личному опыту, последний раз пользовался 32-разрядной системой в 2010, это была
> Windows XP. Потом уже ограничение в 4Гб ОЗУ стало заметно мешать.
Ну, как видишь по нытье в комментам - мешает оно не всем.
Хотя если всё пользование компом сводится к прдлингу консольки... то может и норм.
Вот только таких особенных мало.
Аноним (71), 15:42, 05/09/2025
|+/–
|
> ограничение в 4Гб ОЗУ
перепись виндузятников опеннета :)
pae-ядро не имеет проблем с 4Гб ОЗУ
нах. (?), 15:48, 05/09/2025
|+/–
|
>> ограничение в 4Гб ОЗУ
> перепись виндузятников опеннета :)
Перепись скорее любителей жрать чодали с лопаты и нахваливать, чавкая.
винда поддерживает pae прозрачным образом с конца нулевых.
> pae-ядро не имеет проблем с 4Гб ОЗУ
а хромоног имеет. (ну ок, ладно, не так все плохо - сам хромоног не имеет пока. Ему и гига хватает если не открывать мильен табов. Вот его система сборки - там все плохо. А в кросскомпиляцию модные современные тяпляперы не умеют. Спроси у microsoft, как тем удалось это победить. Но они, наверное, не признаются.)
Аноним (71), 15:56, 05/09/2025
–2
|
> винда поддерживает pae прозрачным образом с конца нулевых.
ага, ага... но только серверная, а вин-десктоп с пае был изначально по факту на работоспособен и таким и остался до сих пор...
> а хромоног имеет
не имеет.
3 гига на процесс - пока вполне хватает для подобных пользовательских задач...
> Спроси у microsoft,
зачем мен спрашивать у мелкомягких, это у них "страшное колдунстово", под линуксом это доступно админу средней руки - чрутишься с 64х битной системы в 32-х битный корень и пересобираешь хромиум для 32х битных систем.
нах. (?), 16:01, 05/09/2025
|+/–
|
> это доступно админу средней руки - чрутишься с 64х битной системы
> в 32-х битный корень и пересобираешь хромиум для 32х битных систем.
но ты никогда даже и не пытался.
Админы средней руки обычно этой рукой только др...ть пробовали.
А то б знал что нет, так просто не получится.
нах. (?), 18:21, 05/09/2025
|+/–
нах. (?), 18:00, 05/09/2025
|+/–
|
> сборочница с 64х битным ядром
еще один похоже никогда не пробовал.
> вон в PPA Rob Savoury собирает 32бита для старых убунт сам
но не расскажет как.
(нет, возможно, конечно, именно у хромога, в отличие от, кстати, дохлолисы, все делали правильно и оно работает даже в 32битной системе не смотря на объявленную неподдержку аж с 16го года, но поверить трудно)
А качать исходники и самому рассматривать лень, мне, в конце-концов, и так все правильно собирают.
|2.56, eugener (ok), 16:11, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Долгих лет дебиану!
К сожалению, в трикси ближе к релизу убрали i386 инсталлятор и ядро. 32-ух битная система вроде и есть, но так просто не установишь и ядро нужно самому собирать.
А я в прошлом году радовался что в sid (будущий трикси) на древнющем нетбуке вейланд просто летает.)
|1.40, Анонимусс (-), 15:51, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой невероятный удар в псину для всех некрофилов опеннета!
И это та самая мозила, которую восхваляют в соседней теме за поддежку семерочки. "Любовь толпы непостоянна"
|2.45, Аноним (71), 15:58, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да... видимо придется через год убунту 14.04 все-таки переводить на антикс-линукс... собирать самому ФФ будет лень...
|3.47, нах. (?), 15:59, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> да... видимо придется через год убунту 14.04 все-таки переводить на антикс-линукс... собирать
> самому ФФ будет лень...
ты его и не соберешь.
|2.46, нах. (?), 15:58, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И это та самая мозила, которую восхваляют в соседней теме за поддежку
> семерочки. "Любовь толпы непостоянна"
так поддержка семерочки - в том же самом _последнем_ ESR что и поддержка 32bit linux.
