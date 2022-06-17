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Выпуск кластерной ФС Lustre 2.15

17.06.2022 13:48

Опубликован релиз кластерной файловой системы Lustre 2.15, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS), управляющие серверы (MGS), серверы хранения объектов (OSS), хранилище объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Реализован режим Client Directory Encryption, позволяющий шифровать имена файлов и каталогов на стороне клиента, на стадии до передачи данных по сети и до сохранения в хранилищах объектов (OST) и метаданных (MDT).
  • Добавлен механизм UDSP (User Defined Selection Policy), позволяющий пользователям определять правила выбора сетевых интерфейсов для передачи данных. Например, при наличии подключения через сети o2ib и tcp можно настроить передачу трафика Lustre только через одну из них, а вторую использовать для других нужд.
  • Обеспечена поддержка сервера для пакета с ядром из состава RHEL 8.5 (4.18.0-348.2.1.el8), а клиентов для немодифицированных ядер RHEL 8.5 (4.18.0-348.2.1.el8), SLES15 SP3 (5.3.18-59.27) и Ubuntu 20.04 (5.4.0-40).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/l...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID
  3. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.13
  4. OpenNews: Новая версия распределённой файловой системы XtreemFS 1.5
  5. OpenNews: Первый публичный выпуск распределённой файловой системы JuiceFS
  6. OpenNews: Опубликована 59 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57369-lustre
Ключевые слова: lustre, cluster
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:16, 17/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А почему BTRFS не поддерживается? Слишком клёвая/стабильная или забыли в анонсе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:27, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже не понял, линукс и зфс и оксюморон.
     
     
  • 3.6, n00by (ok), 14:49, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZFS же работает в Linux, берите и ставьте. Свободы что ли не хватает? :)
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:31, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это такой намек что это нестабильное ненужно не нужно.  
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:30, 17/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    На самом деле вот как надо ключевое слово RAIDIX https://habr.com/ru/company/croc/blog/246155/
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:47, 17/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А есть сравнение с HAMMER2?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:50, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравни и будет.
     
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