Релиз Mesa 26.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

11.02.2026 23:23 (MSK)

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 26.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 26.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 26.0.1.

В Mesa 26.0 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, в драйвере kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal) - Vulkan 1.1, а драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.

Основные новшества:

  • Драйвер RadeonSI переведён на использование по умолчанию промежуточного представления (IR) шейдеров NIR и бэкенда компиляции шейдеров ACO, развиваемого компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. Бэкенд ACO нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно, оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции. Применение ACO даёт возможность повысить скорость компиляции шейдеров, снизить потребление памяти, сократить размер бинарного представления шейдеров и генерировать более оптимизированный код. По сравнению с LLVM применение бэкенда ACO позволило до 8 раз снизить время компиляции шейдеров, что заметно сокращает время запуска программ.
  • Представлен Vulkan-драйвер KosmicKrisp (kk), реализующий графический API Vulkan поверх API Metal, развиваемого компанией Apple и применяемого в macOS. Драйвер создан компанией LunarG для использования на компьютерах Mac с чипами Apple Silicon.
  • В Vulkan-драйвере RADV (GPU AMD) значительно повышена производительность трассировки лучей.
  • В переменной окружения RADV_DEBUG прекращена поддержка устаревших опций invariantgeom, nodynamicbounds, nongg_gs и splitfma вместо которых в driconf следует использовать переменные radv_invariant_geom, radv_no_dynamic_bounds, radv_disable_ngg_gs и radv_split_fma.
  • В драйвер panfrost (GPU ARM Mali) добавлена поддержка OpenGL-расширения GL_EXT_shader_pixel_local_storage.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширений:

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64780-mesa
Ключевые слова: mesa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:02, 12/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Интересно пропадут лаги, когда открыто например страница в браузере и одновременно видео на фоне, или так задумано),
    В Winde, бг*мерзкой все летает.
     