а в текущих версиях теперь ни того, ни другого.
|1.41, Аноним (41), 15:51, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зайду, когда 200+ комментов будет от владельцев… кстати, владельцев чего?
|2.53, Аноним (-), 16:03, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зайду, когда 200+ комментов будет от владельцев… кстати, владельцев чего?
Третий пень. Он вроде еще 32 битный.
И кажется часть четырор.
Еще был какой-то Атом Квак (Quark).
Остальное, реально древние древности.
Но "Нытикам и Нищу6poдам" это совсем не мешает ныть и нищу6poдить))
|3.58, Аноним (41), 16:14, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да у меня 386 есть в сборе, живой. И на нём, кстати, когда-то линукс был (как и винда).
Я вот просто не могу определиться, стоит ли мне горевать по этому поводу.
|3.64, SKZ (?), 16:27, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>был какой-то Атом Квак (Quark)
Кварк - это вообще эмбедовка, это ядро используется до сих пор в МЕ
|2.60, eugener (ok), 16:16, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Intel Atom N280, у меня ещё нетбук живой. Я на нём ради прикола гоняю дебиан 32-ух битный.
Впрочем, современные браузеры на нём работают крайне медленно (палемун и василиск тоже).
Зато симанка норм! Но она нормально отображает только простые сайты типа опеннета.
|3.62, Аноним (41), 16:18, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я на нём ради прикола гоняю дебиан 32-ух битный.
Поприкалывался и хватит.
|2.93, Аноним (93), 17:57, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не понимаю кто эти люди с музейными экспанатами. Даже я прошлой весной с Intel core 2 duo переместился на сборку Зиона с Озона. Я понимал что кора дуба это мягко говоря устаревшее аппаратное оборудование, но даже оно поддерживало 64-х битную архитектуру. Чтобы не поддерживал 64-х битную архитектуру, это буквально Pentium-4 должен быть. Pentium-4 и другие 32-х битные процессоры это устаревшее аппаратное оборудование. Мейнстрим не должен поддерживать устаревшее аппаратное оборудование, для этого должны быть отдельные кружки по интересам, которые будут а скорее не будут, платить за удовольствие.
|1.66, Аноним (66), 16:32, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прекращение поддержки 32-разрядных Linux-систем - это всего лишь прекращение формирования официальных бинарных сборок, или что?
|2.73, Аноним (71), 16:49, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
да. но там проблема в том, что никто не будет проверять код и будет всем плевать если не будет собираться... а дистрибутивы в репу смогут собирать, пока оно собирается...
|1.77, Аноним (77), 16:56, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> сопровождение Firefox на 32-разрядных платформах становится все более сложным и ненадёжным
А в чём именно сложность? У них там что, столько архитектурно-зависимого низкоуровнего кода?
|2.86, Аноним (86), 17:40, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там ничего сложного нет.
Я думаю ты вполне справишься и возьмешь на себя сборки и тестирование!
|2.103, нах. (?), 18:10, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в чём именно сложность?
инвесторы любят отчеты о "выбрасывании устаревших архитектур".
И нет, не добропожаловать в сопровождающие, ломать-то тебе все будут ребята на зарплате, а ты сиди пpдолься в свое свободное время чтоб это починить.
|3.124, Аноним (-), 18:41, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ломать-то тебе все будут
О да! Именно ломать)) Оно не будет ломаться само, просто потому что они даже не догадываются и не задумываются о существовании настолько поехавших, а именно будут специально ломать!
> ребята на зарплате,
Завидно, да? Что ребята зп получают, а не как немамонты бесплатно вкалывают?
Но ты вроде уже поумнел. Вообще даже интересно, в каком проекте тебе так сильно в чай наccали, что ты до сих пор злой ходишь.
> а ты сиди пpдолься в свое свободное время чтоб это починить.
Ты и так предлагаешь пpдолься с древним хламом непонятно ради чего.
Может ребята подумали что тебе это в радость? И еще прдоленья насыпали?
Прям "фея работы" в ITшечке)))
|2.87, Bob (??), 17:44, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты ещё скажи, что если месяц не побухать и не покурить, то можно неплохую б/у железку взять)
