Выпуск кластерной ФС Lustre 2.15

Опубликован релиз кластерной файловой системы Lustre 2.15, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS), управляющие серверы (MGS), серверы хранения объектов (OSS), хранилище объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Основные новшества: Реализован режим Client Directory Encryption, позволяющий шифровать имена файлов и каталогов на стороне клиента, на стадии до передачи данных по сети и до сохранения в хранилищах объектов (OST) и метаданных (MDT).

Добавлен механизм UDSP (User Defined Selection Policy), позволяющий пользователям определять правила выбора сетевых интерфейсов для передачи данных. Например, при наличии подключения через сети o2ib и tcp можно настроить передачу трафика Lustre только через одну из них, а вторую использовать для других нужд.

Обеспечена поддержка сервера для пакета с ядром из состава RHEL 8.5 (4.18.0-348.2.1.el8), а клиентов для немодифицированных ядер RHEL 8.5 (4.18.0-348.2.1.el8), SLES15 SP3 (5.3.18-59.27) и Ubuntu 20.04 (5.4.0-40).



