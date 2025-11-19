The OpenNET Project / Index page

Релиз Mesa 25.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

19.11.2025 11:28

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 25.3.0. Тег нового выпуска в git был опубликован 15 ноября, но анонс на сайте появился только вчера (в рассылке релиз не объявлен до сих пор). Первый выпуск ветки Mesa 25.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 25.3.1.

В Mesa 25.3 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, HoneyKrisp (hk) для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0, в драйвере kk (KosmicKrisp, Vulkan поверх Metal) - Vulkan 1.1, а драйвере pvr (GPU Imagination PowerVR) - Vulkan 1.2.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.

Основные новшества:

Дополнительно можно отметить выпуск новой версии спецификации Vulkan 1.4.333, в которой предложено новое расширение VK_EXT_ray_tracing_invocation_reorder, повышающее производительность трассировки лучей в проведённых тестах на 47% при использовании SER (Shader Execution Reordering) в vk_gltf_renderer.

  • 1, Аноним (1), 12:07, 19/11/2025 [ответить]  
    Немного не в тему, но когда они уже добавят поддержку для visionfive 2. Патчи отправлены, а до сих пор на рассмотрении.
     
  • 2, mos87 (ok), 12:35, 19/11/2025 [ответить]  
    >Удалена поддержка программного интерфейса VDPAU

    тупо

     
  • 3, Аноним (3), 12:45, 19/11/2025 [ответить]  
    К сожалению Кузьмин чем-то другим занят, в Terakan патчей с июня не поступает, а там ещё непаханное поле, блиты и compute крашат программы, хотя некоторые рендерилки текстурированных моделек (напр бенчмарки) работают на ура.
     
