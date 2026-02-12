Релиз Mesa 26.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 26.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 26.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 26.0.1. В Mesa 26.0 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, в драйвере kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal) - Vulkan 1.1, а драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2. В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1. Основные новшества: Драйвер RadeonSI переведён на использование по умолчанию промежуточного представления (IR) шейдеров NIR и бэкенда компиляции шейдеров ACO, развиваемого компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. Бэкенд ACO нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно, оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции. Применение ACO даёт возможность повысить скорость компиляции шейдеров, снизить потребление памяти, сократить размер бинарного представления шейдеров и генерировать более оптимизированный код. По сравнению с LLVM применение бэкенда ACO позволило до 8 раз снизить время компиляции шейдеров, что заметно сокращает время запуска программ.

Представлен Vulkan-драйвер KosmicKrisp (kk), реализующий графический API Vulkan поверх API Metal, развиваемого компанией Apple и применяемого в macOS. Драйвер создан компанией LunarG для использования на компьютерах Mac с чипами Apple Silicon.

В Vulkan-драйвере RADV (GPU AMD) значительно повышена производительность трассировки лучей.

В переменной окружения RADV_DEBUG прекращена поддержка устаревших опций invariantgeom, nodynamicbounds, nongg_gs и splitfma вместо которых в driconf следует использовать переменные radv_invariant_geom, radv_no_dynamic_bounds, radv_disable_ngg_gs и radv_split_fma.

В драйвер panfrost (GPU ARM Mali) добавлена поддержка OpenGL-расширения GL_EXT_shader_pixel_local_storage.

Добавлена поддержка Vulkan-расширений: VK_KHR_relaxed_block_layout для pvr VK_KHR_storage_buffer_storage_class для pvr VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified для panvk VK_EXT_discard_rectangles для NVK VK_KHR_present_id для HoneyKrisp VK_KHR_present_id2 для HoneyKrisp VK_KHR_present_wait для HoneyKrisp VK_KHR_present_wait2 для HoneyKrisp VK_KHR_maintenance10 для ANV, NVK, RADV VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array для ANV, HK, NVK, RADV VK_EXT_device_memory_report для panvk VK_VALVE_video_encode_rgb_conversion для radv VK_EXT_custom_resolve для RADV VK_EXT_image_drm_format_modifier для panvk/v7 VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion для panvk/v7 VK_KHR_surface_maintenance1 для anv, hk, lvp, nvk, radv, tu, v3dv, vn VK_KHR_swapchain_maintenance1 для anv, hk, lvp, nvk, radv, tu, v3dv, vn VK_EXT_multisampled_render_to_single_sampled для panvk VK_KHR_pipeline_binary для HoneyKrisp VK_KHR_incremental_present для pvr VK_KHR_xcb_surface для pvr VK_KHR_xlib_surface для pvr VK_KHR_robustness2 для panvk v10+, HoneyKrisp, hasvk, NVK, Turnip, lavapipe, venus





