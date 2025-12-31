Выпуск кластерной ФС Lustre 2.17

Какой к хренам раст, lustre fs уже работала когда раста даже в планах не было.... Какой нафиг btrfs, это кластерная система заточенная под грид вычисления, там где нужна низкая латентность... Легко, но нафиг не надо. По сути штука специфичная но для тех целей для которых она разрабатывалась весьма не плоха. Лет 20 назад использовал, петабайтов не было, но грузовик жестких дисков был заюзан.