Выпуск кластерной ФС Lustre 2.17

31.12.2025 11:05

Опубликован релиз кластерной файловой системы Lustre 2.17, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS), управляющие серверы (MGS), серверы хранения объектов (OSS), хранилище объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Задействован по умолчанию гибридный механизм оптимизации производительности ввода/вывода, автоматически применяющий буферизованный или прямой режим ввода/вывода в зависимости от характера нагрузки и размера передаваемых данных.
  • Добавлена поддержка динамического конфигурирования движка Nodemap, отвечающего за маппинг идентификаторов пользователей (UID/GID) в "multi-tenancy" конфигурацих, в которых разные группы клиентов имеют доступ к ФС.
  • В системе динамической настройки LNet NID (LNet Network Identifier) реализована корректная обработка попыток регистрации на сервере более 32 NID-идентификаторов (ранее подобная ситуация приводила к сбою, а теперь NID сверх лимита будут игнорироваться).
  • Обеспечена поддержка сервера для пакета с ядром из состава RHEL 9.7 (5.14.0-611.13.1.el9_7), а клиентов для немодифицированных ядер RHEL 9.7 (5.14.0-611.13.1.el9_7), RHEL 10.1 (6.12.0-124.20.1.el10_1), SLES15 SP7 (6.4.0-150700.53.22.1) и Ubuntu 24.04 (6.8.0-35).


  • 1.2, aname (ok), 11:47, 31/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Непонятно, это лучше BTRFS, или нет?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:28, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это другое. Она надстройка над обычными ФС.
     
  • 2.10, faa (?), 14:20, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это что-то типа NFS, только круче.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:25, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ZFS Ван лав
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:55, 31/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Непонятно а как это на локалхосте поднять...
     
     
  • 2.5, Фонтимос (?), 12:47, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если непонятно, значит не нужно
     
  • 2.9, Аноним (8), 13:29, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наделать кучу виртуалок и над ними поднять.
     

  • 1.7, chemistmail (ok), 12:54, 31/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какой к хренам раст, lustre fs уже работала когда раста даже в планах не было....

    Какой нафиг btrfs, это кластерная система заточенная под грид вычисления, там где нужна низкая латентность...

    Легко, но нафиг не надо.

    По сути штука специфичная но для тех целей для которых она разрабатывалась весьма не плоха. Лет 20 назад  использовал, петабайтов не было, но грузовик жестких дисков был заюзан.

     
  • 1.11, faa (?), 14:21, 31/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Lustre еще используется на суперкомпьютерах.
     
  • 1.13, Аноним (12), 14:33, 31/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Все кому нужно распределенное хранилище с действительно важными данными не используют опенсорсное без гарантии. Они используют решения на ос RAIDIX.
     

