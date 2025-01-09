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Уязвимость в OpenVPN, допускающая подстановку данных в плагины и сторонние обработчики

09.01.2025 11:07

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2024-5594) в пакете для создания виртуальных частных сетей OpenVPN, которая может привести к подстановке произвольных данных в сторонние исполняемые файлы или плагины в системе на другой стороне соединения. Уязвимость вызвана отсутствием проверки наличия нулевых байтов и некорректных символов при обработке управляющих сообщений, таких как PUSH_REPLY.

Проблема устранена в выпусках OpenVPN 2.5.11 и 2.6.11, сформированных в июне 2024 года. В примечании к выпуску уязвимость трактовалась как незначительная проблема, приводящая к записи мусорных данных в лог или повышению нагрузки на CPU. В опубликованном несколько дней назад обновлении, проблема переведена в разряд критических (уровень опасности 9.1 из 10).

Подробности эксплуатации пока не приводятся. Исправление сведено к прекращению обработки сообщения с некорректными символами и проверке некорректных символов во всём буфере, а не только в части до нулевого байта. Проверка спецсимволов и нулевого кода добавлена для команд "AUTH_FAILED", "PUSH_*", "RESTART", "HALT", "INFO_PRE", "INFO", "CR_RESPONSE", "AUTH_PENDING" и "EXIT".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/advisories/...)
  2. OpenNews: Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике
  3. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.6.9 с изменением лицензии
  4. OpenNews: Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN
  5. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.6.0
  6. OpenNews: Представлен модуль ядра, способный в разы ускорить OpenVPN
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62530-openvpn
Ключевые слова: openvpn
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  • 2, Аноним (-), 11:36, 09/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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